14 فكرة رائعة لإحياء كل ركن في منزلك

كل يوم يُضيف مصممي الديكور أفكار جديدة لتزيين منازلنا وتُزيد من جمال و رقى تصميماتها، وحل كل المشاكل التي تواجهنا داخل بيوتنا، والحفاظ على توازن الفراغات واستغلال كل المساحات المتاحة، واليوم سنقدم لك 14 فكرة تصميمية مميزة لاستغلال كل ركن في المنزل و اظهاره في شكل جميل، فالأركان هي عادة ما يتم إهمالها وسط انشغالنا بالبحث عن الديكورات الأساسية والتفاصيل الرئيسية، ولكن من يعرف قيمتها الحقيقية يجد الكثير من الحلول المميزة والتي تجعلها إضافة مميزة لمنزلك تنشر فيه من وقت لآخر البهجة والجمال ..
على زاوية قائمة 270 درجة قام المصمم بإضافة رف خشبي ممتد على جدارين متعامدين لتزيين ممر حركة داخل المنزل، مزود بإضاءة مميزة ووحدات نباتات صغيرة…
مكعبات خشبية يمكنك صُنعها بنفسك وتركيبها بالشكل المفضل لك، لتنجح في استغلال زاوية في منزلك منسية ومهملة، على هيئة أرفف بسيطة تزينها قطع ديكورية مميزة ..
إضافة النباتات في منزلك له سحر خاص وتأثير نفسي قوي ويجلب الطاقة الإيجابية والمشاعر الجميلة لمنزلك، فماذا عن استغلالك لركن مُهمل وتزيينه بشجرة جميلة أو مجموعة زهور من المفضلة لك ..
لمحبي القراءة والباحثين عن الهدوء، مثل هذه التصميمات ستنال إعجابكم، أرجوحة معلقة وأرفف بسيطة لترتيب وتنظيم كُتبك، واستمتع بركن خاص للقراءة يساعدك على الاسترخاء والهدوء ..
إن كنت من عشاق إقتناء الإكسسوارات والقطع الديكورية، فلا تتردد في تنظيم بشكل مميز وتصميم ركن خاص بهم في منزلك، وبذلك قد حققت هدفين معا، استغلال ركن صغير في منزلك واستخدام الاكسسوارات بشكل يليق بها ويُبرز جمالها..
ركن صغير للدراسة يصنع فارق كبير، ليس فقط ديكوريا ولكن مهنيا أيضا ..
إضافة قطعة ديكورية مثل شجرة خشبية تحمل نباتات صغيرة، كفيل بأن يجعل منزلك ينبض بالحياة وتستغل بهذه الفكرة ركن صغير في منزلك كان منسيا بلا فائدة ..
البلكونات الصغيرة والشرفات الضيقة دائما ما تُترك بلا تصميم أو استخدام، وهو خطأ ديكوري شائع، لأنها تُعد حلقة الوصل بينك وبين العالم الخارجي وبإمكانك استغلالها بشكل ذكي وتصميمها بطريقة بسيطة لتستمتع باجواء طبيعية هادئة ومريحة ..
استغل ركن صغير في غرفة نومة لإضافة شماعة صغيرة من صُنعك وسلال للملابس التي تحتاج للغسيل، تصميم ذكي يساعدك على الحفاظ على غرفتك مرتبة دائما ..
إن كنت من الباحثين عن القطع الانيقة والفريدة، وتحتاج لأن تجد أفكار تساعدك على دمجها داخل منزلك، فركن بسيط في بيتك قد يتحول للمسة شرقية باقتناء مثل هذه التفاصيل الرائعة ..
في غرفة معيشتك لا تترك ركن مُهمل أو منسي، قيمته ستشعر بها بعد مرور وقت طويل، لذا أضف مقعد بسيط يُزين غرفتك بتصميم حديث وجرئ وبلون مبهج ..
مدخل منزلك هو عنوانه وجملتك الترحيبية لضيوفك، ويعد من الأركان المنسية في منزلك، لذا قم بإضافة قطع أثاث ذات تصميم بسيط لتزيينه وإعادة إحياءه من جديد..
ورق جدران مميز ومقعد جميل يُزين ركن صغيرة في غرفة نومك ويضيف لمسة إبداعية لها ق تصنع فارق في إطلالة التصميم ككل ..
ركن صغير في مطبخك قد يصنع فارق حقيقي في حياتك، وهو ما يخبرنا به المصممين حين نرى مث هذا النموذج حين تم إضافة بار أنيق لمطبخ صغير مفتوح لتتناول وجبة فطورك مع مشروبك المفضل في هدوء تام ..
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