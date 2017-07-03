8 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم خزانة ملابسك

أهم عنصر يجب مراعاته عند تصميم خزانتك هو وجود إضاءة مناسبة. وعلى الرغم من أن وجود إضاءة طبيعية يعد مثالياً، لكن يجب أيضاً مراعاة توفير إضاءة ليلية قوية تساعدك في رؤية ما تبحث عنه بشكل مثالي. فيجب أن تكون الإضاءة موزعة بشكل صحيح بدون إحداث ظلال، فنرشح لكم الإضاءة الليد لما لها من أثر رائع في الحصول على الإنارة المطلوبة بدون إحداث سخونة أو استغلال كبير للطاقة.