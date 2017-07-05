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19 تصميم مميز لدواليب ملابس من الخشب

Eman Rifaat Eman Rifaat
Wardrobes, Casa Più Arredamenti Casa Più Arredamenti
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إذا كنت ترغب في إضافة الشكل الديكوري الرائع إلى الشكل العملي لدولاب تخزين الملابس لتحصل على غرفة نوم رائعة وجميلة فلن تجد أكثر جمالًا وعملية من الخشب لاستخدامه في تصميم دولاب الملابس

تصميمات من الخشب الداكن والفاتح والملون والمدمج تناسب جميع الأنماط والاحتياجات والمساحات تجدونها في هذا الكتاب المتنوع..

1- تقسيمات متعددة

Wooden Wardrobes, S.R. Buildtech – The Gharexperts S.R. Buildtech – The Gharexperts Living roomCupboards & sideboards
S.R. Buildtech – The Gharexperts

S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts

من المهم أن يحتوي الدولاب على أماكن متعددة ومختلفة الأحجام لتخزين جميع الأغراض بداخلها وللحفاظ على الشكل التنظيمي والترتيب داخل الدولاب. 

2- دولاب أطفال

Wooden Wardrobes, S.R. Buildtech – The Gharexperts S.R. Buildtech – The Gharexperts Living roomCupboards & sideboards
S.R. Buildtech – The Gharexperts

S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts

تصميمات الدواليب الخاصة بالأطفال تحمل الكثير من الأفكار الإبداعية والألوان المختلفة.

3- الأسود

Wooden Wardrobes, S.R. Buildtech – The Gharexperts S.R. Buildtech – The Gharexperts Living roomCupboards & sideboards
S.R. Buildtech – The Gharexperts

S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts

لمحبي اللون الأسود إليكم واحد من التصميمات الكلاسيكية المصنوعة من الخشب، ودمج ضلفة من الزجاج في المنتصف أضاف أناقة وروعة لتصميم الدولاب. 

4- لون مختلف!

Wooden Wardrobes, S.R. Buildtech – The Gharexperts S.R. Buildtech – The Gharexperts Living roomCupboards & sideboards
S.R. Buildtech – The Gharexperts

S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts
S.R. Buildtech – The Gharexperts

من مميزات الخشب سهولة طلاؤه بألوان مختلفة ومتناسقة كما نرى في هذا المثال المبهج. 

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5- قشرة رمادية وتصميم غير ممل أو تقليدي لدولابك الصغير الذي يضيف لمسة ناعمة ومثيرة للغرفة.

Closets. Cocina y Cristales | Natura Residencial. , Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design غرفة الملابس الخشب هندسيا Wood effect
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

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6- بالأبيض

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

استخدام اللون الأبيض في طلاء الخشب له تأثير جميل على عشّاق التصميمات البيضاء، والمثير في هذا الدولاب هو هذه المربعات المفتوحة للتخزين لهجة الخشب التقليدية والتي أضافت تباين رائع للتصميم.

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7- لمسة فنية

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design غرفة نوم
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

هذا الدولاب تحول إلى قطعة فنية راقية بإضافة النقاط السوداء لتصميمه فقط، هذه اللمسات البسيطة في التصميم التي تحوّله من عالم إلى عالم آخر تمامًا. 

8- بهجة الألوان

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify BedroomWardrobes & closets
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

هل هناك ما هو أفضل من الألوان؟! البهجة الناتجة عن الألوان الجميلة في الصورة جعلت من هذا الدولاب لوحة فنية جميلة ومبهجة وعصرية. 

9- مع المرآة

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company BedroomWardrobes & closets
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

المدرسة القديمة في التصميم، دولاب تقليدي ومرآة تصلح لجميع الأنماط (الريفي والعصري والاستعماري والتقليدي)، جميعها تبدو رائعة مع هذا الدولاب. 

