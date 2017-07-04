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هل مكان الغسالة في المطبخ اختيار مناسب؟!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
도곡동 ‘A’ 아파트, 드웰디자인 드웰디자인 مطبخ
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اختيار مكان الغسالة أحد القرارات التي تحتاج الكثير من التفكير والمفاضلة، وفي المساحات الصغيرة تحتاج إلى الكثير من الإبداع لتحقيق الاستفادة القصوى واختيار المكان الأنسب.

يعتبر المطبخ أحد الخيارات المثالية لوضع الغسالة، خاصة لتوافر مصدر المياه وتوفير الوقت من خلال الاهتمام بعملية الغسيل أثناء القيام بعملية الطهي والانتهاء من اثنين من الواجبات المنزلية في وقت واحد.

على الرغم من كون المطبخ مكانًا مثاليًا لاستقبال الغسالة، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب مراعاة بعض الشروط التي سنطلعك عليها في مقال اليوم من هوميفاي، حتى يمكنك الحصول على ركن مثالي للغسيل في مطبخك دون المعاناة من العقبات التي قد تواجهك إذا ما قمت بوضع غسالتك دون تخطيط مسبق.

تابعنا للنهاية ودون ملاحظاتك!

1. مراعاة عامل الأمان

도곡동 ‘A’ 아파트, 드웰디자인 드웰디자인 مطبخ
드웰디자인

드웰디자인
드웰디자인
드웰디자인

يتضلب وضع الغسالة في المطب مراعاة عامل الأمان كشرط أساسي، وذلك من خلال وضع الغسالة بعيدًا من مصدر النار، حتى لا يتعرض الهيكل الخارجي للتضرر مع الوقت، ومن أجل السلامة حتى لا تقع الحوادث إذا ما كنت تقوم بوظيفتي الطهي والغسيل في آن واحد.

2. مصدر صرف

Apartamento Palmares, Novità - Reformas e Soluções em Ambientes Novità - Reformas e Soluções em Ambientes بلكونة أو شرفة
Novità – Reformas e Soluções em Ambientes

Novità - Reformas e Soluções em Ambientes
Novità – Reformas e Soluções em Ambientes
Novità - Reformas e Soluções em Ambientes

لابد من توافر مصدر لصرف الماء خاصة أنه لن تكون هناك إمكانية لاستخدام الغسالة ذات الصرف الخارجي في المطبخ، لذا لابد من الإعداد لخطوة وضع الغسالة في المطبخ منذ البداية أثناء تأسيس المنزل والقيام بأعمال الصرف.

3. قياسات هيكل الغسالة

The Serenno, Y&T Pte Ltd Y&T Pte Ltd مطبخ White
Y&amp;T Pte Ltd

Y&T Pte Ltd
Y&amp;T Pte Ltd
Y&T Pte Ltd

 لابد من معرفة قياسات هيكل الغسالة قبل القيام بتصميم المطبخ، خاصة عند الرغبة في دمجها ضمن الخزانات السفلية، وحتى إن كنت تنوي تخصيص ركن لها، فإن ذلك يتطلب تصميم فاصل بصري انيق بين مساحتي المطبخ والغسيل، ربما من خلال الألوان، أو الخزانات وربما من خلال اختيار سيراميك مختلف.

4. سهولة الوصول إليها وفتحها

Cozinha da MasterChef, Ambientta Arquitetura Ambientta Arquitetura مطبخ
Ambientta Arquitetura

Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura
Ambientta Arquitetura

 يجب أن يكون الوصول إليها و فتحها سهل، فإذا كانت مساحة مطبخك صغيرة سيكون من الأفضل الاستفادة من مساحة منضدة العمل بأكملها، وبالتالي سيكون اختيار غسالة ذات فتحة أمامية هو الأكثر مناسبة، والعكس صحيح، إذا كان مطبخك يتمتع بمنضدة عمل كبيرة، يمكنك اختيار غسالة ذات فتحة علوية لتجنب مشقة الانحناء.

5. مراعاة المساحة المحيطة

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

 مراعاة أن يكون حولها مساحة كافية تسمح بسهولة الاستخدام والحركة، فالإختناق أمامها سيجعل عملية وضع الملابس فيها وإخراجها غير مريح خاصة إذا كان المطبخ ضيقًا، لذا سيكون من الصعب فتح الغسالة وبالتالي سيكون عليك اختيار غسالة مع فتحة علوية.

6. مراعاة اختيار الشكل واللون المناسب

Bickford Park, Solares Architecture Solares Architecture غرفة الملابس
Solares Architecture

Solares Architecture
Solares Architecture
Solares Architecture

يجب مراعاة أن يكون شكل ولون الغسالة مناسبًا مع محيطها ويحقق تناسق بصري يكمل أناقة تصميم مطبخك، فتجاهل اللون الشكل وإعتبار أنها مجرد جهاز إلكتروني قد يتسبب في تشويه النتيجة النهائية لتصميم مطبخك وبالتالي التسبب في افساد اناقة المنزل بأكمله.

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7. استخدام الغسالة كقطعة ديكورية

주택-강원도, Design Anche Design Anche مطبخ
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

يمكنك الاستعانة بالغسالة كقطعة ديكورية تحقق من خلالها أهداف جمالية في تصميم المطبخ،على سبيل المثال، يمكنك استخدام لونها لتحقيق تناقص لوني جذاب بصريًا كما في هذا التصميم!

8. التفكير خارج الصندوق

Handle less Polar white Glamour, PTC Kitchens PTC Kitchens مطبخ
PTC Kitchens

Handle less Polar white Glamour

PTC Kitchens
PTC Kitchens
PTC Kitchens

ليس بالضرورة أن تقوم بدمج الغسالة ضمن هيكل الخزانات السفلية للمطبخ، يمكنك التفكير خارج الصندوق قليلًا، لايجاد حل مناسب في حالة صغر مساحة المطبخ، كما في هذا المثال الذكي، حيث تضمين الغسالة داخل أحد الخزانات العلوية مع تخصيص رف للمساحيق ومنتجات التنظيف.

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