دليلك للتخلص من 7 من البقع المختلفة على اثاثك

بالإستخدام المتكرر والحياة اليومية يكون أثاث منازلنا عامة معرض للتبقع، خاصة في وجود ضيوف، أطفال أو حيوانات أليفة. والذي يجعلنا في حيرة من أمرنا في كيفية تنظيف هذه البقع. لكن لا تقلق بعد اليوم، فهناك حلول لكل البقع مهما كانت صعوبتها.
كقاعدة عامة فإن التعامل مع البقع فور حدوثها يعطيك أفضل النتائج ويجعل التخلص منها أسهل. اتباع هذه النصائح والتي جئنا لكم بها اليوم سيساعدكم للتخلص من هذه البقع المختلفة بسهولة.
قم باستخدام مناديل وؤقية بالضغط على البقعة حتى تمتص أكبر كمية من البقعة، ثم استخدام محلول الخل بالرش على البقعة للتخلص من الروائح أو ما بقى من البقعة، ثم رش بعض بيكربونات الصوديوم على البقعة مع تركه لمدة 24 ساعة ثم كنس المتبقى بالمكنسة.
يعمل الطباشير أو بودرة التلك بشكل سحري على بقع الدهون، اتركها لبعض الدقائق ثم امسحها، كرر العلمية حتى تزال البقعة.
تتعرض أسطح الطاولات الخشبية للمياة عند وضع أكواب المياة أو العصير عليها فتتكون حلقات بيضاء أو داكنة. الحلقات البيضاء هي عبارة عن بقع تخللت طبقة التشطيب ولكن لم تدخل لأعماق الخشب بعد. أما الحلقات الداكنة هي بقع تتكون إذا تخللت المياة إلى داخل الخشب.
باستخدام زيت معدني وفوطة ناعمة قم بدعك البقعة واتركها طوال الليل . إذا لم تكن اختفت في اليوم التالي فقم بتكرار العملية. إذا لم ترى تحسن في البقعة فقم باستخدام مزيج من كربونات الصوديوم ومعجون أسنان أبيض (ليس جل). قم بدعك البقعة في اتجاة التشبيحات بفوطة جافة حتى تختفي البقعة. ثم قم بعدها بتنظيف البقعة باستخدم صابون طبيعي.
من أكثر البقع تحدياً، ويختلف علاجها حسب الخامة..
- فإذا كانت على قماش القطيقة قم بوضع بعض الملح مع مسحة باستخدام الفرشاة.
- إذا كانت من الجلد قم بمسح البقعة باستخدام اللبن
- إذا كانت من القطن فامسح البقعة بخليط من الماء والأمونيا
يعد أيضاً سبراي الشعر أحد أفضل الحلول لازالة بقع الحبر، قثط اتركه لمدة 10 دقائق ثم امسحه بالماء
كما ذكرنا فيجب التخلص من هذه البقعة فور حدوثها، أولاً بالتخلص من أي بواقي للدم أولاً باستخدام فوطة ورقية ثم غسلها بماء بارد وصابون صحون. لكن إذا جفت بقعة الدم فيجب استخدام هيدروجين بيروكسيد مع الصابون للتخلص منها.
في أغلب الأحوال نجد العلك ملتصق على السجادة، الأقمشة أو السرير. لا تحاول خلعة من مكانه لكن قم بوضع ثلح على العلكة لتجميدها، يمكنك وضعها من 15 دقيقة لساعة حتى تصل لحالة التجمد، ثم قم بكشطها بسكينة أو أي أداة حادة للتخلص من أي بواقي للعلكة.
مزج كربونات الصوديوم مع الماء يعمل كمنظف طبيعي فعال للبقع المختلفة، فقط قم بدعك البقعة ثم غسلها لتخلص من أي البقع الصعبة.