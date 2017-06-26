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كيف تختار البانيو المثالي لحمامك

آية منير آية منير
ILUMINACIÓN EN EL BAÑO (THE ONE 2015), LEDS-C4 LEDS-C4 BathroomLighting
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كيف تختار البانيو المثالي لحمامك ؟! ..

لا شك أن الاستمتاع بالجلوس في بانيو مليء بالماء الدافئ بعد يوم عمل شاق يمثل فرصة لأي منا للاسترخاء والتأمل. ولكن اختيار البانيو الملائم لحمامك يعد أمرا يحتاج منك لبعض الجهد والبحث عما يناسب حمامك ليكن هو الحل الأمثل ولا يتسبب لك في أزمة ما بعد ذلك وعلى المدى الطويل .. لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك 8 نصائح مهمة لاختيار بانيو مناسب لحمامك ..

1. المقاس المناسب ..

Black&White waves Pixers حمام wall mural,wallpaper,paper,boats,waves,,'
Pixers

Black&White waves

Pixers
Pixers
Pixers

تتعدد المقاسات المتاحة في الأسواق للبانيوهات وتتيح لك الفرصة للاختيار من بينهم ما يناسب المساحة المتاحة له في حمامك، لذا قم بتحديد المقاسات المطلوبة قبل البدء في عملية اختيار البانيو لتجد انها خطوة سهلة وبسيطة وغير متعبة ..

2. ركن محدد ..

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli حمام
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

الزوايا والأركان صارت اختيار مثالي للبانيو في حمامك وخاصة مع ظهور مثل هذه النماذج المصممة على شكل ربع دائرة أو بزاوية مناسبة لحمامك، لتساعدك في استغلال أمثل كل ركن دون إهدار مساحة حمامك مع الاحجام الكبيرة والضخمة ..

3. تصميم أنيق ..

Collezione GINEVRA - VALPIETRA®, VALPIETRA® VALPIETRA® حمام
VALPIETRA®

VALPIETRA®
VALPIETRA®
VALPIETRA®

اختيار البانيو خطوة مهمة جدا في حمامك فهي قادرة على تحويله لركن خاص يساعدك على الاسترخاء والراحة، لذا قم باختيار تصميم أنيق ومميز وعلى ذوقك الخاص، ومن ثم أيضا عليك الإطلاع على أحدث صيحات الموضة لتختار من بينهم ما هو أفضل تصميم لحمامك ..

4. احتياجاتك ..

CASA GH, marco.sbalchiero/interior.design marco.sbalchiero/interior.design حمام
marco.sbalchiero/interior.design

marco.sbalchiero/interior.design
marco.sbalchiero/interior.design
marco.sbalchiero/interior.design

مع تطور عالم الديكور واهتمامه بتوفير كل احتياجاتك وتلبيتها، ظهر الكثير من التصميمات والتي تناسب اختياراتك كنماذج مزودة بأدراج او مقاعد خاصة بالبنايو نفسه، أو أرفف عملية تساعدك على ترتيب أغراضك أثناء الاستحمام ..

5. المادة المصنوع منها ..

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home BathroomBathtubs & showers
Gentry Home

Gentry Home
Gentry Home
Gentry Home

يعد الأكريليك أشهر وأكثر المواد استخداما في صناعة البانيوهات فهي مادة قليلة التكلفة وخفيفة ويسهل العمل عليها وتشكيلها، ونظرا لصفة المرونة الموجودة في البلاستيك أو الاكريليك، فستجد أمامك تصميمات متنوعة ومختلفة من هذا الشكل فضلاً عن توافر كل الألوان تقريبًا، ولكي تحافظ على البانيو الأكريليك بحالة جيدة، ينبغي أن تتجنب استخدام أية أدوات كاشطة أو مواد مبيضة عند تنظيف هذه النوعية من البانيوهات وذلك لأنها تضر بسطحه وتفقده بريقه ..

6. المساحات الصغيرة ..

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

أغلب الحمامات في الوقت الحالي ذات مساحة صغيرة، لذا ظهرت الكثير من التصميمات ذات الخطوط الناعمة والتي تراعي ضيق الفراغ إلى جانب احترام ذوق المستخدمين لذا فهي تقوم على توفير مساحة بشكل ذكي داخل حمامك ..

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7. الطراز المناسب ..

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

اختلاف الأنماط والطُرز المستخدمة في تصميم الحمامت، أتاح للمصميمن أبوابا واسعة من الابتكار لتوفير نماذج تتلائم مع كل هذه الاختيارات سواء كانت حديثة وكلاسيكة وريفية وغير ذلك ..

8. اثنين في واحد ..

Дом дизайнера, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро حمام
Порядок вещей – дизайн-бюро

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

أحيانا يلجأ المصمم لخطوة أكثر رفاهية في احلمام سواء بلإضافة إكسسوارات غرفة استحمام كاملة كدش مزود بإمكانيات متعددة في نفس مكان البانيو، أو إذا كانت مساحة حمامك تسمح يمكنك إضافة بانيو وغرفة استحمام في آن واحد ..

يمكنك قراءة .. ديكور الحمام: 15 تصميم لحمامات صغيرة

9 ديكورات لغرف نوم جميلة مع تصميم الحد الأدنى

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