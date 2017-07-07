خطوة بخطوة.. كيف تتغلب على مشكلات تصميم منزل صغير؟

تأسيس وتأثيث منزل صغير يتطلب الكثير من الدقة والتمهل في الخيارات، والكثير من الابداع لايجاد حلول مبتكرة تنقذ مساحة منزلك التي تختلف عن مساحة منزل صغير اخر، فعلى الرغم من انتشار بعض الحيل والأفكار المبتكرة التي يعتمدها خبراء التصميم الداخلي في المنازل الصغيرة، تبقى هناك فروق فردية في كل منزل، وما يناسب منزلك قد لا يناسب منزل اخر والعكس صحيح..

في مال اليوم من هوميفاي، نقدم لك مجموعة من النصائح لمساعدتك على تصميم كل غرفة من غرف منزلك الصغير،