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8 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم خزانة ملابسك

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الملابس
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يفضل الكثير منا اللجوء لتصميم خزانات الملابس عند النجار بدلاً من شرائها جاهزة، إذ تتيح لنا فرصة عمل الأرفف بالشكل والمقاسات التي نحتاجها للحصول على خزانات عملية ومنظمة. يمكنك التحكم في مكان، حجم وشكل الخزانة، عدد الأرفف والإرتفاعات المختلفة حسب حاجتك، باستخدام حلول ذكية وعملية، والتي تعطي فرصة لاستغلال المساحة بشكل أفضل. فمن أجل الحصول على خزانى مثالية اتبع هذه التعليمات…

1.​تصميم الخزانة بما يتناسب مع عدد ونوع قطع الملابس الخاصة بك

Casa Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هذا العامل يترتب على طريقة لبسك والملابس الخاصة بك، هل في خزانتك بناطيل أكثر أم قمصان؟ هل تحتاج منطقة ذات ارتفاع عالي للجلباب أو الفستان؟ كلها عوامل ستفرض عليك ما تحتاجة من أرفف، مساحة للتعليق أو أدراج بأحجام ومساحات مناسبة، فمن المهم معرفة ما يحتاجة كل عنصر في خزانتك من حيث المساحة والحجم وطربقة التخزين.

2.​حلول الأركان

Apartamento Nine, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

من الأفضل معرفة أفضل الحلول لاستغلال الأركان بشكل ذكي وعملي فطريقة تصميمك للأركان ستحدد مدى صلاحيتها لتخزين أشياءك المختلفة بشكل ابداعي وبسيط.

3.​سهولة الوصول لكل العناصر

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA غرفة الملابس خشب White
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

يجب مراعاة أن تكون كل ملابسك واضحة أمامك لسهولة الوصول لمتعلقاتك المختلفة وتوفير وقتك. مع مراعاة تنظيم أغراضك بشكل يسهل الوصول لها.

4.​استغلال المساحة الرآسية بالكامل

Des aménagements sur mesure, MJ Intérieurs MJ Intérieurs غرفة الملابس
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

يجب عليك استغلال المساحة الرأسية ورفع الخزانة للسقف للحصول على أفضل استغلال للمساحة المتاحة وخاصة في حالة المساحات الضيقة. بالإضافة لكون المساحة العلوية مفيدة لتخزين الملابس الموسمية وغير المستغلة بشكل مستمر.

5.​مساحة للأحذية

Space saver Studio D. Interiors HouseholdAccessories & decoration
Studio D. Interiors

Space saver

Studio D. Interiors
Studio D. Interiors
Studio D. Interiors

يجب توفير مساحة لتخزين الأحذية في خزانتك المختلفة، فأحذية الرجال تأخذ مساحة مختلفة عن أحذية النساء. بالإضافة لمراعاة توفير الظرف المناسبة للبوتات أو الأحذية ذات التصاميم المختلفة.

6.​مساحة لتخزين الاكسسوارات

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

لا تنسى توفير مساحة للاكسسوارات والمتعلقات الصغيرة سواء كانت شرابات، أحزمة، رباطات عنق، وغيره… حيث أن هناك عدد من الأفكار الذكية لتعليق أو تخزين الأنواع المختلفة للاكسسوارات والتي من شأنها أن توفر المساحة وتحافظ على أغراضك من التلف، مثل الرف لتعليق أربطة العنق أو درج لتخزين المجوهرات.

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7.​مكملات

Apartamento Orla Marítima, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الملابس خشب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

من المهم استكمال الغرفة ببعض المكملات مثل المرآة حتى تتمكن من رؤية نفسك في أثناء اللبس  وأن تكون في مكان واضح ومضاء. أيضاً من المنطقي توفير مساحة للكوي الملابس بالقرب من مكان لبسها، لذلك فحلول الطاولات القابلة للطى يعد حل رائع وعملي.

8.إضاءة

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الملابس
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

أهم عنصر يجب مراعاته عند تصميم خزانتك هو وجود إضاءة مناسبة. وعلى الرغم من أن وجود إضاءة طبيعية يعد مثالياً، لكن يجب أيضاً مراعاة توفير إضاءة ليلية قوية تساعدك في رؤية ما تبحث عنه بشكل مثالي. فيجب أن تكون الإضاءة موزعة بشكل صحيح بدون إحداث ظلال، فنرشح لكم الإضاءة الليد لما لها من أثر رائع في الحصول على الإنارة المطلوبة بدون إحداث سخونة أو استغلال كبير للطاقة.

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