نصائح لحماية المنزل أثناء فترة العطلات الصيفية

مع بداية موسم العطلات الصيفية الطويلة نقلق كثيرًا بشأن ترك المنزل فترة كبيرة، الخوف من اللصوص والحشرات والأتربة وأمان المنزل بشكلٍ عام هو أكبر هاجس في هذه الفترة، وهو أمر طبيعي يجب الشعور به واتخاذ اجراءات مناسبة لطول الفترة التي تتركون فيها منازلكم دون سكن حتى تستطيعوا العودة إليها كما كانت دون حدوث خسائر في أي عنصر من العناصر الموجودة بها.
في هذا الكتاب نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي تتبعونها قبل الذهاب إلى عطلة أو سفر طويل وإغلاق المنزل لفترة كبيرة..
أنظمة الأمان تحمي منزلك من التعرّض للسرقة بنسبة كبيرة، وهي طريقة سهلة وحديثة لتأمين منزلك سواء كنت تمتلكه أو تستأجره ففي جميع الحالات يجب عليك المحافظة عليها من النهب والسرقات، ويمكنك البدء من خارج المنزل مع تركيب كشافات للحركة، وهي عبارة عن أضواء تستشعر الحركة عندما يمر شيء تحتها تضيء بشكل أوتوماتيكي وبذلك يشعر الجميع أن المنزل يوجد به أشخاص بشكل دائم، طريقة جيدة لردع اللصوص والحفاظ على شكل المنزل غير مهجور أو مظلم.
يعتقد البعض أن إغلاق الأجهزة الكهربية كافي لحماية المنزل، ولكن لا يزال تدفق الكهرباء مستمر، وعند حدوث أي زيادة مفاجئة في الطاقة يمكن أن يحترق الجهاز ويتسبب في الحرائق إن وجدت بجانبه مواد قابلة للاشتعال، لذلك عند خروجك في عطلة طويلة تأكد من فصل الكهرباء تمامًا عن الأجهزة الموجودة بالمنزل مثل: أدوات المطبخ والتلفزيون والمصابيح وأجهزة الحمام وأجهزة الكمبيوتر.
إذا كنت لا تريد استدعاء شركة مكافحة الحشرات عند عودتك من العطلة يجب التأكد من عدم وجود أي مواد غذائية مكشوفة قابلة للتلف خارج الثلاجة، إن كنت لا تستطيع حمل جميع الأطعمة معك أثناء السفر يمكن التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية أو تركها في صناديق شفافة ليأخذها الفقراء من الطريق.
تركيب نظام كاميرات حول المنزل وبواباته أمر مهم للغاية، فحتى وإن حدثت السرقات وأنتم خارج المنزل يمكن الرجوع إلى التسجيل وتفريغ الكاميرات وتسليمه للشرطة، هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعّالة في تأمين المنازل حتى وإن تكلفت مبلغًا كبيرًا في البداية ولكنها تحمي منزلك فيما بعد بنسبة كبيرة للغاية من التعرّض للسرقات أو الاقتحام طوال فترة وجودك خارجه وإن طالت.
بعد تركيب نظام الكاميرات وللحصول على أمان أكثر يمكنك استخدام أجهزة الإنذار في أماكن متفرقة داخل وخارج المنزل، أو حتى يمكنك استبدال نظام الكاميرات والاكتفاء بنظام الإنذار الذي يصدر ضجيجًا وأصواتًا عالية بمجرد دخول أحد الغرباء للمنزل فيفزع الجيران أو المارة بالشارع ويمكنك بذلك حماية المنزل من أي اقتحام وأنت بالخارج أو حتى وأنت بداخل المنزل!
الجراج من الأماكن التي يمكن اقتحامها والدخول لسرقة السيارات، لذلك عليك التأكد من تأمين الجراج جيدًا من خلال بوابات محكمة ومنفصلة عن المنزل.
اقرأ أيضًا: 20 تصميم آمن وعصري لأسوار وبوابات المنازل
حتى وإن كنت تضمن تأمين المنزل بطريقة جيدة فيجب عليك عدم الاحتفاظ بأي ممتلكات ثمينة داخل المنزل عند غيابك فترة طويلة عنه، المجوهرات والتحف واللوحات النادرة والوثائق الخاصة والمبالغ الكبيرة تجعل منزلك أكثر عرضة للخطر وأنت غائب عنه لفترات طويلة.
الأبواب والشبابيك هي البوابة الأولى لحماية المنزل والأسرة من الشمس والرياح والأمطار والحشرات وأيضًا من اللصوص، لذلك الاهتمام بتركيب أبواب وشبابيك قوية من أهم عناصر تصميم المنزل حتى تستطيع النوم ليلًا في سلام، او ترك منزلك لفترة طويلة دون القلق.
اقرأ أيضًا: 18 تصميم أنيق وآمن لنوافذ منزلك
مع كل عناصر الأمان السابقة يظل الجيران هم أفضل حصن لحماية منزلك أثناء غيابك، يمكن الاتصال بهم في أي وقت للاطمئنان على المنزل، كما أنهم سيلقون نظرة عليه من الخارج ذهابًا وإيابًا ويخبرونك بكل جديد يحدث، لذلك من الجيد المحافظة على علاقة جيدة مع الجيران دائمًا.