كيف تختار البانيو المثالي لحمامك ؟! ..

يعد الأكريليك أشهر وأكثر المواد استخداما في صناعة البانيوهات فهي مادة قليلة التكلفة وخفيفة ويسهل العمل عليها وتشكيلها، ونظرا لصفة المرونة الموجودة في البلاستيك أو الاكريليك، فستجد أمامك تصميمات متنوعة ومختلفة من هذا الشكل فضلاً عن توافر كل الألوان تقريبًا، ولكي تحافظ على البانيو الأكريليك بحالة جيدة، ينبغي أن تتجنب استخدام أية أدوات كاشطة أو مواد مبيضة عند تنظيف هذه النوعية من البانيوهات وذلك لأنها تضر بسطحه وتفقده بريقه ..