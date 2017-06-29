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لعشاق الأخشاب.. تصميم داخلي لمنزل أنيق من الخشب والخرسانة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify منازل
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تتمتع الأخشاب بسحر تصميم لا يُقاوم، يجعلها مثالية للتوظيف في عدة أماكن في المنزل، بدءًا من الأرضيات والجدران وحتى الأسقف، وبالطبع قطع الاثاث واللوح الأمامي للسرير والدرج أيضًا.

بالإضافة إلى مظهره الفاخر، فإن الخشب يتمتع بقدرة رائعة على التكيف مع الخامات الأخرى  ومن بينهم الخرسانة التي تحقق معه مظهرًا أنيقًا وفاخرًا بدرجة فندقية. إن كنت من عشاق الأخشاب فسوف تستمتع بهذا المقال كثيرًا!

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ممتعة وملهمة داخل منزل صمم بمزيج من سحر الأخشاب والخرسانة، حيث الجمال المصمت وحيوية الطبيعة في مساحة واحدة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء لتصميم منزلك الخاص!

واجهة عصرية تمتزج فيها الطبيعة بأخشابها وخضرتها مع الخرسانة المصمتة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم مميز لدرج خشبي أنيق بصريًا وموفر في المساحة

homify ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الخط المطل على الخارج في الجدار الخرساني يبدو كفكرة إبداعية لتوفير الضوء الطبيعي

homify ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

ممر يخلو من التفاصيل فيما عدا اللمسات الخشبية.. بسيط أنيق وجذاب

homify ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

في غرفة شبه مفتوحة صممت غرفة المعيشة مع اثنين من الجدران الزجاجية بالكامل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المساحات المفتوحة والمطلة على الخارج تمنح المنزل الكثير من الضوء والهواء المتجدد إضافة إلى الطابع العصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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الأثاث الخشبي المصنوع من جذوع الاشجار يمنح الشرفة مظهر طبيعي ينمج بسلاسة مع الأرضية الخضراء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مزيج الخشب بمظهريه الطبيعي والمطلي مع النباتات الخضراء وأشعة الشمس يصنع لوحة رائعة من الطبيعة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تقسيم الحديقة ملهم ويستحق التقليد.. أرضية خشبية ومساحة خضراء في المنتصف مع إطار من الحصى الرمادي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الفواصل المفتوحة في الجدار الخرساني تقضي على مظهره الصامت وتمنحه لمسة حيوية مبتكرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية تبرز أناقة المزيج الخشبي الخرساني

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الوحدات السوداء والجدار الخشبي مع الأرفف المعلقة.. تفاصيل فاخرة تليق بحمام فندقي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المنافذ في الجدار الخرساني على جانبي اللوح الخشبي في الكابينة الزجاجية.. لمسة ابداعية أنيقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ على شكل حرف u مع جزيرة في المركز يحقق اقصى استفادة من المساحة المتاحة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بالتة الألوان المحايدة مع الإضاءة الطبيعية والإطلالة الخضراء تمنح المطبخ أجواء مشجعة للطهي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الاستمتاع بالساحة وسط الخضرة في الفناء الخلفي يبدو مغريًا!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات المنازل الإبداعية والملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، منزل عصري بأجواء صيفية منعشة ستحسدون أصحابه عليه!

15 تصميم لحمامات صغيرة...ستلهمك

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