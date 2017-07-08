22 فكرة لديكورات تناسب غرف النوم الصغيرة

تُعتبر غُرف النوم صغيرة المساحة مشكلة تؤرق الكثيرون، حيث يشعرون بالضيق لعدم قدرتهم على تنسيق وتزين الغرفة وإيجاد قطع أثاث مناسبة لمساحة الغرفة، فاستخدام الطرق التقليدية قد يؤدي إلى جعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه، لذلك يجب الاستغناء عن الأسرّة الكبيرة والأثاث الفخم ذو البروزات الذي يستهلك مساحات كبيرة من الغرفة واللجوء إلى قطع الأثاث البسيطة متعددة الأغراض التي تساعد على استغلال المساحات، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الأناقة والذوق فعلى عكس المتوقع يوجد أفكار مبتكرة وحيل أنيقة ورائعة لتنسيق الغرفة والتغلب على مشكلة ضيق المساحة، فمن خلال بعض الحيل البصرية والاعتماد على الألوان الفاتحة والإضاءة الطبيعية والحرص على تناسق الألوان بين قطع الأثاث المختلفة ستحصل على تصميم وتنسيق مثالي للغرفة مهما كانت مساحتها، وسنقدم لك بعض الحلول البسيطة والأفكار المبتكرة والديكورات الأنيقة التي تُناسب غُرف النوم صغيرة المساحة كي تجعلها تبدو أكبر أكثر اتساعًا.