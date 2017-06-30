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منزل عائلي بمساحة هائلة وتصميمات تستحق التقليد

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio جدران الخشب هندسيا White
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ليست المساحات الصغيرة فقط، المساحات الكبيرة أيضًا تحتاج إلى الكثير من الابداع والابتكار والتخطيط الدقيق لتصميمها، حتى لا تتكدس بقطع أثاث غير متناسقة وربما غير وظيفية، وحتى يمكنك تقسيمها بطريقة مريحة تمنحك الإطلالة الأنيقة التي تسعى لتحقيقها.

اختيار الألوان ومزيج الخامات، تقسيم الغرف، استغلال المساحات والزوايا، اختيار القطع الديكورية ونمط التصميم.. كلها نقاط يجب مراعاتها في تصميم المنزل وخاصة في المساحات الكبيرة التي تتطلب القيام بكثير من الخيارات، وبذل المزيد من المجهود لانتقاء كل قطعة أثاث واكسُسوار.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل منزل عائلي بمساحة هائلة، مع الكثير من التفاصيل الديكورية والتصميمات التي تستحق التقليد والاقتداء بها. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء لتصميم منازلكم الخاصة!

مدخل مُشرق مع بالتة لونية أنيقة ومتوازنة.. الإضاءات وديكورات الجدران جذابة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio الممر والمدخل الخشب هندسيا Purple/Violet
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

استغلال المساحة اسفل الدرج المواجه للمدخل وتزيينها بمزهرية ونبتة خضراء لترحيب منعش

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio الممر والمدخل الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

مزيج الأرجواني والأبيض مع الأرضية الخشبية والإضاءات المسلطة على الجدار.. أنيق وفاخر

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio الممر والمدخل MDF Purple/Violet
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

غرفة المعيشة بسيطة ومريحة مع أريكة كبيرة ومصباح جانبي بتصميم إبداعي لتوزيع الضوء

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio جدران الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

اللوحات الفنية بالأبيض والأسود خيار رفيع الذوق لتزيين الجدار

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

استغلال منضدة الجدار الخاص بالتلفاز كمكتب للعمل أو الدراسة يبدو كفكرة مبتكرة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

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تقسيم المكتبة ووضع الباب الجانبي في التخطيط.. تصميم يستحق التقليد

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

بالصعود إلى الطابق العلوي نجد أجواء أكثر حيوية بدخول اللون القرمزي إلى بالتة الألوان المحايدة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio الممر والمدخل الخشب هندسيا Purple/Violet
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

حمام الطابق الأول تأنق ببالتة من النغمات المحايدة ومربعات الموزاييك

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

خلف الحوض استغلت المساحة لتصميم مرآة مع خزانة جانبية مفتوحة أنيقة ووظيفية

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

حوض الاستحمام صمم على الطريقة الفندقية مع درجات سيراميكية مضاءة وإطار أسود أنيق

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

استغل الجدار خلف المرحاض لتصميم خزانة أنيقة لترتيب المناشف وأدوات العناية الصحية

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

تصميم السلم الخشبي بسيط وموفر في المساحة ويسمح بتخلل الضوء من بين درجاته

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة الخشب هندسيا Purple/Violet
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

ابدع المصمم في هذا الحمام في ابتكار منفذ داخل الجدار يحتضن الحوض وأسفله مجموعة أدراج للتخزين

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك Metallic/Silver
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

كابينة الاستحمام الزجاجية خيار مثالي في هذا الحمام الصغير

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio حمام سيراميك Metallic/Silver
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

في الطابق الثاني نجد غرفة معيشة أخرى دمجت مع طاولة الطعام والمطبخ في مساحة مفتوحة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة خشب Brown
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

مرة أخرى سيطرت الأخشاب مع اللون الأبيض في مزيج دافئ ومُشرق

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio جدران زجاج White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

تصميم المطبخ عصري مع مساحة متواضعة تلبي احتياجات الأسرة الأساسية

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة السفرة الخشب هندسيا Wood effect
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

الاثاث المنجد والستائر الشفافة وطاولتي القهوة.. اختيارات رفيعة الذوق

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

لم تخل غرفة النوم من نغمات أرجوانية داكنة مع الأبيض وتدخل فاخر من الأسود

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة MDF Brown
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

تصميم السرير عصري ويبدو مريحا ومغريًا للنوم فيه لساعات طويلة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم MDF White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

طاولة التلفاز والرف المعلق بلونيهما الأبيض يصنعان تناقضًا لونيًا رائعًا مع الجدار

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة المعيشة MDF Brown
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

على عكس الغرفة السابقة.. تبدو تلك الغرفة أكثر هدء ونعومة مع بالتة ألوان محايدة أنيقة

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

اللوح الأمامي للسرير مع خطوط الضوء والسجاد المرقط.. تفاصيل تزيد تلك الغرفة جمالًا

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم الخشب هندسيا White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

تقسيم مثالي لغرفة النوم مع جدار كاذب استغل كمكتبة وفاصل في الوقت ذاته

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم خشب White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

الإضاءات أعلى الستائر البيضاء وإلى جانب السرير تجعل الغرفة تبدو أكر إشراقة واتساعًا

Интерьер дома с винотекой в стиле модерн и шале, A-partmentdesign studio A-partmentdesign studio غرفة نوم خشب White
A-partmentdesign studio

A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio
A-partmentdesign studio

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