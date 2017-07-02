حمام بلا نوافذ.. كيف يمكن تعويض ذلك؟

عند وضع خطة التصميم الداخلي يكون للحمام النصيب الأقل من مراعاة العوامل المهمة فيه، ففي الغالب تحصل فيه على مساحة محدودة ومن الممكن أن تكون هذه المساحة خالية من النوافذ أو الشبابيك تمامًا وهو أمر غير صحي على الإطلاق من أجل الإضاءة والتهوية على حدٍ سواء، ومن حسن الحظ أن خبراء التصميم الداخلي والديكورات لديهم حلول عملية وسهلة للتغلب على هذا العيب، نستعرضها معًا في هذا الكتاب..