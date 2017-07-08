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بلكونات مغلقة تسمح بتجدد الهواء دون تسرب الأتربة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores بلكونة أو شرفة
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تمتع المنزل بوجود بلاكونة يُعد أحد المزايا التي تجعل من المنزل مساحة مثالية للعيش، إلا أن تعرض تلك البلاكونة للأتربة وحاجتها للاهتمام والتنظيف وبذل مجهود يومي للحفاظ عليها، يعكر صفو تلك الفرصة الرائعة للاستممتاع والمرح.

البلاكونة المغلقة أحد الحلول الرائعة التي تسمح بالحفاظ على مصدر جيد للتهوية والضوء الطبيعي، ومساحة رائعة للاستمتاع، وفي الوقت ذاته التخلص من مشكلة الأتربة وعدم الحاجة إلى التنظيف اليومي.

في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 20 تصميم لـ بلاكونات مغلقة تسمح بتجدد الهواء في المنزل دون تسرب الأتربة، وتشكل مساحة رائعة للاستمتاع بالوقت مع إطلالة مميزة.

شاهدوا التصميمات الـ 20 واختاروا ما يناسبكم!

1. جلسة للاسترخاء مع مساحة للتخزين

Квартира однокомнатная для аренды, Оксана Мухина Оксана Мухина بلكونة أو شرفة
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

2. أثاث أنيق للاستمتاع بإطلالة مميزة

Projeto 3D - Apartamento Montijo, Ana Andrade - Design de Interiores Ana Andrade - Design de Interiores بلكونة أو شرفة
Ana Andrade – Design de Interiores

Ana Andrade - Design de Interiores
Ana Andrade – Design de Interiores
Ana Andrade - Design de Interiores

3. كرسي متأرجح وإطلالة رائعة في مساحة خالية من الأتربة

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design بلكونة أو شرفة
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

4. مساحة معيشية متكاملة في شرة مغلقة نظيفة ومُشرقة

Res. Essenza, ArkDek ArkDek بلكونة أو شرفة
ArkDek

ArkDek
ArkDek
ArkDek

5. أثاث ملون ونباتات خضراء لبلاكونة عصرية مغلقة

IKEA рулит! Бюджетная квартира, 3D GROUP 3D GROUP بلكونة أو شرفة
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

6. أرضية إيبوكسي 3D بمظهر حديقة أنيقة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой بلكونة أو شرفة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

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7. إنهاء الأعمال في مساحة مُشرقة نظيفة ومليئة بالخضرة

Армония, ДОМ СОЛНЦА ДОМ СОЛНЦА بلكونة أو شرفة
ДОМ СОЛНЦА

ДОМ СОЛНЦА
ДОМ СОЛНЦА
ДОМ СОЛНЦА

8. جلسة أرضية مُريحة للاسترخاء مع ستائر داكنة للخصوصية

Дизайн интерьера однокомнатной квартиры, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой بلكونة أو شرفة Beige
Студия Ксении Седой

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

9. الاستمتاع بنظافة البلاكونة المغلقة مع لمسة خشبية فاخرة وأثاث أنيق

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

10. جدار زجاجي مع شبابيك للحفاظ على مصدر التهوية

Two room apartment Promenad, Студия дизайна интерьера Dking Студия дизайна интерьера Dking بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера Dking

Two room apartment Promenad

Студия дизайна интерьера Dking
Студия дизайна интерьера Dking
Студия дизайна интерьера Dking

11. بلاكونة مغلقة كما الصوبة الزجاجية.. الأرضية الخشبية رائعة

Варшавское шоссе 310 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME بلكونة أو شرفة
HOUSE&amp;HOME

HOUSE&HOME
HOUSE&amp;HOME
HOUSE&HOME

12. البلاكونة المغلقة فرصة مثالية لغرفة إضافية في المنزل

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

13. على الطريقة الكلاسيكية الفاخرة.. بلاكونة مغلقة مع اثاث أنيق

homify بلكونة أو شرفة MDF Brown
homify

homify
homify
homify

14. استخدام مزيج من المواد والتفاصيل الفاخرة دون خوف من فسادها بالأتربة

Вместо кисти- идея, вместо красок-эмаль, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' بلكونة أو شرفة
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>

Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"
Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>
Студия дизайна интерьера "Золотое сечение"

15. نغمات زرقاء ومزروعات خضراء لأقصى درجات الاسترخاء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

16. لا تتردد في استغلال بلاكونة بمساحة كبيرة للاسترخاء

Визуализация: квартира в Петербурге , OK Interior Design OK Interior Design بلكونة أو شرفة
OK Interior Design

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

17. مع ستائر قابلة للرفع وأثاث مُريح للحصول على الخصوصية والاسترخاء

Современная квартира, GK DESIGN GK DESIGN بلكونة أو شرفة
GK DESIGN

GK DESIGN
GK DESIGN
GK DESIGN

18. بلاكونة صغيرة مغلقة بالزجاج وسور من الحجارة البيضاء

ЖК Мортон Град, логово холостяка., Лето Дизайн Лето Дизайн بلكونة أو شرفة White
Лето Дизайн

Лето Дизайн
Лето Дизайн
Лето Дизайн

19. نوافذ من الالوميتال وجلسة مُريحة للاستمتاع بالإطلالة

Трёхкомнатная квартира «Glass & Reflections», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio بلكونة أو شرفة
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

20. طريقة عصرية للاستمتاع بكوب قهوة في مساحة نظيفة ومُشرقة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

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