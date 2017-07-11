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نصائح لحماية المنزل أثناء فترة العطلات الصيفية

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa San Lorenzo, Gestec Gestec منازل رخام Beige
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مع بداية موسم العطلات الصيفية الطويلة نقلق كثيرًا بشأن ترك المنزل فترة كبيرة، الخوف من اللصوص والحشرات والأتربة وأمان المنزل بشكلٍ عام هو أكبر هاجس في هذه الفترة، وهو أمر طبيعي يجب الشعور به واتخاذ اجراءات مناسبة لطول الفترة التي تتركون فيها منازلكم دون سكن حتى تستطيعوا العودة إليها كما كانت دون حدوث خسائر في أي عنصر من العناصر الموجودة بها. 

في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي تتبعونها قبل الذهاب إلى عطلة أو سفر طويل وإغلاق المنزل لفترة كبيرة.. 

1- أضواء خارجية أوتوماتيك

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados منازل
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

أنظمة الأمان تحمي منزلك من التعرّض للسرقة بنسبة كبيرة، وهي طريقة سهلة وحديثة لتأمين منزلك سواء كنت تمتلكه أو تستأجره ففي جميع الحالات يجب عليك المحافظة عليها من النهب والسرقات، ويمكنك البدء من خارج المنزل مع تركيب كشافات للحركة، وهي عبارة عن أضواء تستشعر الحركة عندما يمر شيء تحتها تضيء بشكل أوتوماتيكي وبذلك يشعر الجميع أن المنزل يوجد به أشخاص بشكل دائم، طريقة جيدة لردع اللصوص والحفاظ على شكل المنزل غير مهجور أو مظلم.

2- تأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يعتقد البعض أن إغلاق الأجهزة الكهربية كافي لحماية المنزل، ولكن لا يزال تدفق الكهرباء مستمر، وعند حدوث أي زيادة مفاجئة في الطاقة يمكن أن يحترق الجهاز ويتسبب في الحرائق إن وجدت بجانبه مواد قابلة للاشتعال، لذلك عند خروجك في عطلة طويلة تأكد من فصل الكهرباء تمامًا عن الأجهزة الموجودة بالمنزل مثل: أدوات المطبخ والتلفزيون والمصابيح وأجهزة الحمام وأجهزة الكمبيوتر.

3- تأكد من عدم وجود أطعمة متبقية قبل السفر

Tall pull-out storage Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Tall pull-out storage

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

إذا كنت لا تريد استدعاء شركة مكافحة الحشرات عند عودتك من العطلة يجب التأكد من عدم وجود أي مواد غذائية مكشوفة قابلة للتلف خارج الثلاجة، إن كنت لا تستطيع حمل جميع الأطعمة معك أثناء السفر يمكن التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية أو تركها في صناديق شفافة ليأخذها الفقراء من الطريق. 

4- نظام كاميرات

Beaconsfield Mansion, Perfect Integration Perfect Integration منازل
Perfect Integration

Beaconsfield Mansion

Perfect Integration
Perfect Integration
Perfect Integration

تركيب نظام كاميرات حول المنزل وبواباته أمر مهم للغاية، فحتى وإن حدثت السرقات وأنتم خارج المنزل يمكن الرجوع إلى التسجيل وتفريغ الكاميرات وتسليمه للشرطة، هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعّالة في تأمين المنازل حتى وإن تكلفت مبلغًا كبيرًا في البداية ولكنها تحمي منزلك فيما بعد بنسبة كبيرة للغاية من التعرّض للسرقات أو الاقتحام طوال فترة وجودك خارجه وإن طالت.

5- نظام إنذار

Harrow , Stronghold Security Doors Stronghold Security Doors شبابيك
Stronghold Security Doors

Harrow

Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors

بعد تركيب نظام الكاميرات وللحصول على أمان أكثر يمكنك استخدام أجهزة الإنذار في أماكن متفرقة داخل وخارج المنزل، أو حتى يمكنك استبدال نظام الكاميرات والاكتفاء بنظام الإنذار الذي يصدر ضجيجًا وأصواتًا عالية بمجرد دخول أحد الغرباء للمنزل فيفزع الجيران أو المارة بالشارع ويمكنك بذلك حماية المنزل من أي اقتحام وأنت بالخارج أو حتى وأنت بداخل المنزل! 

6- التأكد من تأمين الجراج جيدًا

Casa San Lorenzo, Gestec Gestec منازل رخام Beige
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

الجراج من الأماكن التي يمكن اقتحامها والدخول لسرقة السيارات، لذلك عليك التأكد من تأمين الجراج جيدًا من خلال بوابات محكمة ومنفصلة عن المنزل. 

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7- عدم ترك أشياء ثمينة في المنزل

Earls Court , Stronghold Security Doors Stronghold Security Doors شبابيك
Stronghold Security Doors

Earls Court

Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors

حتى وإن كنت تضمن تأمين المنزل بطريقة جيدة فيجب عليك عدم الاحتفاظ بأي ممتلكات ثمينة داخل المنزل عند غيابك فترة طويلة عنه، المجوهرات والتحف واللوحات النادرة والوثائق الخاصة والمبالغ الكبيرة تجعل منزلك أكثر عرضة للخطر وأنت غائب عنه لفترات طويلة. 

8- التأكد من إغلاق الشبابيك والأبواب بإحكام

Internal Courtyard House, Rishikesh, Uttrakhand, Manuj Agarwal Architects Manuj Agarwal Architects شبابيك
Manuj Agarwal Architects

Manuj Agarwal Architects
Manuj Agarwal Architects
Manuj Agarwal Architects

الأبواب والشبابيك هي البوابة الأولى لحماية المنزل والأسرة من الشمس والرياح والأمطار والحشرات وأيضًا من اللصوص، لذلك الاهتمام بتركيب أبواب وشبابيك قوية من أهم عناصر تصميم المنزل حتى تستطيع النوم ليلًا في سلام، او ترك منزلك لفترة طويلة دون القلق.

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9- علاقة جيدة مع الجيران تحمي منزلك دائمًا!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مع كل عناصر الأمان السابقة يظل الجيران هم أفضل حصن لحماية منزلك أثناء غيابك، يمكن الاتصال بهم في أي وقت للاطمئنان على المنزل، كما أنهم سيلقون نظرة عليه من الخارج ذهابًا وإيابًا ويخبرونك بكل جديد يحدث، لذلك من الجيد المحافظة على علاقة جيدة مع الجيران دائمًا. 

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