كيف تستبدل كومودينو غرفة النوم بالأرفف من خلال 18 فكرة مختلفة؟

لا يمكن الاستغناء عن وجود طاولة جانبية لسرير غرفة النوم مهما اختلف شكلها أو توصيفها، وفي كثير من الغرف يكون من الصعب وضع كومودينو وهو قطعة أثاث منفصلة ومغلقة تأخذ مساحة لا يستهان بها، فماذا إن كانت المساحة الجانبية للسرير لا تكفي؟ وماذا إن كنت تريد تغيير الشكل النمطي المعتاد للكومودينو واستبداله بطريقة أخرى عصرية؟

في هذا الكتاب نوفر لك بديل عصري انتشر كثيرًا في التصميمات الحديثة والمينيمال لغرف النوم وهو استخدام الأرفف بدلًا من الطاولات والكومودينو وغيرها من قطع الأثاث الكبيرة، 18 فكرة وتصميم مختلف سيلهمك بعضها لتجد ما يناسبك..