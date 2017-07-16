غرف الأطفال من أكثر الغرف داخل المنزل التي تحتوي على تفاصيل كثيرة، وتحتاج في تصميمها إلى عناية خاصة، كي تحافظ على نظام الغرفة وفي نفس الوقت لا تعرض طفلك للخطر اثناء لعبة وممارسة نشاطاته في الغرف، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم من خلال هذا المقال أفكار عبقرية للتخزين في غرف الأطفال.
قبل البداية في التفكير في أفكار للتخزين، يجب أولاً حسم الأمر بخصوص الأثاث في غرفة طفلك، فلا داعي للأحتفاظ بأثاث غير ضروري كي لا تعيق المساحة داخل الغرفة، فمن اساسيات غرفة الأطفال هي الحفاظ على المساحة مناسبة داخل غرفة طفلك كي تسمح لطفلك بأخذ راحته في اللعب وفي نفس الوقت للحفاظ على الأمان كي لا يقع طفلك وينصدم بأي شئ من الأثاث قد يسبب له ضرر.
اعتمد على اختيار الألوان المبهجة في تنظيمك لغرفة طفلك، فالأطفال يميلون للألوان المبهجة الساطعة، فهي تسمح لهم بتنمية مهاراتهم، لذلك كن حريصاً أن يكون اختيار الألوان في المفروشات والأثاث متناسقة بصرياً كي لا تشعرك بالفوضى .
أحرص على اختيار أفكار ووحدات تخزينية بشكل هندسي جذاب في غرفة نوم طفلك ، فيمكنك على ىسبيل المثال بناء وحدات للتخزين على شكل مكعبات ملونة مختلفة في الأحجام والأشكال لتخزين لعب طفلك وأغراضه، وكذلك اختيار قطع أثاث مزودة بالأرفف وأماكن للتخزين ضمنية، هذة التفاصيل ستساعدك بسهوله للحصول أماكن تخزينية بأفكار بسيطة وعملية في غرفة طفلك.
في جدار غرفة طفلك يمكنك عمل مكتبة من الخشب ولكن بتصميم مميز ومختلف يضيف على الغرفة لمسة خاصة، كيف ذلك ؟ الأمر بسيط فقط استعن بالخشب لعمل شجرة ذات أفرع كبيرة ومميزة تستخدمها في تخزين الكتب في غرفة طفلك لتحببه في القراءة وتستغل الجدار بطريقة مميزة للتخزين.
من المؤكد أن غرفة طفلك مليئة بالتفاصيل والأغراض والتي تحتاج إلى تخزين بطريقة أمنة وفي نفس الوقت لا تخلق الفوضى في الغرفة، لذلك فلا مانع من أضافة بعض الشماعات البسيطة بألوان جذابة مبهجة على جدار غرفة طفلك يسمح لك بتخزيين الأغراض داخل الغرفة بشكل بسيط ومبهج.
استعن بخزانة خشبية بسيطة متعددة الأدراج للتخزين في غرفة طفلك وفي نفس الوقت لن تستهلك الكثير من المساحات من الغرفة، فكن ذكياً في اختيار مقاس الخزانة ليتناسب مع مساحة الغرفة لديك لتحقق أعلى استفادة من الخزانة وهي التخزين والتخلص من الفوضى مع أضافة لمسة جمالية بسيطة من خلال وضع بعض الديكورات بألوان مبهجة وبسيطة في غرفة طفلك على الخزانة مع وضع بعض التابلوهات المبهجة على الجدار أعلى الخزانة، وبهذا تكون حققت استفادة جيدة للتخزين في الغرفة وفي نفس الوفت أضفت لمسة جمالية خاصة.
يعتبر الكثير منطقة أسفل السرير من المناطق الاستراتيجية في التخزين، فمن منا لم يضع صندوقاً يحتفظ به ببعض الأغراض الشخصية أسفل السرير؟ والأمر كذلك في غرف الأطفال أيضاً يمكنك استغلال منطقة أسفل السرير ووضع صناديق محكمة الغلق تحتوي على أغراض طفلك.
من الحلول المميزة للتخزين في غرفة طفلك أيضاً هي استخدام سلات بسيطة من الخوص او البلاستيك لتخزين الأغراض بطريقة عملية وبسيطة داخل الغرفة، ولوضع تلك السلات بشكل منظم اصنع قاعدة خشبية ذو فراغات بأحجام مناسبة لتلك السلات. فكرة عملية وبسيطة أنصحك بتجربتها.
استعن بخزانة في غرفة طفلك وأضف لها بعض الأرفف هذة الطريقة ستساعدك على التخزين بشكل عملي وبسيط، فكما نرى هنا استعان المصمم بخزانة بسيطة باللون الأبيض وكومود صغير بجانب السرير للتخزين وخلقة تفاصيل من العملية ومفعمة بالجمال داخل الغرفة.
بعض الأرفف الخشبية البسيطة المثبتة على الجدار من الخيارات المثالية التي ستتيح لك التخزين ووضع الأغراض والديكورات داخل غرفة طفلك بشكل مثالي جداً، وتستطيع أيضاً وضع العاب طفلك وتخزنها عليه.
ليس بالضرورة أن تكون الأرفف في غرفة طفلك بتصميمها التقليدي، بل تستطيع عمل لمسة جمالية مختلفة ومرحة وعمل تصميمات للأرفف بشكل غير تقليدي ومبهج، كتصميم أرفف على هيئة بيت خشبي بسيط وجذاب.
إذا كانت غرفة الأطفال لديك صغيرة المساحة فأختار أثاث متعدد الاستخدامات ، كأختيار سرير مزود بادراج واماكن تخزينية واختيار وحدات أدراج تسمح لك بالتخزين بشكل عملي وبسيط.
من المؤكد أن لعب اطفالك وتناثرها يسبب لك الأزعاج والفوضى، ولكن مارأيك حلاً لتلك الازمة الاستعانة بسجادة للعب قابلة للطي، بالتأكيد هذة الفكرة من الأفكار العملية التي ستوفر عليك جهد وتحد من الفوضى في غرفة طفلك.
أغراض الأطفال حجمها الصغير يجعلها عرضة للتناثر والفوضى ، لذلك أفضل طريقة لتخزين أغراض الأطفال والحد من الفوضى الناتجة من خلط تلك الأغراض هي الاستعانة بوحدة ادراج مقسمة بطريقة عملية وبسيطة.
يقال دائماً أن أسوء عدو للأطفال في غرفهم والمسبب الرئيسي للفوضى هو تناثر لعب الأطفال المنتشرة في كل مكان، لذلك احرص على توافر وحدات تخزينية وصناديق معلقة على الجدران لتخزين ألعاب طفلك الصغيرة.
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