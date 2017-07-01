منزل جميل ذو تصميم ديكوري ولكن بلا مساحات تخزين مناسبة، هل تظن انه سينجح، بالطبع لا بل سيواجه اهل هذا المنزل العديد من المشاكل حتى وإن كانت مساحة منازلهم كبيرة إلى حد ما، كثيرًا ما تتسبب المساحات الضيقة في تعكير صفو منازلنا الجميلة، ولكن مع عدم توافر مساحات تخزين قد تفشل المساحات الكبيرة في تعويض هذا الخلل، ولكن مهندسو التصميم الداخلي نجحوا في ابتكار الحيل والحلول الذكية والتي تساعدنا علىحل هذه الأزمة واكتساب المزيد من المساحات التخزينية في كل ركن في منازلنا،
في هذا المقال، نستعرض معكم 10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك قد تجد من بينهم ما يناسبك ..
في الممساحات والأماكن ذات التصميم الهندسي الغريب والغير معتاد سواء كان بارتفاعات قليلة أو بزوايا حادة او بأسقف مائلة، يمكنك تنفيذ خزانة بأي شكل تفضله وتستفيد من هذ المساحة التي قد تُهمل على المدى الطويل ونفقد اهميتها ..
الزوايا والاركان كنز كامن في منزلك، فهي قد تساعدك على حل الكثير من المشكلات والأزمات خاصة مع المساحات الصغيرة، قم باستغلالها وتصميمها على هيئة أرفف مفتوحة أو مغلقة أو خزانات بمرونة كبيرة لتنجح في دمجها داخل تفاصيل التصميم ..
مرآة الحمام أحد أهم عناصره، والتي قد تكون كلمسة فنية بسبب تصميمها الفريد من نوعه، ولكن يمكنك استغلالها وتحويلها كوحدة تخزين صغيرة تساحدك في تجميع كل ادواتك الخاصة والتي تحتاج حفظها بعيدا عن متناول الأيدي ..
مقعد خشبي أنيق في غرفة طفلك، مزود بخزانة وسهل الفتح، هوتصميم مميز وعملي وسيضيف لغرفة طفلك المزيد من التنظيم والترتيب بل ويتعود الطفل على عادات ثابتة تساعده مثل هذه الوحدات فيها ..
أركة مزودة بادراج سحرية تُستخدم كوحدة تخزين للاحذية أو ملابس التشوية أو غيرها من الأغراض التي تحتاج فصلها وتخزينها ..
ارتفاع مستوى السرير يترك لنا مساحة مميز للتخزين أو تحويلها لأرفف مفتوحة لكتبك المفضلة أو غيرها من القطع الديكورية المميزة ..
تصميم لغرفة نومة اطفال يتكون من وحدة تخزين كبيرة وثابتة على الأرض بمستوى منخفض وكل ما احتاجه المصمم ليُضيف سررين للغرفة، هو مراتب ومجموعة وسادات ..
اصنع بنفسك وحدة تخزين خاصة بمنزلك، لن تحتاج اكثر من مجموعة ألواح خشبية متوازية، لتصميم وحدة مكونة من أرفف مرتبة ومصنوعة بعناية فائقة ..
أسفل السرير مساحة مميزة للتخزين ولكن احرص أن تحافظ عليها بعيدا عن الأتربة والحشرات، لذا يتم عزلها بشكل مناسب وتصميمها بفكر عملي لحماية ما نقوم بتخزينه من خلالها ..
كفاصل أنيق معلق بين الفراغات صنع المصمم مجموعة من الأرفف الخشبية، لتمتلك مساحة تخزين غير متوقعة وتساعدك على تنظيم أفضل لأدواتك وقطعك الديكورية وكتبك ..
يمكنك قراءة .. كيف تختار البانيو المثالي لحمامك