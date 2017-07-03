أناقة الألوان الفاتحة في تصميم منزل كلاسيكي أنيق

ماذا سيحدث لو خرجنا قليلًا عن المألوف في تصميم منازلنا وابتعدنا عن الأساليب والطرق التقليدية؟ بالتأكيد ستحصل على تصميم منزل رائع مميز عن بقية التصميمات الأخرى وسيكون مزود بلمستك الشخصية.

اليوم سنقوم سويًا بأخذ جولة في منزل خرج مصممه عن المألوف وابتعد عن ألوان النمط الكلاسيكي التقليدية وهي البني والبيج والألوان الداكنة ليقوم باستخدام ألوان فاتحة وناعمة وهي الوردي والأبيض واللبني.