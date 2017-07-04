هل مكان الغسالة في المطبخ اختيار مناسب؟!

اختيار مكان الغسالة أحد القرارات التي تحتاج الكثير من التفكير والمفاضلة، وفي المساحات الصغيرة تحتاج إلى الكثير من الإبداع لتحقيق الاستفادة القصوى واختيار المكان الأنسب.
يعتبر المطبخ أحد الخيارات المثالية لوضع الغسالة، خاصة لتوافر مصدر المياه وتوفير الوقت من خلال الاهتمام بعملية الغسيل أثناء القيام بعملية الطهي والانتهاء من اثنين من الواجبات المنزلية في وقت واحد.
على الرغم من كون المطبخ مكانًا مثاليًا لاستقبال الغسالة، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب مراعاة بعض الشروط التي سنطلعك عليها في مقال اليوم من هوميفاي، حتى يمكنك الحصول على ركن مثالي للغسيل في مطبخك دون المعاناة من العقبات التي قد تواجهك إذا ما قمت بوضع غسالتك دون تخطيط مسبق.
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يتضلب وضع الغسالة في المطب مراعاة عامل الأمان كشرط أساسي، وذلك من خلال وضع الغسالة بعيدًا من مصدر النار، حتى لا يتعرض الهيكل الخارجي للتضرر مع الوقت، ومن أجل السلامة حتى لا تقع الحوادث إذا ما كنت تقوم بوظيفتي الطهي والغسيل في آن واحد.
لابد من توافر مصدر لصرف الماء خاصة أنه لن تكون هناك إمكانية لاستخدام الغسالة ذات الصرف الخارجي في المطبخ، لذا لابد من الإعداد لخطوة وضع الغسالة في المطبخ منذ البداية أثناء تأسيس المنزل والقيام بأعمال الصرف.
لابد من معرفة قياسات هيكل الغسالة قبل القيام بتصميم المطبخ، خاصة عند الرغبة في دمجها ضمن الخزانات السفلية، وحتى إن كنت تنوي تخصيص ركن لها، فإن ذلك يتطلب تصميم فاصل بصري انيق بين مساحتي المطبخ والغسيل، ربما من خلال الألوان، أو الخزانات وربما من خلال اختيار سيراميك مختلف.
يجب أن يكون الوصول إليها و فتحها سهل، فإذا كانت مساحة مطبخك صغيرة سيكون من الأفضل الاستفادة من مساحة منضدة العمل بأكملها، وبالتالي سيكون اختيار غسالة ذات فتحة أمامية هو الأكثر مناسبة، والعكس صحيح، إذا كان مطبخك يتمتع بمنضدة عمل كبيرة، يمكنك اختيار غسالة ذات فتحة علوية لتجنب مشقة الانحناء.
مراعاة أن يكون حولها مساحة كافية تسمح بسهولة الاستخدام والحركة، فالإختناق أمامها سيجعل عملية وضع الملابس فيها وإخراجها غير مريح خاصة إذا كان المطبخ ضيقًا، لذا سيكون من الصعب فتح الغسالة وبالتالي سيكون عليك اختيار غسالة مع فتحة علوية.
يجب مراعاة أن يكون شكل ولون الغسالة مناسبًا مع محيطها ويحقق تناسق بصري يكمل أناقة تصميم مطبخك، فتجاهل اللون الشكل وإعتبار أنها مجرد جهاز إلكتروني قد يتسبب في تشويه النتيجة النهائية لتصميم مطبخك وبالتالي التسبب في افساد اناقة المنزل بأكمله.
يمكنك الاستعانة بالغسالة كقطعة ديكورية تحقق من خلالها أهداف جمالية في تصميم المطبخ،على سبيل المثال، يمكنك استخدام لونها لتحقيق تناقص لوني جذاب بصريًا كما في هذا التصميم!
ليس بالضرورة أن تقوم بدمج الغسالة ضمن هيكل الخزانات السفلية للمطبخ، يمكنك التفكير خارج الصندوق قليلًا، لايجاد حل مناسب في حالة صغر مساحة المطبخ، كما في هذا المثال الذكي، حيث تضمين الغسالة داخل أحد الخزانات العلوية مع تخصيص رف للمساحيق ومنتجات التنظيف.
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