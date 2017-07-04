هل مكان الغسالة في المطبخ اختيار مناسب؟!

اختيار مكان الغسالة أحد القرارات التي تحتاج الكثير من التفكير والمفاضلة، وفي المساحات الصغيرة تحتاج إلى الكثير من الإبداع لتحقيق الاستفادة القصوى واختيار المكان الأنسب.

يعتبر المطبخ أحد الخيارات المثالية لوضع الغسالة، خاصة لتوافر مصدر المياه وتوفير الوقت من خلال الاهتمام بعملية الغسيل أثناء القيام بعملية الطهي والانتهاء من اثنين من الواجبات المنزلية في وقت واحد.

على الرغم من كون المطبخ مكانًا مثاليًا لاستقبال الغسالة، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب مراعاة بعض الشروط التي سنطلعك عليها في مقال اليوم من هوميفاي، حتى يمكنك الحصول على ركن مثالي للغسيل في مطبخك دون المعاناة من العقبات التي قد تواجهك إذا ما قمت بوضع غسالتك دون تخطيط مسبق.

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