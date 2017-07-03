أناقة الألوان الفاتحة في تصميم منزل كلاسيكي أنيق

ماذا سيحدث لو خرجنا قليلًا عن المألوف في تصميم منازلنا وابتعدنا عن الأساليب والطرق التقليدية؟ بالتأكيد ستحصل على تصميم منزل رائع مميز عن بقية التصميمات الأخرى وسيكون مزود بلمستك الشخصية.
اليوم سنقوم سويًا بأخذ جولة في منزل خرج مصممه عن المألوف وابتعد عن ألوان النمط الكلاسيكي التقليدية وهي البني والبيج والألوان الداكنة ليقوم باستخدام ألوان فاتحة وناعمة وهي الوردي والأبيض واللبني.
بطريقة رائعة تم تصميم غرفة النوم الكلاسيكية التي لا تحتوي على الكثير من التفاصيل المعقدة، فقد تم تغطية الجدران المحيطة بالسرير بورق الفينيل المزخرف بزخرفة الرخام الهادئة وتم استخدام إطار فني لملء الفراغ وإضافة لمسة إبداعية على الغرفة. تم تخصيص جزي من الغرفة ليكون غرفة ملابس مستقلة.
الجدير بالذكر هنا أيضًا أن لمسة اللون البنفسجي على الستائر والمفروشات أضافت شعور رائع بدفء التصميم وأناقته.
كما ذكرنا أن الغرفة تتسم بابتعادها عن التعقيد في إضافة التفاصيل، فقد تم المزج بين عدة ألوان بطريقة إبداعية متكاملة سلسة، فقد تم إضافة اللون البنفسجي واستخدامه في الستائر والفوتيه الصغير الذي تم وضعه في أحد زوايا الغرفة، وعلى الجدار المقابل للسرير تم تثبيت عدد من اللوحات الفنية التي تعزز أجواء الطابع الكلاسيكي المميز.
في تصميم مميز وفريد من نوعه للطابع الكلاسيكي، تم الاعتماد بشكل كامل عند اختيار الأثاث والاكسسوارات على الألوان المشرقة التي تبث روح البهجة والحيوية على أجواء المنزل، حيث تم الاتجاه لاستخدام أريكة جلوس مريحة وفوتيه بألوان مختلفة لكنها متناسقة وكذلك استخدام سجادة مزخرفة باللون اللبني لمزيد من التكامل والتناسق. وعند النظر لهذه المساحة ستلاحظ أن كافة التفاصيل الموجودة على الجدران والسقف كلاسيكية للاحتفاظ بالتراث بطريقة جديدة ومبتكرة.
من زاوية أخرى لغرفة المعيشة، نلاحظ أنه تم الاتجاه في هذه المساحة لاستخدام الأرضية الخشبية التي تتناسب مع تصميم الأثاث، ولمزيد من لاسترخاء أيضًا تم تثبيت مدفئة كلاسيكية صغيرة، وأعلاها تم تثبيت قطعة من الرخام لوضع شاشة التلفاز، ونظرًا لأنه تم الاتجاه لتصميم النوافذ لتكون كبيرة بطول الجدار فقد تم اختيار ستائر شفافة بسيطة تتميز بألوانها الهادئة التي تتناسب مع ألوان الأريكة والوسائد.
المنزل كما لاحظنا مكون من طابقين، تم تصميم الطابق الأول ليكون متعدد الأغراض ويكون بمثابة غرفة معيشة ومطبخ وغرفة سفرة.
كافة الغرف صُممت بنفس الطريقة الأنيقة وبألوان في غاية التناسق لإحداث هذا التكامل، ولون الجدران الأبيض هنا كان الخيار الأنسب لهذا التصميم المدمج لإضافة مزيد من الشعور باتساع المساحة. المطبخ تصميمه مودرن بسيط اعتمد على الخزانات الخفية في الأعلى لاستيعاب كافة الأدوات والابتعاد عن الفوضى، وبالنسبة لغرفة لسفرة فقد تم استخدام طاولة خشبية صغيرة حولها مقاعد خشبية منجدة باللون الأبيض الهادئ أضافت لمسة رائعة على المكان بغض النظر عن أهميتها.
كما نرى أن مساحة المنزل ليست كبيرة بالقدر الكافي، لذا فقد تم لاتجاه لعدة طرق جعلت المصمم يتغلب على هذا الأمر، فقد قام بتصميم النوافذ لتكون كبيرة للسماح لأكبر قدر من الإضاءة للدخول للمنزل لمزيد من الإشراق، كما تم الاعتماد على التصميم المدمج والمفتوح وكذلك جعل كافة الجدران بيضاء، كما تم فصل هذه المساحة عن الباب الرئيسي للمنزل من خلال باب زجاجي لمزيد من الخصوصية.
في الطابق العلوي للمنزل الذي تم تصميمه ليتضمن غرف النوم والحمامات، وتم استغلال الممر المؤدي للغرف لتنفيذ مساحة للاسترخاء، ففي الزاوية تم وضع أريكة منجدة صغيرة، وبالنسبة للجدران فقد تم استخدام ورق الجدران الفينيل المزخرف لإضافة لمسة كلاسيكية مميزة. إضافة تابلوه فني مكون من ثلاثة أجزاء أعلى الأريكة أضاف شعور مذهل بأناقة هذه المساحة الرائعة.
في الزاوية الأخرة للممر العلوي تم تصميم غرفة مكتب صغيرة متكاملة وذلك من خلال وضع مكتب صغير وخزانة من الخشب والزجاج في أحد الجوانب لحفظ الكتب وإبقاء لمكتب بعيد عن فوضى الازدحام. استخدام مقعد ملون مع المكتب الخشبي الكلاسيكي تناسب بدرجة كبيرة مع تصميم المنزل الكلي وألوانه الجذابة.
اللون اللبني من الألوان المميزة التي تساعد على الاسترخاء والهدوء داخل المنزل، فما بالك إذا تم مزجه باللون الأبيض؟!
في غرفة معيشة إضافية تم تصميمها بطريقة تقليدية تتكون من أريكة مريحة ومكتبة صغيرة وطاولة أسفل التلفاز، كما تم إضافة بعض الاكسسوارات إلى الغرفة سواء على الجدران أو على الطاولة أضافت مزيد من أجواء الرقي والبساطة.
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