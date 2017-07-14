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دليلك لاختيار أرضية الحمام المناسبة مع مزايا وعيوب كل نوع

Eman Rifaat Eman Rifaat
PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
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الحمام هو أكثر الغرف تميزًا في المنزل، يجب الاهتمام بكل تفاصيله عند التصميم على الرغم من أن الكثيرين لا يعيرونه الاهتمام الكافي، واختيار الأرضية المناسبة للحمام هي أول عنصر يجب التفكير فيه عند تصميمه، فيجب أن تكون الأرضية صلبة وتتحمل المياه ومقاومة للانزلاق ومناسبة للميزانية وأنيقة أيضًا! 

في هذا الكتاب نقدم لكم اختيارات متنوعة لأرضيات الحمام مع المزايا والعيوب، بعدها يمكنكم أن تقرروا بسهولة ما هي المادة المناسبة لأرضية الحمام في منازلكم..

الخشب

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

الخشب من أفضل وأرقى الاختيارات في أرضية الحمام، فهو دافيء وأنيق وراقي وفاخر ولا تتغير موضته بمرور الزمن، كما يمكن تجديده بسهولة مما يجعله اختيار مثالي لجميع أنماط التصميم، ومع هذا فهو عرضة للانهاك مع الوقت بفعل المياه لذلك يحتاج إلى صيانة مستمرة أكثر من المواد الأخرى.

المزايا: دافيء، راقي، فخم، أنيق، قيمته المادية عالية، فريد ومميز. 

العيوب: يمتص المياه، يحتاج إلى صيانة مستمرة، عرضة للتعفن، مكلّف عند تركيبه، صعب التنظيف.

يمكنكم مشاهدة مجموعة متنوعة من تصميمات الحمامات الخشبية من خلال هذا الموضوع: 20 تصميم رائع للحمامات باستخدام الخشب

الحجر

Worn Grey Limestone Floors of Stone Ltd جدران
Floors of Stone Ltd

Worn Grey Limestone

Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd
Floors of Stone Ltd

الحجر يمتلك كثير من خواص الرخام ولكن ليس له نفس الشكل الفخم الذي يتميز به الرخام، تتميز الأرضيات الحجرية بمتانتها وشكلها الجميل والعتيق، كما أنها متوفرة في أسعار مختلفة لتناسب جميع الميزانيات، ويمكنك إعادة بيعها بسهولة فهي من المواد المفضّلة عند الكثيرين. 

المزايا: جميل، اقتصادي، لا يحتاج لصيانة، دافيء، ألوانه متعددة، يناسب طبيعة الحمامات. 

العيوب: بارد، صعب في تثبيته على الأرضيات، يمكن أن يمتص المياه ولكنه أقل كثيرًا من الخشب، شكله صعب وقوي.

الرخام

le luxe de la simplicité, Dara Design Dara Design حمام رخام
Dara Design

Dara Design
Dara Design
Dara Design

الرخام هو أكثر المواد التي يمكنك أن تحصل منها على الرفاهية والفخامة، مفعمة بالألوان والتشبيحات المختلفة، ولا تقل قيمة الرخام بمرور الزمن، كما أنه من أكثر المواد العملية والمناسبة للحمامات، لكنه بالطبع مرتفع في أسعاره ولا يستطيع تحمل تكلفته الكثيرين, 

المزايا: أنيق، فخم، مقاوم للزمن، يمكنك إعادة بيعه بسعر مرتفع، أكثر المواد تناسبًا مع الحمامات، يسهل تنظيفه. 

العيوب: عالي التكلفة، صعب التركيب، صيانته تتكلّف مبالغ كبيرة، سريع الاتساخ. 

يمكنكم تصفح تصميمات مختلفة من الحمامات الرخامية من هذا الكتاب: 7 تصميمات مختلفة لحمامات رخامية فاخرة

البلاط التقليدي (السيراميك)

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

البلاط أو السيراميك من أفضل وأكثر الخيارات شعبية في أرضية الحمامات، نظيف وكلاسيكي ومتنوع في ألوانه وتصميماته ما يجعله الاختيار المثالي، يجب أن تتأكد من تثبيته بشكل جيد في البداية حتى تمنع امتصاص الأرضية للماء ومن ثم تلف الأرضية، ومن المهم اختيار الأنواع الجيدة من السيراميك والابتعاد عن الأنواع الرديئة حتى لا تصبح عرضة للكسر. 

