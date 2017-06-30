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أفكار رائعة لتصميم مطابخ من جميع أنحاء العالم

Heba khlili Heba khlili
homify مطبخ
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ليس من الضروري أن تعرف ما يتميز به مطبخ من بلدان مختلفة ولكن من باب المتعة والمرح سنتعرف اليوم على تصاميم مطابخ من جميع أنحاء العالم! الأن إذا كنت تفكر في إعطاء المطبخ الخاص بك تحديثا، فقد وجدت كل الإلهام والدوافع والتصاميم في هذا المقال الذي سنتعرف فيه على تصاميم لمطابخ من مختلف أنحاء العالم… تعالوا معي لنتعرف أكثر وأكثر!

المطبخ الكندي

ZT Residence Interiors , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture مطبخ
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

وما ادراك ما المطبخ الكندي، الأناقة والفخامة والسخاء في المواد المستخدمة، ناهيك عن المزيج الرائع بين الجماليات المعاصرة والمواد الرجعية. مزيج بين التصميم الانتقائي الراقي مع الخشب… جمال وعراقة.

المطبخ البولندي

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt مطبخ خشب
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

مرحبا بالمطبخ الريفي الساحر. مزيج مثالي لمطبخ ريفي يجمع بين اللون الأبيض والخشب الطبيعي، تشعر وكأنه قلب المنزل، أليس كذلك؟ مع إضافات ريفية لمصابيح من الخيزران مصممة بشكل خلاب… إضافة فاخرة!

المطبخ الألماني

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg مطبخ White
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

المعروف عن التصميم الألماني أنه تصميم ذو كفاءة وجودة عالية، وستتأكد بنفسك من ذلك من خلال تصميم هذا المطبخ، عملي، أنيق وقابل للاستخدام بحرية مطلقة. الكثير من أماكن التخزين العملية. تصميم مثالي للأسرة الكبيرة. 

المطبخ الروسي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 أبدع مصممو المطابخ نجاح باهر في تصميم هذا المطبخ، تصميم أنيق ومتطور، مع القليل من الشعور بالمرح، بسبب اللمسات الصفراء، التي لولاها سيكون المطبخ مجرد مطبخ مميز، ولكن الإضافات الصفراء كالشمس جعلته مشرق وفريد من نوعه!

المطبخ الإنجليزي

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance Davonport مطبخ خشب Brown
Davonport

Grosvenor | Walnut And Marble Elegance

Davonport
Davonport
Davonport

 تصميم تقليدي للمطبخ الأنجليزي، حيث كل شيء يتمحور حول الجزيرة، الخزن، سطح لإعداد وتحضير الطعام بالاضافة لبار للمطبخ، الذي يوفر نقطة اتصال سهلة واجتماعية. وقد أضاف استخدام الخشب الداكن الفاخر مع أسطح العمل من الغرانيت، مستوى أعلى وارقى!

المطبخ الإسباني

LUMINOSA COCINA DE AIRE SEÑORIAL, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ خشب White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

الميزة في هذا المطبخ تكمن في البلاط الجميل بنمط فخم. قسم من بلاط الأرضية بلون محايد، وأما الجزء في المنتصف والقريب من الكراسي فهو مزخرف بطريقة أنيقة وجذابة جدا.

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المطبخ الإيطالي

Sangervasio Loft, Massimo Adiansi Architetto Massimo Adiansi Architetto مطبخ
Massimo Adiansi Architetto

Massimo Adiansi Architetto
Massimo Adiansi Architetto
Massimo Adiansi Architetto

لا احد منا لا يحب الأكل الإيطالي ولكن هل تصميم المطابخ الإيطالية بنفس نكهة الطبخ؟ أسطح عمل من الرخام الأنيق يوفر مساحة كبيرة لتحضير الطعام، مع لوح لكتابة وصفات كل يوم بيومه.

المطبخ الهولندي

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo مطبخ
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

مطبخ لطيف ومشرق، وقد يكون روتيني، لكنه عملي مع كمية كبيرة من السحر. اختيار الأبيض لكل شيء يخلق بيئة نظيفة وصحية والأجهزة المتكاملة تُأكد أن المساحة استخدمت على نحو فعال. 

المطبخ البرتغالي

Monte da Bela Vista , Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia مطبخ
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

نحن من مشجعي فكرة استخدام الوجهة كمصدر إلهام للون المطبخ، والذي نراه بوضوح هنا! الخزانات الخضراء الناعمة، أضافت ليونة لقساوة الأجهزة المعدنية. ما كمية أماكن التخزين هنا؟

المطبخ جنوب أفريقي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا المطبخ يتحدث عن جماله بدون أي وصف، مليء بالحيوية واللمسات المنزلية، مثل البساط والإضاءة المعلقة بشكل جيد هنا ونظام البحرية واللون الأبيض الذي أضاف لمسة بحرية!

المطبخ الفرنسي

Cuisine | Intégration façon loft | IDF, LUSIARTE LUSIARTE مطبخ
LUSIARTE

LUSIARTE
LUSIARTE
LUSIARTE

 وأخيرا، فإننا نقول بونجور إلى فرنسا. تمتع بكل بوصة أنيقة في هذا المطبخ. تصميم يجمع بين الحد الأدنى مع العملية، بالإضافة للأناقة الفرنسية المفرطة. الإضاءة هي عنوان جمالية هذا المطبخ.

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