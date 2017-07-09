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22 منزل مثالي… لمنزل أحلامك

Heba khlili Heba khlili
Casa Residencial, SDHR Arquitectura SDHR Arquitectura منازل خشب رقائقي White
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الكل لديه التصميم والأسلوب المثالي لمنزل الأحلام، ولن يكون مقال واحد كافي لتلخيص وسرد كل التصاميم المناسبة لجميع الأذواق. تتنوع المنازل بين الصغيرة والكبيرة بين التقليدية أو الحديثة، المكونة من طابق أو طابقين.
في مقال اليوم نعرض لك 22 تصميم مميز لمنازل تحلم أن تعيش بها، منازل مليئة بالسحر والأناقة، والأهم أنها مناسبة لجميع الميزانيات!

1. المنزل الصغير

Kairos Apartaestudios, CS Arquitectos CS Arquitectos منازل
CS Arquitectos

CS Arquitectos
CS Arquitectos
CS Arquitectos

هذا المنزل صحيح أنه صغير المساحة ولكنه وظيفي وعملي تتجمع فيه غرفة المعيشة والمطبخ في مساحة واحدة. منزل مكون من الطوب الأحمر والخرسانة البيضاء.

2. المنزل العالي

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

منزل مع ارتفاع على الأرض أعطى الكثير من الرقي، مع الكثير من الحداثة وظلال من الرمادي، كما زادت الإضاءة الأرضية من جمالية هذا المنزل العالي.

3. المنزل الريفي

homify منازل خشب
homify

homify
homify
homify

أعمدة الخشبية والأحجار هي أبطال هذا المنزل الريفي، ستعيش أجمل الليالي في نسمات الهواء الريفية.

4. منزل الطوب الأحمر

homify منازل الطوب Beige
homify

homify
homify
homify

منزل حديث مصنوع من الكثير من الطوب الأحمر الصغير في تصميم لا تشوبه شائبة.

5. المنزل الفخم

kc 320, costa & valenzuela costa & valenzuela منازل
costa &amp; valenzuela

costa & valenzuela
costa &amp; valenzuela
costa & valenzuela

منزل مكون من طابقين مناسب للعائلة الكبيرة، بتصميم فيه العديد من الفتحات الطولية والعرضية التي تعمل على رسم تموجات بين الظل والضوء.

6. المنزل المنير

homify منازل الطوب Beige
homify

homify
homify
homify

الإضاءة والحداثة هذه التفاصيل المخفية تحت هذا المنزل، أضواء LED توفر كل الأناقة التي لمثل هذا المنزل المعاصر.

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7. المنزل الخشبي

Casa cubica madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS منازل خشب Wood effect
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

الخشب والخشب فقط هو المادة المستخدمة في بناء هذا المنزل، وبالطبع الخشب المقاوم والمتين، وعلى الرغم من أن الخشب لا يعتبر كأساس لمنزل كامل، إلا أن هذا المنزل يظهر لنا أن ذلك ممكنا، النتيجة رائعة.

8. المنزل ذو المدخل الخاص

Casa oZsO, Martin Dulanto Martin Dulanto منازل
Martin Dulanto

Casa oZsO

Martin Dulanto
Martin Dulanto
Martin Dulanto

منزل ذو مدخل فاخر بغض النظر عما إذا كان طابق واحد. الإبداع في مزج العناصر أمر جعل المنزل يظهر بشكل حيوي.

9. المنزل العمودي

Fachadas, Vektor arquitek Vektor arquitek منازل
Vektor arquitek

Vektor arquitek
Vektor arquitek
Vektor arquitek

  قد يكون اختيار المنزل بالبعد العامودي افضل خيار في حال كانت المساحة الأفقية لديك قليلة.  يمكنك الاستفادة الكاملة من كل المساحة العامودية الحديثة، والتنوع في استخدام الزجاج والجدران البيضاء.

