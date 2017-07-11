افعل ولا تفعل عند تصميم غرفة النوم الصغيرة

الحصول على غرفة نوم صغيرة ومميزة بديكورات جميلة هو أمر يستصعبه البعض، ولكن على العكس يمكن للغرف الصغيرة أن تكون الأجمل والأكثر أناقة إن أحسن المصمم استخدام الأساليب السلسة والجيدة في تزيينها.
كيف يمكن الاستفادة من كل سنتيمتر مربع في غرفة نومك الصغيرة، وكيف يمكن وضع جميع الأغراض التي تحتاجها في هذه المساحة الصغيرة؟ وما هي الطريقة الصحيحة لجعلها عملية وأنيقة في آنٍ واحد؟ هذا ما سيدور عنه كتاب الأفكار هذه المرة..
العديد من الفنادق تحتوي على غرف صغيرة، ولكننا لا نلاحظ ذلك بسبب الاختيار المثالي للديكور والأماكن الصحيحة لوضع الأثاث واختيارها بعناية، مثل مسند سرير مبطن ووسائد متعددة، وكرسي أنيق، وطاولات جانبية مفتوحة.
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في غرفة نومك الصغيرة والمضيئة استخدم الجدار الموجود خلف مسند السرير بطريقة عملية عن طريق وضع مجموعة من الأرفف عليه وتكوين مكتبة أو أماكن لوضع الاكسسوارات دون الإضرار بباقي الجدران، هذا يعطيك شعور بالاتساع داخل هذا الجدار ويضيف شخصية مميزة لجدار السرير.
عندما تكون الجدران الأربعة لغرفة النوم الصغيرة بنفس اللون سيصيبك هذا بالشعور بالملل، يمكن التغلب على ذلك عن طريق إضافة نقطة محورية للغرفة متمثلة في جدار بلون مختلف يعطي الغرفة شخصية فريدة ونظرة أنيقة ومختلفة.
هنا استخدم المصمم الجدار الأصفر وسط الجدران البيضاء مع إضاءة طبيعية عليه من خلال النافذة كسرت حدته لكونه من الألوان الصادمة والجريئة، ولكن في النهاية حصلنا على تصميم مميز للغاية.
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الأثاث متعدد الوظائف والاستخدامات هو صديق الغرف الصغيرة، سرير ومن أسفله مجموعة من الأدراج للتخزين، وعلى الجانب أرفف للمكتبة، مع إضاءات ولوحات أنيقة على جدران السرير.
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لا تفترض من البداية أن غرفة النوم صغيرة ولن تكفي لوضع سريرين منفصلين، فغرف الضيوف الصغيرة يمكنها في كثير من الأحيان استيعاب سريرين إذا تم اختيار المكان الصحيح لوضعهما.
هذه الغرفة الأنيقة البيضاء استخدمت على جدار النافذة سريرين في مساحة صغيرة بالقرب من بعضهما، وفي المنتصف كرسي أنيق معدني يعمل بدلًا من الكومودينو لاستغلال المساحة بين السريرين رغم صغرها.
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يتجه البعض إلى الاستغناء عن الديكورات في الغرف الصغيرة حيث لا تسمح المساحة بوضع ديكورات وعناصر للتزيين، ولكنها في هذه الحالة تتحول إلى غرفة عارية ومملة ولا تحمل أي شخصية، لا تخافوا من استخدام بعض عناصر الديكور البسيطة في الغرف الصغيرة فقد تبدو أكبر مما هي عليه بفضل هذه العناصر، بما في ذلك الصور والسجاد والإضاءات.
الأبواب المنزلقة والتصميمات المينيمال هي الأفضل عند تصميم الدولاب أو خزانة الملابس في غرف النوم الصغيرة، احذر من استخدام الأثاث المعقّد والدواليب الكبيرة ذات الألوان الداكنة في غرفتك الصغيرة حتى لا تشعر بضيق المساحة.
من المهم التفكير بطريقة رأسية عند تصميم الغرف الصغيرة، فمن المهم أن نقف عند حقيقة أن المساحة الأفقية صغيرة ولكن لا يزال لدينا مساحة رأسية بما يكفي لوضع الأشياء، هذه الغرفة مصممة بطريقة مينيمال استخدمت الجدران في وضع الأغراض بدلًا من الأرض بطريقة ذكية وعملية.
الخدعة الأكبر والأكثر انتشارًا بين المصممين في المساحات الصغيرة، استخدام المرايا بأكثر من طريقة في غرفة النوم الصغيرة يعطيها مساحة أكبر وأعمق أمام العين، مرآة كبيرة مع قطع أثاث مغطاة بالزجاج لا يمكن أن تشعرك بالضيق والمساحة الصغيرة!