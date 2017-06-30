22 تصميم لكراج منزلك… ستلهمك!

لديك سقف فوق رأسك وتريد واحد فوق سيارتك؟ اذا ما تحتاجه هو مرآب فريد من نوعه، مألوف ودائم. الكراج مهم لحماية سيارتك من الطقس، السرقة ومن الضرر بشكل عام، وأيضا هو جزء لتخزن ممتلكات السيارة.
بالطبع إذا كنت تريد تصميم جريء ومميز، يفضل أن تطلب استشارة من مهندس محترف، الذي يمكنن أن يساعدك في المزج بين أسلوب الهياكل الجديدة مع القديمة.
في مقال اليوم سنشاهد 22 تصميم فريد من حيث التصميم المبتكر، والألوان الزاهية، والمواد المستخدمة غير عادية. لنبدأ…
تصميم أنيق ومثير للاهتمام.
إذا كان لديك سيارة جميلة مثل هذه، لماذا لا تجعلها ظاهرة من خلف الجدران الزجاجية؟
بنيت من الحجر والخشب الدافئ، تصميم ريفي بسيط.
بنيت في سلسلة لتكون مناسبة لأكثر من سيارة أو اكثر من منزل.
مرآب الحد الأدنى يناسب تماما اسفل البلكون في هذا المنزل الأبيض.
المرآب الصناعي المكلف، مصنوع بجودة ونوعية عالية.
تصميم مدمج ومكدس من المنزل الكبير.
تصميم قوي ومستقل المرآب تصميم قوي و وبلون محايد جعل التأثير مذهل.
باستخدام المواد التقليدية في التصميم الحديث، مرآب جذاب مثل سيارتك.
تصميم قديم ومتعارف عليه لحفظ السيار، موقف السيارات مغطى من السقف فقط.
تصميم هذا الكراج مكون أيضا من الإضاءة العملية الكبيرة، وفتحات الصرف الصحي ومداخن من الرفوف.
قالب يكفي فقط للسيارة مصنوع من الزجاج، في شكل غير عادي، وهو بديل لمرآب السيارات.
يمكنك استغلال مساحة المدخل لتضع سيارتك فهي مساحة مزودة بمظلة خرسانية وإضاءة كافية ليلا.
كراج مريح للسيارة، وهو تصميم مثالي إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في المنزل.
هذا المرآب المتواضع مصنوع من الصخور الخام والحجر مثالية لكل منزل رومانسي.
خلق هذا التصميم ظلال مذهلة على كامل المساحة.
مرآب مزدوج تعود بالزمن إلى زمن الإصطبل مع المزرعة.