10. الجدران تحدث فرق

Kubik Aqua, Anapoima, Colombia, Kubik Lab Kubik Lab منازل
Kubik Lab

Kubik Lab
Kubik Lab
Kubik Lab

 ليس بالضرورة أن يكون المنزل بألوان محايدة ومملة، على سبيل المثال، هذا الجدار من الأحجار الكبيرة على واجهة المنزل أعطاه لهجة ريفية أنيقة.

11. الخرسانة بأفضل حالاتها

Casa IQ, AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS منازل
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

السقف الأحمر المائل والخرسانة يجعل المنزل يظهر بمظهر رائع وخلاب. التفاصيل بألوان داكنة تعطي فخامة والجدران العالية توفر الأمن.

12. رومانسي وجميل

Casa Residencial, SDHR Arquitectura SDHR Arquitectura منازل خشب رقائقي White
SDHR Arquitectura

SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura

مع الكثير من البياض الكثير من سحر نظرا للأشكال التي تم اختيارها للأبواب والنوافذ، وهذا البيت من النمط الكلاسيكي هو الكمال بالنسبة لمنزل الحلم.

13. المنزل بالوان محايدة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

نغمات محايدة وتفاصيل من الحديد الأسود والكثير من المساحة الخضراء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. مثالية للاسترخاء.

14. النمط الاستعماري

Área de Lazer, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados منازل
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

منزل على منصة تجعل المنزل اكثر برودة، وبلون ازرق وبأرضية من الخشب.

15. الكلاسيكي

RESIDÊNCIA LITORAL - PINHAL / RS, daniel villela arquitetura daniel villela arquitetura منازل
daniel villela arquitetura

daniel villela arquitetura
daniel villela arquitetura
daniel villela arquitetura

كلاسيكي ولكن جريء ومبتكر، هذا المنزل اتخذ النظرة الكلاسيكية بفضل المظلة من الخرسان التقليدية ونغمات الترابية… روعة!

16. تباين ريفي

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture منازل
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

تم توزيع كل هذه العناصر من الحجر والخشب والطوب التي نحلم بها في أي منزل من النمط الريفي في توازن مثالي للواجهة، مما يعطي أيضا الجانب الترحيبي.

17. منزل الإجازات

Centro de transformación de café, taller garcia arquitectura integral taller garcia arquitectura integral منازل
taller garcia arquitectura integral

taller garcia arquitectura integral
taller garcia arquitectura integral
taller garcia arquitectura integral

هواء عليل يتدفق من هذا المنزل الصغير التقليدي الجميل، الأبيض مع الطوب الأحمر بمظهر جذاب.

18. النمط الأمريكي

Landelijke eigentijdse woning, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten منازل
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

منزل من النمط الأمريكي الكلاسيكي بسياج منخفض الارتفاع، والكثير من اللون الأبيض واللمسات البلورية لإعطاء هيبة، منزل مريح وأنيق.

19. الحجري الأنيق

Projeto Residencial em estilo rústico/campestre a ser construída na cidade de Três Coroas/RS, na Serra Gaúcha/Vale do Paranhana, Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista منزل ريفي الطوب Multicolored
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista
Cíntia Schirmer | arquiteta e urbanista

منزل حديث ودافئ مع الحجر الداكن وسقف ذو شكل جبلي يظهره بطريقة كلاسيكية فخمة.

20. منزل بجدران حجرية

PROJEKT DOMU EX 8 G2 (wersja B) - design z najwyższej półki, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

الجدار المكون من الأحجار والمصفوفة بطريقة عفوية أظهرت المنزل بطريقة لطيفة، هذا المنزل الصغير يبدو مريح وجميل مع حديقة صغيرة.

21. منزل على أعمدة قصيرة

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ منازل
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

أعمدة قصيرة وإضاءة أرضية على قاعدة خشبية، في بيئة بيضاء، مع العديد من النوافذ والأبواب الزجاجية، مضاءة جيد تجعل هذا المنزل منزل الأحلام.

22. المنزل الكبير والعالي

Willa w Kłodawie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski منازل
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

الكثير الخشب عسلي، مع الجدران من الخرسانة البيضاء والحجر الأسود… توازن الأحجام والأشكال بين الحداثة والصناعية والريفية… نتيجة مذهلة.

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