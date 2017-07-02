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حمام بلا نوافذ.. كيف يمكن تعويض ذلك؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
ST. KATHARINE DOCKS, Landmass London Landmass London حمام
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عند وضع خطة التصميم الداخلي يكون للحمام النصيب الأقل من مراعاة العوامل المهمة فيه، ففي الغالب تحصل فيه على مساحة محدودة ومن الممكن أن تكون هذه المساحة خالية من النوافذ أو الشبابيك تمامًا وهو أمر غير صحي على الإطلاق من أجل الإضاءة والتهوية على حدٍ سواء، ومن حسن الحظ أن خبراء التصميم الداخلي والديكورات لديهم حلول عملية وسهلة للتغلب على هذا العيب، نستعرضها معًا في هذا الكتاب..

1- اللون الأبيض

Brixton Pad 04 YAM Studios حمام White
YAM Studios

Brixton Pad 04

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

استخدام اللون الأبيض من أفضل الطرق -إن لم يكن أفضل طريقة- لعكس الإضاءة في المساحة الموجود بها، بل يعتبر أقوى من المرآة في أحيان أخرى، وعندما يكون الحمام صغيرًا وبلا إضاءة طبيعية فمن الضروري استخدام الأبيض في هذه الحالة لإضافة لمسة مشرقة على الحمام، ولست مقيدًا باستخدامه في كل عناصر الحمام فوجوده في أحد العناصر كافيًا لإضافة هذه اللمسة المشرقة، المهم هو التناسق بين العناصر والألوان المستخدمة في المساحة بأكملها. 

2- الاهتمام بالزجاج

Douro Street, London GPAD حمام
GPAD

Douro Street, London

GPAD
GPAD
GPAD

إذا لم يكن لديك نافذة تسمح للضوء بالدخول إلى الحمام، فإنك لا تريد تشتيت الإضاءة بالداخل بل تجميعها وعكسها، الزجاج والمرايا طريقة مثالية لتحقيق ذلك، وجود الزجاج في أكثر من عنصر داخل الحمام الصغير والمغلق يسمح للضوء بالانعكاس ويزيد من اتساع المساحة أمام العين بغض النظر عن اللون المستخدم في تصميم الحمام.

3- حوض مفتوح

Exposed Brick, Statement Sink Gracious Luxury Interiors حمام Brown
Gracious Luxury Interiors

Exposed Brick, Statement Sink

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الخزائن المصمتة الموجودة تحت الحوض للاحتفاظ بأغراض الحمام من الممكن أن تكون عاملًا سيئًا إن كان الحمام صغيرًا جدًا وبلا فتحات، ويفضّل في تلك الحالة أن تكون المساحة الموجودة تحت الحوض مفتوحة ويمكن استغلالها في عمل رف لوضع الفوط أو فوّاطة معدنية كما يوجد في هذا المثال، وبذلك لن تحتاج لمكان إضافي من أجل الفوّاطة. 

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4- وحدات إضاءة صغيرة

Master En-Suite Perfect Stays حمام
Perfect Stays

Master En-Suite

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

في حالة الحمامات الصغيرة التي لا تحتوي على شبابيك من الأفضل استخدام وحدات إضاءة صغيرة على السقف وفي الأماكن المختلفة بحيث لا تأخذ هذه الوحدات مساحة كبيرة في المكان وتستطيع منها توزيع الإضاءة بشكل أفضل في جميع زوايا الحمام.

5- الأدوات المعدنية اللامعة

Metallic Tiles, Elalux Tile Elalux Tile حمام البلاط Metallic/Silver
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

مثل الزجاج والمرايا فالأدوات المعدنية التي لها ملمسًا ناعمًا ومظهر لامع هي الأفضل في الحمامات الصغيرة، فهي أيضًا عاكسة للضوء وتعطي شكلًا مشرقًا وجميلًا للحمام تلهيك عن صغر مساحته أو عدم توفر إضاءة طبيعية به. 

مثال آخر على استخدام المعدن اللامع وهذه المرة على حدود حوض الاستحمام، ومع ملاحظة أن الخشب المصنوع منه حوض الاستحمام مطلي بطبقة لامعة أيضًا وجميلة وهو من الحلول الذكية والأنيقة.

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions BathroomBathtubs & showers
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

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6- الإضاءة على المرآة

MAIN BATHROOM Landmass London حمام
Landmass London

MAIN BATHROOM

Landmass London
Landmass London
Landmass London

حيلة أخرى للتغلب على المساحات الصغيرة وعدم توفر ضوء طبيعي في الحمامات وهي استخدام مصابيح إضاءة مباشرة فوق المرآة، تساعد على الرؤية الواضحة في المرآة بالإضافة إلى تركيز الضوء عليها مباشرةً فينعكس على الحمام بشكل جيد.

7- جدار وهمي

Paradise Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

الحمام الصغير في غنى عن الجدران المصمتة التي توضح حدود وتشعرك بمساحته الضيقة، من الأفكار الجميلة والمبدعة استخدام أحد جدران الحمام للتغلب على حدوده، هنا عندما تنظر إلى الجدار في الواجهة لن تشعر بنهاية الحمام بل لن ترى نهايته بسبب هذه الرسمة المختارة بعناية، ألوانها وفكرتها وبعدها البصري من أروع الأمثلة التي يمكن أن تراها في تطبيق هذه الفكرة.

8- النظافة عامل مهم

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الحفاظ على نظافة الحمام وتلميعه بشكل مستمر من العناصر المهمة والأساسية في وجود روح جيدة بداخله وإن لم يكون يحتوي على أي فتحات، ويمكنكم أن تجدوا مزيد من الأفكار عن تنظيف الحمامات في هذا الكتاب: 7 نصائح لتنظيف الحمام في المنزل بسهولة

9- تشتيت الانتباه باستخدام الألوان

Basement Renovation - Ardsley House, Eisner Design Eisner Design حمام
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

باستخدام ألوان صادمة وقوية في حمامك الصغير تستطيع إبعاد تركيز العين عن المساحة الضيقة وعدم وجود نوافذ وفتحات تهوية إلى اللون الصادم الموجود بالحمام، ولكن هذه الفكرة يجب أن تتم تحت إشراف الخبراء حتى تستطيع تنفيذها بشكل مثالي ولا تقع في خطأ استخدام اللون القوي بشكل مبالغ فيه. 

10- لمسة من الطبيعة

Marble Borders, Elalux Tile Elalux Tile حمام
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

عدم وجود شبابيك أو فتحات للتهوية داخل الحمام يبعده عن الجو الصحي والنقي، ولكن يمكنك جلب جو الطبيعة إلى حمامك باستخدام مزهرية صغيرة وأزهار متجددة تنشر الرائحة الجميلة والشكل البديع.

اقرأ أيضًا: ديكور الحمام: 15 تصميم لحمامات صغيرة

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هل لديكم مزيد من الأفكار للتغلب على عدم وجود شبابيك في الحمامات الصغيرة؟

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