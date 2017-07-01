10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية

بقدر اهتمامنا بتلك المساحات المعيشية التي تستقبل الكثير من الزائرين، والتي تتحدث بلسان المنزل ويتم من خلالها تقييم الذوق العام للمنزل، بقدر اهتمامنا بتصميم غرف أطفالنا، التي نسعى لجعلها مساحة مليئة بالراحة والمرح، إضافة إلى الرغبة في تحقيق أهداف توفير الفضاء، وتصميم مساحات تخزينية تسع كل العابهم ومقتنياتهم الصغيرة التي ما غن تتناثر هنا وهناك حتى تسبب الفوضى.
في مقال اليوم من هوميفاي، جمعنا لكم 10 تصميمات أنيقة مع أفكار مبتكرة لغرف أطفال أنيقة ومريحة وخالية من الأنماط المتكررة التقليدية التي انتشرت في أغلب المنازل الحديثة. شاهدوهم جميعًا واختاروا ما يناسب تصميمات منازلكم وشخصيات أطفالكم!
بدلًا من اللوح الأمامي التقليدي للسرائر، والاشكال المجسمة المبالغ في تصميماتها، يمكنك الحصول على سرير مع تصميم مجسم ولكن على الطريقة التركية البسيطة والأنيقة، كما في هذا التصميم، لن تحصل فقط على تصميم مميز للسرير، بل أيضًا ديكور فريد للجدار!
أصبح الكمود قطعة تقليدية في تصميم غرف نوم الأطفال، بل إنه يحولها في بعض الأحيان إلى تصميم يقترب من غرف البالغين، لذا يمكنك استبداله بطاولة معلقة كما في تلك الغرفة الأنيقة، وتزيينها بمصباح جانبي يليق بالفكرة العامة لتصميم غرفة طفلك.
تصميم السرير على طريقة الأريكة والمكتبة الخفية في الجدار وتلفاز معلق في الجدار بدون منضدة، 3 حلول ذكية وأنيقة لتصميم غرفة أطفال بمساحة صغيرة، ويمكنك تحقيق الاستفادة القصوى بتصميم الأريكة الزدوجة، التي يمكنك سحب الدرج السفلي منها لتصبح سرير بمستويين.
التصميمات الأرضية هي الاتجاه السائد هذا العام، وقد فرض سيطرته وبقوة على أغلب أجزاء المنزل، وخاصة غرفة المعيشة وغرفة الأطفال. وفيما يتعلق بغرفة طفلك؛ ستجد أن التصميم الأرضي يوفر له عامل الأمان والسلامة ويوفر لك راحة البال، بدلًا من القلق الدائم خوفًا من سقوط طفلك من سريره، إلى جانب أن هذه الطريقة توفر كثيرًا في الميزانية، فكل ما تحتاج إليه هو مرتبة مريحة، وبعض الوسائد!
تبقى البساطة خيارًا رابحًا سواء كانت في المساحات الكبيرة أو الصغيرة، خاصة أن التفاصيل الطفولية الكثيرة في تصميم السرير والاكسسوارات، تتطلب منك تغيير الغرفة بالكامل في كل مرحلة عمرية يمر بها الطفل، ولكن البساطة مع الاحتفاظ ببعض اللمسات الطفولية المرحة في الستائر أو قطعة السجاد، وربما بعض اللوحات أو الألعاب لتزيين الجدار، لن تتطلب منك سوى بضعة تغييرات بسيطة غير مكلفة.
ليس بالضرورة اتباع الطريقة التقليدية لإضافة الناموسية إلى سرير طفلك، يمكنك إضافة ستائر خفيفة لتظلل سريره وتمنحه نفس وظيفة الناموسية ولكن بطريقة ابداعية أكثر أناقة. يمكنك ملاحظة التصميم المبتكر أيضًا للكمود والمكتبة الصغيرة إلى جانب السرير!
في غرف الأطفال المزدوجة دائمًا ما يكون العائق هو الفاصل، يتحير الأباء كثيرا في اختيار شكل وتصميم الفاصل بين السريرين، ولكن الأمر لا يحتاج إلى كل هذا العناء، فقط طاولة بسيطة لا تشبه الكمود، يمكنها الفصل بين سريري أطفالك بطريقة انيقة مميزة، ويمكنها أيضًا أن تشكل وسيلة لتحقيق التناسق في الغرفة كما في هذا التصميم الذي اختيرت فيه الطاولة بتصميم خشبي بنغمة فاتحة تلتقي في سلاسة مع تصميم الديكور الخشبي للجدار خلف السريرين.
بدلًا من التصميم التقليدي للسرير، يمكنك تصميم منصة مرتفعة عن الأرض ووضع المرتبة عليها، للاستفادة من المساحة الباقية كمنضدة أو مقعد للجلوس وربما دمج الخزانة فيها، وكذلك استخدامها كأساس لتصميم باقي أجزاء الغرفة كالدولاب في هذا التصميم.
في الغرف الطولية يُصبح وضع سريرين أمرًا صعبًا يحتاج إلى الكثير من التنازلات، ولكن مع تلك الفكرة سيصبح بإمكانك تصميم غرفة اطفال زوجية مع كافة التفاصيل التي تتمناها، حيث تصميم سريرين في هيكل واحد ممتد، مع أدراج للتخزين، ورف لترتيب قطع الديكور.
إذا كان طفلك يحب الاختباء والحصول على مكانه الخاص، يمكنك منحه ما يحبه ودمجه في تصميم غرفته من خلال هذا التصميم، حيث السرير مع سقف وستائر وفتحة دخول، ويمكنك استخدام السقف كرف كبير لترتيب قطع الديكور وتزيين الغرفة.
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