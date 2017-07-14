دليلك لاختيار أرضية الحمام المناسبة مع مزايا وعيوب كل نوع

الحمام هو أكثر الغرف تميزًا في المنزل، يجب الاهتمام بكل تفاصيله عند التصميم على الرغم من أن الكثيرين لا يعيرونه الاهتمام الكافي، واختيار الأرضية المناسبة للحمام هي أول عنصر يجب التفكير فيه عند تصميمه، فيجب أن تكون الأرضية صلبة وتتحمل المياه ومقاومة للانزلاق ومناسبة للميزانية وأنيقة أيضًا!
في هذا الكتاب نقدم لكم اختيارات متنوعة لأرضيات الحمام مع المزايا والعيوب، بعدها يمكنكم أن تقرروا بسهولة ما هي المادة المناسبة لأرضية الحمام في منازلكم..
الخشب من أفضل وأرقى الاختيارات في أرضية الحمام، فهو دافيء وأنيق وراقي وفاخر ولا تتغير موضته بمرور الزمن، كما يمكن تجديده بسهولة مما يجعله اختيار مثالي لجميع أنماط التصميم، ومع هذا فهو عرضة للانهاك مع الوقت بفعل المياه لذلك يحتاج إلى صيانة مستمرة أكثر من المواد الأخرى.
المزايا: دافيء، راقي، فخم، أنيق، قيمته المادية عالية، فريد ومميز.
العيوب: يمتص المياه، يحتاج إلى صيانة مستمرة، عرضة للتعفن، مكلّف عند تركيبه، صعب التنظيف.
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الحجر يمتلك كثير من خواص الرخام ولكن ليس له نفس الشكل الفخم الذي يتميز به الرخام، تتميز الأرضيات الحجرية بمتانتها وشكلها الجميل والعتيق، كما أنها متوفرة في أسعار مختلفة لتناسب جميع الميزانيات، ويمكنك إعادة بيعها بسهولة فهي من المواد المفضّلة عند الكثيرين.
المزايا: جميل، اقتصادي، لا يحتاج لصيانة، دافيء، ألوانه متعددة، يناسب طبيعة الحمامات.
العيوب: بارد، صعب في تثبيته على الأرضيات، يمكن أن يمتص المياه ولكنه أقل كثيرًا من الخشب، شكله صعب وقوي.
الرخام هو أكثر المواد التي يمكنك أن تحصل منها على الرفاهية والفخامة، مفعمة بالألوان والتشبيحات المختلفة، ولا تقل قيمة الرخام بمرور الزمن، كما أنه من أكثر المواد العملية والمناسبة للحمامات، لكنه بالطبع مرتفع في أسعاره ولا يستطيع تحمل تكلفته الكثيرين,
المزايا: أنيق، فخم، مقاوم للزمن، يمكنك إعادة بيعه بسعر مرتفع، أكثر المواد تناسبًا مع الحمامات، يسهل تنظيفه.
العيوب: عالي التكلفة، صعب التركيب، صيانته تتكلّف مبالغ كبيرة، سريع الاتساخ.
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البلاط أو السيراميك من أفضل وأكثر الخيارات شعبية في أرضية الحمامات، نظيف وكلاسيكي ومتنوع في ألوانه وتصميماته ما يجعله الاختيار المثالي، يجب أن تتأكد من تثبيته بشكل جيد في البداية حتى تمنع امتصاص الأرضية للماء ومن ثم تلف الأرضية، ومن المهم اختيار الأنواع الجيدة من السيراميك والابتعاد عن الأنواع الرديئة حتى لا تصبح عرضة للكسر.
المزايا: مقاوم للزمن، سهل التنظيف، مقاوم للبقع، متنوع وكثير الاختيارات، صيانته غير مكلّفة، لا يمتص الماء.
العيوب: بارد، غير مقاوم للانزلاق، صعب الإصلاح عند كسره أو تلفه، الأنواع الجيدة منه مرتفعة السعر.
هو نوع من أنواع السيراميك له نفس المزايا والعيوب، ولكنه يتميز عن السيراميك العادي بأنه مقاوم للانزلاق وبالتالي تقلّ نسبة الحوادث والسقوط في الحمام بنسبة كبيرة.
بلاطات الموزاييك (الفسيفساء) الصغيرة هي بلاطات أنيقة ومتنوعة الألوان ومميزة في أي مكان توضع به، لها نفس مزايا وعيوب البلاط السابقة، ولكن وجود الموزاييك في الحمام يضيف إليها حياة وروحًا ليس لها مثيل.
المزايا: أنيقة، ملونة، مقاومة للاتساخ، متنوعة، مميزة، لا تمتص الماء.
العيوب: يصعب تنظيفه، يحتاج إلى خبراء لتثبيته فهو صعب التركيب، غير مقاوم للخدش.
الفينيل من الخيارات الغير مكلّفة، والتي تتميز بشكلها الأنيق ورسوماتها الجذّابة التي تأخذك إلى عالم آخر تشعر وكأنك بداخله، فهي مميزة بتقنية الـ 3D حيث تجعلك جزء منها، فهل تتخيل أن هذه الصورة هي أرضية أحد الحمامات؟!
المزايا: اقتصادي، سهل التنظيف، مقاوم للماء والبقع، سهل التركيب، متنوعة التصميمات.
العيوب: سهلة الانزلاق، ليست راقية، صعبة الإزالة.
نوع جديد من الألواح المستخدمة في تغطية الأرضيات تعرف باسم Laminate، وهي عبارة عن ألواح بديلة للخشب لها مظهر الخشب الدافيء ولونه الأنيق، ولكنها في الحقيقة مغطاة بطبقة من قشرة الخشب والمشمع اللامع من فوقها.
المزايا: أنيقة، راقية، سهلة التركيب، مقاومة للزمن، مقاومة للبقع، صيانتها بسيطة التكلفة.
العيوب: يساعد على الانزلاق، غير ثابت، لا يتحمل المياه.
المشمع من المواد الصديقة والجيدة والتي تتحمل الزمن، مريح للقدمين وأنيق في شكله فهو يمتلك العديد من الأشكال والتصميمات، ولكنه مع الأسف لا يتحمل المياه الكثيفة.
المزايا: مقاوم للزمن، منخفض التكلفة، سهل التركيب، لين على القدمين، مقاوم للتعفن، مقاوم للماء.
العيوب: يتلف من المياه الكثيفة.
من المواد المفضلة في التصميمات الصناعية، الأرضيات الأسمنتية تتميز بصلابتها وملمسها الناعم وشكلها الأنيق، ولكنها صلبة مصمتة جادة في مظهرها.
المزايا: أنيقة، صلبة، تتحمل المياه، سهلة التركيب.
العيوب: بادرة للغاية في فصل الشتاء ولكنها تصبح مكافأة رائعة في الصيف.