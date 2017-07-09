22 منزل مثالي… لمنزل أحلامك

الكل لديه التصميم والأسلوب المثالي لمنزل الأحلام، ولن يكون مقال واحد كافي لتلخيص وسرد كل التصاميم المناسبة لجميع الأذواق. تتنوع المنازل بين الصغيرة والكبيرة بين التقليدية أو الحديثة، المكونة من طابق أو طابقين.
في مقال اليوم نعرض لك 22 تصميم مميز لمنازل تحلم أن تعيش بها، منازل مليئة بالسحر والأناقة، والأهم أنها مناسبة لجميع الميزانيات!
هذا المنزل صحيح أنه صغير المساحة ولكنه وظيفي وعملي تتجمع فيه غرفة المعيشة والمطبخ في مساحة واحدة. منزل مكون من الطوب الأحمر والخرسانة البيضاء.
منزل مع ارتفاع على الأرض أعطى الكثير من الرقي، مع الكثير من الحداثة وظلال من الرمادي، كما زادت الإضاءة الأرضية من جمالية هذا المنزل العالي.
أعمدة الخشبية والأحجار هي أبطال هذا المنزل الريفي، ستعيش أجمل الليالي في نسمات الهواء الريفية.
منزل حديث مصنوع من الكثير من الطوب الأحمر الصغير في تصميم لا تشوبه شائبة.
منزل مكون من طابقين مناسب للعائلة الكبيرة، بتصميم فيه العديد من الفتحات الطولية والعرضية التي تعمل على رسم تموجات بين الظل والضوء.
الإضاءة والحداثة هذه التفاصيل المخفية تحت هذا المنزل، أضواء LED توفر كل الأناقة التي لمثل هذا المنزل المعاصر.
الخشب والخشب فقط هو المادة المستخدمة في بناء هذا المنزل، وبالطبع الخشب المقاوم والمتين، وعلى الرغم من أن الخشب لا يعتبر كأساس لمنزل كامل، إلا أن هذا المنزل يظهر لنا أن ذلك ممكنا، النتيجة رائعة.
منزل ذو مدخل فاخر بغض النظر عما إذا كان طابق واحد. الإبداع في مزج العناصر أمر جعل المنزل يظهر بشكل حيوي.
قد يكون اختيار المنزل بالبعد العامودي افضل خيار في حال كانت المساحة الأفقية لديك قليلة. يمكنك الاستفادة الكاملة من كل المساحة العامودية الحديثة، والتنوع في استخدام الزجاج والجدران البيضاء.
ليس بالضرورة أن يكون المنزل بألوان محايدة ومملة، على سبيل المثال، هذا الجدار من الأحجار الكبيرة على واجهة المنزل أعطاه لهجة ريفية أنيقة.
السقف الأحمر المائل والخرسانة يجعل المنزل يظهر بمظهر رائع وخلاب. التفاصيل بألوان داكنة تعطي فخامة والجدران العالية توفر الأمن.
مع الكثير من البياض الكثير من سحر نظرا للأشكال التي تم اختيارها للأبواب والنوافذ، وهذا البيت من النمط الكلاسيكي هو الكمال بالنسبة لمنزل الحلم.
نغمات محايدة وتفاصيل من الحديد الأسود والكثير من المساحة الخضراء للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. مثالية للاسترخاء.
منزل على منصة تجعل المنزل اكثر برودة، وبلون ازرق وبأرضية من الخشب.
كلاسيكي ولكن جريء ومبتكر، هذا المنزل اتخذ النظرة الكلاسيكية بفضل المظلة من الخرسان التقليدية ونغمات الترابية… روعة!
تم توزيع كل هذه العناصر من الحجر والخشب والطوب التي نحلم بها في أي منزل من النمط الريفي في توازن مثالي للواجهة، مما يعطي أيضا الجانب الترحيبي.
هواء عليل يتدفق من هذا المنزل الصغير التقليدي الجميل، الأبيض مع الطوب الأحمر بمظهر جذاب.
منزل من النمط الأمريكي الكلاسيكي بسياج منخفض الارتفاع، والكثير من اللون الأبيض واللمسات البلورية لإعطاء هيبة، منزل مريح وأنيق.
منزل حديث ودافئ مع الحجر الداكن وسقف ذو شكل جبلي يظهره بطريقة كلاسيكية فخمة.
الجدار المكون من الأحجار والمصفوفة بطريقة عفوية أظهرت المنزل بطريقة لطيفة، هذا المنزل الصغير يبدو مريح وجميل مع حديقة صغيرة.
أعمدة قصيرة وإضاءة أرضية على قاعدة خشبية، في بيئة بيضاء، مع العديد من النوافذ والأبواب الزجاجية، مضاءة جيد تجعل هذا المنزل منزل الأحلام.
الكثير الخشب عسلي، مع الجدران من الخرسانة البيضاء والحجر الأسود… توازن الأحجام والأشكال بين الحداثة والصناعية والريفية… نتيجة مذهلة.
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