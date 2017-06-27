14 فكرة رائعة لإحياء كل ركن في منزلك

كل يوم يُضيف مصممي الديكور أفكار جديدة لتزيين منازلنا وتُزيد من جمال و رقى تصميماتها، وحل كل المشاكل التي تواجهنا داخل بيوتنا، والحفاظ على توازن الفراغات واستغلال كل المساحات المتاحة، واليوم سنقدم لك 14 فكرة تصميمية مميزة لاستغلال كل ركن في المنزل و اظهاره في شكل جميل، فالأركان هي عادة ما يتم إهمالها وسط انشغالنا بالبحث عن الديكورات الأساسية والتفاصيل الرئيسية، ولكن من يعرف قيمتها الحقيقية يجد الكثير من الحلول المميزة والتي تجعلها إضافة مميزة لمنزلك تنشر فيه من وقت لآخر البهجة والجمال ..