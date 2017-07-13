11 غرفة نوم بتصاميم فريدة من نوعها

عندما نفكر في تصميم وديكور وكل الأشياء التي ممكن أن نقوم بها في غرفة النوم، قد نظن أن المبالغة في التصميم أو اختيار الأثاث الثمين هو الطريقة الأسهل والأجمل، لكنك ستكتشف في مقال اليوم العكس. سنتعرف اليوم على ديكورات بعض المصممين الداخليين لغرف النوم، التي من شأنها أن تقنعك أن التصميم البسيط يمكن أن يؤدي إلى أجواء مريحة وجميلة، كما أن اتباع نهج أكثر ديناميكية على الجدران سيخلق جماليات مذهلة وأنيقة، التي سترغب في تطبيقها أيضا، وستعرف عندها كم هو جميل أن تستلقي على السرير وتقًدر التصميم المذهل الذي قمت به!
دعونا نلقي نظرة على 11 تصميم ستخطف الأنظار!
ستستيقظ كل صباح بكامل النشاط والحيوية عندما تفتح عينيك وترى السماء الرائعة على كل الجدران! تصميم الجدران بحد ذاته لا يصدق، بالإضافة للأبواب المنزلقة والشرفة الخاصة، كل شيء رائع، الحمام كذلك! نجاح باهر.
الاستفادة القصوى من أنماط المرح في غرفة النوم، سيعطي مساحة جذابة وراقية. تصميم فيه شيء من النمط الإسكندنافي، اللون الأبيض اللون السائد مع اللون الليلكي بالإضافة للستائر البيضاء المنقطة مع السجاد بالأبيض والأسود… مزيج أنيق ومتنوع!
الزخارف اليابانية مثالية تماما لخلق غرفة نوم جميلة وغير عادية ولا تزال هادئة. ورق الجدران بنقشات لأزهار الكرز و نغمات غنية من اللون العنابي، بالإضافة للأثاث الانتقائي، ستجد نفسك في غرفة نوم حالمة!
غرفة نوم مشرقة وساحرة وممتعة. تصميم يتمز بدمج عدة أنماط، الحديث والتقليدي، بين النقشات المرحة على الجدران مع الثريا اللامعة وأماكن التخزين الأنيقة العتيقة. لا يصدق!
تم الجمع بين النغمات الترابية والتصاميم الروحية دون عقبة في غرفة النوم الجميلة هذه، التي تبدو مريحة ودافئة ومثالية جدا للاسترخاء. لم نر استخدام جيد للعديد من الأنماط في مساحة واحدة كهذا التصميم!
لا تظن أنه فقط غرف النوم المزدوجة هي الوحيدة التي يمكن أن تحصل على لمسة إبداعية. غرفة النوم هذه رائعة وتظهر لك مدى تأثير جدار واحد فقط على التصميم. تصميم إسكندنافي مع ورق جدران لسماء صافية تبدو مريحة جدا، والتي نعتقد أنها مثالية لغرفة نوم الأطفال، مع الكثير من الطاقة!
قد يبدو أنه من الصعب تزيين أو إضافة الأثاث في هذه الزاوية من غرفة النوم، ولكن مع بعض التحايل تم إنشاء مساحة رائعة وساحرة. انظر فقط على النجارة الناجحة والاستخدام الخلاق للمساحة! رائعة حقا!
هل سبق لك أن رأيت غرفة نوم مع أرضية سوداء لامعة؟ أنت تملك واحدة الآن. تصميم درامي وجريء، مع بعض الغموض من تلك الأرضية السوداء، بلمسة مشرقة من السرير الأخضر كسر اللون الداكن!
الأسرة الخشبية ليست شيئا جديد، الجديد والمميز في التصميم هي مسند السرير بشكل مقطع عرضي لجذع الشجرة، تصميم ريفي ورجعي، ستشعر كل ليلة أنك في عطلة!
سنكون سعيدين بتبني هذا النهج! السرير الكبير بأربعة أعمدة بحيث يستهلك المساحة الأكبر من غرفة نوم، خلق جمالية فاخرة ومريحة.
لماذا لديك فقط غرفة نوم، عندما يمكن أن يكون لديك غرفة النوم مع مكتب؟ كم رائع هذا التصميم المتميز بمساحاته المختلفة الارتفاعات والتي ساعدت على تعدد الوظائف. تصميم صناعي خلق في نهاية المطاف غرفة نوم شيك!