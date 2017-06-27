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14 فكرة رائعة لإحياء كل ركن في منزلك

آية منير آية منير
apartment 904, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture غرفة المعيشة
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كل يوم يُضيف مصممي الديكور أفكار جديدة لتزيين منازلنا وتُزيد من جمال و رقى تصميماتها، وحل كل المشاكل التي تواجهنا داخل بيوتنا، والحفاظ على توازن الفراغات واستغلال كل المساحات المتاحة، واليوم سنقدم لك 14 فكرة تصميمية مميزة لاستغلال كل ركن في المنزل و اظهاره في شكل جميل، فالأركان هي عادة ما يتم إهمالها وسط انشغالنا بالبحث عن الديكورات الأساسية والتفاصيل الرئيسية، ولكن من يعرف قيمتها الحقيقية يجد الكثير من الحلول المميزة والتي تجعلها إضافة مميزة لمنزلك تنشر فيه من وقت لآخر البهجة والجمال ..

1. أرفف على زاوية 270 درجة

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi الممر والمدخل خشب White
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

على زاوية قائمة 270 درجة قام المصمم بإضافة رف خشبي ممتد على جدارين متعامدين لتزيين ممر حركة داخل المنزل، مزود بإضاءة مميزة ووحدات نباتات صغيرة…

2. مكعبات خشبية لتزيين زاوية صغيرة ..

#3 Ordnung Ist Hierarchie, FUNDAMENTAL.BERLIN FUNDAMENTAL.BERLIN Living roomShelves
FUNDAMENTAL.BERLIN

FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN
FUNDAMENTAL.BERLIN

مكعبات خشبية يمكنك صُنعها بنفسك وتركيبها بالشكل المفضل لك، لتنجح في استغلال زاوية في منزلك منسية ومهملة، على هيئة أرفف بسيطة تزينها قطع ديكورية مميزة ..

3. نباتات وزهور ..

Vinil Decorativo, Formafantasia Formafantasia Living roomAccessories & decoration Green
Formafantasia

Formafantasia
Formafantasia
Formafantasia

إضافة النباتات في منزلك له سحر خاص وتأثير نفسي قوي ويجلب الطاقة الإيجابية والمشاعر الجميلة لمنزلك، فماذا عن استغلالك لركن مُهمل وتزيينه بشجرة جميلة أو مجموعة زهور من المفضلة لك ..

4. ركن للقراءة وأرجوحة ..

Studi di interior design, Sferica3D Sferica3D غرفة المعيشة
Sferica3D

Sferica3D
Sferica3D
Sferica3D

لمحبي القراءة والباحثين عن الهدوء، مثل هذه التصميمات ستنال إعجابكم، أرجوحة معلقة وأرفف بسيطة لترتيب وتنظيم كُتبك، واستمتع بركن خاص للقراءة يساعدك على الاسترخاء والهدوء ..

5. إكسسوارات وقطع ديكورية ..

DER KOLBENFADEN – ZIMMERPFLANZE DES MONATS OKTOBER 2016, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Interior landscaping Green
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إن كنت من عشاق إقتناء الإكسسوارات والقطع الديكورية، فلا تتردد في تنظيم بشكل مميز وتصميم ركن خاص بهم في منزلك، وبذلك قد حققت هدفين معا، استغلال ركن صغير في منزلك واستخدام الاكسسوارات بشكل يليق بها ويُبرز جمالها..

6. ركن للدراسة ..

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen مكتب عمل أو دراسة
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

ركن صغير للدراسة يصنع فارق كبير، ليس فقط ديكوريا ولكن مهنيا أيضا ..

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7. شجرة مميزة ..

CASA COR GOIAS 2015, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

إضافة قطعة ديكورية مثل شجرة خشبية تحمل نباتات صغيرة، كفيل بأن يجعل منزلك ينبض بالحياة وتستغل بهذه الفكرة ركن صغير في منزلك كان منسيا بلا فائدة ..

8. شرفة صغيرة ولكن ..

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT بلكونة أو شرفة
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

البلكونات الصغيرة والشرفات الضيقة دائما ما تُترك بلا تصميم أو استخدام، وهو خطأ ديكوري شائع، لأنها تُعد حلقة الوصل بينك وبين العالم الخارجي وبإمكانك استغلالها بشكل ذكي وتصميمها بطريقة بسيطة لتستمتع باجواء طبيعية هادئة ومريحة ..

9. شماعة للملابس ..

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

استغل ركن صغير في غرفة نومة لإضافة شماعة صغيرة من صُنعك وسلال للملابس التي تحتاج للغسيل، تصميم ذكي يساعدك على الحفاظ على غرفتك مرتبة دائما ..

10. لمسة شرقية ..

apartment 904, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture غرفة المعيشة
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

إن كنت من الباحثين عن القطع الانيقة والفريدة، وتحتاج لأن تجد أفكار تساعدك على دمجها داخل منزلك، فركن بسيط في بيتك قد يتحول للمسة شرقية باقتناء مثل هذه التفاصيل الرائعة ..

11. ركن في غرفة معيشة ..

Proyectos 2016, ERC ERC غرفة المعيشة
ERC

ERC
ERC
ERC

في غرفة معيشتك لا تترك ركن مُهمل أو منسي، قيمته ستشعر بها بعد مرور وقت طويل، لذا أضف مقعد بسيط يُزين غرفتك بتصميم حديث وجرئ وبلون مبهج ..

12. مدخل مميز ..

Bright hallway, J.Design J.Design الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
J.Design

J.Design
J.Design
J.Design

مدخل منزلك هو عنوانه وجملتك الترحيبية لضيوفك، ويعد من الأركان المنسية في منزلك، لذا قم بإضافة قطع أثاث ذات تصميم بسيط لتزيينه وإعادة إحياءه من جديد..

13. ورق جدران ومقعد مختلف ..

Svärmor wallpaper Studio Lisa Bengtsson Walls & flooringWallpaper Black
Studio Lisa Bengtsson

Svärmor wallpaper

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

ورق جدران مميز ومقعد جميل يُزين ركن صغيرة في غرفة نومك ويضيف لمسة إبداعية لها ق تصنع فارق في إطلالة التصميم ككل ..

14. بار أنيق ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ركن صغير في مطبخك قد يصنع فارق حقيقي في حياتك، وهو ما يخبرنا به المصممين حين نرى مث هذا النموذج حين تم إضافة بار أنيق لمطبخ صغير مفتوح لتتناول وجبة فطورك مع مشروبك المفضل في هدوء تام ..

يمكنك قراءة .. كيفية تصميم حمام أجمل بدون تكلفة.. 18 نصيحة

كيف تختار البانيو المثالي لحمامك

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