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10 أخطاء شائعة عند طلاء جدران المنزل

آية منير آية منير
Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
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ألوان ودهانات منزلك من أهم ما يميزه وهي عنوان التصميم وانعكاس لذوقك الخاص وشخصيتك ، خاصة بعد تطور أنواع الدهانات واختلاف تصميماتها وألوانها التي ظهرت في الفترة الأخيرة والت جعلت عالم الدهانات ملئ بالتقنيات والاختيارات المتعددة والتي تحول المنزل للوحة فنية فريدة من نوعها، ولكن نقع أحيانا في بعض الأخطاء التي تجعل خطوة طلاء جدران منزلك ليست على المستوى المطلوب أو المتوقع… اليوم مع هوميفاي جمعنا لك 10 أخطاء شائعة قد تقع فيه عند قيامك بطلاء جدران منزلك ..

1. جدار غير مهيأ ..

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

عدم تهيئة الجدار للطلاء من أهم المشكلات والتي تتسبب في أزمة فيما بعد، فقد يظهر بعض الفقاعات وقشور في الدهان نفسه بسبب عدم تجهيز الجدار بالشكل الكافي والمناسب لطلاءه وبطريقة مخصصة لنوع الدهان نفسه .. 

2. جدار بلا شروخ ..

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

عند وجود شروخ يجب معالجتها بشكل مهني وصحيح، حتى لا تتسبب في ظهور عيوب وأخطاء واضحة في طلاء جدران منزلك بعد فترة من إتمام العملية بشكل كامل، وفي احيان كثيرة قد تحتاج للجزء لمتخصص لمعالجة الشرخ والبحث عن أسبابه لإنهاءها ..

3. الإفراط في استخدام الدهانات ذو التأثيرات الخاصة ..

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

الإفراط في استخدام الدهانات ذات التأثيرات الخاصة قد يجعل من مظهر الجدران قديم أو به عيوب على غير حقيقته، لذا يجب استخدامها بشكل محدد ومدروس وبطريقة سليمة ..

4. عدم دراسة دائرة الألوان وكيفية الاستعانة بها ..

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture مكتب عمل أو دراسة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اختيار ألوان جدران منزلك تُعد هي الخطوة الأاهم في التصميم الداخلي له، وقد تتسبب في أزمة لا حل لها، لذا يجب دراسة عالم الالوان وكيفية تنسيقهم معا بشكل كامل .. 

ستجد كل ما تحتاجه فيما يخص الألوان واختيارتها في هذا المقال .. القواعد الأساسية لاستخدام الألوان في منزلك

5. خلط غير مدروس ..

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

حين تلجأ لخلط الالوان بنفسك اتصنع لوحتك الفنية المميزة، قد تقع في أخطاء وينتهي الامر بشكل كارثي، لذا فالأفضل الاستعانة بمتخصص أو شراء ورق جدران يجمع ألوانك المفضلة وتصميمك المميز ..

6. النمطية والتقليدية ..

Watercolor Spots Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

الالتزام بالتقليدية والنمطية لن يكن الحل الآمن طول الوقت، فأحيانا قد يكن اللجوء لهما هو خطأ يتسبب في تشويه التصميم وإهدار جماله وضياع ملامحه، لذا اطلق لخيالك العنان وابحث عن أفكار مبتكرة تُبرز جمال ديكورات منزلك وأناقتها ..

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7. عدم اختيار على ذوقك الخاص أو اتباع الموضة فقط ..

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

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اتباع الموضة ليس هو الحل في المطلق، ولكن اختيارك يجب أن يكون نابع من داخلك وتابع لذوقك وانعكاسا لشخصيتك ..

8. عدم مراعاة المساحة ..

First Floor Landing Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج seating area,landing,cushions,bee fabric,flooring,rug,painting
Studio Hooton

First Floor Landing

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

الألوان لها تأثير مباشر وقوي على الحالة النفسية بل واحساسك بمساحة الغرفة، لذا يجب مراعاة ضيق أو كِبر مساحات الفراغات في منزلك واختيار الأالوان المناسبة لها لتؤثر وبشكل فعال على احساس المستخدمين وزيادة راحتهم ..

9. عدم اختيارالألوان لتلائم استخدام الفراغ..

Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept الآسيوي، الممر، رواق، &، درج
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

اختيارات الالوان مرتبط باستخدام الفراغ نفسه، فلكل غرفة ألوانها المناسبة لها وخاصة إن كنت تبحث عن تصميم أنيق يتبع كل أسس الديكور الداخلي، فالألوان بتأثيرها قادرة على ترك شعور بالدفء والبرودة والراحة والبهجة والانطلاق والحيوية، لذا احرص أن تختار ما يناسب كل فراغ ..

10. اختيارات غير موفقة ..

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

قد تختار نوع طلاء غير مناسب للفراغ، فمثلا المطابخ والحمامات تحتاج لدهانات مقاومة للمياة والحرارة والرطوبة وسهلة التنظيف، البلكونات تحتاج لطلاء صلب يقاوم الاتربة والحرارة ولا يتغير لونه مع تعرضه للشمس وهكذا، لذا اجعل اختياراتك موفقة دائما تتناسب مع وظيفة الفراغ نفسه ..

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