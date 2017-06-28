الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 تصميم لحمامات صغيرة… ستلهمك

Heba khlili Heba khlili
Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski حمام
Loading admin actions …

بعض الأحيان نعتقد أن المساحات الصغيرة تحول دون إمكانية اعتماد حلول رائعة، لكن لا تصدق هذا الاعتقاد، حان الأوان لتغير هذا التفكير وتتعرف اكثر على تصاميم حمامات، صحيح إنها بمساحات صغيرة ولكنها بتأثير كبير من حيث التصميم المميز والعملي.

هل أنت على استعداد لاكتشاف 15 مثال مذهل من الحمامات الصغيرة لتتأكد بنفسك من إمكانية الإبداع حتى في المساحات الصغيرة… لنبدأ!

1. يينغ ويانغ

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

تباين والتناقض ما بين الأسود والأبيض، هي مزيج رائع للتعبير عن الأناقة وتسليط الضوء على فعالية خيارات التصميم.

2. سخية بامتياز

Ampliación y reforma vivienda S|M, ARQ. María Florencia Fernández ARQ. María Florencia Fernández حمام سيراميك White
ARQ. María Florencia Fernández

ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández

 لا يعني وجود حمام صغير عدم الحرية في الحركة وقلة أماكن التخزين. التصميم الذكي يعتمد على استغلال كامل إمكانات المساحة بتصميم بعض الرفوف والدروج أينما أمكن.

3. حمام منظم

homify حمام
homify

homify
homify
homify

بشكل جيد المساحات سهلة للتنظيف وكل وسائل الراحة هو في متناول اليد. تصميم عبقري لمكان الاستحمام داخل صندوق زجاجي.

4. الشفافية واللمعان

Projekt łazienki. Kraków Nowe Czyżyny, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

المرايا هي بالتأكيد الفكرة الأذكى للمساحات الصغيرة، فهي بالإضافة لكونها أداة لنرى أنفسنا فهي أيضا أداة لزيادة المساحات الصغيرة.

5. الفسيفساء الملونة

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos حمام
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

الفسيفساء طريقة لجذب الانتباه وعدم ملاحظة صغر المساحات. هنا أرضية فسيفساء أعطت حيوية وديناميكية إلى كامل المساحة.

6. المواد المستخدمة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من المستحسن استخدام المواد التي تثبط الرطوبة مثل الخشب… لا داعي للقلق خوف! في الوقت الحاضر من الممكن أن تختار مواد مثل السيراميك عالية الأداء والمقاومة وتتوفر بأشكال وتصاميم مختلفة، ستجعل الحمام يبدو بصورة مميزة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. البلاط السداسي

Projekt mieszkania 76m2 w Będzinie - Namiarkowa , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz حمام
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

يعتبر البلاط السداسي من التصميم القديم للديكور الداخلي، يتميز بأنه يعطي مساحة سحر خاصة بإضافة لمسة ديكور سرية.

8. جدران فنية

Дом в Иславское, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio حمام
Anastasia Yakovleva design studio

Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio

هذا الحل يقيس المساحة ويسمح لك بمعالجة أجزاء مختلفة من الحمام على نحو أمثل، والمميز في هذا التصميم أنه يسمح لك باستخدام مواد مختلفة مثل السيراميك أو ورق الجدران واللوحات كلما كان ذلك ممكنا.

9. التخلي عن الدش

FRN2, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

في بعض الأحيان لاسترداد مساحة قيمة قد نضطر للتخلي عن بعض وسائل الراحة الثمينة… وداعا للدش!

10. نغمات واضحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في إعطاء لمسة رائعة ولمسة جديدة إلى حمامك، أضف نغمات باردة وهادئة مناسبة لبيئة الحمام، ستعطي شعور لطيفا من النظافة.

11. الرخام والخشب

Москва жилой комплекс «Мир Митино», Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской حمام
Студия дизайна Натали Хованской

Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской
Студия дизайна Натали Хованской

هذا النوع من المزيج لا يقاوم حقا ولكن تذكر أنه يجب الحفاظ على الأرضية الخشبية في الحمام ومعالجتها بشكل صحيح وباستمرار.

12. الزجاجي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أفضل حليف للحصول على مساحات أنيقة وواسعة.

13. مطبوعات هندسية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المطبوعات الهندسية دائما حلا قابلا للتطبيق لمن يحب الأماكن الديناميكية.

14. الريفي

Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski حمام
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

تصميم غير منتظم مكون أساسا من الخشب المتجسد في جذوع الخشب على السقف أعطت شعور دافئ ومميز.

15. ديمومة للطلاء

Real Estate - Budapest- HUN, Bata Tamas Photography Bata Tamas Photography حمام
Bata Tamas Photography

Real Estate – Budapest- HUN

Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography
Bata Tamas Photography

 في المساحات الصغيرة قد يكون عونا كبير لنا اختيار الطلاء في تدرج متسلسل، هذا التصميم يعطي البيئات اتساق وسيولة وبالتالي اتساع.

أقرأ أيضا كيفية تصميم حمام أجمل بدون تكلفة.. 18 نصيحة

10 أخطاء شائعة عند طلاء جدران المنزل
أي تصميم أخترت لحمامك الصغير؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً