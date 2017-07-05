19 تصميم مميز لدواليب ملابس من الخشب

إذا كنت ترغب في إضافة الشكل الديكوري الرائع إلى الشكل العملي لدولاب تخزين الملابس لتحصل على غرفة نوم رائعة وجميلة فلن تجد أكثر جمالًا وعملية من الخشب لاستخدامه في تصميم دولاب الملابس.
تصميمات من الخشب الداكن والفاتح والملون والمدمج تناسب جميع الأنماط والاحتياجات والمساحات تجدونها في هذا الكتاب المتنوع..
من المهم أن يحتوي الدولاب على أماكن متعددة ومختلفة الأحجام لتخزين جميع الأغراض بداخلها وللحفاظ على الشكل التنظيمي والترتيب داخل الدولاب.
تصميمات الدواليب الخاصة بالأطفال تحمل الكثير من الأفكار الإبداعية والألوان المختلفة.
لمحبي اللون الأسود إليكم واحد من التصميمات الكلاسيكية المصنوعة من الخشب، ودمج ضلفة من الزجاج في المنتصف أضاف أناقة وروعة لتصميم الدولاب.
من مميزات الخشب سهولة طلاؤه بألوان مختلفة ومتناسقة كما نرى في هذا المثال المبهج.
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استخدام اللون الأبيض في طلاء الخشب له تأثير جميل على عشّاق التصميمات البيضاء، والمثير في هذا الدولاب هو هذه المربعات المفتوحة للتخزين لهجة الخشب التقليدية والتي أضافت تباين رائع للتصميم.
هذا الدولاب تحول إلى قطعة فنية راقية بإضافة النقاط السوداء لتصميمه فقط، هذه اللمسات البسيطة في التصميم التي تحوّله من عالم إلى عالم آخر تمامًا.
هل هناك ما هو أفضل من الألوان؟! البهجة الناتجة عن الألوان الجميلة في الصورة جعلت من هذا الدولاب لوحة فنية جميلة ومبهجة وعصرية.
المدرسة القديمة في التصميم، دولاب تقليدي ومرآة تصلح لجميع الأنماط (الريفي والعصري والاستعماري والتقليدي)، جميعها تبدو رائعة مع هذا الدولاب.
يمكن أن يكون دولابك هو ذاته لوحتك الفنية في الغرفة ولن تحتاج عندها إلى الاكسسوارات والقطع الفنية الأخرى، تصميم مينيمال مميز في هذه الغرفة الأنيقة.
الخشب يمكن إضافة لمسة معاصرة جميلة إليه عندما يقترن هذا التصميم بأسطح أنيقة مثل الزجاج والمرايا.
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الخشب بدرجة اللون الجملي رائع دائمًا، وعند دمجه مع الزجاج المشطوف والأدراج البيضاء أصبح التصميم أكثر اناقة وجاذبية.
المقابض المعدنية والتصميم الخشبي البسيط التقليدي وعلى الرغم من ذلك ظهر في النهاية بطريقة عصرية جذّابة في غرفة نوم دافئة، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يتسع لجميع الأغراض من الداخل.
وإن كانت غرفة نومك تحتاج إلى ألوان غير داكنة، فليس كل الأخشاب بنية داكنة فهناك نغمات مثل الموجودة في هذه الصورة ستكون مثالية لغرفتك، والإضافة المميزة في هذا الدولاب مجموعة الأدراج البنية في المنتصف والتي زادت من جاذبية التصميم.
في غرفة نوم الأطفال أو الشباب تحتاج دائمًا إلى قطع أثاث عملية متعددة الاستخدامات، وهذا الدولاب يبدو مثاليًا في هذه الحالة، مع وجود مكتب وأرفف جانبية كونت مكتبة صغيرة وكل هذا داخل قطعة واحدة.
إذا كنت ترغب في توفير المساحة والاتفادة من تصميم بسيط وعصري وأنيق يعرض أغراضك الثمينة بطريقة جذّابة في الغرفة، فلن تجد أفضل من هذا التصميم لدولاب مفتوح من الخشب مع فواصل معدنية سوداء ورائعة.
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وفي الغرف ذات المساحات الصغير يجب أن تحاول إيجاد تصميم وطريقة مثالية لخزانة الملابس مع وضع هذه المساحة الصغيرة في الحسبان، أرفف مفتوحة وخزائن بأحجام مختلفة لتخزين مثالى مصنوعة خشب الماهوجني الرائع والجذّاب.
هذا التصميم مميز لسببين: العدد الكبير من الخزائن والذي يسمح بفصل كل عنصر عن الآخر ليصبح الوضع داخل الدولاب أكثر تنظيمًا، والسبب الثاني هو وجود سندرة مفتوحة فوق الدولاب يمكن تخزين الأغراض الموسمية فيها مثل البطاطين والمفروشات وغيرها من الأشياء الغير مستخدمة بكثرة.
هناك بعض المناطق الموجودة في المنزل والتي يغفل كثيرين عن استخدامها بطريقة صحيحة، فهناك على سبيل المثال السقف المنحدر الذي يعتبره الكثير عائقًا عن وضع قطع الأثاث المختلفة، أصبح هنا ميزة كبيرة في شكل الغرفة وديكورها الرائع التي دمجت الدولاب وأصبح جزء من الغرفة بنفس الشكل والتصميم والنمط.. إبتكار وإبداع وطريقة مثالية في استغلال المساحات.