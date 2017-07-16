الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أفكار عبقرية للتخزين في غرف الأطفال

منة اسماعيل منة اسماعيل
wandgestaltung für mädchenzimmer von camengo, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
Loading admin actions …

غرف الأطفال من أكثر الغرف داخل المنزل التي تحتوي على تفاصيل كثيرة، وتحتاج في تصميمها إلى عناية خاصة، كي تحافظ على نظام الغرفة وفي نفس الوقت لا تعرض طفلك للخطر اثناء لعبة وممارسة نشاطاته في الغرف، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أفكار عبقرية للتخزين في غرف الأطفال.

أحسم امر الأثاث

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

قبل البداية في التفكير في أفكار للتخزين، يجب أولاً حسم الأمر بخصوص الأثاث في غرفة طفلك، فلا داعي للأحتفاظ بأثاث غير ضروري كي لا تعيق المساحة داخل الغرفة، فمن اساسيات غرفة الأطفال هي الحفاظ على المساحة مناسبة داخل غرفة طفلك كي تسمح لطفلك بأخذ راحته في اللعب وفي نفس الوقت للحفاظ على الأمان كي لا يقع طفلك وينصدم بأي شئ من الأثاث قد يسبب له ضرر.

الألوان لمسة مهمة

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture غرفة الاطفال خشب Multicolored
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

اعتمد على اختيار الألوان المبهجة في تنظيمك لغرفة طفلك، فالأطفال يميلون للألوان المبهجة الساطعة، فهي تسمح لهم بتنمية مهاراتهم، لذلك كن حريصاً أن يكون اختيار الألوان في المفروشات والأثاث متناسقة بصرياً كي لا تشعرك بالفوضى .

التخزين

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

أحرص على اختيار أفكار ووحدات تخزينية  بشكل هندسي جذاب في غرفة نوم طفلك ، فيمكنك على ىسبيل المثال بناء وحدات للتخزين على شكل مكعبات ملونة مختلفة في الأحجام والأشكال لتخزين لعب طفلك وأغراضه، وكذلك اختيار قطع أثاث مزودة  بالأرفف وأماكن للتخزين ضمنية، هذة التفاصيل ستساعدك بسهوله للحصول أماكن تخزينية بأفكار بسيطة وعملية في غرفة طفلك.

1- شجرة من الكتب

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

في جدار غرفة طفلك يمكنك عمل مكتبة من الخشب ولكن بتصميم مميز ومختلف يضيف على الغرفة لمسة خاصة،  كيف ذلك ؟ الأمر بسيط فقط استعن بالخشب لعمل شجرة ذات أفرع كبيرة ومميزة تستخدمها في تخزين الكتب في غرفة طفلك لتحببه في القراءة وتستغل الجدار بطريقة مميزة للتخزين.

2- شماعات مبهجة

wandgestaltung für mädchenzimmer von camengo, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

من المؤكد أن غرفة طفلك مليئة بالتفاصيل والأغراض والتي تحتاج إلى تخزين بطريقة أمنة وفي نفس الوقت لا تخلق الفوضى في الغرفة، لذلك فلا مانع من أضافة بعض الشماعات البسيطة بألوان جذابة مبهجة على جدار غرفة طفلك يسمح لك بتخزيين الأغراض داخل الغرفة بشكل بسيط ومبهج.

3- خزانة خشبية

wandgestaltung für mädchenzimmer von camengo, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

استعن بخزانة خشبية بسيطة متعددة الأدراج للتخزين في غرفة طفلك وفي نفس الوقت لن تستهلك الكثير من المساحات من الغرفة، فكن ذكياً في اختيار مقاس الخزانة ليتناسب مع مساحة الغرفة لديك لتحقق أعلى استفادة من الخزانة وهي التخزين والتخلص من الفوضى مع أضافة لمسة جمالية بسيطة من خلال وضع بعض الديكورات بألوان مبهجة وبسيطة في غرفة طفلك على الخزانة مع وضع بعض التابلوهات المبهجة على الجدار أعلى الخزانة، وبهذا تكون حققت استفادة جيدة للتخزين في الغرفة وفي نفس الوفت أضفت لمسة جمالية خاصة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

4- أسفل السرير منطقة مركزية

wandgestaltung für mädchenzimmer von camengo, kinder räume ag kinder räume ag غرفة الاطفال
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

يعتبر الكثير منطقة أسفل السرير من المناطق الاستراتيجية في التخزين، فمن منا لم يضع صندوقاً يحتفظ به ببعض الأغراض الشخصية أسفل السرير؟ والأمر كذلك في غرف الأطفال أيضاً يمكنك استغلال منطقة أسفل السرير ووضع صناديق محكمة الغلق تحتوي على أغراض طفلك.

