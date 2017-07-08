20 تصميم مميز لواجهات حديثة وأنيقة

واجهات المنازل تعبر عما بداخلها، وهي أول طريقك لاستقبال زائريك كيفما تريد، ربما ترحيب دافئ، وربما أنيق وفاخر، وربما بسيط حميمي، أو حتى فريد ومبهر، وكل ذلك يتوقف على اختياراتك للخامات والألوان والهيكل البنائي، إضافة إلى النوافذ التي تؤثر كثيرًا في النتيجة النهائية لتصميم واجهة منزلك.

بين الأخشاب والدهانات البلاستيكية، والزجاج والخرسانة.. جمعنا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، 20 تصميم مميز لواجهات حديثة لا تخلو من الأناقة المبهرة، التي تليق بتصميمات منازلكم ايًا كانت مساحاتها أو أدوارها. شاهدوهم معنا واختاروا ما يناسب أذواقكم!