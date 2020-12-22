نماذج لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل.. اختر ما يناسبك!

أحد التفاصيل التي تحتاج الكثير من العناية في تصميم غرفة نوم منزلك، هي خزانة الملابس، ليس فقط تصميمها وشكلها الخارجي، وإنما أيضًا تقسيمها من الداخل، للحصول على أقصى استفادة ممكنة، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، ليس ذلك فقط، بل يجب مراعاة طبيعة ملابسك هل هي تحتاج إلى التعليق على الشماعات، أم أن اغلبها يتم طيه!

في مقال اليوم من هوميفاي، سنحاول مساعدتكم في تصميم خزانة ملابس عملية تناسب احتياجاتكم، من خلال 10 تصميمات ونماذج ملهمة لـ تقسيمة دولاب جرار من الداخل. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسبك!