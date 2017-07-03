8 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم خزانة ملابسك

يفضل الكثير منا اللجوء لتصميم خزانات الملابس عند النجار بدلاً من شرائها جاهزة، إذ تتيح لنا فرصة عمل الأرفف بالشكل والمقاسات التي نحتاجها للحصول على خزانات عملية ومنظمة. يمكنك التحكم في مكان، حجم وشكل الخزانة، عدد الأرفف والإرتفاعات المختلفة حسب حاجتك، باستخدام حلول ذكية وعملية، والتي تعطي فرصة لاستغلال المساحة بشكل أفضل. فمن أجل الحصول على خزانى مثالية اتبع هذه التعليمات…
هذا العامل يترتب على طريقة لبسك والملابس الخاصة بك، هل في خزانتك بناطيل أكثر أم قمصان؟ هل تحتاج منطقة ذات ارتفاع عالي للجلباب أو الفستان؟ كلها عوامل ستفرض عليك ما تحتاجة من أرفف، مساحة للتعليق أو أدراج بأحجام ومساحات مناسبة، فمن المهم معرفة ما يحتاجة كل عنصر في خزانتك من حيث المساحة والحجم وطربقة التخزين.
من الأفضل معرفة أفضل الحلول لاستغلال الأركان بشكل ذكي وعملي فطريقة تصميمك للأركان ستحدد مدى صلاحيتها لتخزين أشياءك المختلفة بشكل ابداعي وبسيط.
يجب مراعاة أن تكون كل ملابسك واضحة أمامك لسهولة الوصول لمتعلقاتك المختلفة وتوفير وقتك. مع مراعاة تنظيم أغراضك بشكل يسهل الوصول لها.
يجب عليك استغلال المساحة الرأسية ورفع الخزانة للسقف للحصول على أفضل استغلال للمساحة المتاحة وخاصة في حالة المساحات الضيقة. بالإضافة لكون المساحة العلوية مفيدة لتخزين الملابس الموسمية وغير المستغلة بشكل مستمر.
يجب توفير مساحة لتخزين الأحذية في خزانتك المختلفة، فأحذية الرجال تأخذ مساحة مختلفة عن أحذية النساء. بالإضافة لمراعاة توفير الظرف المناسبة للبوتات أو الأحذية ذات التصاميم المختلفة.
لا تنسى توفير مساحة للاكسسوارات والمتعلقات الصغيرة سواء كانت شرابات، أحزمة، رباطات عنق، وغيره… حيث أن هناك عدد من الأفكار الذكية لتعليق أو تخزين الأنواع المختلفة للاكسسوارات والتي من شأنها أن توفر المساحة وتحافظ على أغراضك من التلف، مثل الرف لتعليق أربطة العنق أو درج لتخزين المجوهرات.
من المهم استكمال الغرفة ببعض المكملات مثل المرآة حتى تتمكن من رؤية نفسك في أثناء اللبس وأن تكون في مكان واضح ومضاء. أيضاً من المنطقي توفير مساحة للكوي الملابس بالقرب من مكان لبسها، لذلك فحلول الطاولات القابلة للطى يعد حل رائع وعملي.
أهم عنصر يجب مراعاته عند تصميم خزانتك هو وجود إضاءة مناسبة. وعلى الرغم من أن وجود إضاءة طبيعية يعد مثالياً، لكن يجب أيضاً مراعاة توفير إضاءة ليلية قوية تساعدك في رؤية ما تبحث عنه بشكل مثالي. فيجب أن تكون الإضاءة موزعة بشكل صحيح بدون إحداث ظلال، فنرشح لكم الإضاءة الليد لما لها من أثر رائع في الحصول على الإنارة المطلوبة بدون إحداث سخونة أو استغلال كبير للطاقة.