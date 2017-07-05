شقة عصرية بتفاصيل كلاسيكية

في هذا الكتاب تقدم لكم هوميفاي مثال رائع على دمج التفاصيل العصرية مع الكلاسيكية في التصميم الداخلي والديكورات، من خلال جولة في هذا المنزل الأنيق نرى روعة هذه التفاصيل، من خلال الألوان والأثاث والأعمال الفنية والمفروشات التي خلقت مساحة رائعة ومختلفة..
غرفة المعيشة تقع في مساحة مفتوحة مع السفرة ومطلّة على شرفة المنزل وتعطينا بتصميمها وشكلها مثال للغرفة النموذجية المتسعة سهلة الحركة بين الغرف الموجودة بها وممتعة عند النظر إلى أي عنصر فيها، هنا تتحرك بسهولة بين مكان الجلوس ومكان تناول الطعام وتتمتع دون وجود أبواب تعرقلك، بل هناك سيولة ونظرة شفافة من خلال الأبواب الزجاجية للشرفة والتي تعمل على جعل هذه المنطقة بالكامل منسجمة مع الخارج في إطار مثالي.
المفروشات في هذا المنزل رائعة ومثالية، أكملت جمال التصميم الداخلي، وأضافت جو من المرح والشخصية المميزة لهذا المنزل، ألوان أحادية وأثاث كلاسيكي مع ألوان معاصرة في الوسادات الصغيرة، مزيج رائع بكل تأكيد!
اختيار عناصر ديكورية كلاسيكية واضح بشدة في هذه الصورة، الطاولة العتيقة التي تتذكر بها طاولات القصور القديمة كانت إضافة مميزة إلى غرفة المعيشة.
طريقة أنيقة في فصل المساحات عن بعضها أصبحت صيحة في عالم التصميمات العصرية، فاصل من الأرفف المفتوحة حتى لا تشعر بالضيق وفي نفس الوقت ترسم حدود وهمية بين الغرف المختلفة.
عندما تنظر إلى هذا التصميم ترى نمطًا معاصرًا واضح في تصميم الطاولة والمقاعد، ولكن عندما ترفع عينيك إلى السقف ترى هذه الثريا الكلاسيكية المزخرفة التي تناقض تمامًا ما تحتها وهذا ما صنع التميز في المساحة الموجودة أمامك.
باللون الأسود والبنفسجي الداكن جاء تصميم المقاعد المريحة في هذه الشرفة الصغيرة، الخشب في الأرضية يصنع دفء وحميمية في الجو مع الطبيعة الساحرة والخضراء من الخارج.
هل ترون الهدوء والراحة النفسية الموجودة في هذا التصميم؟!
ألوان هادئة وأنيقة في نفس الوقت، نغمات مريحة تبعث على السلام النفسي اللازم وجوده في غرفة النوم، وهذه اللوحة الفنية على الجدار تأخذ نفس بالتة الألوان الموجودة في الغرفة وبذلك نجد تناغمًا بين كل العناصر في هذه الغرفة.
على الجانب المقابل نرى مرآة بسيطة وعصرية مع مصباح دائري أنيق، وطاولة خشبية، تصميم رائع وعصري.
غرفة أخرى أنيقة مع ديكورات بسيطة، هذه المرة جاءت ألوان الغرفة دافئة مع نغمات الخشب في الأثاث واللون البرونزي في المصباح، مع نغمة أخرى باردة في مفروشات السرير.
المرآة الكبيرة هي العامل المميز في هذا الحمام، والذي كانت السبب في إعطائه مساحة أكبر رغم صغر مساحته، وبالطبع كان للون الأبيض دور مهم في تحقيق هذا الأمر.
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