5- سلات بسيطة وعملية

Деревянный дом, Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design غرفة الاطفال خشب Grey
Tatyana Pichugina Design

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

من الحلول المميزة للتخزين في غرفة طفلك أيضاً هي استخدام سلات بسيطة من الخوص او البلاستيك لتخزين الأغراض بطريقة عملية وبسيطة  داخل الغرفة، ولوضع تلك السلات بشكل منظم اصنع قاعدة خشبية ذو فراغات بأحجام مناسبة لتلك السلات. فكرة عملية وبسيطة أنصحك بتجربتها.

6- خزانة وكومود بتصميم خاص

Детская комната, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) غرفة الاطفال
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

استعن بخزانة في غرفة طفلك وأضف لها بعض الأرفف هذة الطريقة ستساعدك على التخزين بشكل عملي وبسيط، فكما نرى هنا استعان المصمم بخزانة بسيطة باللون الأبيض وكومود صغير بجانب السرير للتخزين وخلقة تفاصيل من العملية ومفعمة بالجمال داخل الغرفة.

7- أرفف بسيطة

Дом в клубном посёлке, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' غرفة الاطفال
Студия дизайна <q>New Art</q>

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

بعض الأرفف الخشبية البسيطة المثبتة على الجدار من الخيارات المثالية التي ستتيح لك التخزين ووضع الأغراض والديكورات داخل غرفة طفلك بشكل مثالي جداً، وتستطيع أيضاً وضع العاب طفلك وتخزنها عليه.

8- بيت خشبي أم أرفف

Деревянный дом, Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design غرفة الاطفال خشب White
Tatyana Pichugina Design

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

ليس بالضرورة أن تكون الأرفف في غرفة طفلك بتصميمها التقليدي، بل تستطيع عمل لمسة جمالية مختلفة ومرحة وعمل تصميمات للأرفف بشكل غير تقليدي ومبهج، كتصميم أرفف على هيئة بيت خشبي بسيط وجذاب.

9- اثاث وظيفي

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım غرفة الاطفال
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

إذا كانت غرفة الأطفال لديك صغيرة المساحة فأختار أثاث متعدد الاستخدامات ، كأختيار سرير مزود بادراج واماكن تخزينية  واختيار وحدات أدراج تسمح لك بالتخزين بشكل عملي وبسيط.

10- سجادة للعب

Le Civette sul comò srl, Le Civette sul comò srl Le Civette sul comò srl Nursery/kid's roomToys
Le Civette sul comò srl

Le Civette sul comò srl
Le Civette sul comò srl
Le Civette sul comò srl

من المؤكد أن لعب اطفالك وتناثرها يسبب لك الأزعاج والفوضى، ولكن مارأيك حلاً لتلك الازمة الاستعانة بسجادة للعب قابلة للطي، بالتأكيد هذة الفكرة من الأفكار العملية التي ستوفر عليك جهد وتحد من الفوضى في غرفة طفلك.

11- أدراج

Kinderzimmer "Josef" mit extra viel Stauraum, taube Kinder- und Jugendmöbel taube Kinder- und Jugendmöbel Nursery/kid's roomWardrobes & closets
taube Kinder- und Jugendmöbel

taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel

أغراض الأطفال حجمها الصغير يجعلها عرضة للتناثر والفوضى ، لذلك أفضل طريقة لتخزين أغراض الأطفال والحد من الفوضى الناتجة من خلط تلك الأغراض هي الاستعانة بوحدة ادراج مقسمة بطريقة عملية وبسيطة.

12- تخزين الألعاب

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Nursery/kid's roomStorage
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يقال دائماً أن أسوء عدو للأطفال في غرفهم والمسبب الرئيسي للفوضى هو تناثر لعب الأطفال المنتشرة في كل مكان، لذلك احرص على توافر وحدات تخزينية وصناديق معلقة على الجدران لتخزين ألعاب طفلك الصغيرة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 8 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم خزانة ملابسك

تصميمات مُلهمة لـ شقق بمساحات بين 50 إلى 70 متر مربع
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً