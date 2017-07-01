تعلم اختيار الألوان المتناسقة من منزل عصري بمساحة 260 متر!

أناقة المنزل لا تعتمد فقط على اختيار طع أثاث مميزة وثمينة، أو ديكورات الجدران المبتكرة، ولا حتى الأرضيات الفاخرة أو الإضاءات المبهرة، فالأمر في النهاية يتعلق بتحقيق الوحدة البصرية وتناسق الألوان والخامات، حتى لا تتسبب القطع الثمينة المتناقضة والاختيارات الفريدة المتباعدة في إحداث فوضى بصرية تنفر العين.

اختيار ألوان الدهانات وطع الاثاث والمفروشات من القرارات التي تحتاج وقت طويلًا وتسبب في الكثير من الحيرة عند تأثيث المنزل، خاصة في المساحات الكبيرة التي تتضمن الكثير من الغرف وبالتالي الكثير من الجدران والأرضيات والاثاث والمفروشات، ولكن الأمر دائمًا ما يصبح يسيرًا عندما نلجأ إلى البساطة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل كبير بمساحة هائلة تبلغ 260 متر مربع، لتعلم كيفية تنسيق ألوان الدهانات والمفروشات والأثاث وأيضًا الأرضيات، وتحقيق تناغم لوني وبصري بطريقة بسيطة لا تخلو من الأناقة واللمسات الفاخرة.

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