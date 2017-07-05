19 تصميم مميز لدواليب ملابس من الخشب

إذا كنت ترغب في إضافة الشكل الديكوري الرائع إلى الشكل العملي لدولاب تخزين الملابس لتحصل على غرفة نوم رائعة وجميلة فلن تجد أكثر جمالًا وعملية من الخشب لاستخدامه في تصميم دولاب الملابس.

تصميمات من الخشب الداكن والفاتح والملون والمدمج تناسب جميع الأنماط والاحتياجات والمساحات تجدونها في هذا الكتاب المتنوع..