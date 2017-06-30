أفكار رائعة لتصميم مطابخ من جميع أنحاء العالم

ليس من الضروري أن تعرف ما يتميز به مطبخ من بلدان مختلفة ولكن من باب المتعة والمرح سنتعرف اليوم على تصاميم مطابخ من جميع أنحاء العالم! الأن إذا كنت تفكر في إعطاء المطبخ الخاص بك تحديثا، فقد وجدت كل الإلهام والدوافع والتصاميم في هذا المقال الذي سنتعرف فيه على تصاميم لمطابخ من مختلف أنحاء العالم… تعالوا معي لنتعرف أكثر وأكثر!
وما ادراك ما المطبخ الكندي، الأناقة والفخامة والسخاء في المواد المستخدمة، ناهيك عن المزيج الرائع بين الجماليات المعاصرة والمواد الرجعية. مزيج بين التصميم الانتقائي الراقي مع الخشب… جمال وعراقة.
مرحبا بالمطبخ الريفي الساحر. مزيج مثالي لمطبخ ريفي يجمع بين اللون الأبيض والخشب الطبيعي، تشعر وكأنه قلب المنزل، أليس كذلك؟ مع إضافات ريفية لمصابيح من الخيزران مصممة بشكل خلاب… إضافة فاخرة!
المعروف عن التصميم الألماني أنه تصميم ذو كفاءة وجودة عالية، وستتأكد بنفسك من ذلك من خلال تصميم هذا المطبخ، عملي، أنيق وقابل للاستخدام بحرية مطلقة. الكثير من أماكن التخزين العملية. تصميم مثالي للأسرة الكبيرة.
أبدع مصممو المطابخ نجاح باهر في تصميم هذا المطبخ، تصميم أنيق ومتطور، مع القليل من الشعور بالمرح، بسبب اللمسات الصفراء، التي لولاها سيكون المطبخ مجرد مطبخ مميز، ولكن الإضافات الصفراء كالشمس جعلته مشرق وفريد من نوعه!
تصميم تقليدي للمطبخ الأنجليزي، حيث كل شيء يتمحور حول الجزيرة، الخزن، سطح لإعداد وتحضير الطعام بالاضافة لبار للمطبخ، الذي يوفر نقطة اتصال سهلة واجتماعية. وقد أضاف استخدام الخشب الداكن الفاخر مع أسطح العمل من الغرانيت، مستوى أعلى وارقى!
الميزة في هذا المطبخ تكمن في البلاط الجميل بنمط فخم. قسم من بلاط الأرضية بلون محايد، وأما الجزء في المنتصف والقريب من الكراسي فهو مزخرف بطريقة أنيقة وجذابة جدا.
لا احد منا لا يحب الأكل الإيطالي ولكن هل تصميم المطابخ الإيطالية بنفس نكهة الطبخ؟ أسطح عمل من الرخام الأنيق يوفر مساحة كبيرة لتحضير الطعام، مع لوح لكتابة وصفات كل يوم بيومه.
مطبخ لطيف ومشرق، وقد يكون روتيني، لكنه عملي مع كمية كبيرة من السحر. اختيار الأبيض لكل شيء يخلق بيئة نظيفة وصحية والأجهزة المتكاملة تُأكد أن المساحة استخدمت على نحو فعال.
نحن من مشجعي فكرة استخدام الوجهة كمصدر إلهام للون المطبخ، والذي نراه بوضوح هنا! الخزانات الخضراء الناعمة، أضافت ليونة لقساوة الأجهزة المعدنية. ما كمية أماكن التخزين هنا؟
هذا المطبخ يتحدث عن جماله بدون أي وصف، مليء بالحيوية واللمسات المنزلية، مثل البساط والإضاءة المعلقة بشكل جيد هنا ونظام البحرية واللون الأبيض الذي أضاف لمسة بحرية!
وأخيرا، فإننا نقول بونجور إلى فرنسا. تمتع بكل بوصة أنيقة في هذا المطبخ. تصميم يجمع بين الحد الأدنى مع العملية، بالإضافة للأناقة الفرنسية المفرطة. الإضاءة هي عنوان جمالية هذا المطبخ.
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