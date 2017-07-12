ديكورات منزلية تساعد على الراحة والاستجمام

من المؤكد أن منزلك هو الملجأ الذي تلجأ إليه بعد يوم طويل من الراحة والاستجمام، لذا فأنه من الضروري أن يكون هذا المكان الذي تلجأ إليه مريح بالنسبة لك لتستطيع قضاء وقت ممتع والتغلب على المتاعب التي واجهتها طوال اليوم. وهناك العديد من الطرق والتي قد تساعد في تجديد النشاط الجسمي والذهني والشعور بالسعادة والطاقة الإيجابية، سواء كانت ميزانيتك محدودة أو غير ذلك، فالديكورات والتصاميم الموجودة حاليًا في الأسواق تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. وسواء كنت ترغب في ديكورات ثابتة أو إعادة تصميم جدران منزلك فسيكون عليك الاختيار من تشكيلة واسعة؛ حيث يمكن استخدام الديكورات البسيطة ووضعها على الأرفف أو الطاولات في أرجاء المنزل أو تركيب السيراميك بألوانه المختلفة أو ورق الحائط الذي سيقوم بتغيير منزلك تمامًا. وهنا نعرض عليك بعض أفكار ديكورات منزلية ستساعدك على الراحة والاستجمام وفي نفس الوقت الأناقة.
أثبتت الدراسات أن الأماكن التي تطل على المسطحات المائية تساعد على الاسترخاء وتجديد النشاط، فوجود حمام سباحة بالمنزل سيساعد حتمًا في الشعور بمزيد من الراحة والاستجمام وذلك النموذج يتميز بوجود سطح خشبي ومساحات فارغة في الهواء الطلق يُمكن استغلالها للقيام ببعض الأنشطة الترفيهية كحفلات الشواء أو دعوة الأصدقاء بالمنزل، حيث أكدت الدراسات أن العلاقات والروابط الاجتماعية تُعزز الشعور بالسعادة وتساعد على الراحة والاستجمام.
دائمًا البساطة هي سر الجمال، وفي هذا النموذج تم الاعتماد على الديكور العصري الحديث وهي حيلة ذكية بعيدًا عن تعقيد الديكورات الكلاسيكية التقليدية التي توحي بالفوضى وعدم الترتيب وتبعث شعور بالضيق والكآبة، فقد تم استخدام قطع أثاث بسيطة من اللون البني الأنيق، وتم اختيار أدوات ومستلزمات المطبخ بعناية فائقة؛ فكلًا من الثلاجة والفرن وخزانة المطبخ حتى المائدة الرخام جميعهم باللون الأبيض الذي يوحى بالاتساع والراحة النفسية، للشعور بالراحة والاستجمام حتى أثناء القيام بالأعمال المنزلية التي تستغرق الكثير من الوقت والجهد في الكثير من الأحيان.
نظرًا لأن غرفة المعيشة هي أكثر الأماكن التي يقضي بها الفرد معظم وقته داخل المنزل، فينبغي تنسيقها بأسلوب خاص لجلب شعور بالراحة. وفي هذا النموذج نجد أنه تم الاعتماد بشكل أساسي على الأثاث الخشبي البسيط الذي يبعث شعور بالدفء والراحة كما أنه تم الاستعانة بقطع أثاث قليلة لتوفير المساحات، لأن المساحات الفارغة تجلب الشعور بالراحة والتنظيم، وقد تم الاعتماد على الألوان الفاتحة في الجدران والأعمدة والأرضيات وقطع أثاث بألوان خشبية بنية، فالتباين بين البني الفاتح والغامق يُضفي مزيد من الأناقة والتناسق.
حتى إذا كانت مساحة الحمام ليست كبيرة فمن الممكن أن يكون أحد الأماكن التي تشعر بالراحة بداخلها، فاستخدام المرآه هي حيلة بسيطة تساعد على الشعور بالاتساع، والاعتماد على الألوان المحايدة في الجدران والأرضية مثل البيج والأبيض خدعة أخرى لمزيد من الراحة والاتساع. وفي هذا النموذج نرى أنه قد لجأ إلى استخدام الأرفف الجدارية لوضع المتعلقات والأشياء لاستغلال المساحات مما يوحي بالترتيب والتنظيم لمزيد من الراحة.
واجهة هذا المنزل تبدو كوجهة فندق أو منتجع سياحي فبمجرد دخول المنزل ورؤية تلك الواجهة تبعث شعور بالراحة والإيجابية، فقد تم الاعتماد في تصميم الواجهة على اللون الأبيض فالألوان الفاتحة تعطي شعور بالراحة والاتساع، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الداكنة في الأبواب لمزيد من الأناقة. ولأن الطبيعة تساعد في خفض مستويات القلق والتوتر تم إضافة بعض الأشجار التي تعطي شعور بالحيوية والطاقة الإيجابية.
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