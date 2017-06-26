كيف تختار البانيو المثالي لحمامك ؟! ..
لا شك أن الاستمتاع بالجلوس في بانيو مليء بالماء الدافئ بعد يوم عمل شاق يمثل فرصة لأي منا للاسترخاء والتأمل. ولكن اختيار البانيو الملائم لحمامك يعد أمرا يحتاج منك لبعض الجهد والبحث عما يناسب حمامك ليكن هو الحل الأمثل ولا يتسبب لك في أزمة ما بعد ذلك وعلى المدى الطويل .. لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 نصائح مهمة لاختيار بانيو مناسب لحمامك ..
تتعدد المقاسات المتاحة في الأسواق للبانيوهات وتتيح لك الفرصة للاختيار من بينهم ما يناسب المساحة المتاحة له في حمامك، لذا قم بتحديد المقاسات المطلوبة قبل البدء في عملية اختيار البانيو لتجد انها خطوة سهلة وبسيطة وغير متعبة ..
الزوايا والأركان صارت اختيار مثالي للبانيو في حمامك وخاصة مع ظهور مثل هذه النماذج المصممة على شكل ربع دائرة أو بزاوية مناسبة لحمامك، لتساعدك في استغلال أمثل كل ركن دون إهدار مساحة حمامك مع الاحجام الكبيرة والضخمة ..
اختيار البانيو خطوة مهمة جدا في حمامك فهي قادرة على تحويله لركن خاص يساعدك على الاسترخاء والراحة، لذا قم باختيار تصميم أنيق ومميز وعلى ذوقك الخاص، ومن ثم أيضا عليك الإطلاع على أحدث صيحات الموضة لتختار من بينهم ما هو أفضل تصميم لحمامك ..
مع تطور عالم الديكور واهتمامه بتوفير كل احتياجاتك وتلبيتها، ظهر الكثير من التصميمات والتي تناسب اختياراتك كنماذج مزودة بأدراج او مقاعد خاصة بالبنايو نفسه، أو أرفف عملية تساعدك على ترتيب أغراضك أثناء الاستحمام ..
يعد الأكريليك أشهر وأكثر المواد استخداما في صناعة البانيوهات فهي مادة قليلة التكلفة وخفيفة ويسهل العمل عليها وتشكيلها، ونظرا لصفة المرونة الموجودة في البلاستيك أو الاكريليك، فستجد أمامك تصميمات متنوعة ومختلفة من هذا الشكل فضلاً عن توافر كل الألوان تقريبًا، ولكي تحافظ على البانيو الأكريليك بحالة جيدة، ينبغي أن تتجنب استخدام أية أدوات كاشطة أو مواد مبيضة عند تنظيف هذه النوعية من البانيوهات وذلك لأنها تضر بسطحه وتفقده بريقه ..
أغلب الحمامات في الوقت الحالي ذات مساحة صغيرة، لذا ظهرت الكثير من التصميمات ذات الخطوط الناعمة والتي تراعي ضيق الفراغ إلى جانب احترام ذوق المستخدمين لذا فهي تقوم على توفير مساحة بشكل ذكي داخل حمامك ..
اختلاف الأنماط والطُرز المستخدمة في تصميم الحمامت، أتاح للمصميمن أبوابا واسعة من الابتكار لتوفير نماذج تتلائم مع كل هذه الاختيارات سواء كانت حديثة وكلاسيكة وريفية وغير ذلك ..
أحيانا يلجأ المصمم لخطوة أكثر رفاهية في احلمام سواء بلإضافة إكسسوارات غرفة استحمام كاملة كدش مزود بإمكانيات متعددة في نفس مكان البانيو، أو إذا كانت مساحة حمامك تسمح يمكنك إضافة بانيو وغرفة استحمام في آن واحد ..
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