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7 أفكار أنيقة لألوان جدران المنزل

Heba khlili Heba khlili
La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Living roomAccessories & decoration
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يعتبر اللون عنصر أساسي في تحديد شخصية المنزل، ويتميز كل نمط بلون مختلف، فعلى سبيل المثال يسيطر اللون الأبيض وظلال الباستيل على الطراز الإسكندنافي، التي تضيف لمسة حديثة مع نغمات مشرقة للمنزل، في حين أن نمط الحد الأدنى يزخر باللون الرمادي، كما تؤثر وظيفة الغرفة على اختيار اللون، فنحن لا نفكر في طلاء غرف الأطفال باللون البني أو الرمادي!

السؤال هو: ما هي الألوان النموذجية لمنزل أنيق؟ للجواب على هذا السؤال نعرض لك في مقال اليوم صور لخبرائنا تحتوي على 7 أفكار أنيقة لألوان الجدران المنزلية التي يمكن أن نستلهم منها لإعطاء نظرة جديدة لمنزلك.

1. البني على السلم البني

Uno spazio semplice e sofisticato, Daniela Nori Daniela Nori الممر الحديث، المدخل و الدرج
Daniela Nori

Daniela Nori
Daniela Nori
Daniela Nori

لون أنيق محايد، مثالي لإضافة لمسة من التحسين والنعومة للمدخل أو للدرج تصميم من اقتراح المهندس المعماري DANIELA NORI . ولتجنب اللون الداكن المفرط للبيئة، قم بطلاء اللون البني على جدار واحد أو اثنين على الأكثر، بالإضافة للإضاءة المناسبة.

2. لون المرجان لغرفة الطعام

CALDO E FREDDO, Emanuela Orlando Progettazione Emanuela Orlando Progettazione غرفة السفرة
Emanuela Orlando Progettazione

Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione
Emanuela Orlando Progettazione

لون المرجان لون حديث يجمع الجرءة والحيوية، ولكنه أنيق في نفس الوقت. غرفة الطعام الساحرة هذه مزينة بالضوء البرتقالي، هذا التصميم للمهندس المعماري EMANUELA ORLANDO الذي استخدام الإضاءة لزيادة جمالية لون الجدار الأحمر ولخلق تأثير كبير على الأثاث البسيط.

3. السماوي لنمط انتقائي

La casa ideale per un single, giovane e colorata, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Living roomAccessories & decoration
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

إذا كنا تعتقد أن اللون السماوي هو اللون المميز لغرف الأطفال، ستغير رأيك من خلال غرفة المعيشة الساحرة التي اقترحتها المهندسون المعماريون من ستوديو DI PROGETTAZIONE . حيث خلق اللون السماوي على الجدران مع الديكور الداخلي والظلال المختلفة من اللون الأزرق على الأقمشة بيئة انتقائية متطورة، وخلط عناصر التصميم مع التفاصيل العرقية وقطع الحداثة.

4. الأسود والذهب للحمام

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

مزيج من السحر والغموض، الذي يضيف لمسة من الصقل إلى بيئات المنزل. في هذه الصورة نلاحظ أنه تم تغطية جدران الحمام بالبلاط الأسود والذهب بالتناوب. تصميم أنيق ذو تأثير رائع ومميز على ضيوفك.

5. أبيض وأسود للحمام حديث التصميم

Vivienda en la Latina 2, StudioBMK StudioBMK حمام
StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

الوان جدران مطابقة تقريبا للمثال السابق، مع تغيير بسيط وسيطرة أكثر للون الأبيض وشريط من الأسود. المطابقة بين الأسود والأبيض خلقت حمام معاصر بلمسة أناقة.

6. الزهري الغامق للمطبخ

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

مطبخ مصمم من قبل ستوديو DEL SASSO  لتزيين المطابخ.  هذا المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة غاية بالأناقة بهذا الجدار من اللون الزهري الغامق والمثالي لنمط حديث ومعاصر لمنطقة الطهي.

7. الرمادي لغرفة النوم

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

إذا كنت تبحث عن اللون الأنسب لجدران غرفة النوم، الرمادي مثالي. مثالية لجو ثمين وهادئ مليء بالاسترخاء، ولن تضطر إلى طلاء كامل الغرفة بالرمادي لأن المرايا تلعب هذا الدور في نشر وعكس اللون في كل أرجاء الغرفة.

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