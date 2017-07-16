أفكار عبقرية للتخزين في غرف الأطفال

استعن بخزانة خشبية بسيطة متعددة الأدراج للتخزين في غرفة طفلك وفي نفس الوقت لن تستهلك الكثير من المساحات من الغرفة، فكن ذكياً في اختيار مقاس الخزانة ليتناسب مع مساحة الغرفة لديك لتحقق أعلى استفادة من الخزانة وهي التخزين والتخلص من الفوضى مع أضافة لمسة جمالية بسيطة من خلال وضع بعض الديكورات بألوان مبهجة وبسيطة في غرفة طفلك على الخزانة مع وضع بعض التابلوهات المبهجة على الجدار أعلى الخزانة، وبهذا تكون حققت استفادة جيدة للتخزين في الغرفة وفي نفس الوفت أضفت لمسة جمالية خاصة.