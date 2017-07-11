7 أفكار أنيقة لألوان جدران المنزل

يعتبر اللون عنصر أساسي في تحديد شخصية المنزل، ويتميز كل نمط بلون مختلف، فعلى سبيل المثال يسيطر اللون الأبيض وظلال الباستيل على الطراز الإسكندنافي، التي تضيف لمسة حديثة مع نغمات مشرقة للمنزل، في حين أن نمط الحد الأدنى يزخر باللون الرمادي، كما تؤثر وظيفة الغرفة على اختيار اللون، فنحن لا نفكر في طلاء غرف الأطفال باللون البني أو الرمادي!

السؤال هو: ما هي الألوان النموذجية لمنزل أنيق؟ للجواب على هذا السؤال نعرض لك في مقال اليوم صور لخبرائنا تحتوي على 7 أفكار أنيقة لألوان الجدران المنزلية التي يمكن أن نستلهم منها لإعطاء نظرة جديدة لمنزلك.