افعل ولا تفعل عند تصميم غرفة النوم الصغيرة

الحصول على غرفة نوم صغيرة ومميزة بديكورات جميلة هو أمر يستصعبه البعض، ولكن على العكس يمكن للغرف الصغيرة أن تكون الأجمل والأكثر أناقة إن أحسن المصمم استخدام الأساليب السلسة والجيدة في تزيينها.

كيف يمكن الاستفادة من كل سنتيمتر مربع في غرفة نومك الصغيرة، وكيف يمكن وضع جميع الأغراض التي تحتاجها في هذه المساحة الصغيرة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجعلها عملية وأنيقة في آنٍ واحد؟ هذا ما سيدور عنه كتاب الأفكار هذه المرة..