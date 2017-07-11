7 أفكار أنيقة لألوان جدران المنزل

يعتبر اللون عنصر أساسي في تحديد شخصية المنزل، ويتميز كل نمط بلون مختلف، فعلى سبيل المثال يسيطر اللون الأبيض وظلال الباستيل على الطراز الإسكندنافي، التي تضيف لمسة حديثة مع نغمات مشرقة للمنزل، في حين أن نمط الحد الأدنى يزخر باللون الرمادي، كما تؤثر وظيفة الغرفة على اختيار اللون، فنحن لا نفكر في طلاء غرف الأطفال باللون البني أو الرمادي!
السؤال هو: ما هي الألوان النموذجية لمنزل أنيق؟ للجواب على هذا السؤال نعرض لك في مقال اليوم صور لخبرائنا تحتوي على 7 أفكار أنيقة لألوان الجدران المنزلية التي يمكن أن نستلهم منها لإعطاء نظرة جديدة لمنزلك.
لون أنيق محايد، مثالي لإضافة لمسة من التحسين والنعومة للمدخل أو للدرج تصميم من اقتراح المهندس المعماري DANIELA NORI . ولتجنب اللون الداكن المفرط للبيئة، قم بطلاء اللون البني على جدار واحد أو اثنين على الأكثر، بالإضافة للإضاءة المناسبة.
لون المرجان لون حديث يجمع الجرءة والحيوية، ولكنه أنيق في نفس الوقت. غرفة الطعام الساحرة هذه مزينة بالضوء البرتقالي، هذا التصميم للمهندس المعماري EMANUELA ORLANDO الذي استخدام الإضاءة لزيادة جمالية لون الجدار الأحمر ولخلق تأثير كبير على الأثاث البسيط.
إذا كنا تعتقد أن اللون السماوي هو اللون المميز لغرف الأطفال، ستغير رأيك من خلال غرفة المعيشة الساحرة التي اقترحتها المهندسون المعماريون من ستوديو DI PROGETTAZIONE . حيث خلق اللون السماوي على الجدران مع الديكور الداخلي والظلال المختلفة من اللون الأزرق على الأقمشة بيئة انتقائية متطورة، وخلط عناصر التصميم مع التفاصيل العرقية وقطع الحداثة.
مزيج من السحر والغموض، الذي يضيف لمسة من الصقل إلى بيئات المنزل. في هذه الصورة نلاحظ أنه تم تغطية جدران الحمام بالبلاط الأسود والذهب بالتناوب. تصميم أنيق ذو تأثير رائع ومميز على ضيوفك.
الوان جدران مطابقة تقريبا للمثال السابق، مع تغيير بسيط وسيطرة أكثر للون الأبيض وشريط من الأسود. المطابقة بين الأسود والأبيض خلقت حمام معاصر بلمسة أناقة.
مطبخ مصمم من قبل ستوديو DEL SASSO لتزيين المطابخ. هذا المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة غاية بالأناقة بهذا الجدار من اللون الزهري الغامق والمثالي لنمط حديث ومعاصر لمنطقة الطهي.
إذا كنت تبحث عن اللون الأنسب لجدران غرفة النوم، الرمادي مثالي. مثالية لجو ثمين وهادئ مليء بالاسترخاء، ولن تضطر إلى طلاء كامل الغرفة بالرمادي لأن المرايا تلعب هذا الدور في نشر وعكس اللون في كل أرجاء الغرفة.