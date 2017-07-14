دليلك لاختيار أرضية الحمام المناسبة مع مزايا وعيوب كل نوع

الخشب من أفضل وأرقى الاختيارات في أرضية الحمام، فهو دافيء وأنيق وراقي وفاخر ولا تتغير موضته بمرور الزمن، كما يمكن تجديده بسهولة مما يجعله اختيار مثالي لجميع أنماط التصميم، ومع هذا فهو عرضة للانهاك مع الوقت بفعل المياه لذلك يحتاج إلى صيانة مستمرة أكثر من المواد الأخرى.

المزايا: دافيء، راقي، فخم، أنيق، قيمته المادية عالية، فريد ومميز.

العيوب: يمتص المياه، يحتاج إلى صيانة مستمرة، عرضة للتعفن، مكلّف عند تركيبه، صعب التنظيف.

يمكنكم مشاهدة مجموعة متنوعة من تصميمات الحمامات الخشبية من خلال هذا الموضوع: 20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب