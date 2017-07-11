نصائح لحماية المنزل أثناء فترة العطلات الصيفية

مع بداية موسم العطلات الصيفية الطويلة نقلق كثيرًا بشأن ترك المنزل فترة كبيرة، الخوف من اللصوص والحشرات والأتربة وأمان المنزل بشكلٍ عام هو أكبر هاجس في هذه الفترة، وهو أمر طبيعي يجب الشعور به واتخاذ اجراءات مناسبة لطول الفترة التي تتركون فيها منازلكم دون سكن حتى تستطيعوا العودة إليها كما كانت دون حدوث خسائر في أي عنصر من العناصر الموجودة بها.

في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي تتبعونها قبل الذهاب إلى عطلة أو سفر طويل وإغلاق المنزل لفترة كبيرة..