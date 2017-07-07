خطوة بخطوة.. كيف تتغلب على مشكلات تصميم منزل صغير؟

تأسيس وتأثيث منزل صغير يتطلب الكثير من الدقة والتمهل في الخيارات، والكثير من الابداع لايجاد حلول مبتكرة تنقذ مساحة منزلك التي تختلف عن مساحة منزل صغير اخر، فعلى الرغم من انتشار بعض الحيل والأفكار المبتكرة التي يعتمدها خبراء التصميم الداخلي في المنازل الصغيرة، تبقى هناك فروق فردية في كل منزل، وما يناسب منزلك قد لا يناسب منزل اخر والعكس صحيح..
في مال اليوم من هوميفاي، نقدم لك مجموعة من النصائح لمساعدتك على تصميم كل غرفة من غرف منزلك الصغير،
المساحات المفتوحة هي أول خطوة في تصميم منزل صغير، ولكن بعض المنازل، تصميماتها الهندسية لا تسمح بتطبيق هذا، والتخلص من الجدران والفواصل قد يتسبب في الاخلال بمتانة هيكل المنزل واساسه، لذا يمكنك اللجوء إلى حل أخر، وهو دمج غرفتين في مساحة واحدة، كغرفتي السفرة والمعيشة أو المعيشة والمكتب_ كما في هذا التصميم.
لست بحاجة إلى افراد مساحة خاصة لتصميم المكتب في غرفة المعيشة، وقد لا تحتاج إلى مكتب منفصل، في بعض الأحيان يكفي وضع كرسي صغير أمام نهاية طاولة التلفاز، واختيار تصميم قابل للطي أو سهل التخزين.
الأرفف المعلقة أيضًا أحد الطرق المبتكرة الأكثر وظيفية في توفير المساحات وإضفاء لمسة جمالية، ولكن عندما يكون الجدار صغيرًا، وارتفاع السقف أيضًا منخفض، تصبح الأرفف المعلقة خيارًا سيئًا يتسبب في ضيق المساحة بصريًا ويسبب الزحام في الجدار.
يمكنك التغلب على تلك المشكلة باللجوء إلى الأرفف العمودية كما في هذا المنزل، حيث أنها ستمنحك المزيد من المساحات التخزينية، دون شغل الكثير من الفضاء، وسيبقى بإمكانك الحصول على لمسة ديكورية انيقة.
ترتيب الأثاث أحد العوامل الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على اتساع الغرفة، حتى وإن كانت مساحتها كبيرة، قدد تتحول بفعل سوء الترتيب، غلى مساحة ضيقة ومزدحمة، وتتسبب في فوضى بصرية منفرة.
الاحتفاظ بترتيب الأثاث على جانبي الغرفة، يترك لك مساحة من الفضاء في المنتصف، تولد شعورًا بالاتساع، وتتيح التحرك بأريحية دون التعثر أو التذمر من ضيق وصغر الغرفة.
الإضاءة يمكنها أن تتحولى إلى عصى سحري يطيع أوامرك لتحويل اية مساحة صغيرة في المنزل إلى فضاء واسع ورحب، فقط عليك الاستعانة بأحد الخبراء المتخصصون في استخدام الإضاة، كما فعل أصحاب هذا المنزل.
يمكنك ملاحظة براعة المصمم في استخدام الإضاءة الخفية في خط فاصل بين الجدار والسقف، لإبراز أناقة الجدار الخشبي ولفت الأنظار وتشتيها بعيدًا عن المساحة، كما أنه من المعروف أن تأثير الضوء مع اللون الأبيض، يمنح اتساعًا بصريًا قويًا.
يمكنك إضافة بعض العمق لغرفتك الصغيرة من خلال التلاعب بالألوان كما في هذا المنزل، حيث استخدم الرمادي بدرجتين إحداهما فاتحة والأخرى داكنة، للتلاعب بالضوء والظل، واستغلال تأثيرهما المتناقض مع اللون الأبيض ومنح مدخل المنزل المزيد من العمق الذي يعمل بدوره على زيادة الاتساع البصري لغرفة المعيشة.
تصميم خزانة في زاوية مدخل المنزل أحد الأفكار المبتكرة التي قد تناسب أو لا تناسب منزلك، ولكنها في حالة مناسبته، ستمنحك استغلال مثالي للمساحة مع توفير أماكن تخزينية تبقي منزلك نظيفًا ومرتبًا.
استخدام المرايا في أحد جدران الغرفة، يُضاعف مساحتها الصغيرة، ويحقق خداعًا بصريًا جذابًا، وفي حالة تعثر عليك استخدامها في الجدار بأكمله، قد تكفيك مرآة مستديرة لتزيين، الجدار ولكن بحجم كبير نسبيًا.
التصميم الخطي للمطبخ، هو أفضل الطرق التصميمية للمطابخ الصغيرة ذات المساحات الطولية، أما إذا كانت مساحة المطبخ شبه مربعة، فإن تصميم على شكل حرف U، سيكون هو الأفضل.
استخدام اللون الأبيض، مع الإضاءة الطبيعية، يسمح لك بالحصول على غرفة صغيرة مُشرقة ومتسعة بصريًا، ويمكنك من إضافة لمسة لونية بسيطة تحقق بها عامل جذب قوي وسط تلك المساحة البيضاء بالكامل.
توفر لك شرفة المنزل فرصة ذهبية لمنح منزلك غرفة إضافية، مع الاحتفاظ بمصدر الضوء والهواء المتجدد، وذلك من خلال اختيار أحد طرق تقفيل البلاكونات التي تتعدد بين الزجاج، والألوميتال المنزلق مع الزجاج، وفي بعض الأحيان تستخدم الأخشاب.
يمكنك وضع بعض قطع الأثاث المناسبة الحجم مع طاولة، لتحويل الشرفة إلى مساحة مثالية لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، وربما استقبال بعض الأصدقاء، كما يمكنك استغلالها لتصميم خزانة صغيرة تحتفظفيها بتلك الأشياء الضرورية التي لا تجد لها متسعًا في غرف المنزل.
هناك بعض الأفكار التي يتبعها الخبراء لتصميم الحمامات الصغيرة، والتي عادة ما تناسب كافة المساحات، مع اختلاف مقاسات التصميم فقط، مثل الخزانة الملحقة بحوض الاغتسال، والكابينة الزجاجية بدلًا من البانيو، وأيضًا استغلال المساحة أعلى المرحاض، لتصميم رف معلق وترتيب أدوات العناية الصحية عليه.
اختيار الزجاج الشفاف لكابينة الاستحمام يزيد من الاتساع البصري لحمامك الصغير، كذلك كلما كانت المرآة أكبر حجمًا، كلما كان تأثيرها في مضاعفة الاتساع أقوى!
لمزيد من تصميمات المنازل الصغيرة التي قد تساعدك على تصميم منزلك الخاص، تفضل بالاطلاع على المقال التالي، تعلم كيفية ترتيب الأثاث في مساحة صغيرة من هذا المنزل