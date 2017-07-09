كيف تستبدل كومودينو غرفة النوم بالأرفف من خلال 18 فكرة مختلفة؟

لا يمكن الاستغناء عن وجود طاولة جانبية لسرير غرفة النوم مهما اختلف شكلها أو توصيفها، وفي كثير من الغرف يكون من الصعب وضع كومودينو وهو قطعة أثاث منفصلة ومغلقة تأخذ مساحة لا يستهان بها، فماذا إن كانت المساحة الجانبية للسرير لا تكفي؟ وماذا إن كنت تريد تغيير الشكل النمطي المعتاد للكومودينو واستبداله بطريقة أخرى عصرية؟
في هذا الكتاب نوفر لك بديل عصري انتشر كثيرًا في التصميمات الحديثة والمينيمال لغرف النوم وهو استخدام
الأرفف بدلًا من الطاولات والكومودينو وغيرها من قطع الأثاث الكبيرة، 18 فكرة وتصميم مختلف سيلهمك بعضها لتجد ما يناسبك..
إذا كنت تبحث عن تصميم أنيق عصري مينيمال تجتمع فيه كل المميزات مع الابتكار والإبداع، هذا التصميم هو الأفضل، سرير منخفض ومسند مصمت صغير مع آخر كبير متمثل في جدار خشبي مثبت عليه مجموعة أنيقة من الأرفف الجذّابة، لن تحتاج هنا بالطبع لوضع كومودينو فلديك الآن ما هو أكثر من ذلك!
هذه الفكرة استخدمت درجات سلم خشبي متحرّك لتكون عبارة عن أرفف جانبية لسرير أطفالك، في قطعة واحدة أصبح لكل طفل أرفف بجانب سريره.
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إن كنت تسعى لتحقيق أقصى استفادة من مساحة غرفة النوم فهذه الفكرة التي استخدم فيها المصمم قاعدة السرير في توفير أرفف مكتبية في متناول يديك يمكنك وضع ما تريد بها هي فكرة رائعة، هذا التصميم الخشبي الأنيق مع ألوان الغرفة الدافئة التي تتمحور حول درجات الأخشاب مميز للغاية ولكنه يحتاج إلى تنظيف مستمر بسبب قرب هذه الأرفف من الأرضية أكثر مكان لتجمع الغبار والأتربة.
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