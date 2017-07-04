كيف تنظف حمامك بطريقة سليمة

تنظيف الحمام من المهام الصعبة جدا ودائما ما نحاول الهروب منها، ولكن القليل منا من يبحث عن الطرق السليمة لتنظيف الحمام والاطمئنان على تعقيمه وتطهيره، ويكتفي بالقيام بالمهمة بشكل سريع للتخلص منها، ولكن مع معرفة أهمية عملية تنظيف الحمام على صحة أهل بيتك ونظافة منزلك ككل، ستهتم بشدة بهذه الخطوة وتبحث عن أنسب وأكثر الطرق الصحية لتنظيفه وتطهيره، إلى جانب دورها في الحفاظ على الحمام وصيانته لاطول فترة ممكنة دون أزمات أو الحاجة إلى تصليحات وتجديدات، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة من النصائح البسيطة لتنظيف حمامك بطريقة سليمة …
حتى تصبح المهمة سهلة ولا تجد عبئا ثقيلا في القيام بها، قم بتنفيذ هذه المجموعة من النصائح اليومية وبشكل دوري واستمتع بحمام ذو مظهر جيد طيلة الوقت ..
1. خصص مكان محدد لكل أوات التنظيف والمناشف إما في دولاب صغير إذا كانت مساحة حمامك تسمح أو في صندوق في ركن خاص حتى تجد سهولة في الوصول لكل ما تريد ..
2.المرحاض والحوض يجب تنظيفهم بشكل يومي صباحا او مساءا، واستخدم منظف معقم لتنعم بصحة جيدة أنت وأهل بيتك .. أما باقي الحمام فنكتفي بتنظيفه مرة أسبوعيا ..
3. احرص على وجود أرفف قريبة من الحوض لترتيب أدواتك ..
4. لا تنس أن تغسل يديك جيدا بعد الانتهاء من تنظيف الحمام، واستخدام القفازات المطاطية ..
كما ذكرنا يجب تنظيفه يوميا مرة واحدة على الأقل بمزيج من الكلور والخل والصابون، او بمنظف متخصص للمرحاض واستخدام فرشاة خاصة به فقط، ومن الأفضل الحفاظ عليه مغطى دائما لمنع انتشار الجراثيم ولتنعم برائحة جيدة للحمام دائما ..
هو أيضا يجب تنظيفه يوميا مرة على الأقل للحفاظ على حالته، قم بخلط ملح الليمون مع كربونات الصودا والصابون أو استخدم منظف قوي مخصص لذلك، واستخدم أسفنجة خاصة بالحوض لتنظيفه من البقع والأوساخ ..
يمكنك القيام بهذه الخطوة مرة أسبوعيا ويكفي ذلك للحفاظ على بريق حمامك ونظافته، لتر ماء دافئ وملعقة كبيرة كلوراو منظف مخصص للسيراميك يحافظ على بريقه ولمعانه، مع استخدام الممسحة أو لوفة وقم بتنظيف سيراميك الحوائط كلها ..
ماء ساخن مع نفس المكونات السابقة ويمكن استخدام حمض الكبريتيك المخفف أو ماء النار كما يسمى إن كان شديد الاتساخ، ولكن إن كان سيراميك الأرضية من النوع اللامع فالأفضل الاستعانة بمنظف متخصص حتى تحفاظ على بريقه، ولا تنسى استخدام فرشاة خشنة للتنظيف ..
يمكنك فكه وتنظيفه من الداخل أو شطفه بماء ساخن ثم قم بوضعه في خليط ماء مغلي مع خل وليمون وملح خشن، للتأكد من تنظيفه تماما ثم أعد تركيبه مرة أخرى ..
تعد هذه من المشاكل الرئيسية التي تواجهنا في تنظيف الحمامات، ولكن لكل مشكلة حل بسيط بالتأكيد، قم باستخدام منشفة مبللة بماء دافي ومغموسة في خليط من الخل والكلور وبيكربونات الصوديوم ثم شطفها جيدا وباستخدام أسفنجة مبللة قم بتلميعها والتأكدد من إتمام نظافتها ..
تحتاج كل فترة الكشف على سباكة حمامك والتأكد من سلامتها، حتى لا تتسبب في رائحة كريهة أو تسريبات بماء غير نظيف مثلا يُفسد ما تقوم به من تنظيف ..
الكحول والخل الأبيض والليون من الحلول السحرية والفعالة لتلميع المرايا والاحتفاظ بها براقة وبمظهر جيد ..
باستخدام النشادر أو مزيج بيكربونات الصوديوم مع الماء الدافئ لتلميع البانيو وتسليكه والتخلص من الترسبات .. ولكن لا تنس في كل ما سبق ارتداء القفازات المطاطية للحفاظ على يديك ..
نكتفي بمسحها بقماشة مبلوولة بمزيج من الخل والملح والماء الدافئ أو الكحول، ولأزالة البقع أو الصدأ تفرك بفرشاة بمزودة بمزيج من بيكربونات الصوديوم و الكلور أو تنظف بمحلول مصنوع من نصف لتر من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الأمونيا المخففة وملعقة كبيرة من الخل وربع فنجان ماء ساخن ..