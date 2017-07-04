كيف تنظف حمامك بطريقة سليمة

حتى تصبح المهمة سهلة ولا تجد عبئا ثقيلا في القيام بها، قم بتنفيذ هذه المجموعة من النصائح اليومية وبشكل دوري واستمتع بحمام ذو مظهر جيد طيلة الوقت ..

1. خصص مكان محدد لكل أوات التنظيف والمناشف إما في دولاب صغير إذا كانت مساحة حمامك تسمح أو في صندوق في ركن خاص حتى تجد سهولة في الوصول لكل ما تريد ..

2.المرحاض والحوض يجب تنظيفهم بشكل يومي صباحا او مساءا، واستخدم منظف معقم لتنعم بصحة جيدة أنت وأهل بيتك .. أما باقي الحمام فنكتفي بتنظيفه مرة أسبوعيا ..

3. احرص على وجود أرفف قريبة من الحوض لترتيب أدواتك ..

4. لا تنس أن تغسل يديك جيدا بعد الانتهاء من تنظيف الحمام، واستخدام القفازات المطاطية ..