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شقة عصرية بتفاصيل كلاسيكية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
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في هذا الكتاب تقدم لكم هوميفاي مثال رائع على دمج التفاصيل العصرية مع الكلاسيكية في التصميم الداخلي والديكورات، من خلال جولة في هذا المنزل الأنيق نرى روعة هذه التفاصيل، من خلال الألوان والأثاث والأعمال الفنية والمفروشات التي خلقت مساحة رائعة ومختلفة..

مساحة مفتوحة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

غرفة المعيشة تقع في مساحة مفتوحة مع السفرة ومطلّة على شرفة المنزل وتعطينا بتصميمها وشكلها مثال للغرفة النموذجية المتسعة سهلة الحركة بين الغرف الموجودة بها وممتعة عند النظر إلى أي عنصر فيها، هنا تتحرك بسهولة بين مكان الجلوس ومكان تناول الطعام وتتمتع دون وجود أبواب تعرقلك، بل هناك سيولة ونظرة شفافة من خلال الأبواب الزجاجية للشرفة والتي تعمل على جعل هذه المنطقة بالكامل منسجمة مع الخارج في إطار مثالي.

تفاصيل عصرية

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

المفروشات في هذا المنزل رائعة ومثالية، أكملت جمال التصميم الداخلي، وأضافت جو من المرح والشخصية المميزة لهذا المنزل، ألوان أحادية وأثاث كلاسيكي مع ألوان معاصرة في الوسادات الصغيرة، مزيج رائع بكل تأكيد!

وأخرى كلاسيكية

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

اختيار عناصر ديكورية كلاسيكية واضح بشدة في هذه الصورة، الطاولة العتيقة التي تتذكر بها طاولات القصور القديمة كانت إضافة مميزة إلى غرفة المعيشة. 

مكتبة وفاصل أنيق

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

طريقة أنيقة في فصل المساحات عن بعضها أصبحت صيحة في عالم التصميمات العصرية، فاصل من الأرفف المفتوحة حتى لا تشعر بالضيق وفي نفس الوقت ترسم حدود وهمية بين الغرف المختلفة. 

طاولة سفرة مستديرة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

عندما تنظر إلى هذا التصميم ترى نمطًا معاصرًا واضح في تصميم الطاولة والمقاعد، ولكن عندما ترفع عينيك إلى السقف ترى هذه الثريا الكلاسيكية المزخرفة التي تناقض تمامًا ما تحتها وهذا ما صنع التميز في المساحة الموجودة أمامك.

شرفة أنيقة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home منازل
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

باللون الأسود والبنفسجي الداكن جاء تصميم المقاعد المريحة في هذه الشرفة الصغيرة، الخشب في الأرضية يصنع دفء وحميمية في الجو مع الطبيعة الساحرة والخضراء من الخارج. 

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غرفة النوم

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

هل ترون الهدوء والراحة النفسية الموجودة في هذا التصميم؟! 

ألوان هادئة وأنيقة في نفس الوقت، نغمات مريحة تبعث على السلام النفسي اللازم وجوده في غرفة النوم، وهذه اللوحة الفنية على الجدار تأخذ نفس بالتة الألوان الموجودة في الغرفة وبذلك نجد تناغمًا بين كل العناصر في هذه الغرفة.

مرآة بسيطة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

على الجانب المقابل نرى مرآة بسيطة وعصرية مع مصباح دائري أنيق، وطاولة خشبية، تصميم رائع وعصري. 

غرفة نوم إضافية

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

غرفة أخرى أنيقة مع ديكورات بسيطة، هذه المرة جاءت ألوان الغرفة دافئة مع نغمات الخشب في الأثاث واللون البرونزي في المصباح، مع نغمة أخرى باردة في مفروشات السرير. 

جدار بسيط ولوحة فنية لشجرة مزخرفة زينت الغرفة بالكامل إلى جانب الدولاب الأبيض المدمج بالجدار..

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home غرفة نوم
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

حمام عصري

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home حمام
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

المرآة الكبيرة هي العامل المميز في هذا الحمام، والذي كانت السبب في إعطائه مساحة أكبر رغم صغر مساحته، وبالطبع كان للون الأبيض دور مهم في تحقيق هذا الأمر. 

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وأخيرًا، لديكم المخطط الكامل لهذه الشقة العصرية والمتكاملة

Uma atmosfera leve e colorida, Architect Your Home Architect Your Home
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

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