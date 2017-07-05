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أعطي حمامك حافة مميزة باستخدام البلاط! 18 تصميم رائع

Heba khlili Heba khlili
Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomToilets
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عندما يتعلق الأمر بديكور جدران الحمام، يأتي البلاط كعنصر أساسي ومناسب للتزين والتجميل، كما يعتبر من أهم المواد التي ينصح بها  مصممي الحمامات والمهنيين، فهو مادة تتميز بتنوع بالأشكال والأحجام والألوان، كما تختلف أنماطها بين الحديثة والانتقائية والريفية والاستعمارية وغيرها. بالإضافة لذلك يتميز البلاط أو السيراميك بإمكانية الدمج بنيه وبين مواد أخرى مثل الحجر والخشب ليعطي المزيد من التألق.
أين يمكنك إدراج حافة البلاط المميزة؟ الجميل انه يمكنك إدراجها في أي مكان في الحمام، مثلا: داخل مقصورة الاستحمام، أو حول حوض الاستحمام، أو كشريط صغير يحيط بالمرحاض، أو حتى حول منطقة المغسلة.

اليوم في هوميفي نريد أن نطلعك عزيزي القارئ على 18 تصميم مذهل لاستخدام البلاط على أحد جدران الحمام، الذي سيجعل حمامك يظهر بطريقة مميزة وجميلة… تابع معنا!

1. الفيروزي

Teal Antique Crackle Metro Tiles Walls and Floors Ltd Walls & flooringWall & floor coverings سيراميك Turquoise tiles,antique,crackle,tile,metro,brick,wall,walls,feature,white,vintage,period,bathroom,spalshback,shabby,chic,'
Walls and Floors Ltd

Teal Antique Crackle Metro Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

استخدام السيراميك بتدرجات اللون الفيروزي على الحائط بجانب البانيو المطلي باللون النحاسي أعطى نمط استعماري رائع.

2. الأسود

NEOCIM Patch Classic Noir homify BathroomDecoration سيراميك ceramics,ceramic tiles,bath floor,bathroom floor,bathroom walls,bathroom,bath
homify

NEOCIM Patch Classic Noir

homify
homify
homify

الأسود سيد الألوان ويعطي دائما انطباع الأناقة والجمال.

3. الفسيفساء

Caledonia Wall & Floor Tiles The London Tile Co. Walls & flooringTiles
The London Tile Co.

Caledonia Wall & Floor Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

البلاط الفسيفساء في منطقة الاستحمام مع الإضاءة الطبيعية أعطت تأثير مميز للحمام.

4. المزركش

Bathroom, olivia Sciuto olivia Sciuto حمام
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

البلاط السداسي الأضلاع شكل زخارف وزركشه فريدة من نوعها حول المغسلة.

5. اللون الموحد

Bathroom, olivia Sciuto olivia Sciuto حمام
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

لا تقلل من جمالية اللون الموحد سيعطي إشراق

6. شريط من الفسيفساء

Salvador Grey Mosaic Room Setting Target Tiles حمام
Target Tiles

Salvador Grey Mosaic Room Setting

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

فقط بشريط من الفسيفساء تم ربط كل الحمام.

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7. حيوية

Leaf Bronze Feature Target Tiles BathroomDecoration
Target Tiles

Leaf Bronze Feature

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

شريط من السيراميك طولي مع لمعان مذهل.

8. لونين مختلفين

Coral Grey Mosaic Bathroom Feature Target Tiles حمام
Target Tiles

Coral Grey Mosaic Bathroom Feature

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

 استخدام لونين من السيراميك فكرة رائعة لتحديد منطقة الاستحمام بدون أي عوائق.

9. الأسود والذهب!

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomToilets
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

هل هذا حقيقي؟ روعه الدمج بين السيراميك اللميع الأسود مع شريط ذهبي جذاب.

10. مع الخشب!

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomLighting
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

تجانس رائع بين السيراميك الرمادي مع الرف الخشبي.

11. من القصص الخيالية!

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto BathroomMirrors
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

يتوفر حتى باللون الزهري.

12. مع بانيو معدني

Metallic Tiles, Elalux Tile Elalux Tile حمام البلاط Metallic/Silver
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

جدار أبيض صافي مع شريط من السيراميك البني المزخرف… روعه

13. تداخل في الألوان

Metallic Tiles, Elalux Tile Elalux Tile حمام البلاط Metallic/Silver
Elalux Tile

Elalux Tile
Elalux Tile
Elalux Tile

في منتصف الجدار وبتناسق هندسي رائع، يمكنك دمج نوعين من السيراميك بطريقة رائعة.

14. مزيج جميل

座喜味のヴィラ, 岡部義孝建築設計事務所 岡部義孝建築設計事務所 حمام
岡部義孝建築設計事務所

岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所
岡部義孝建築設計事務所

مزيج فريد من نوعه بين القوام والألوان مع الرخام والحجر الرملي والبلاط.

15. التطابق الممتع

稚児宮通の家, 加門建築設計室 加門建築設計室 حمام
加門建築設計室

加門建築設計室
加門建築設計室
加門建築設計室

استخدام السيراميك الملون بطريقة ممتعه لجدار منطقة الاستحمام وحافة البانيو.

16. الفحم النقي

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

الأناقة الداكنة للون الرمادي للسيراميك.

17. الأناقة الترابية

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG BathroomSinks
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

الجدار الحجري جنبا إلى جنب مع السيراميك البيج، الإضاءة الأرضية زادت من جمالية الألوان الترابية.

18. مبلطة جزئيا

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

بهذا الطريقة بالتبليط يمكنك تشكيل رسومات مثل هذه التي تبدو كأوراق شجر متبادلة.

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