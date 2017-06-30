22 تصميم لكراج منزلك… ستلهمك!

لديك سقف فوق رأسك وتريد واحد فوق سيارتك؟ اذا ما تحتاجه هو مرآب فريد من نوعه، مألوف ودائم. الكراج مهم لحماية سيارتك من الطقس، السرقة ومن الضرر بشكل عام، وأيضا هو جزء لتخزن ممتلكات السيارة.

بالطبع إذا كنت تريد تصميم جريء ومميز، يفضل أن تطلب استشارة من مهندس محترف، الذي يمكنن أن يساعدك في المزج بين أسلوب الهياكل الجديدة مع القديمة.

في مقال اليوم سنشاهد 22 تصميم فريد من حيث التصميم المبتكر، والألوان الزاهية، والمواد المستخدمة غير عادية. لنبدأ…