المزايا: مقاوم للزمن، سهل التنظيف، مقاوم للبقع، متنوع وكثير الاختيارات، صيانته غير مكلّفة، لا يمتص الماء. 

العيوب: بارد، غير مقاوم للانزلاق، صعب الإصلاح عند كسره أو تلفه، الأنواع الجيدة منه مرتفعة السعر.

السيراميك المط

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. حمام
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

هو نوع من أنواع السيراميك له نفس المزايا والعيوب، ولكنه يتميز عن السيراميك العادي بأنه مقاوم للانزلاق وبالتالي تقلّ نسبة الحوادث والسقوط في الحمام بنسبة كبيرة. 

الموزاييك

THE WHITE HOUSE LA MORALEJA, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses حمام
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

بلاطات الموزاييك (الفسيفساء) الصغيرة هي بلاطات أنيقة ومتنوعة الألوان ومميزة في أي مكان توضع به، لها نفس مزايا وعيوب البلاط السابقة، ولكن وجود الموزاييك في الحمام يضيف إليها حياة وروحًا ليس لها مثيل. 

المزايا: أنيقة، ملونة، مقاومة للاتساخ، متنوعة، مميزة، لا تمتص الماء. 

العيوب: يصعب تنظيفه، يحتاج إلى خبراء لتثبيته فهو صعب التركيب، غير مقاوم للخدش. 

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الفينيل

Concrete Underwater Vinyl Flooring Blue Butterfly Flooring حمام
Blue Butterfly Flooring

Concrete Underwater Vinyl Flooring

Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring

الفينيل من الخيارات الغير مكلّفة، والتي تتميز بشكلها الأنيق ورسوماتها الجذّابة التي تأخذك إلى عالم آخر تشعر وكأنك بداخله، فهي مميزة بتقنية الـ 3D حيث تجعلك جزء منها، فهل تتخيل أن هذه الصورة هي أرضية أحد الحمامات؟! 

المزايا: اقتصادي، سهل التنظيف، مقاوم للماء والبقع، سهل التركيب، متنوعة التصميمات. 

العيوب: سهلة الانزلاق، ليست راقية، صعبة الإزالة.

ألواح بديلة للخشب

Flooring Services, Johannesburg Laminate Flooring Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

نوع جديد من الألواح المستخدمة في تغطية الأرضيات تعرف باسم Laminate، وهي عبارة عن ألواح بديلة للخشب لها مظهر الخشب الدافيء ولونه الأنيق، ولكنها في الحقيقة مغطاة بطبقة من قشرة الخشب والمشمع اللامع من فوقها. 

المزايا: أنيقة، راقية، سهلة التركيب، مقاومة للزمن، مقاومة للبقع، صيانتها بسيطة التكلفة. 

العيوب: يساعد على الانزلاق، غير ثابت، لا يتحمل المياه.

المشمع

FLEXI-TILE - PVC Fußbodenbelag vom Fachmann, B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

المشمع من المواد الصديقة والجيدة والتي تتحمل الزمن، مريح للقدمين وأنيق في شكله فهو يمتلك العديد من الأشكال والتصميمات، ولكنه مع الأسف لا يتحمل المياه الكثيفة. 

المزايا: مقاوم للزمن، منخفض التكلفة، سهل التركيب، لين على القدمين، مقاوم للتعفن، مقاوم للماء. 

العيوب: يتلف من المياه الكثيفة.

الأسمنت

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers حمام خشب
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

من المواد المفضلة في التصميمات الصناعية، الأرضيات الأسمنتية تتميز بصلابتها وملمسها الناعم وشكلها الأنيق، ولكنها صلبة مصمتة جادة في مظهرها.

المزايا: أنيقة، صلبة، تتحمل المياه، سهلة التركيب. 

العيوب: بادرة للغاية في فصل الشتاء ولكنها تصبح مكافأة رائعة في الصيف. 

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أي من هذه المواد تفضلونها في أرضية الحمام؟ 

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