10- مينيمال وأنيق

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

يمكن أن يكون دولابك هو ذاته لوحتك الفنية في الغرفة ولن تحتاج عندها إلى الاكسسوارات والقطع الفنية الأخرى، تصميم مينيمال مميز في هذه الغرفة الأنيقة. 

11- الأناقة والرقي

Decò Wardrobe Casa Più Arredamenti deco wardrobe
Casa Più Arredamenti

Decò Wardrobe

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

الخشب يمكن إضافة لمسة معاصرة جميلة إليه عندما يقترن هذا التصميم بأسطح أنيقة مثل الزجاج والمرايا.

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12- كبير في غرفة الملابس

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Dressing roomStorage
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

الخشب بدرجة اللون الجملي رائع دائمًا، وعند دمجه مع الزجاج المشطوف والأدراج البيضاء أصبح التصميم أكثر اناقة وجاذبية. 

13- ناعم وعصري

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Dressing roomStorage
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

المقابض المعدنية والتصميم الخشبي البسيط التقليدي وعلى الرغم من ذلك ظهر في النهاية بطريقة عصرية جذّابة في غرفة نوم دافئة، بالإضافة إلى حجمه الكبير الذي يتسع لجميع الأغراض من الداخل. 

14- رمادي جميل

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Dressing roomWardrobes & drawers
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

وإن كانت غرفة نومك تحتاج إلى ألوان غير داكنة، فليس كل الأخشاب بنية داكنة فهناك نغمات مثل الموجودة في هذه الصورة ستكون مثالية لغرفتك، والإضافة المميزة في هذا الدولاب مجموعة الأدراج البنية في المنتصف والتي زادت من جاذبية التصميم.

15- قطعة أثاث متعددة الأغراض

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Dressing roomStorage
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

في غرفة نوم الأطفال أو الشباب تحتاج دائمًا إلى قطع أثاث عملية متعددة الاستخدامات، وهذا الدولاب يبدو مثاليًا في هذه الحالة، مع وجود مكتب وأرفف جانبية كونت مكتبة صغيرة وكل هذا داخل قطعة واحدة. 

16- الدولاب المفتوح

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado غرفة الملابس
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

إذا كنت ترغب في توفير المساحة والاتفادة من تصميم بسيط وعصري وأنيق يعرض أغراضك الثمينة بطريقة جذّابة في الغرفة، فلن تجد أفضل من هذا التصميم لدولاب مفتوح من الخشب مع فواصل معدنية سوداء ورائعة.

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17- للمساحات الصغيرة

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros Dressing roomWardrobes & drawers
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

وفي الغرف ذات المساحات الصغير يجب أن تحاول إيجاد تصميم وطريقة مثالية لخزانة الملابس مع وضع هذه المساحة الصغيرة في الحسبان، أرفف مفتوحة وخزائن بأحجام مختلفة لتخزين مثالى مصنوعة خشب الماهوجني الرائع والجذّاب.

18- سندرة علوية

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño غرفة الملابس
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

هذا التصميم مميز لسببين: العدد الكبير من الخزائن والذي يسمح بفصل كل عنصر عن  الآخر ليصبح الوضع داخل الدولاب أكثر تنظيمًا، والسبب الثاني هو وجود سندرة مفتوحة فوق الدولاب يمكن تخزين الأغراض الموسمية فيها مثل البطاطين والمفروشات وغيرها من الأشياء الغير مستخدمة بكثرة. 

19- تصميم متجانس

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos غرفة الملابس
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

هناك بعض المناطق الموجودة في المنزل والتي يغفل كثيرين عن استخدامها بطريقة صحيحة، فهناك على سبيل المثال السقف المنحدر الذي يعتبره الكثير عائقًا عن وضع قطع الأثاث المختلفة، أصبح هنا ميزة كبيرة في شكل الغرفة وديكورها الرائع التي دمجت الدولاب وأصبح جزء من الغرفة بنفس الشكل والتصميم والنمط.. إبتكار وإبداع وطريقة مثالية في استغلال المساحات. 

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