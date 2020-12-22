نماذج لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل.. اختر ما يناسبك!

أحد التفاصيل التي تحتاج الكثير من العناية في تصميم غرفة نوم منزلك، هي خزانة الملابس، ليس فقط تصميمها وشكلها الخارجي، وإنما أيضًا تقسيمها من الداخل، للحصول على أقصى استفادة ممكنة، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، ليس ذلك فقط، بل يجب مراعاة طبيعة ملابسك هل هي تحتاج إلى التعليق على الشماعات، أم أن اغلبها يتم طيه!
في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم في تصميم خزانة ملابس عملية تناسب احتياجاتكم، من خلال 10 تصميمات ونماذج ملهمة لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسبك!
تقسيم هذا الدولاب مثالي لتوفير مساحات تخزينية للأغراض المختلفة حيث الأرفف الثلاث العليا لتخزين المفارش والمناشف وربما بعض الصناديق التي تحوي الأغراض القيمة، من اليمين إلى اليسار، قسمت الخزانة إلى مجموعة من الأرفف متساوية المساحة تقريبًا والتي تصلح للملابس المطوية، ثم مساحة كبيرة لتعليق الملابس، وفي الأسفل مساحة لتخزين الأحذية، والجزء الأخير تضمن مساحة لتعليق الملابس، تليها مجموعة من الأدراج لترتيب الجوارب، والاكسسوارات، والملابس الداخلية.
من خلف الأبواب الشفافة يمكننا رؤية تقسيم هذا الدولاب الذي تم تقيمه إلى ثلاث أجزاء متماثلة في التقسيم ولكن مع اختلاف المساحات، حيث الأرفف العلوية مع ارتفاعات مختلفة، تليها مساحة لتعليق الشماعات والملابس، ثم مساحة لعدد من الأدراج، وفي النهاية مساحة فارغة لتخزين الأحذية وربما بعض الصناديق التي تحوي الاكسسوارات.
تصميم هذا الدولاب الثلاثي الجرار يتمتع بمساحات كبيرة في الجزئين يمينًا ويسارًا بما يسمح بتعليق أكبر قدر من الملابس، وتخزين الكثير من الصناديق في الأسفل، وربما تخزين البطاطين والمفروشات الشتوية التي تشغل حيز كبير. أما في المنتصف، فيمكن ترتيب الملابس المطوية في الأرفف الثلاث المتماثلة، ووضع الجوارب والملابسالداخلية والاكسسوارات في الأدراج الأربعة السفلية. الأرفف الثلاث العليا تسمح بتخزين صناديق صغيرة وربما المناشف أو مفروشات السرير.
إليك الطريقة البسيطة التي توفر مساحة مناسبة لكل احتياجاتك، حيث المساحة المغلقة العلوية للملابس المطوية، واسفلها مساحة لتعليق الملابس التي تحتاج إلي مكواة، ثم رف ممتد افقيا لترتيب الشتط وربما بعض الصناديق والسلال التي يمكنك الاحتفظ فيها بقطع الملابس التي لا ترتديها كثيرا او ربما الاكسسوارات.
من خلف ذلك الجرار الشفاف، يمكننا روية تقسيمة هذا الدولاب المميزة، والتي تحوي الكثير من المربعات الكبيرة، أسفلها بعض الأدراج، في الجزء الأخر مساحة كبيرة تسمح بتعليق الملاببس للاحتفاظ بها أنيقة وجاهزة للارتداء في اية لحظة، كما يمكننا ملاحظة الأرفف العليوة الكبيرة التي تسمح بتخزين المفارش والبطاطين والأشياء التي تشغل حيز كبير في التخزين.
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يبدو هذا التصميم مناسبا لمن يحبون الاحتفاظ بملابسهم على شمعات لتبقى سهلة الرؤية طوال الوقت، حيث الأرفف العليا لتخزين الصناديق، وفي المنتصف خصصت المساحة بأكملها لتعليق شماعات الملابس، تلاها اثنين من الأدراج، وفي النهاية مساحة فارغة لتخزين الأحذية. إضافة الإضاءة لتصميم الدولاب من الداخل يجعله أكثر تميزًا ووظيفية لسهولة الوصول إلى الملابس ورؤيتها.
عند تصميم دولاب زوجي، لابد من مراعاة تشابه جزئيه مع التقسيمات الأساسية، حيث مساحات تعليق الشماعات، والأرفف للملابس المطوية، وفي المنتصف يمكن تخصيص جزء للمناشف وأدراج للجوارب والاكسسوارات. يمكنك استخدام هذا التصميم كمصر إلهام مع استبدال الأبواب الخشبية بأخرى جرار.
استغلال هذا الدولاب في التخزين مثالي، حيث الرف العلوي الصغير للاشياء غير المستخدمة كثيرًا، ثم مساحة لتعليق الملابس، وأسفلها رف للملابس المطوية، ثم مساحة كبيرة تسمح بوضع حقائب السفر وربما بعض الصناديق التي تحتفظ فيها بالأشياء الثمينة.
الجرارين يمنًا ويسارًا متشابهين، حيث الرف العلوي الضيق، تليه مساحة لتعليق الملابس، ثم مجموعة من الأدراج الكبيرة لتخزين الملابس الداخلية والجوارب والاكسسوارات واربطة العنق.
عادة ما يتم تصميم الدولاب الثلاثي بحيث تصبح الاجزاء في الأطراف متشابهة وفقط يختلف الجزء في المنتصف، أما هذا التصميم، فقد اختلف فيه كل جزء عن الأخر، حيث قسم الجزء الأيسر إلى رف علوي لتخزين الأشياء التي لا تستخدم كثيرًا، ومن ثم مساحة لتعليق الشماعات والملابس، ثم 3 أرفف ضيقة يليها درج كبير.
الجزء في المنتصف، تضمن مجموعة من الأرفف المقسمة من المنتصف إلى اثنين من المربعات، تلاها مجموعة من الأدراج، ليُصبح هذا الجزء مثاليًا لترتب الاكسسوارات والجوارب والملابس الداخلية.
أما عن الجزء في الجانب الأيمن، فقد تم تقسيمة غلى رف علوي مشابه للجزئين الأخرين، تلته مساحتين كبيرتين للتعليق في الأعلى والأسفل، ويمكن وضع بعض الملابس المطوية أيضًا.
يصلح هذا التصميم لأصحاب الأذواق الرفيعة والتي تطلب أعمالهم الكثير من الملابس الرسمية، والتي تحتاج إلى مكواة وبالتالي الاحتفاظ بها دائمًا معلقة وجاهزة للارتداء، حيث الكثير والكثير من أماكن تعليق الملابس، وأيضًا الكثير من الأرفف للاحتفاظ بالملابس المطوية خلف الملابس المعلقة.
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