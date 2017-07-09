لمحبي النمط الاسكندنافي.. هذا المنزل سيلبي رغباتكم!

العمارة والتصميمات الاسكندنافية لها طابع خاص ووقع مختلف على العين، نأخذكم في جولة إلى منزل مصمم بنمط اسكندنافي في أسبانيا، سنجد فيه مجموعة متنوعة من الأخشاب المعتمد عليها التصميم، أشكال مختلفة وطريقة مميزة وألوان دافئة ونموذج مثالي لروعة النمط الاسكندنافي في تصميم المنازل الداخلي.
بداية الجولة مع هذه المساحة الأنيقة من المنزل والمخصصة لغرفة السفرة، ومن الواضح الاهتمام الجيد باستخدام الأخشاب الجيدة في كل عنصر من عناصر التصميم، مع ملاحظة استخدام الأخشاب غير الداكنة ما كان له أثر كبير على انتشار الإضاءة الطبيعية في المكان والشعور باتساع المساحة وبراحها بسبب شكلها وروحها المنعشة التي نجدها في التصميمات الاسكندنافية المميزة.
استخدم المصمم باب منزلق لفصل غرفة السفرة عن المطبخ وجاء تصميم الباب من الخشب أيضًا بشكل بسيط، العناصر الديكورية الموجودة مميزة رغم بساطتها، مصباح أسود عتيق مع نباتات خضراء في أواني معدنية صغيرة منتصف الطاولة صنعت فارقًا كبيرًا.
اقرأ أيضًا: 6 غرف طعام خشبية وكأنها جزءًا من الطبيعة
الجانب الآخر من غرفة الطعام هو عبارة عن غرفة معيشة مفتوحة معها في نفس المساحة، ومن الواضح أن وجود هذا الجدار الزجاجي الذي يغطي النافذة هو السبب الرئيسي في ظهور هذه المساحة بطريقة مشرقة ومضيئة وممتلئة بروح النشاط والحيوية، اللون الأسود الموجود في إطار النافذة مع الديكور على الجدار بلوحات سوداء والمصباح فوق طاولة الطعام بنفس اللون كان عامل التجانس والتناغم في هذه المساحة.
أما غرفة المعيشة وتصميمها البسيط لا تحتاج إلى كلمات معقدة لوصفها، فهي سلسة لا تكاد تشعر بها، تصميم عصري وألوان دافئة ومريحة، مع وجود عناصر ديكور وراحة مثل الكرسي الهزاز القديم والذي يبدو إضافة مميزة.
اقرأ أيضًا: 10 غرف معيشة مودرن بتصميم إماراتي
مثل باقي تصميم الغرف السابقة جاء تصميم المطبخ أيضًا معتمد على الخشب الفاتح الأنيق مع لون هاديء في الجدران والمصابيح ونافذة زجاجية بإطار أسود تكمل التناغم مع النافذة الموجودة في غرفة المعيشة، جزيرة المطبخ هنا مستخدمة كبار لتناول الأطعمة والمشروبات السريعة مع وجود جزء آخر لتجهيز الطعام يحتوي على خزائن من الأسفل، وفي كل الأحوال عندما تقرر تصميم مطبخ خشبي يجب الاستعانة بالخبراء ليساعدوك على اختيار الأنواع الجيدة والمناسبة في المطبخ الذي يواجه تغيرات مختلفة عن باقي غرف المنزل.
اقرأ أيضًا: كيف تصمم مطبخًا رائعًا؟ الأمر غاية في السهولة!
الديكور الاسكندنافي دائمًا أنيق، فهو يتميز ببساطته وفي نفس الوقت يجمل الروح العتيقة والريفية في أركانه، نرى هذا البوفيه الأنيق بلون هاديء مع مرآة كلاسيكية بإطار ذهبي ولوحات فنية بالأبيض والأسود ومصباح في المنتصف، مساحة مثالية توضح للزائرين ماهية منزلك من الداخل والراحة التي سيشعرون بها.
حمام معتمد على الخشب وخالي من أي زخارف من الممكن أن تشعرك بالضيق، مرآة كبيرة تعطي اتساع للمساحة مع لون ترابي دافيء على الجدران متناسق مع لون الخشب في الخزانة واللون الأبيض في الباب والفوّاطة.
اقرأ أيضًا: 20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب
تبدو الغرفة في غاية الأناقة خالية من التعقيدات، معتمدة على الخشب واللون الأبيض في جميع تفاصيلها، مع إضافة لمسة ألوان مبهجة في المفروشات أنارت الغرفة وأعطتها الحياة والشخصية المميزة.