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22 فكرة لديكورات تناسب غرف النوم الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Floratta Jardins, Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo غرفة نوم
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تُعتبر غُرف النوم صغيرة المساحة مشكلة تؤرق الكثيرون، حيث يشعرون بالضيق لعدم قدرتهم على تنسيق وتزين الغرفة وإيجاد قطع أثاث مناسبة لمساحة الغرفة، فاستخدام الطرق التقليدية قد يؤدي إلى جعل الغرفة تبدو أصغر مما هي عليه، لذلك يجب الاستغناء عن الأسرّة الكبيرة والأثاث الفخم ذو البروزات الذي يستهلك مساحات كبيرة من الغرفة واللجوء إلى قطع الأثاث البسيطة متعددة الأغراض التي تساعد على استغلال المساحات، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الأناقة والذوق فعلى عكس المتوقع يوجد أفكار مبتكرة وحيل أنيقة ورائعة لتنسيق الغرفة والتغلب على مشكلة ضيق المساحة، فمن خلال بعض الحيل البصرية والاعتماد على الألوان الفاتحة والإضاءة الطبيعية والحرص على تناسق الألوان بين قطع الأثاث المختلفة ستحصل على تصميم وتنسيق مثالي للغرفة مهما كانت مساحتها،  وسنقدم لك بعض الحلول البسيطة والأفكار المبتكرة والديكورات الأنيقة التي تُناسب غُرف النوم صغيرة المساحة كي تجعلها تبدو أكبر أكثر اتساعًا.

1. الأرضيات الخشبية تُعطي شعورًا بالدفء وورق الحائط ذو الألوان الباردة كالأزرق والأبيض يُوحي باتساع الغرفة

Apartamento Paraiso I - Zona Sul/ São Paulo, Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores غرفة نوم خشب Blue
Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores

Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores
Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores
Lorenza Franceschi Arquitetura e Design de Interiores

2. الملصقات الكبيرة والوسائد ذات الألوان الجريئة تُضفي مظهر أنيق وجذاب يلفت الانتباه

Quarto Descolado e Moderno, Camila Araújo Arquitetura e Interiores Camila Araújo Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Camila Araújo Arquitetura e Interiores

Camila Araújo Arquitetura e Interiores
Camila Araújo Arquitetura e Interiores
Camila Araújo Arquitetura e Interiores

3. الرفوف الجدارية لتخزين الأشياء والمتعلقات الشخصية تساعد على توفير المساحة، وكذلك المرايات والإضاءة الطبيعية تُعزيز عدم الشعور بضيق المساحة داخل الغرفة

Apartamento 62 m² - Chácara Klabin, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

4. استخدام الألوان الفاتحة في دهان جدران الغرفة خاصة اللونين الأزرق والأبيض مع بعض اللمسات الصفراء لمظهر جذاب وجميل يوحي بالاتساع، لأن الألوان الغامقة تمتص الضوء وتُعطي إحساس بالضيق

Apartamento em São Paulo, Danyela Corrêa Arquitetura Danyela Corrêa Arquitetura غرفة نوم
Danyela Corrêa Arquitetura

Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura

5. يُفضل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في الغرف الصغيرة، ولكن إذا لم توجد إمكانية لذلك فينبغي استخدام الثريات الزجاجية التي تتدلى من السقف بالقرب من الأرض كي توحي باتساع الغرفة، ويُفضل أيضًا استخدام قطع الأثاث الخشبية البسيطة لتوفير مساحة الغرفة

Apartamento em Ipanema, Rafael Mirza Arquitetura Rafael Mirza Arquitetura غرفة نوم
Rafael Mirza Arquitetura

Rafael Mirza Arquitetura
Rafael Mirza Arquitetura
Rafael Mirza Arquitetura

6. تناسق ألوان ورق الحائط مع ألوان الأثاث للحصول على مظهر مُتناسق وجميل، فقد تم اختيار ورق حائط بألوان فاتحة كي تليق مع لون السرير البنفسجي الرائع

Quartos, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة نوم MDF Purple/Violet
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura

JANAINA NAVES - Design & Arquitetura
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura
JANAINA NAVES - Design & Arquitetura

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7. استخدام الديكور الكلاسيكي البسيط مع الإضاءة الأرجوانية هو أحد الطرق المبتكرة لتعزيز الإضاءة وجذب الانتباه

Projeto residencial em condomínio fechado, 360+ arquitetura e interiores 360+ arquitetura e interiores غرفة نوم
360+ arquitetura e interiores

360+ arquitetura e interiores
360+ arquitetura e interiores
360+ arquitetura e interiores

8. التصاميم الحديثة لورق الحائط مع ديكورات السقف ذو الحواف المنحنية والألوان الخشبية الجميلة جميعها شاركت في تعزيز أناقة وتناسق الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

