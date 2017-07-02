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شقة باريسية أنيقة ب 30 متر مربع فقط!

Heba khlili Heba khlili
PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة المعيشة
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باريس مدينة الحب، مكان متنوع ومثير للإعجاب. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإيجاد منزل يصبح هذا الموضوع معقد وصعب، بسبب التزايد السكاني في هذه المدينة. في مقال اليوم نقدم لكم شقة صغيرة بمساحة 30 متر مربع، استخدم فيها المهندسين المعماريين المساحة بشكل ممتاز، وقاموا بتحسينها إلى أقصى حد. تم تصميمها بحيث كل شيء يهدف لزيادة المساحة بضعة أمتار مربعة، وتوفير بيئة دافئة وممتعة. لنتعرف أكثر على الحلول الرائعة التي تقدمها هذه الشقة المثالية والمناسبة لشخص أو لزوجين شابين في وسط واحدة من أجمل المدن في العالم!

مساحة مثالية

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة نوم
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

نبدأ جولتنا مع نظرة عامة من خلال هذه المساحة، حيث نلاحظ الدمج الذكي لجميع العناصر، غرفة النوم، المطبخ غرفة المعيشة والمدخل. شقة فيها كل شيء وبمساحة صغيرة.

المساحة الحيوية

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones مطبخ
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في هذه الصورة للمطبخ لايزال بإمكاننا رؤية جزء من غرفة المعيشة. النوافذ الكبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي والهواء المتجدد، مما يعطي بيئة مشرقة وحيوية. الديكور المعاصر والحديث يعطي لمسة لطيفة للمساحة. دائما وبعناية فائقة يجب الانتباه إلى عدم الاستخدام الزائد للألوان أو للعناصر القوية جدا. في المساحات الصغيرة من الضروري الحفاظ على البساطة والقلة.

المساحة المشتركة

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة المعيشة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

يمكننا أن نرى المساحة المشتركة بين غرفة المعيشة وغرفة النوم، ولتقليل استهلاك المساحة يتم استخدام الستائر الكبيرة الممتدة من السقف إلى الأرض للفصل بين المساحات. هذا الحل ليس فقط لفصل المساحات وخلق منطقتين منفصلتين بل أيضا يسمح بالحفاظ على خصوصية كل مساحة على حدا.

اللون الأزرق

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة نوم
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

استخدام عنصر اللون في المساحات الصغيرة هو ليس فقط للديكور بل أيضا للفصل بين المساحات بطريقة بصرية، فكما نلاحظ هنا كيف عمِل اللون الأزرق على فصل غرفة النوم عن بقية المساحات. الجدار الأزرق والوسائد الزرقاء أعطت خصوصية لغرفة النوم ، في حين أن اثنين من المصابيح المعلقة أعطت لمسة صناعية وحديثة للمساحة، كما تسمح الأرفف المدمجة بالحائط بخلق مساحة التخزين وبالتالي التقليل من الفوضى.

الخصوصية الكاملة

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة نوم
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

وكأنه سحر! بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة يمكنك إغلاق منطقة النوم بواسطة الستائر البيضاء الكبيرة مما يخلق مساحة هادئة ومنفصلة بشكل كلي وتمتلك الخصوصية المطلوبة. هذا المنظر لا يخلق فقط بيئة داخلية خاصة، بل أيضا يسمح بإنشاء أقسام داخلية في المساحة.

الغرفة المثالية

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones غرفة المعيشة
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

من هذا المنظر للغرفة يظهر لنا غرفة صغيرة ولكنها مضيئة بشكل لا يصدق. بفضل الضوء والنوافذ تبدو الغرفة أكبر مما هي عليه في الواقع. الأثاث البسيط له ميزة هامة جدا، لأنه عندما  نتحدث عن المساحات الصغيرة فمن الضروري أن يكون الأثاث بسيط وقليل، بهذه الطريقة يمكنك تغييرة وتجديده إذا أردت.

حمام أنيق

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

نهاية جولتنا في الحمام الذي هو المكان الوحيد المغلق في المنزل، وأيضا لأن وظيفته تتطلب ذلك. البلاط الأسود والأبيض أعطى النمط الحديث للمساحة ، كما يعطي الباب الأزرق لمسة خاصة والحياة لهذا الحمام الحديث.

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