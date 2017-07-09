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لمحبي النمط الاسكندنافي.. هذا المنزل سيلبي رغباتكم!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
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العمارة والتصميمات الاسكندنافية لها طابع خاص ووقع مختلف على العين، نأخذكم في جولة إلى منزل مصمم بنمط اسكندنافي في أسبانيا، سنجد فيه مجموعة متنوعة من الأخشاب المعتمد عليها التصميم، أشكال مختلفة وطريقة مميزة وألوان دافئة ونموذج مثالي لروعة النمط الاسكندنافي في تصميم المنازل الداخلي. 

طاولة الطعام

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

بداية الجولة مع هذه المساحة الأنيقة من المنزل والمخصصة لغرفة السفرة، ومن الواضح الاهتمام الجيد باستخدام الأخشاب الجيدة في كل عنصر من عناصر التصميم، مع ملاحظة استخدام الأخشاب غير الداكنة ما كان له أثر كبير على انتشار الإضاءة الطبيعية في المكان والشعور باتساع المساحة وبراحها بسبب شكلها وروحها المنعشة التي نجدها في التصميمات الاسكندنافية المميزة. 

استخدم المصمم باب منزلق لفصل غرفة السفرة عن المطبخ وجاء تصميم الباب من الخشب أيضًا بشكل بسيط، العناصر الديكورية الموجودة مميزة رغم بساطتها، مصباح أسود عتيق مع نباتات خضراء في أواني معدنية صغيرة منتصف الطاولة صنعت فارقًا كبيرًا. 

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مساحة مفتوحة مع غرفة المعيشة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الجانب الآخر من غرفة الطعام هو عبارة عن غرفة معيشة مفتوحة معها في نفس المساحة، ومن الواضح أن وجود هذا الجدار الزجاجي الذي  يغطي النافذة هو السبب الرئيسي في ظهور هذه المساحة بطريقة مشرقة ومضيئة وممتلئة بروح النشاط والحيوية، اللون الأسود الموجود في إطار النافذة مع الديكور على الجدار بلوحات سوداء والمصباح فوق طاولة الطعام بنفس اللون كان عامل التجانس والتناغم في هذه المساحة.

أما غرفة المعيشة وتصميمها البسيط لا تحتاج إلى كلمات معقدة لوصفها، فهي سلسة لا تكاد تشعر بها، تصميم عصري وألوان دافئة ومريحة، مع وجود عناصر ديكور وراحة مثل الكرسي الهزاز القديم والذي يبدو إضافة مميزة. 

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مطبخ خشبي

Crespià, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

مثل باقي تصميم الغرف السابقة جاء تصميم المطبخ أيضًا معتمد على الخشب الفاتح الأنيق مع لون هاديء في الجدران والمصابيح ونافذة زجاجية بإطار أسود تكمل التناغم مع النافذة الموجودة في غرفة المعيشة، جزيرة المطبخ هنا مستخدمة كبار لتناول الأطعمة والمشروبات السريعة مع وجود جزء آخر لتجهيز الطعام يحتوي على خزائن من الأسفل، وفي كل الأحوال عندما تقرر تصميم مطبخ خشبي يجب الاستعانة بالخبراء ليساعدوك على اختيار الأنواع الجيدة والمناسبة في المطبخ الذي يواجه تغيرات مختلفة عن باقي غرف المنزل.

زاوية أخرى من المطبخ تظهر مساحته المحدودة وعلى الرغم من ذلك لن تشعر فيه أبدًا بالضيق بسبب الإضاءة ووجوده في مساحة مفتوحة..

Crespià, Dröm Living Dröm Living مطبخ
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

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ديكورات أنيقة

Crespià, Dröm Living Dröm Living الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الديكور الاسكندنافي دائمًا أنيق، فهو يتميز ببساطته وفي نفس الوقت يجمل الروح العتيقة والريفية في أركانه، نرى هذا البوفيه الأنيق بلون هاديء  مع مرآة كلاسيكية بإطار ذهبي ولوحات فنية بالأبيض والأسود ومصباح في المنتصف، مساحة مثالية توضح للزائرين ماهية منزلك من الداخل والراحة التي سيشعرون بها.

عناصر بسيطة في الحمام

Crespià, Dröm Living Dröm Living حمام
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

حمام معتمد على الخشب وخالي من أي زخارف من الممكن أن تشعرك بالضيق، مرآة كبيرة تعطي اتساع للمساحة مع لون ترابي دافيء على الجدران متناسق مع لون الخشب في الخزانة واللون الأبيض في الباب والفوّاطة. 

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غرفة النوم الرئيسية

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تبدو الغرفة في غاية الأناقة خالية من التعقيدات، معتمدة على الخشب واللون الأبيض في جميع تفاصيلها، مع إضافة لمسة ألوان مبهجة في المفروشات أنارت الغرفة وأعطتها الحياة والشخصية المميزة. 

غرفة معيشة خاصة

Crespià, Dröm Living Dröm Living الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إلى جانب غرفة النوم نرى مكان مميز يحتوي على غرفة معيشة خاصة، طاولة بيضاء للتلفزيون مع مرآة ديكور دائرية، وأرضيات خشبية أنيقة مع إضاءات مميزة جاءت من النافذة المثلثة الموجودة أعلى الجدار. 

غرفة نوم إضافية تتميز بديكورات الأبيض والأسود وهي ألوان تتناغم بشكل جيد مع الخشب في النمط الاسكندنافي..

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living
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