منزل جميل ذو تصميم ديكوري ولكن بلا مساحات تخزين مناسبة، هل تظن انه سينجح، بالطبع لا بل سيواجه اهل هذا المنزل العديد من المشاكل حتى وإن كانت مساحة منازلهم كبيرة إلى حد ما، كثيرًا ما تتسبب المساحات الضيقة في تعكير صفو منازلنا الجميلة، ولكن مع عدم توافر مساحات تخزين قد تفشل المساحات الكبيرة في تعويض هذا الخلل، ولكن مهندسو التصميم الداخلي نجحوا في ابتكار الحيل والحلول الذكية والتي تساعدنا علىحل هذه الأزمة واكتساب المزيد من المساحات التخزينية في كل ركن في منازلنا،

في هذا المقال، نستعرض معكم 10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك قد تجد من بينهم ما يناسبك ..