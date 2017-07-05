أعطي حمامك حافة مميزة باستخدام البلاط! 18 تصميم رائع

عندما يتعلق الأمر بديكور جدران الحمام، يأتي البلاط كعنصر أساسي ومناسب للتزين والتجميل، كما يعتبر من أهم المواد التي ينصح بها مصممي الحمامات والمهنيين، فهو مادة تتميز بتنوع بالأشكال والأحجام والألوان، كما تختلف أنماطها بين الحديثة والانتقائية والريفية والاستعمارية وغيرها. بالإضافة لذلك يتميز البلاط أو السيراميك بإمكانية الدمج بنيه وبين مواد أخرى مثل الحجر والخشب ليعطي المزيد من التألق.

أين يمكنك إدراج حافة البلاط المميزة؟ الجميل انه يمكنك إدراجها في أي مكان في الحمام، مثلا: داخل مقصورة الاستحمام، أو حول حوض الاستحمام، أو كشريط صغير يحيط بالمرحاض، أو حتى حول منطقة المغسلة.

اليوم في هوميفي نريد أن نطلعك عزيزي القارئ على 18 تصميم مذهل لاستخدام البلاط على أحد جدران الحمام، الذي سيجعل حمامك يظهر بطريقة مميزة وجميلة… تابع معنا!