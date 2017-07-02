حمام بلا نوافذ.. كيف يمكن تعويض ذلك؟

عند وضع خطة التصميم الداخلي يكون للحمام النصيب الأقل من مراعاة العوامل المهمة فيه، ففي الغالب تحصل فيه على مساحة محدودة ومن الممكن أن تكون هذه المساحة خالية من النوافذ أو الشبابيك تمامًا وهو أمر غير صحي على الإطلاق من أجل الإضاءة والتهوية على حدٍ سواء، ومن حسن الحظ أن خبراء التصميم الداخلي والديكورات لديهم حلول عملية وسهلة للتغلب على هذا العيب، نستعرضها معًا في هذا الكتاب..
استخدام اللون الأبيض من أفضل الطرق -إن لم يكن أفضل طريقة- لعكس الإضاءة في المساحة الموجود بها، بل يعتبر أقوى من المرآة في أحيان أخرى، وعندما يكون الحمام صغيرًا وبلا إضاءة طبيعية فمن الضروري استخدام الأبيض في هذه الحالة لإضافة لمسة مشرقة على الحمام، ولست مقيدًا باستخدامه في كل عناصر الحمام فوجوده في أحد العناصر كافيًا لإضافة هذه اللمسة المشرقة، المهم هو التناسق بين العناصر والألوان المستخدمة في المساحة بأكملها.
إذا لم يكن لديك نافذة تسمح للضوء بالدخول إلى الحمام، فإنك لا تريد تشتيت الإضاءة بالداخل بل تجميعها وعكسها، الزجاج والمرايا طريقة مثالية لتحقيق ذلك، وجود الزجاج في أكثر من عنصر داخل الحمام الصغير والمغلق يسمح للضوء بالانعكاس ويزيد من اتساع المساحة أمام العين بغض النظر عن اللون المستخدم في تصميم الحمام.
الخزائن المصمتة الموجودة تحت الحوض للاحتفاظ بأغراض الحمام من الممكن أن تكون عاملًا سيئًا إن كان الحمام صغيرًا جدًا وبلا فتحات، ويفضّل في تلك الحالة أن تكون المساحة الموجودة تحت الحوض مفتوحة ويمكن استغلالها في عمل رف لوضع الفوط أو فوّاطة معدنية كما يوجد في هذا المثال، وبذلك لن تحتاج لمكان إضافي من أجل الفوّاطة.
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في حالة الحمامات الصغيرة التي لا تحتوي على شبابيك من الأفضل استخدام وحدات إضاءة صغيرة على السقف وفي الأماكن المختلفة بحيث لا تأخذ هذه الوحدات مساحة كبيرة في المكان وتستطيع منها توزيع الإضاءة بشكل أفضل في جميع زوايا الحمام.
مثل الزجاج والمرايا فالأدوات المعدنية التي لها ملمسًا ناعمًا ومظهر لامع هي الأفضل في الحمامات الصغيرة، فهي أيضًا عاكسة للضوء وتعطي شكلًا مشرقًا وجميلًا للحمام تلهيك عن صغر مساحته أو عدم توفر إضاءة طبيعية به.
حيلة أخرى للتغلب على المساحات الصغيرة وعدم توفر ضوء طبيعي في الحمامات وهي استخدام مصابيح إضاءة مباشرة فوق المرآة، تساعد على الرؤية الواضحة في المرآة بالإضافة إلى تركيز الضوء عليها مباشرةً فينعكس على الحمام بشكل جيد.
الحمام الصغير في غنى عن الجدران المصمتة التي توضح حدود وتشعرك بمساحته الضيقة، من الأفكار الجميلة والمبدعة استخدام أحد جدران الحمام للتغلب على حدوده، هنا عندما تنظر إلى الجدار في الواجهة لن تشعر بنهاية الحمام بل لن ترى نهايته بسبب هذه الرسمة المختارة بعناية، ألوانها وفكرتها وبعدها البصري من أروع الأمثلة التي يمكن أن تراها في تطبيق هذه الفكرة.
الحفاظ على نظافة الحمام وتلميعه بشكل مستمر من العناصر المهمة والأساسية في وجود روح جيدة بداخله وإن لم يكون يحتوي على أي فتحات، ويمكنكم أن تجدوا مزيد من الأفكار عن تنظيف الحمامات في هذا الكتاب: 7 نصائح لتنظيف الحمام في المنزل بسهولة
باستخدام ألوان صادمة وقوية في حمامك الصغير تستطيع إبعاد تركيز العين عن المساحة الضيقة وعدم وجود نوافذ وفتحات تهوية إلى اللون الصادم الموجود بالحمام، ولكن هذه الفكرة يجب أن تتم تحت إشراف الخبراء حتى تستطيع تنفيذها بشكل مثالي ولا تقع في خطأ استخدام اللون القوي بشكل مبالغ فيه.
عدم وجود شبابيك أو فتحات للتهوية داخل الحمام يبعده عن الجو الصحي والنقي، ولكن يمكنك جلب جو الطبيعة إلى حمامك باستخدام مزهرية صغيرة وأزهار متجددة تنشر الرائحة الجميلة والشكل البديع.
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