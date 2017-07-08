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20 تصميم مميز لواجهات حديثة وأنيقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
주택-강원도, Design Anche Design Anche منازل
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واجهات المنازل تعبر عما بداخلها، وهي أول طريقك لاستقبال زائريك كيفما تريد، ربما ترحيب دافئ، وربما أنيق وفاخر، وربما بسيط حميمي، أو حتى فريد ومبهر، وكل ذلك يتوقف على اختياراتك للخامات والألوان والهيكل البنائي، إضافة إلى النوافذ التي تؤثر كثيرًا في النتيجة النهائية لتصميم واجهة منزلك.

بين الأخشاب والدهانات البلاستيكية، والزجاج والخرسانة.. جمعنا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، 20 تصميم مميز لواجهات حديثة لا تخلو من الأناقة المبهرة، التي تليق بتصميمات منازلكم ايًا كانت مساحاتها أو أدوارها. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب أذواقكم!

1. تصميم عصري مع تفاصيل من الحديد الأسود تمنح هذا المنزل مظهر صلب وفاخر

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects منازل
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

2. استخدام الألواح الخشبية الرفيعة في ديكور الواجهة.. أنيق وفاخر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

3. لون قشرة البيض مع الأبيض ووزرة حجرية في الأسفل.. مزيج مُشرق ودافئ

Produkte - Haustüren, Holz Pirner GmbH Holz Pirner GmbH شبابيك
Holz Pirner GmbH

Holz Pirner GmbH
Holz Pirner GmbH
Holz Pirner GmbH

4. تصميم أسمنتي مع ملمس ولون الرمال.. الزخرفة بالثقوب تبدو أنيقة وبسيطة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

5. واجهة بمظهر خرساني وبوابات حديدية بيضاء.. صعبة الاختراق!

homify منازل
homify

homify
homify
homify

6. أناقة عصرية على الطريقة الاوروبية.. اللون الأبيض لترحيب مُشرق

Produkte - Haustüren, Holz Pirner GmbH Holz Pirner GmbH شبابيك
Holz Pirner GmbH

Holz Pirner GmbH
Holz Pirner GmbH
Holz Pirner GmbH

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7. مزيج لوني مبهج ومنعش يليق بمنطقة ساحلية

Edelputze und deren Anwendung, Volimea GmbH & Cie KG Volimea GmbH & Cie KG منازل
Volimea GmbH &amp; Cie KG

Volimea GmbH & Cie KG
Volimea GmbH &amp; Cie KG
Volimea GmbH & Cie KG

8. واجهة من الزجاج والخشب على الطريقة اليابنية

Paterson 3, AR43 Architects Pte Ltd AR43 Architects Pte Ltd منازل
AR43 Architects Pte Ltd

AR43 Architects Pte Ltd
AR43 Architects Pte Ltd
AR43 Architects Pte Ltd

9. أشكال هندسية ملونة بنغمات الباستيل لترحيب ناعم يوحي بالسلام

homify جدران
homify

homify
homify
homify

10. مزيج الزجاج والاخشاب وكتل أسمنتية للزخرفة.. تصميم فاخر باسلوب فندقي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

11. تقسيم واجهة منزل ذو طابقين إلى نصفين أحدهما أسمنتي والأخر زجاجي

ICON CUBE - Modernes Wohnen im Bauhaus-Stil, Dennert Massivhaus GmbH Dennert Massivhaus GmbH منازل
Dennert Massivhaus GmbH

Dennert Massivhaus GmbH
Dennert Massivhaus GmbH
Dennert Massivhaus GmbH

12. واجهة خشبية مع تفاصيل معدنية وتدخل من الزجاج

Der Würfel ist gefallen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG منازل الخشب هندسيا Black
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

13. إطار من مستطيلات خرسانية وإضاءات خفية تجعل تلك الواجهة تتلألا أناقة

Haus_gra, aprikari gmbh & co. kg aprikari gmbh & co. kg منازل
aprikari gmbh &amp; co. kg

aprikari gmbh & co. kg
aprikari gmbh &amp; co. kg
aprikari gmbh & co. kg

14. مزيج الخرسانة والخشب مع نوافذ مرتفعة للخصوصية.. واجهة مثالية

Bach Village - Monaghan Farm, REIS REIS منازل
REIS

REIS
REIS
REIS

15. التصميم الهندسي والتناقض اللوني بين الأبيض والأسود يصنعان واجهة مثالية لمنزل فاخر

VILLA BELICE, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

16. مكعبات خشبية بارزة وأعمدة خرسانية متتالية في تصميم هندسي أنيق

REMODELACION CASA D P - 08-11-2016, Cabas/Garzon Arquitectos Cabas/Garzon Arquitectos منازل
Cabas/Garzon Arquitectos

Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos

17. مزيج الأخشاب الفاتحة مع ظلال الطلاء الأسود.. تناقض رائع وجذاب

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten منازل
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

18. إطار من الكتل الخشبية يزين البناء الخرساني بطلائه الرمادي الداكن مع الكثير من النوافذ الزجاحية

homify منازل خشب Multicolored
homify

homify
homify
homify

19. أناقة الجدار الحجري المزين بالنوافذ الزجاجية في واجهة فريدة عصرية

주택-강원도, Design Anche Design Anche منازل
Design Anche

Design Anche
Design Anche
Design Anche

20. واجهة بيضاء بخطوط نظيفة ومزيج رائع بين الخشب والطلا الأسود في النهاية

운중천 이웃집, 아키누스(건축동인) 건축사사무소 아키누스(건축동인) 건축사사무소 منازل
아키누스(건축동인) 건축사사무소

아키누스(건축동인) 건축사사무소
아키누스(건축동인) 건축사사무소
아키누스(건축동인) 건축사사무소

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