9. التباين بين الألوان الخشبية الدافئة مثل اللون البني الفاتح والغامق يُعطي شعور بالدفء والأناقة

Apartamento 120 m² - Chácara Klabin, Raduan Arquitetura e Interiores Raduan Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Raduan Arquitetura e Interiores

Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores
Raduan Arquitetura e Interiores

10. تناسق الألوان بين مفارش السرير ولون جدران الغرفة يعطي احساس باتساع مساحة الغرفة

Apartamento em São Paulo, Danyela Corrêa Arquitetura Danyela Corrêa Arquitetura غرفة نوم
Danyela Corrêa Arquitetura

Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura
Danyela Corrêa Arquitetura

11. توزيع قطع الأثاث بشكل صحيح في أركان الغرفة لكي تُوحي بالاتساع

3D Quarto da Jovem - Por Patrícia Nobre , Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores غرفة نوم
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores

Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores

12. السقف المنخفض مع وضع السرير في منتصف الغرفة هو أحد الحلول المثالية للغرف الصغيرة

Floratta Jardins, Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo غرفة نوم
Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo

Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo
Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo
Andréa Galindo Arquitetura e Urbanismo

13. استخدام الديكورات الشبابية الجريئة والسرير الصغير الجانبي لتوفير المساحات في غرف الشباب

Apartamento Jardim Icaraí 01, Deise Maturana arquitetura + interiores Deise Maturana arquitetura + interiores غرفة نوم
Deise Maturana arquitetura + interiores

Deise Maturana arquitetura + interiores
Deise Maturana arquitetura + interiores
Deise Maturana arquitetura + interiores

14. الرفوف الجدارية المصنوعة من الخشب في أحد جوانب الغرفة هو أحد الأفكار الأنيقة لاستغلال المساحات

APARTAMENTO BC, PKB Arquitetura PKB Arquitetura غرفة نوم
PKB Arquitetura

PKB Arquitetura
PKB Arquitetura
PKB Arquitetura

15. الاعتماد على ديكورات مُبتكرة لاستغلال جدران الغرفة لوضع التليفزيون ورفوف التخزين

Mobilia e Decoração para EMBRAED Empreendimentos, Flávia Kloss Arquitetura de Interiores Flávia Kloss Arquitetura de Interiores غرفة نوم MDF White
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

16. الرفوف الزجاجية هي أحد الأفكار المبتكرة التي تُعطي مظهر جذاب وجميل

Quarto da Adolescente, Camila Araújo Arquitetura e Interiores Camila Araújo Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Camila Araújo Arquitetura e Interiores

Camila Araújo Arquitetura e Interiores
Camila Araújo Arquitetura e Interiores
Camila Araújo Arquitetura e Interiores

17. استغلال المساحات بشكل صحيح قد يُتيح لك الفرصة لوضع مكتب أنيق دون الشعور بضيق مساحة الغرفة

Apartamento Icaraí 01, Deise Maturana arquitetura + interiores Deise Maturana arquitetura + interiores غرفة نوم Beige
Deise Maturana arquitetura + interiores

Deise Maturana arquitetura + interiores
Deise Maturana arquitetura + interiores
Deise Maturana arquitetura + interiores

18. الأثاث والديكورات السوداء هي لوحة فنية جميلة للمسة أنيقة وساحرة للغرف الصغيرة

Quartos, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة نوم MDF Red
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura

JANAINA NAVES - Design & Arquitetura
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura
JANAINA NAVES - Design & Arquitetura

19. وضع البراويز وإطارات الصور الأنيقة على رفوف الجدارية خلف السرير يُعزز الإحساس بالاتساع.

Quartos, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة نوم MDF Pink
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura

JANAINA NAVES - Design & Arquitetura
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura
JANAINA NAVES - Design & Arquitetura

20. استخدام الديكورات والتصاميم البسيطة والرفوف الدائرية غير تقليدية ذو الألوان الجريئة أحد الحيل المبتكرة لجذب الانتباه

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

21. وجود لوحة خشبية جميلة على الجدار الخلفي للسرير مع المؤثرات الضوئية المناسبة يُعطي شعور بمساحة أكبر للغرفة

Quarto de uma empreendedora , Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores غرفة نوم خشب Amber/Gold
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

22. تناسق الألوان بين الجدار الخشبي واللون الأسود بالإضافة إلى الرفوف المنتشرة في جميع أركان الغرفة يجعله تصميم مثالي للغرف صغيرة المساحة

Apartamento VA, KC ARQUITETURA urbanismo e design KC ARQUITETURA urbanismo e design غرفة نوم
KC ARQUITETURA urbanismo e design

KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design
KC ARQUITETURA urbanismo e design

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22 فكرة لديكورات تناسب غرف النوم الصغيرة

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