الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

22 تصميم لكراج منزلك… ستلهمك!

Heba khlili Heba khlili
M&M House, Studio MK27 Studio MK27 مرآب~ كراج
Loading admin actions …

لديك سقف فوق رأسك وتريد واحد فوق سيارتك؟ اذا ما تحتاجه هو مرآب فريد من نوعه، مألوف ودائم. الكراج مهم لحماية سيارتك من الطقس، السرقة ومن الضرر بشكل عام، وأيضا هو جزء لتخزن ممتلكات السيارة.
بالطبع إذا كنت تريد تصميم جريء ومميز، يفضل أن تطلب استشارة من مهندس محترف، الذي يمكنن أن يساعدك في المزج بين أسلوب الهياكل الجديدة مع القديمة.

في مقال اليوم سنشاهد 22 تصميم فريد من حيث التصميم المبتكر، والألوان الزاهية، والمواد المستخدمة غير عادية. لنبدأ…

1. القوي

#cumbres369, aaestudio aaestudio مرآب~ كراج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

باب المرآب مصنوع من الحديد الأسود ومن جدران خرسانية.

2. الريفي

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

مستوحى من البيئة الريفية، هذا المرآب يتضاعف كسقيفة العمل.

3. الداكن

Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK مرآب~ كراج
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

تصميم أنيق ومثير للاهتمام.

4. الزجاجي

Folio Design | The Cricketers | Car Room KSR Architects & Interior Designers مرآب~ كراج
KSR Architects &amp; Interior Designers

Folio Design | The Cricketers | Car Room

KSR Architects & Interior Designers
KSR Architects &amp; Interior Designers
KSR Architects & Interior Designers

إذا كان لديك سيارة جميلة مثل هذه، لماذا لا تجعلها ظاهرة من خلف الجدران الزجاجية؟

5. الحجري

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura مرآب~ كراج
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

بنيت من الحجر والخشب الدافئ، تصميم ريفي بسيط.

6. سلسلة!

Garage façade FG ARQUITECTES مرآب~ كراج
FG ARQUITECTES

Garage façade

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

بنيت في سلسلة لتكون مناسبة لأكثر من سيارة أو اكثر من منزل.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الحد الأدنى

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design منازل
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

مرآب الحد الأدنى يناسب تماما اسفل البلكون في هذا المنزل الأبيض.

8. الفخم

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios كراج يتسع لسيارتين
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

المرآب الصناعي المكلف، مصنوع بجودة ونوعية عالية.

9. المعاصر

Elektroplanung, Baubetreuung, KNX-Programmierung eines Einfamilienhauses, casaio | smart buildings casaio | smart buildings مرآب~ كراج
casaio | smart buildings

casaio | smart buildings
casaio | smart buildings
casaio | smart buildings

تصميم مدمج ومكدس من المنزل الكبير.

10. المستقل

M&M House, Studio MK27 Studio MK27 مرآب~ كراج
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

تصميم قوي ومستقل المرآب تصميم قوي و وبلون محايد جعل التأثير مذهل.

11. الخشب

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 مرآب~ كراج
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

بنيت بالكامل من الخشب، وهذا المرآب صديق للأسرة يبدو دافئ وودي.

12. التقليدي

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting مرآب~ كراج الحديد / الصلب Grey
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

باستخدام المواد التقليدية في التصميم الحديث، مرآب جذاب مثل سيارتك.

13. الطراز القديم

Porches de coche independientes, JAGRAM-PRO JAGRAM-PRO برجولا للسيارة
JAGRAM-PRO

JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO
JAGRAM-PRO

 تصميم قديم ومتعارف عليه لحفظ السيار، موقف السيارات مغطى  من السقف فقط.

14. من القش !

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz مرآب~ كراج
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

سقف هذا الكراج من القش والألواح الخشبية الملون، فريد من نوعه ولا ينسى.

15. مع عناصر أخرى

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Garages & sheds
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

تصميم هذا الكراج مكون أيضا من الإضاءة العملية الكبيرة، وفتحات الصرف الصحي ومداخن من الرفوف.

16. الإضاءة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

من تسليط إلقاء الإضاءة على لون الطين للجدران تجعل التصميم وكأنه يحتفل.

17. قالب!

Abri Design pour voiture, FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport مرآب~ كراج
FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport

FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport
FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport
FRANCE ABRIS : Spécialiste abri de jardin, garage, carport

 قالب يكفي فقط للسيارة مصنوع من الزجاج، في شكل غير عادي، وهو بديل لمرآب السيارات.

18. في مدخل المنزل

Casa MaLi, MiD Arquitectura MiD Arquitectura مرآب~ كراج
MiD Arquitectura

MiD Arquitectura
MiD Arquitectura
MiD Arquitectura

يمكنك استغلال مساحة المدخل لتضع سيارتك فهي مساحة مزودة بمظلة خرسانية وإضاءة كافية ليلا.

19. بيت السيارة

KSR Architects | Two Houses | Car lift homify مرآب~ كراج
homify

KSR Architects | Two Houses | Car lift

homify
homify
homify

كراج مريح للسيارة، وهو تصميم مثالي إذا لم يكن لديك مساحة كبيرة في المنزل.

20. الصخري

CASA GERSHENSON, Gonzalez Amaro Gonzalez Amaro مرآب~ كراج
Gonzalez Amaro

Gonzalez Amaro
Gonzalez Amaro
Gonzalez Amaro

هذا المرآب المتواضع مصنوع من الصخور الخام والحجر مثالية لكل منزل رومانسي.

21. الشمس والعريشة الخشبية

Proyecto Quincho en Las Rosas, ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos كراج جاهز للتركيب
ARBOL Arquitectos

Proyecto Quincho en Las Rosas

ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos

خلق هذا التصميم ظلال مذهلة على كامل المساحة.

22. مثل الإصطبل

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD كراج يتسع لسيارتين
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

مرآب مزدوج تعود بالزمن إلى زمن الإصطبل مع المزرعة.

أقرا أيضا قواعد أدخال التصميمات المخططة في ديكور منزلك

أفكار رائعة لتصميم مطابخ من جميع أنحاء العالم
ما هو التصميم الذي نال أعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً