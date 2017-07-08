بلكونات مغلقة تسمح بتجدد الهواء دون تسرب الأتربة

تمتع المنزل بوجود بلاكونة يُعد أحد المزايا التي تجعل من المنزل مساحة مثالية للعيش، إلا أن تعرض تلك البلاكونة للأتربة وحاجتها للاهتمام والتنظيف وبذل مجهود يومي للحفاظ عليها، يعكر صفو تلك الفرصة الرائعة للاستممتاع والمرح.

البلاكونة المغلقة أحد الحلول الرائعة التي تسمح بالحفاظ على مصدر جيد للتهوية والضوء الطبيعي، ومساحة رائعة للاستمتاع، وفي الوقت ذاته التخلص من مشكلة الأتربة وعدم الحاجة إلى التنظيف اليومي.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 20 تصميم لـ بلاكونات مغلقة تسمح بتجدد الهواء في المنزل دون تسرب الأتربة، وتشكل مساحة رائعة للاستمتاع بالوقت مع إطلالة مميزة.

شاهدوا التصميمات الـ 20 واختاروا ما يناسبكم!