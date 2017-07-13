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11 غرفة نوم بتصاميم فريدة من نوعها

Heba khlili Heba khlili
Nashville Avenue Residence, New Orleans, studioWTA studioWTA غرفة نوم
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عندما نفكر في تصميم وديكور وكل الأشياء التي ممكن أن نقوم بها في غرفة النوم، قد نظن أن المبالغة في التصميم أو اختيار الأثاث الثمين هو الطريقة الأسهل والأجمل، لكنك ستكتشف في مقال اليوم العكس. سنتعرف اليوم على ديكورات بعض المصممين الداخليين لغرف النوم، التي من شأنها أن تقنعك أن التصميم البسيط يمكن أن يؤدي إلى أجواء مريحة وجميلة، كما أن اتباع نهج أكثر ديناميكية على الجدران سيخلق جماليات مذهلة وأنيقة، التي سترغب في تطبيقها أيضا، وستعرف عندها كم هو جميل أن تستلقي على السرير وتقًدر التصميم المذهل الذي قمت به!

 دعونا نلقي نظرة على 11 تصميم ستخطف الأنظار!

1. السماء الزرقاء

Magic Stone Pixers غرفة نوم
Pixers

Magic Stone

Pixers
Pixers
Pixers

ستستيقظ كل صباح بكامل النشاط والحيوية عندما تفتح عينيك وترى السماء الرائعة على كل الجدران! تصميم الجدران بحد ذاته لا يصدق، بالإضافة للأبواب المنزلقة والشرفة الخاصة، كل شيء رائع، الحمام كذلك! نجاح باهر.

2. أنماط الكمال

Stripes and Squares Pixers غرفة نوم Multicolored pattern,wall mural,wallpaper
Pixers

Stripes and Squares

Pixers
Pixers
Pixers

الاستفادة القصوى من أنماط المرح في غرفة النوم، سيعطي مساحة جذابة  وراقية. تصميم فيه شيء من النمط الإسكندنافي، اللون الأبيض اللون السائد مع اللون الليلكي  بالإضافة للستائر البيضاء المنقطة مع السجاد بالأبيض والأسود… مزيج أنيق ومتنوع!

3. لمسة من العنابي

Cherry blossom Pixers غرفة نوم Purple/Violet japan,japanese,cherry,blossom,wall mural,wallpaper
Pixers

Cherry blossom

Pixers
Pixers
Pixers

الزخارف اليابانية مثالية تماما لخلق غرفة نوم جميلة وغير عادية ولا تزال هادئة. ورق الجدران بنقشات لأزهار الكرز و نغمات غنية من اللون العنابي، بالإضافة  للأثاث الانتقائي، ستجد نفسك في غرفة نوم حالمة!

4. منعشة ومرحه

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

غرفة نوم مشرقة وساحرة وممتعة. تصميم يتمز بدمج عدة أنماط، الحديث والتقليدي، بين النقشات المرحة على الجدران مع الثريا اللامعة وأماكن التخزين الأنيقة العتيقة. لا يصدق!

5. سحر الشرق

Oriental Mosaic Pixers غرفة نوم Multicolored moroccan,mosaic,tiles,wall mural,wallpaper
Pixers

Oriental Mosaic

Pixers
Pixers
Pixers

تم الجمع بين النغمات الترابية والتصاميم الروحية دون عقبة في غرفة النوم الجميلة هذه، التي تبدو مريحة ودافئة ومثالية جدا للاسترخاء. لم نر استخدام جيد للعديد من الأنماط في مساحة واحدة كهذا التصميم!

6. صغيرة وجميلة

Blue skies Pixers غرفة نوم Blue sky,skylights,clouds,blue,wall mural,wallpaper
Pixers

Blue skies

Pixers
Pixers
Pixers

لا تظن أنه فقط غرف النوم المزدوجة هي الوحيدة التي يمكن أن تحصل على لمسة إبداعية. غرفة النوم هذه رائعة وتظهر لك مدى تأثير جدار واحد فقط على التصميم. تصميم إسكندنافي مع ورق جدران لسماء صافية تبدو مريحة جدا، والتي نعتقد أنها مثالية لغرفة نوم الأطفال، مع الكثير من الطاقة!

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7. العمل على الزوايا

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة نوم
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

قد يبدو أنه من الصعب تزيين أو إضافة الأثاث في هذه الزاوية من غرفة النوم، ولكن مع بعض التحايل تم إنشاء مساحة رائعة وساحرة. انظر فقط على النجارة الناجحة والاستخدام الخلاق للمساحة! رائعة حقا!

8. لمسة داكنة!

Nashville Avenue Residence, New Orleans, studioWTA studioWTA غرفة نوم
studioWTA

studioWTA
studioWTA
studioWTA

هل سبق لك أن رأيت غرفة نوم مع أرضية سوداء لامعة؟ أنت تملك واحدة  الآن. تصميم درامي وجريء، مع بعض الغموض من تلك الأرضية السوداء، بلمسة مشرقة من السرير الأخضر كسر اللون الداكن!

9. أشكال مذهلة

Old Montauk Highway House, SA-DA Architecture SA-DA Architecture غرفة نوم
SA-DA Architecture

SA-DA Architecture
SA-DA Architecture
SA-DA Architecture

الأسرة الخشبية ليست شيئا جديد، الجديد والمميز في التصميم هي مسند السرير بشكل مقطع عرضي لجذع الشجرة، تصميم  ريفي ورجعي، ستشعر كل ليلة أنك في عطلة!

10. كل شيء عن الراحة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

 سنكون سعيدين بتبني هذا النهج! السرير الكبير بأربعة أعمدة بحيث يستهلك المساحة الأكبر من غرفة نوم، خلق جمالية فاخرة ومريحة.

11. متعددة الوظائف

Однокомнатная квартира в стиле Loft , Студия дизайна интерьера "REDESIGN" Студия дизайна интерьера 'REDESIGN' غرفة نوم الطوب Brown
Студия дизайна интерьера <q>REDESIGN</q>

Студия дизайна интерьера "REDESIGN"
Студия дизайна интерьера <q>REDESIGN</q>
Студия дизайна интерьера "REDESIGN"

 لماذا لديك فقط غرفة نوم، عندما يمكن أن يكون لديك غرفة النوم مع مكتب؟ كم رائع هذا التصميم المتميز بمساحاته المختلفة الارتفاعات والتي ساعدت على تعدد الوظائف. تصميم صناعي خلق في نهاية المطاف غرفة نوم شيك!

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