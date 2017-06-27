10 أخطاء شائعة عند طلاء جدران المنزل

ألوان ودهانات منزلك من أهم ما يميزه وهي عنوان التصميم وانعكاس لذوقك الخاص وشخصيتك ، خاصة بعد تطور أنواع الدهانات واختلاف تصميماتها وألوانها التي ظهرت في الفترة الأخيرة والت جعلت عالم الدهانات ملئ بالتقنيات والاختيارات المتعددة والتي تحول المنزل للوحة فنية فريدة من نوعها، ولكن نقع أحيانا في بعض الأخطاء التي تجعل خطوة طلاء جدران منزلك ليست على المستوى المطلوب أو المتوقع… اليوم مع هوميفاي جمعنا لك 10 أخطاء شائعة قد تقع فيه عند قيامك بطلاء جدران منزلك ..
عدم تهيئة الجدار للطلاء من أهم المشكلات والتي تتسبب في أزمة فيما بعد، فقد يظهر بعض الفقاعات وقشور في الدهان نفسه بسبب عدم تجهيز الجدار بالشكل الكافي والمناسب لطلاءه وبطريقة مخصصة لنوع الدهان نفسه ..
عند وجود شروخ يجب معالجتها بشكل مهني وصحيح، حتى لا تتسبب في ظهور عيوب وأخطاء واضحة في طلاء جدران منزلك بعد فترة من إتمام العملية بشكل كامل، وفي احيان كثيرة قد تحتاج للجزء لمتخصص لمعالجة الشرخ والبحث عن أسبابه لإنهاءها ..
الإفراط في استخدام الدهانات ذات التأثيرات الخاصة قد يجعل من مظهر الجدران قديم أو به عيوب على غير حقيقته، لذا يجب استخدامها بشكل محدد ومدروس وبطريقة سليمة ..
اختيار ألوان جدران منزلك تُعد هي الخطوة الأاهم في التصميم الداخلي له، وقد تتسبب في أزمة لا حل لها، لذا يجب دراسة عالم الالوان وكيفية تنسيقهم معا بشكل كامل ..
ستجد كل ما تحتاجه فيما يخص الألوان واختيارتها في هذا المقال .. القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك
حين تلجأ لخلط الالوان بنفسك اتصنع لوحتك الفنية المميزة، قد تقع في أخطاء وينتهي الامر بشكل كارثي، لذا فالأفضل الاستعانة بمتخصص أو شراء ورق جدران يجمع ألوانك المفضلة وتصميمك المميز ..
الالتزام بالتقليدية والنمطية لن يكن الحل الآمن طول الوقت، فأحيانا قد يكن اللجوء لهما هو خطأ يتسبب في تشويه التصميم وإهدار جماله وضياع ملامحه، لذا اطلق لخيالك العنان وابحث عن أفكار مبتكرة تُبرز جمال ديكورات منزلك وأناقتها ..
اتباع الموضة ليس هو الحل في المطلق، ولكن اختيارك يجب أن يكون نابع من داخلك وتابع لذوقك وانعكاسا لشخصيتك ..
الألوان لها تأثير مباشر وقوي على الحالة النفسية بل واحساسك بمساحة الغرفة، لذا يجب مراعاة ضيق أو كِبر مساحات الفراغات في منزلك واختيار الأالوان المناسبة لها لتؤثر وبشكل فعال على احساس المستخدمين وزيادة راحتهم ..
اختيارات الالوان مرتبط باستخدام الفراغ نفسه، فلكل غرفة ألوانها المناسبة لها وخاصة إن كنت تبحث عن تصميم أنيق يتبع كل أسس الديكور الداخلي، فالألوان بتأثيرها قادرة على ترك شعور بالدفء والبرودة والراحة والبهجة والانطلاق والحيوية، لذا احرص أن تختار ما يناسب كل فراغ ..