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تعلم اختيار الألوان المتناسقة من منزل عصري بمساحة 260 متر!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة المعيشة
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أناقة المنزل لا تعتمد فقط على اختيار طع أثاث مميزة وثمينة، أو ديكورات الجدران المبتكرة، ولا حتى الأرضيات الفاخرة أو الإضاءات المبهرة، فالأمر في النهاية يتعلق بتحقيق الوحدة البصرية وتناسق الألوان والخامات، حتى لا تتسبب القطع الثمينة المتناقضة والاختيارات الفريدة المتباعدة في إحداث فوضى بصرية تنفر العين.

اختيار ألوان الدهانات وطع الاثاث والمفروشات من القرارات التي تحتاج وقت طويلًا وتسبب في الكثير من الحيرة عند تأثيث المنزل، خاصة في المساحات الكبيرة التي تتضمن الكثير من الغرف وبالتالي الكثير من الجدران والأرضيات والاثاث والمفروشات، ولكن الأمر دائمًا ما يصبح يسيرًا عندما نلجأ إلى البساطة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل كبير بمساحة هائلة تبلغ 260 متر مربع، لتعلم كيفية تنسيق ألوان الدهانات والمفروشات والأثاث وأيضًا الأرضيات، وتحقيق تناغم لوني وبصري بطريقة بسيطة لا تخلو من الأناقة واللمسات الفاخرة.

تابعونا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!

اختيار بالتة من النغمات المحايدة مع ادخال لمسة لونية مُشرة يضمن لك تناسق بصري بطريقة سهلة وبسيطة

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة المعيشة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

استخدام الستائر والسجاد لادخال لمسة لونية وتحقيق التناسق اللوني

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة المعيشة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

في المساحات المفتوحة يفضل استخدام لون مختلف لأثاث كل غرفة للفصل البصري ولكن ضمن مجموعة لونية واحدة

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio مطبخ
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

استخدام التناقضات اللونية في الجدران والتفاصيل المزينة لها يمنحك مظهر جذاب ومثير

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة المعيشة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

اختر مزيج من ألوان وخامات غرفة الاستقبال لتصميم حمام الضيوف ليشعر زائريك بتاسغم اجزاء المنزل

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio حمام
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

استخدام درجات مختلفة من لون واحد هي اسهل طريقة لانتقاء أثاث واكسسوات الغرفة الواحدة

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio مكتب عمل أو دراسة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

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الحفاظ على التناسق اللوني يشمل أيضًا قطع الديكور الصغيرة التي لا تكتمل اللوحة النهائية للتصميم بدونها

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة المعيشة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

استخدام الأبيض في المطبخ خيار مثالي يضمن لك الفوز دائمًا وتحقيق التناسق ايًا كانت ألوان منزلك

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio مطبخ
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

عليك استخدام اللون ذاته في كل مرة لتحقيق التناقض اللوني في اجزاء المنزل المختلفة حتى وإن اختلف لون الجدار

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio مطبخ
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

يفضل استخدام النغمات اللونية ذاتها في المطبخ والحمام للتوفير في الميزانية وأيضًا سهولة تحقي التناسق العام في تصميم المنزل

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio حمام
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

مزيج الأسود والرمادي والأبيض اختيار مثالي لتحقي تناق لوني جذا وأنيق

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio حمام
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

من مزايا اختيار بالتة من الألوان المحايدة هو تكيفها بنعومة وأناقة مع اللمسات الخشبية

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

عندما يتعلق الأمر باختيار قطعة السجاد أمامك خيارين إما أن تجمع بين ألوان الغرفة لتحقيق التناسق أو تتخذ لونًا جديدًا لتمييزها

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة نوم
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

يمكنك ادخال نغمة لونية واحدة جديدة في كل غرفة لتمييزها مع الحفاظ على استخدام بالتة الألوان الخاصة بالمنزل

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة نوم
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

النغمة التي اخترتها لتمميز غرفة النوم يمكنك توزيعها في المفروشات وطع الديكور الصغيرة وربما كرسي التسريحة أو بوف صغير

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio غرفة نوم
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

استخدام الألوان ذاتها في أكثر من حمام لا يعني ضرورة تشابههما.. يمكنك تأمل تلك الصورة ومقارنتها بالحمام السابق!

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio حمام
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

إضافة وزرة من مربعات السيراميك الصغيرة التي تجمع بين ألوان الحمام خيار أنيق لتحقيق التناسق والتميز في آن واحد

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio حمام
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

تحقيق التناسق اللوني يتضمن أيضًا المناطق الخارجية كالشرفة والفناء وذلك من خلال قطع الأاثاث أو الأرضيات وربما البرجولة إن وجدت

Dom na sprzedaż okolice Łomianek, Mhomestudio Mhomestudio بلكونة أو شرفة
Mhomestudio

Mhomestudio
Mhomestudio
Mhomestudio

لمزيد من تصميمات المنازل المُلهمة لتعلم اختيار الألوان، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، كيف تؤثث البيت ببساطة متناهية مع الألوان

10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية

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