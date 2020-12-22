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نماذج لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل.. اختر ما يناسبك!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Reforma parcial de vivienda, ARCOtectura ARCOtectura غرفة الملابس
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أحد التفاصيل التي تحتاج الكثير من العناية في تصميم غرفة نوم منزلك، هي خزانة الملابس، ليس فقط تصميمها وشكلها الخارجي، وإنما أيضًا تقسيمها من الداخل، للحصول على أقصى استفادة ممكنة، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، ليس ذلك فقط، بل يجب مراعاة طبيعة ملابسك هل هي تحتاج إلى التعليق على الشماعات، أم أن اغلبها يتم طيه!

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم في تصميم خزانة ملابس عملية تناسب احتياجاتكم، من خلال 10 تصميمات ونماذج ملهمة لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسبك!

1. تقسيم مثالي للأغراض المختلفة

Reforma parcial de vivienda, ARCOtectura ARCOtectura غرفة الملابس
ARCOtectura

ARCOtectura
ARCOtectura
ARCOtectura

تقسيم هذا الدولاب مثالي لتوفير مساحات تخزينية للأغراض المختلفة حيث الأرفف الثلاث العليا لتخزين المفارش والمناشف وربما بعض الصناديق التي تحوي الأغراض القيمة، من اليمين إلى اليسار، قسمت الخزانة إلى مجموعة من الأرفف متساوية المساحة تقريبًا والتي تصلح للملابس المطوية، ثم مساحة كبيرة لتعليق الملابس، وفي الأسفل مساحة لتخزين الأحذية، والجزء الأخير تضمن مساحة لتعليق الملابس، تليها مجموعة من الأدراج لترتيب الجوارب، والاكسسوارات، والملابس الداخلية.

2. أجزاء متماثلة مع مساحات مختلفة

Casa sobre o Rio, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming BedroomWardrobes & closets
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

من خلف الأبواب الشفافة يمكننا رؤية تقسيم هذا الدولاب الذي تم تقيمه إلى ثلاث أجزاء متماثلة في التقسيم ولكن مع اختلاف المساحات، حيث الأرفف العلوية مع ارتفاعات مختلفة، تليها مساحة لتعليق الشماعات والملابس، ثم مساحة لعدد من الأدراج، وفي النهاية مساحة فارغة لتخزين الأحذية وربما بعض الصناديق التي تحوي الاكسسوارات.

3. دولاب ثلاثي الجرار

sliding wardrobe Bravo London Ltd غرفة نوم
Bravo London Ltd

sliding wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

تصميم هذا الدولاب الثلاثي الجرار يتمتع بمساحات كبيرة في الجزئين يمينًا ويسارًا بما يسمح بتعليق أكبر قدر من الملابس، وتخزين الكثير من الصناديق في الأسفل، وربما تخزين البطاطين والمفروشات الشتوية التي تشغل حيز كبير. أما في المنتصف، فيمكن ترتيب الملابس المطوية في الأرفف الثلاث المتماثلة، ووضع الجوارب والملابسالداخلية والاكسسوارات في الأدراج الأربعة السفلية. الأرفف الثلاث العليا تسمح بتخزين صناديق صغيرة وربما المناشف أو مفروشات السرير.

4. مساحة مناسبة لكل احتياجاتك

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إليك الطريقة البسيطة التي توفر مساحة مناسبة لكل احتياجاتك، حيث المساحة المغلقة العلوية للملابس المطوية، واسفلها مساحة لتعليق الملابس التي تحتاج إلي مكواة، ثم رف ممتد افقيا لترتيب الشتط وربما بعض الصناديق والسلال التي يمكنك الاحتفظ فيها بقطع الملابس التي لا ترتديها كثيرا او ربما الاكسسوارات.

5. الكثير من مربعات التخزين

Res. Essenza, ArkDek ArkDek غرفة الملابس
ArkDek

ArkDek
ArkDek
ArkDek

من خلف ذلك الجرار الشفاف، يمكننا روية تقسيمة هذا الدولاب المميزة، والتي تحوي الكثير من المربعات الكبيرة، أسفلها بعض الأدراج، في الجزء الأخر مساحة كبيرة تسمح بتعليق الملاببس للاحتفاظ بها أنيقة وجاهزة للارتداء في اية لحظة، كما يمكننا ملاحظة الأرفف العليوة الكبيرة التي تسمح بتخزين المفارش والبطاطين والأشياء التي تشغل حيز كبير في التخزين.

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6. تصميم لمحبي التنظيم

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat غرفة الملابس
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

يبدو هذا التصميم مناسبا لمن يحبون الاحتفاظ بملابسهم على شمعات لتبقى سهلة الرؤية طوال الوقت، حيث الأرفف العليا لتخزين الصناديق، وفي المنتصف خصصت المساحة بأكملها لتعليق شماعات الملابس، تلاها اثنين من الأدراج، وفي النهاية مساحة فارغة لتخزين الأحذية. إضافة الإضاءة لتصميم الدولاب من الداخل يجعله أكثر تميزًا ووظيفية لسهولة الوصول إلى الملابس ورؤيتها.

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7. دولاب زوجي

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

عند تصميم دولاب زوجي، لابد من مراعاة تشابه جزئيه مع التقسيمات الأساسية، حيث مساحات تعليق الشماعات، والأرفف للملابس المطوية، وفي المنتصف يمكن تخصيص جزء للمناشف وأدراج للجوارب والاكسسوارات. يمكنك استخدام هذا التصميم كمصر إلهام مع استبدال الأبواب الخشبية بأخرى جرار.

