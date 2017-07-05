شقة عصرية بتفاصيل كلاسيكية

غرفة المعيشة تقع في مساحة مفتوحة مع السفرة ومطلّة على شرفة المنزل وتعطينا بتصميمها وشكلها مثال للغرفة النموذجية المتسعة سهلة الحركة بين الغرف الموجودة بها وممتعة عند النظر إلى أي عنصر فيها، هنا تتحرك بسهولة بين مكان الجلوس ومكان تناول الطعام وتتمتع دون وجود أبواب تعرقلك، بل هناك سيولة ونظرة شفافة من خلال الأبواب الزجاجية للشرفة والتي تعمل على جعل هذه المنطقة بالكامل منسجمة مع الخارج في إطار مثالي.