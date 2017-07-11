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افعل ولا تفعل عند تصميم غرفة النوم الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory غرفة نوم
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الحصول على غرفة نوم صغيرة ومميزة بديكورات جميلة هو أمر يستصعبه البعض، ولكن على العكس يمكن للغرف الصغيرة أن تكون الأجمل والأكثر أناقة إن أحسن المصمم استخدام الأساليب السلسة والجيدة في تزيينها. 

كيف يمكن الاستفادة من كل سنتيمتر مربع في غرفة نومك الصغيرة، وكيف يمكن وضع جميع الأغراض التي تحتاجها في هذه المساحة الصغيرة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجعلها عملية وأنيقة في آنٍ واحد؟ هذا ما سيدور عنه كتاب الأفكار هذه المرة..

استخدم أسلوب الفنادق

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

العديد من الفنادق تحتوي على غرف صغيرة، ولكننا لا نلاحظ ذلك بسبب الاختيار المثالي للديكور والأماكن الصحيحة لوضع الأثاث واختيارها بعناية، مثل مسند سرير مبطن ووسائد متعددة، وكرسي أنيق، وطاولات جانبية مفتوحة.

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استخدام عملي لمسند السرير

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

في غرفة نومك الصغيرة والمضيئة استخدم الجدار الموجود خلف مسند السرير بطريقة عملية عن طريق وضع مجموعة من الأرفف عليه وتكوين مكتبة أو أماكن لوضع الاكسسوارات دون الإضرار بباقي الجدران، هذا يعطيك شعور بالاتساع داخل هذا الجدار ويضيف شخصية مميزة لجدار السرير.

استخدم لون مميز في أحد الجدران

Proyecto "Alebrije", Franko & Co. Franko & Co. غرفة نوم Yellow
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

عندما تكون الجدران الأربعة لغرفة النوم الصغيرة بنفس اللون سيصيبك هذا بالشعور بالملل، يمكن التغلب على ذلك عن طريق إضافة نقطة محورية للغرفة متمثلة في جدار بلون مختلف يعطي الغرفة شخصية فريدة ونظرة أنيقة ومختلفة. 

هنا استخدم المصمم الجدار الأصفر وسط الجدران البيضاء مع إضاءة طبيعية عليه من خلال النافذة كسرت حدته لكونه من الألوان الصادمة والجريئة، ولكن في النهاية حصلنا على تصميم مميز للغاية. 

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استخدم الأثاث المتعدد الاستخدامات

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

الأثاث متعدد الوظائف والاستخدامات هو صديق الغرف الصغيرة، سرير ومن أسفله مجموعة من الأدراج للتخزين، وعلى الجانب أرفف للمكتبة، مع إضاءات ولوحات أنيقة على جدران السرير.

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لا تعتقد أن المساحة صغيرة

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory غرفة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

لا تفترض من البداية أن غرفة النوم صغيرة ولن تكفي لوضع سريرين منفصلين، فغرف الضيوف الصغيرة يمكنها في كثير من الأحيان استيعاب سريرين إذا تم اختيار المكان الصحيح لوضعهما. 

هذه الغرفة الأنيقة البيضاء استخدمت على جدار النافذة سريرين في مساحة صغيرة بالقرب من بعضهما، وفي المنتصف كرسي أنيق معدني يعمل بدلًا من الكومودينو لاستغلال المساحة بين السريرين رغم صغرها.

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لا تقلل من قيمة الديكورات

A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography غرفة نوم
Forest Eyes Photography

A cottage of two halves

Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography

يتجه البعض إلى الاستغناء عن الديكورات في الغرف الصغيرة حيث لا تسمح المساحة بوضع ديكورات وعناصر للتزيين، ولكنها في هذه الحالة تتحول إلى غرفة عارية ومملة ولا تحمل أي شخصية، لا تخافوا من استخدام بعض عناصر الديكور البسيطة في الغرف الصغيرة فقد تبدو أكبر مما هي عليه بفضل هذه العناصر، بما في ذلك الصور والسجاد والإضاءات. 

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لا تختار تصميمات معقدة للدولاب

homify Nursery/kid's roomWardrobes & closets
homify

homify
homify
homify

الأبواب المنزلقة والتصميمات المينيمال هي الأفضل عند تصميم الدولاب أو خزانة الملابس في غرف النوم الصغيرة، احذر من استخدام الأثاث المعقّد والدواليب الكبيرة ذات الألوان الداكنة في غرفتك الصغيرة حتى لا تشعر بضيق المساحة.

لا تعتمد على المساحة الأفقية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من المهم التفكير بطريقة رأسية عند تصميم الغرف الصغيرة، فمن المهم أن نقف عند حقيقة أن المساحة الأفقية صغيرة ولكن لا يزال لدينا مساحة رأسية بما يكفي لوضع الأشياء، هذه الغرفة مصممة بطريقة مينيمال استخدمت الجدران في وضع الأغراض بدلًا من الأرض بطريقة ذكية وعملية. 

لا تنسى استخدام المرايا

Chic dressing table In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Chic dressing table

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الخدعة الأكبر والأكثر انتشارًا بين المصممين في المساحات الصغيرة، استخدام المرايا بأكثر من طريقة في غرفة النوم الصغيرة يعطيها مساحة أكبر وأعمق أمام العين، مرآة كبيرة مع قطع أثاث مغطاة بالزجاج لا يمكن أن تشعرك بالضيق والمساحة الصغيرة!

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هل لديكم مزيد من الأفكار لما يجب عمله أثناء تصميم غرف النوم الصغيرة؟

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