8. مساحات كبيرة لتخزين مثالي

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Kleiderhaus ltd

Fitted sliding door wardrobe – Minimalist Style Sliding Doors

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

استغلال هذا الدولاب في التخزين مثالي، حيث الرف العلوي الصغير للاشياء غير المستخدمة كثيرًا، ثم مساحة لتعليق الملابس، وأسفلها رف للملابس المطوية، ثم مساحة كبيرة تسمح بوضع حقائب السفر وربما بعض الصناديق التي تحتفظ فيها بالأشياء الثمينة.

Fitted sliding door wardrobe - Minimalist Style Sliding Doors Kleiderhaus ltd BedroomWardrobes & closets Beige fitted furniture,fitted wardrobes,fitted bedrooms,bespoke furniture,bespoke wardrobes,sliding doors,manufacturers,wardrobes,wardrobes london,furniture london,kleiderhaus,gloss furniture
Kleiderhaus ltd

Fitted sliding door wardrobe – Minimalist Style Sliding Doors

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

الجرارين يمنًا ويسارًا متشابهين، حيث الرف العلوي الضيق، تليه مساحة لتعليق الملابس، ثم مجموعة من الأدراج الكبيرة لتخزين الملابس الداخلية والجوارب والاكسسوارات واربطة العنق.

9. دولاب مختلف الاجزاء

Sprayed Sliding Door Wardrobe with Routed Handles And Light Grey Linen Interior Kleiderhaus ltd BedroomWardrobes & closets Sliding door wardrobe,fitted wardrobe,wardrobe with sliding doors,sprayed sliding doors,fitted bedroom,Made to measure furniture,bespoke furniture,bespoke joinery,furniture london
Kleiderhaus ltd

Sprayed Sliding Door Wardrobe with Routed Handles And Light Grey Linen Interior

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

عادة ما يتم تصميم الدولاب الثلاثي بحيث تصبح الاجزاء في الأطراف متشابهة وفقط يختلف الجزء في المنتصف، أما هذا التصميم، فقد اختلف فيه كل جزء عن الأخر، حيث قسم الجزء الأيسر إلى رف علوي لتخزين الأشياء التي لا تستخدم كثيرًا، ومن ثم مساحة لتعليق الشماعات والملابس، ثم 3 أرفف ضيقة يليها درج كبير.

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Kleiderhaus ltd

Sprayed Sliding Door Wardrobe with Routed Handles And Light Grey Linen Interior

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

الجزء في المنتصف، تضمن مجموعة من الأرفف المقسمة من المنتصف إلى اثنين من المربعات، تلاها مجموعة من الأدراج، ليُصبح هذا الجزء مثاليًا لترتب الاكسسوارات والجوارب والملابس الداخلية.

Sprayed Sliding Door Wardrobe with Routed Handles And Light Grey Linen Interior Kleiderhaus ltd BedroomWardrobes & closets Sliding door wardrobe,fitted wardrobe,wardrobe with sliding doors,sprayed sliding doors,fitted bedroom,Made to measure furniture,bespoke furniture,bespoke joinery,furniture london
Kleiderhaus ltd

Sprayed Sliding Door Wardrobe with Routed Handles And Light Grey Linen Interior

Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd
Kleiderhaus ltd

أما عن الجزء في الجانب الأيمن، فقد تم تقسيمة غلى رف علوي مشابه للجزئين الأخرين، تلته مساحتين كبيرتين للتعليق في الأعلى والأسفل، ويمكن وضع بعض الملابس المطوية أيضًا.

10. دولاب شفاف لتخزين أنيق

EMOTION HINGED DOOR WARDROBE IQ Furniture Dressing roomWardrobes & drawers
IQ Furniture

EMOTION HINGED DOOR WARDROBE

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

يصلح هذا التصميم لأصحاب الأذواق الرفيعة والتي تطلب أعمالهم الكثير من الملابس الرسمية، والتي تحتاج إلى مكواة وبالتالي الاحتفاظ بها دائمًا معلقة وجاهزة للارتداء، حيث الكثير والكثير من أماكن تعليق الملابس، وأيضًا الكثير من الأرفف للاحتفاظ بالملابس المطوية خلف الملابس المعلقة.

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تعرف على مميزات الدواليب الجرارة أو المنزلقة

5th Settlement Apartment Cairo, Zoning Architects Zoning Architects غرفة نوم خشب Beige
Zoning Architects

Zoning Architects
Zoning Architects
Zoning Architects
  • تتميز الخزانة ذات الأبواب المنزلقة بأنها لا تستقطع جزء كبير من مساحة الغرفة على عكس الأبواب المفصلية.
  • يتوفر منها أنواع يمكن أن تمتد من الأرضية إلى السقف، مما ينعكس إيجابا على السعة التخزينية الداخلية.
  • تتميز الأبواب الجرارة بسهولة الاستخدام حيث يمكن فتحها وغلقها بسلاسة إلى جانب أنه يمكن فتح جانب واحد فقط دون الآخر.
  • إذا كنت تشارك خزانة ملابسك مع شريك، فمن السهل تقسيم جانب واحد لكل منكما.
  • تتمتع الأبواب الجرارة بمظهر جذاب ينعكس على إطلالة غرفة النوم بالكامل.
  • تتوفر الأبواب الجرارة بتصاميم وخامات عديدة يمكنك الاختيار من بينها ما يناسب ذوقك الخاص.
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