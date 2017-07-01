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10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك

آية منير آية منير
Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
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منزل جميل ذو تصميم ديكوري ولكن بلا مساحات تخزين مناسبة، هل تظن انه سينجح، بالطبع لا بل سيواجه اهل هذا المنزل العديد من المشاكل حتى وإن كانت مساحة منازلهم كبيرة إلى حد ما، كثيرًا ما تتسبب المساحات الضيقة في تعكير صفو منازلنا الجميلة، ولكن مع عدم توافر مساحات تخزين قد تفشل المساحات الكبيرة في تعويض هذا الخلل، ولكن مهندسو التصميم الداخلي نجحوا في ابتكار الحيل والحلول الذكية والتي تساعدنا علىحل هذه الأزمة واكتساب المزيد من المساحات التخزينية في كل ركن في منازلنا،
في هذا المقال، نستعرض معكم  10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك قد تجد من بينهم ما يناسبك ..

1. في الاماكن ذات التصميم الهندسي الغريب ..

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura Living roomStorage
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

في الممساحات والأماكن ذات التصميم الهندسي الغريب والغير معتاد سواء كان بارتفاعات قليلة أو بزوايا حادة او بأسقف مائلة، يمكنك تنفيذ خزانة بأي شكل تفضله وتستفيد من هذ المساحة التي قد تُهمل على المدى الطويل ونفقد اهميتها ..

2. الزوايا والأركان ..

Storage homify غرفة نوم
homify

Storage

homify
homify
homify

الزوايا والاركان كنز كامن في منزلك، فهي قد تساعدك على حل الكثير من المشكلات والأزمات خاصة مع المساحات الصغيرة، قم باستغلالها وتصميمها على هيئة أرفف مفتوحة أو مغلقة أو خزانات بمرونة كبيرة لتنجح في دمجها داخل تفاصيل التصميم ..

3. مرآة الحمام ..

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski BathroomStorage خشب متين Wood effect
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

مرآة الحمام أحد أهم عناصره، والتي قد تكون كلمسة فنية بسبب تصميمها الفريد من نوعه، ولكن يمكنك استغلالها وتحويلها كوحدة تخزين صغيرة تساحدك في تجميع كل ادواتك الخاصة والتي تحتاج حفظها بعيدا عن متناول الأيدي ..

4. مقعد أنيق في غرفة طفلك..

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO Nursery/kid's roomStorage
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

مقعد خشبي أنيق في غرفة طفلك، مزود بخزانة وسهل الفتح، هوتصميم مميز وعملي وسيضيف لغرفة طفلك المزيد من التنظيم والترتيب بل ويتعود الطفل على عادات ثابتة تساعده مثل هذه الوحدات فيها ..

5. أريكة وخزانة في نفس الوقت ..

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

أركة مزودة بادراج سحرية تُستخدم كوحدة تخزين للاحذية أو ملابس التشوية أو غيرها من الأغراض التي تحتاج فصلها وتخزينها ..

6. مكتبة خاصة ..

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

ارتفاع مستوى السرير يترك لنا مساحة مميز للتخزين أو تحويلها لأرفف مفتوحة لكتبك المفضلة أو غيرها من القطع الديكورية المميزة ..

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7. تصميم سهل تنفيذه ..

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

تصميم لغرفة نومة اطفال يتكون من وحدة تخزين كبيرة وثابتة على الأرض بمستوى منخفض وكل ما احتاجه المصمم ليُضيف سررين للغرفة، هو مراتب ومجموعة وسادات ..

8. وحدة من صُنعك ..

Tessera 9 Cube Storage Unit ASPACE Nursery/kid's roomStorage
ASPACE

Tessera 9 Cube Storage Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

اصنع بنفسك وحدة تخزين خاصة بمنزلك، لن تحتاج اكثر من مجموعة ألواح خشبية متوازية، لتصميم وحدة مكونة من أرفف مرتبة ومصنوعة بعناية فائقة ..

9. أسفل السرير ..

Sofa Beds, THE STORAGE BED THE STORAGE BED BedroomBeds & headboards
THE STORAGE BED

Sofa Beds

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

أسفل السرير مساحة مميزة للتخزين ولكن احرص أن تحافظ عليها بعيدا عن الأتربة والحشرات، لذا يتم عزلها بشكل مناسب وتصميمها بفكر عملي لحماية ما نقوم بتخزينه من خلالها ..

10. أماكن غير معتادة ..

Orixás, omnibus arquitetura omnibus arquitetura غرفة المعيشة خشب متين Multicolored
omnibus arquitetura

omnibus arquitetura
omnibus arquitetura
omnibus arquitetura

كفاصل أنيق معلق بين الفراغات صنع المصمم مجموعة من الأرفف الخشبية، لتمتلك مساحة تخزين غير متوقعة وتساعدك على تنظيم أفضل لأدواتك وقطعك الديكورية وكتبك ..

يمكنك قراءة .. كيف تختار البانيو المثالي لحمامك

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