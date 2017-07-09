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كيف تستبدل كومودينو غرفة النوم بالأرفف من خلال 18 فكرة مختلفة؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify غرفة نوم أولاد
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لا يمكن الاستغناء عن وجود طاولة جانبية لسرير غرفة النوم مهما اختلف شكلها أو توصيفها، وفي كثير من الغرف يكون من الصعب وضع كومودينو وهو قطعة أثاث منفصلة ومغلقة تأخذ مساحة لا يستهان بها، فماذا إن كانت المساحة الجانبية للسرير لا تكفي؟ وماذا إن كنت تريد تغيير الشكل النمطي المعتاد للكومودينو واستبداله بطريقة أخرى عصرية؟

في هذا الكتاب نوفر لك بديل عصري انتشر كثيرًا في التصميمات الحديثة والمينيمال لغرف النوم وهو استخدام الأرفف بدلًا من الطاولات والكومودينو وغيرها من قطع الأثاث الكبيرة، 18 فكرة وتصميم مختلف سيلهمك بعضها لتجد ما يناسبك.. 

1- مسند سرير مبتكر

Greene Street Loft, Slade Architecture Slade Architecture غرفة نوم
Slade Architecture

Greene Street Loft

Slade Architecture
Slade Architecture
Slade Architecture

إذا كنت تبحث عن تصميم أنيق عصري مينيمال تجتمع فيه كل المميزات مع الابتكار والإبداع، هذا التصميم هو الأفضل، سرير منخفض ومسند مصمت صغير مع آخر كبير متمثل في  جدار خشبي مثبت عليه مجموعة أنيقة من الأرفف الجذّابة، لن تحتاج هنا بالطبع لوضع كومودينو فلديك الآن ما هو أكثر من ذلك!

2- سلم خشبي وأرفف متوازية

Bunk Bed Hanging Shelf Finoak LTD Nursery/kid's roomBeds & cribs
Finoak LTD

Bunk Bed Hanging Shelf

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

هذه الفكرة استخدمت درجات سلم خشبي متحرّك لتكون عبارة عن أرفف جانبية لسرير أطفالك، في قطعة واحدة أصبح لكل طفل أرفف بجانب سريره. 

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3- هنا يوجد اثنان من الأرفف أحدهما أسفل السرير والآخر صغير أعلاه مع تثبيت المصباح في الجدار..

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

4- من الأفكار المعروفة في عالم التصميمات العصرية استخدام الجزء العلوي من مسند السرير كرف في المسحات الصغيرة التي لا تسمح بوضع أي أرفف جانبية.

УДОБНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 35 КВАДРАТАХ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? ДИЗАЙН-ПРОЕКТ СТУДИИ В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio غرفة نوم
Volkovs studio

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

5- هذا الرف المتنقل أو يمكنك ان تراه طاولة كاملة هو فكرة مذهلة لا يتوقف ستخدامه فقط على غرفة النوم بل يمكنك تحريكه إلى أي مكان تريد في الوقت الذي تريد..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

6- جزء من تصميم السرير

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH BedroomBeds & headboards
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

إن كنت تسعى لتحقيق أقصى استفادة من مساحة غرفة النوم فهذه الفكرة التي استخدم فيها المصمم قاعدة السرير في توفير أرفف مكتبية في متناول يديك يمكنك وضع ما تريد بها هي فكرة رائعة، هذا التصميم الخشبي الأنيق مع ألوان الغرفة الدافئة التي تتمحور حول درجات الأخشاب مميز للغاية ولكنه يحتاج إلى تنظيف مستمر بسبب قرب هذه الأرفف من الأرضية أكثر مكان لتجمع الغبار والأتربة.

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7- فكرة أخرى لسرير بدون مسند، واستغلال المساحة من خلفه في وضع أرفف مربعة تمتد إلى جانبي السرير فيمكن استخدامها أيضًا بدلًا من الكومودينو.

homify غرفة نوم أولاد
homify

homify
homify
homify

8- رف طويل بطول السرير هو حل مناسب للغرف الشبابية المحتوية على أثاث مدمج، المهم اختيار اللون والشكل والطريقة المناسبة لتثبيته.

'Orange' Kid's bedroom furniture set by Siluetto homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

'Orange' Kid's bedroom furniture set by Siluetto

homify
homify
homify

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9- تصميم السرير وحده هو تصميم فريد من نوعه، ومع هذه الأرفف الخشبية الداكنة المثبتة على جانبي السرير اكتمل جمال التصميم الذي يبدو كالقوقعة العائمة في الماء.

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

10- تصميم مينيمال وبسيط وهاديء للسرير مع تثبيت رفين على جانبي السرير كجزء منه فكرة بسيطة وأنيقة.

homify BedroomBeds & headboards
homify

homify
homify
homify

11- ويمكن أن يصبح تصميم السرير بالكامل جزء من هيكل الغرفة الخشبي كما في هذا المثال، بالإضافة إلى الأرفف الجانبية والتي يمكن استخدامها كمكتبة أو كومودينو.

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 غرفة الاطفال
双設計建築室內總研所

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

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12- أرفف خارجية لسرير في إحدى الغرف الشبابية يمكن تنفيذه بسهولة..

Kids Bunk Bed With Slide In Shelf in David Design Cuckooland Nursery/kid's roomLighting
Cuckooland

Kids Bunk Bed With Slide In Shelf in David Design

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

13- مثال آخر على فكرة تثبيت الأرفف على جانبي مسند السرير لتصبح جزء من أثاث السرير نفسه.

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

14- فكرة أخرى لاستغلال المساحات وتصميم غرفة بالكامل على جدار واحد، الأرفف الجانبية هنا مستخدمة كمكتبة وطاولة وكومودينو في آنٍ واحد.

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

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15- هذا التصميم يعطيك أكثر من اختيار، فخلف السرير توجد أرفف، ومن تحته يوجد رف مفتوح، وعلى الجانب يقع سطح المكتب مباشرةً في متناول اليد وبذلك يمكنك استخدام جميع الأسطح لتحقيق الفائدة.

homify Nursery/kid's roomBeds & cribs
homify

homify
homify
homify

16- رف مصمم داخل أثاث السرير من الأعلى أنيق وبسيط وراقي..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

17- رف معدني آخر أعلى سرير الأطفال، تصميم الغرفة وألوانها جاءت على النمط المينيمال كما هو واضح.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

18- أو يمكن عمل قطعة تخزين كاملة أعلى سريرك وفيها أرفف مفتوحة ومتماثلة وستصبح قطعة من الديكور وبديل للكومودينو في آنٍ واحد.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

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