لمحبي النمط الاسكندنافي.. هذا المنزل سيلبي رغباتكم!

بداية الجولة مع هذه المساحة الأنيقة من المنزل والمخصصة لغرفة السفرة، ومن الواضح الاهتمام الجيد باستخدام الأخشاب الجيدة في كل عنصر من عناصر التصميم، مع ملاحظة استخدام الأخشاب غير الداكنة ما كان له أثر كبير على انتشار الإضاءة الطبيعية في المكان والشعور باتساع المساحة وبراحها بسبب شكلها وروحها المنعشة التي نجدها في التصميمات الاسكندنافية المميزة.

استخدم المصمم باب منزلق لفصل غرفة السفرة عن المطبخ وجاء تصميم الباب من الخشب أيضًا بشكل بسيط، العناصر الديكورية الموجودة مميزة رغم بساطتها، مصباح أسود عتيق مع نباتات خضراء في أواني معدنية صغيرة منتصف الطاولة صنعت فارقًا كبيرًا.

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