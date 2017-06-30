منزل عائلي بمساحة هائلة وتصميمات تستحق التقليد

ليست المساحات الصغيرة فقط، المساحات الكبيرة أيضًا تحتاج إلى الكثير من الابداع والابتكار والتخطيط الدقيق لتصميمها، حتى لا تتكدس بقطع أثاث غير متناسقة وربما غير وظيفية، وحتى يمكنك تقسيمها بطريقة مريحة تمنحك الإطلالة الأنيقة التي تسعى لتحقيقها.

اختيار الألوان ومزيج الخامات، تقسيم الغرف، استغلال المساحات والزوايا، اختيار القطع الديكورية ونمط التصميم.. كلها نقاط يجب مراعاتها في تصميم المنزل وخاصة في المساحات الكبيرة التي تتطلب القيام بكثير من الخيارات، وبذل المزيد من المجهود لانتقاء كل قطعة أثاث واكسُسوار.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزل عائلي بمساحة هائلة، مع الكثير من التفاصيل الديكورية والتصميمات التي تستحق التقليد والاقتداء بها. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء لتصميم منازلكم الخاصة!