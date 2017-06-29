لعشاق الأخشاب.. تصميم داخلي لمنزل أنيق من الخشب والخرسانة

تتمتع الأخشاب بسحر تصميم لا يُقاوم، يجعلها مثالية للتوظيف في عدة أماكن في المنزل، بدءًا من الأرضيات والجدران وحتى الأسقف، وبالطبع قطع الاثاث واللوح الأمامي للسرير والدرج أيضًا.

بالإضافة إلى مظهره الفاخر، فإن الخشب يتمتع بقدرة رائعة على التكيف مع الخامات الأخرى ومن بينهم الخرسانة التي تحقق معه مظهرًا أنيقًا وفاخرًا بدرجة فندقية. إن كنت من عشاق الأخشاب فسوف تستمتع بهذا المقال كثيرًا!

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبك في جولة ممتعة وملهمة داخل منزل صمم بمزيج من سحر الأخشاب والخرسانة، حيث الجمال المصمت وحيوية الطبيعة في مساحة واحدة. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك من أعمال الخبراء لتصميم منزلك الخاص!