15 تصميم لحمامات صغيرة… ستلهمك

بعض الأحيان نعتقد أن المساحات الصغيرة تحول دون إمكانية اعتماد حلول رائعة، لكن لا تصدق هذا الاعتقاد، حان الأوان لتغير هذا التفكير وتتعرف اكثر على تصاميم حمامات، صحيح إنها بمساحات صغيرة ولكنها بتأثير كبير من حيث التصميم المميز والعملي.
هل أنت على استعداد لاكتشاف 15 مثال مذهل من الحمامات الصغيرة لتتأكد بنفسك من إمكانية الإبداع حتى في المساحات الصغيرة… لنبدأ!
تباين والتناقض ما بين الأسود والأبيض، هي مزيج رائع للتعبير عن الأناقة وتسليط الضوء على فعالية خيارات التصميم.
لا يعني وجود حمام صغير عدم الحرية في الحركة وقلة أماكن التخزين. التصميم الذكي يعتمد على استغلال كامل إمكانات المساحة بتصميم بعض الرفوف والدروج أينما أمكن.
بشكل جيد المساحات سهلة للتنظيف وكل وسائل الراحة هو في متناول اليد. تصميم عبقري لمكان الاستحمام داخل صندوق زجاجي.
المرايا هي بالتأكيد الفكرة الأذكى للمساحات الصغيرة، فهي بالإضافة لكونها أداة لنرى أنفسنا فهي أيضا أداة لزيادة المساحات الصغيرة.
الفسيفساء طريقة لجذب الانتباه وعدم ملاحظة صغر المساحات. هنا أرضية فسيفساء أعطت حيوية وديناميكية إلى كامل المساحة.
من المستحسن استخدام المواد التي تثبط الرطوبة مثل الخشب… لا داعي للقلق خوف! في الوقت الحاضر من الممكن أن تختار مواد مثل السيراميك عالية الأداء والمقاومة وتتوفر بأشكال وتصاميم مختلفة، ستجعل الحمام يبدو بصورة مميزة.
يعتبر البلاط السداسي من التصميم القديم للديكور الداخلي، يتميز بأنه يعطي مساحة سحر خاصة بإضافة لمسة ديكور سرية.
هذا الحل يقيس المساحة ويسمح لك بمعالجة أجزاء مختلفة من الحمام على نحو أمثل، والمميز في هذا التصميم أنه يسمح لك باستخدام مواد مختلفة مثل السيراميك أو ورق الجدران واللوحات كلما كان ذلك ممكنا.
في بعض الأحيان لاسترداد مساحة قيمة قد نضطر للتخلي عن بعض وسائل الراحة الثمينة… وداعا للدش!
إذا كنت ترغب في إعطاء لمسة رائعة ولمسة جديدة إلى حمامك، أضف نغمات باردة وهادئة مناسبة لبيئة الحمام، ستعطي شعور لطيفا من النظافة.
هذا النوع من المزيج لا يقاوم حقا ولكن تذكر أنه يجب الحفاظ على الأرضية الخشبية في الحمام ومعالجتها بشكل صحيح وباستمرار.
المطبوعات الهندسية دائما حلا قابلا للتطبيق لمن يحب الأماكن الديناميكية.
تصميم غير منتظم مكون أساسا من الخشب المتجسد في جذوع الخشب على السقف أعطت شعور دافئ ومميز.
في المساحات الصغيرة قد يكون عونا كبير لنا اختيار الطلاء في تدرج متسلسل، هذا التصميم يعطي البيئات اتساق وسيولة وبالتالي اتساع.