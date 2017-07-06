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دليلك للتخلص من 7 من البقع المختلفة على اثاثك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
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بالإستخدام المتكرر والحياة اليومية يكون أثاث منازلنا عامة معرض للتبقع، خاصة في وجود ضيوف، أطفال أو حيوانات أليفة. والذي يجعلنا في حيرة من أمرنا في كيفية تنظيف هذه البقع. لكن لا تقلق بعد اليوم، فهناك حلول لكل البقع مهما كانت صعوبتها.

كقاعدة عامة فإن التعامل مع البقع فور حدوثها يعطيك أفضل النتائج ويجعل التخلص منها أسهل. اتباع هذه النصائح والتي جئنا لكم بها اليوم سيساعدكم للتخلص من هذه البقع المختلفة بسهولة.

1.بقع ذات روائح (بقع بول الحيوانات أو الأطفال)

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قم باستخدام مناديل وؤقية بالضغط على البقعة حتى تمتص أكبر كمية من البقعة، ثم استخدام محلول الخل بالرش على البقعة للتخلص من الروائح أو ما بقى من البقعة، ثم رش بعض بيكربونات الصوديوم على البقعة مع تركه لمدة 24 ساعة ثم كنس المتبقى بالمكنسة.

2.بقع الدهون

째즈 모던 카페트, carpetree carpetree Living roomAccessories & decoration
carpetree

carpetree
carpetree
carpetree

يعمل الطباشير أو بودرة التلك بشكل سحري على بقع الدهون، اتركها لبعض الدقائق ثم امسحها، كرر العلمية حتى تزال البقعة.

3.بقع المياة على الخشب

삼나무 친환경 원목 가구, 심서방가구 심서방가구 Living roomSide tables & trays
심서방가구

심서방가구
심서방가구
심서방가구

تتعرض أسطح الطاولات الخشبية للمياة عند وضع أكواب المياة أو العصير عليها فتتكون حلقات بيضاء أو داكنة. الحلقات البيضاء هي عبارة عن بقع تخللت طبقة التشطيب ولكن لم تدخل لأعماق الخشب بعد. أما الحلقات الداكنة هي بقع تتكون إذا تخللت المياة إلى داخل الخشب.

باستخدام زيت معدني وفوطة ناعمة قم بدعك البقعة واتركها طوال الليل . إذا لم تكن اختفت في اليوم التالي فقم بتكرار العملية. إذا لم ترى تحسن في البقعة فقم باستخدام مزيج من كربونات الصوديوم ومعجون أسنان أبيض (ليس جل). قم بدعك البقعة في اتجاة التشبيحات بفوطة جافة حتى تختفي البقعة. ثم قم بعدها بتنظيف البقعة باستخدم صابون طبيعي.

4.بقع الحبر

homify غرفة المعيشة
homify

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homify
homify

من أكثر البقع تحدياً، ويختلف علاجها حسب الخامة..

- فإذا كانت على قماش القطيقة قم بوضع بعض الملح مع مسحة باستخدام الفرشاة. 

- إذا كانت من الجلد قم بمسح البقعة باستخدام اللبن

- إذا كانت من القطن فامسح البقعة بخليط من الماء والأمونيا

يعد أيضاً سبراي الشعر أحد أفضل الحلول لازالة بقع الحبر، قثط اتركه لمدة 10 دقائق ثم امسحه بالماء

5.بقع الدم

Skandinavisch Wohnen, Homemate GmbH Homemate GmbH غرفة المعيشة Grey
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

كما ذكرنا فيجب التخلص من هذه البقعة فور حدوثها، أولاً بالتخلص من أي بواقي للدم أولاً باستخدام فوطة ورقية ثم غسلها بماء بارد وصابون صحون. لكن إذا جفت بقعة الدم فيجب استخدام هيدروجين بيروكسيد مع الصابون للتخلص منها.

6.العلك

Modern New Home in Hampstead - guest bedroom Black and Milk | Interior Design | London BedroomBeds & headboards guest bedroom,red,green,black lamp
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – guest bedroom

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

في أغلب الأحوال نجد العلك ملتصق على السجادة، الأقمشة أو السرير. لا تحاول خلعة من مكانه لكن قم بوضع ثلح على العلكة لتجميدها، يمكنك وضعها من 15 دقيقة لساعة حتى تصل لحالة التجمد، ثم قم بكشطها بسكينة أو أي أداة حادة للتخلص من أي بواقي للعلكة.

7.​أي بقع أخرى

Carpet & Upholstery cleaning and repair, Cape Town Carpet Cleaners Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners

Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners
Cape Town Carpet Cleaners

مزج كربونات الصوديوم مع الماء يعمل كمنظف طبيعي فعال للبقع المختلفة، فقط قم بدعك البقعة ثم غسلها لتخلص من أي البقع الصعبة.

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