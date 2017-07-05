أعطي حمامك حافة مميزة باستخدام البلاط! 18 تصميم رائع

عندما يتعلق الأمر بديكور جدران الحمام، يأتي البلاط كعنصر أساسي ومناسب للتزين والتجميل، كما يعتبر من أهم المواد التي ينصح بها مصممي الحمامات والمهنيين، فهو مادة تتميز بتنوع بالأشكال والأحجام والألوان، كما تختلف أنماطها بين الحديثة والانتقائية والريفية والاستعمارية وغيرها. بالإضافة لذلك يتميز البلاط أو السيراميك بإمكانية الدمج بنيه وبين مواد أخرى مثل الحجر والخشب ليعطي المزيد من التألق.
أين يمكنك إدراج حافة البلاط المميزة؟ الجميل انه يمكنك إدراجها في أي مكان في الحمام، مثلا: داخل مقصورة الاستحمام، أو حول حوض الاستحمام، أو كشريط صغير يحيط بالمرحاض، أو حتى حول منطقة المغسلة.
اليوم في هوميفي نريد أن نطلعك عزيزي القارئ على 18 تصميم مذهل لاستخدام البلاط على أحد جدران الحمام، الذي سيجعل حمامك يظهر بطريقة مميزة وجميلة… تابع معنا!
استخدام السيراميك بتدرجات اللون الفيروزي على الحائط بجانب البانيو المطلي باللون النحاسي أعطى نمط استعماري رائع.
الأسود سيد الألوان ويعطي دائما انطباع الأناقة والجمال.
البلاط الفسيفساء في منطقة الاستحمام مع الإضاءة الطبيعية أعطت تأثير مميز للحمام.
البلاط السداسي الأضلاع شكل زخارف وزركشه فريدة من نوعها حول المغسلة.
لا تقلل من جمالية اللون الموحد سيعطي إشراق
فقط بشريط من الفسيفساء تم ربط كل الحمام.
شريط من السيراميك طولي مع لمعان مذهل.
استخدام لونين من السيراميك فكرة رائعة لتحديد منطقة الاستحمام بدون أي عوائق.
هل هذا حقيقي؟ روعه الدمج بين السيراميك اللميع الأسود مع شريط ذهبي جذاب.
تجانس رائع بين السيراميك الرمادي مع الرف الخشبي.
يتوفر حتى باللون الزهري.
جدار أبيض صافي مع شريط من السيراميك البني المزخرف… روعه
في منتصف الجدار وبتناسق هندسي رائع، يمكنك دمج نوعين من السيراميك بطريقة رائعة.
مزيج فريد من نوعه بين القوام والألوان مع الرخام والحجر الرملي والبلاط.
استخدام السيراميك الملون بطريقة ممتعه لجدار منطقة الاستحمام وحافة البانيو.
الأناقة الداكنة للون الرمادي للسيراميك.
الجدار الحجري جنبا إلى جنب مع السيراميك البيج، الإضاءة الأرضية زادت من جمالية الألوان الترابية.
بهذا الطريقة بالتبليط يمكنك تشكيل رسومات مثل هذه التي تبدو كأوراق شجر متبادلة.
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