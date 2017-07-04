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كيف تنظف حمامك بطريقة سليمة

آية منير آية منير
Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio حمام
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تنظيف الحمام من المهام الصعبة جدا ودائما ما نحاول الهروب منها، ولكن القليل منا من يبحث عن الطرق السليمة لتنظيف الحمام والاطمئنان على تعقيمه وتطهيره، ويكتفي بالقيام بالمهمة بشكل سريع للتخلص منها، ولكن مع معرفة أهمية عملية تنظيف الحمام على صحة أهل بيتك ونظافة منزلك ككل، ستهتم بشدة بهذه الخطوة وتبحث عن أنسب وأكثر الطرق الصحية لتنظيفه وتطهيره، إلى جانب دورها في الحفاظ على الحمام وصيانته لاطول فترة ممكنة دون أزمات أو الحاجة إلى تصليحات وتجديدات، لذا اليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة من النصائح البسيطة لتنظيف حمامك بطريقة سليمة

نصائح يومية ..

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

حتى تصبح المهمة سهلة ولا تجد عبئا ثقيلا في القيام بها، قم بتنفيذ هذه المجموعة من النصائح اليومية وبشكل دوري واستمتع بحمام ذو مظهر جيد طيلة الوقت ..

1. خصص مكان محدد لكل أوات التنظيف والمناشف إما في دولاب صغير إذا كانت مساحة حمامك تسمح أو في صندوق في ركن خاص حتى تجد سهولة في الوصول لكل ما تريد ..

2.المرحاض والحوض يجب تنظيفهم بشكل يومي صباحا او مساءا، واستخدم منظف معقم لتنعم بصحة جيدة أنت وأهل بيتك .. أما باقي الحمام فنكتفي بتنظيفه مرة أسبوعيا ..

3. احرص على وجود أرفف قريبة من الحوض لترتيب أدواتك ..

4. لا تنس أن تغسل يديك جيدا بعد الانتهاء من تنظيف الحمام، واستخدام القفازات المطاطية ..

1. المرحاض ..

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

كما ذكرنا يجب تنظيفه يوميا مرة واحدة على الأقل بمزيج من الكلور والخل والصابون، او بمنظف متخصص للمرحاض واستخدام فرشاة خاصة به فقط، ومن الأفضل الحفاظ عليه مغطى دائما لمنع انتشار الجراثيم ولتنعم برائحة جيدة للحمام دائما ..

2. الحوض ..

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo حمام
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

هو أيضا يجب تنظيفه يوميا مرة على الأقل للحفاظ على حالته، قم بخلط ملح الليمون مع كربونات الصودا والصابون أو استخدم منظف قوي مخصص لذلك، واستخدم أسفنجة خاصة بالحوض لتنظيفه من البقع والأوساخ ..

3. السيراميك ..

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio حمام
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

يمكنك القيام بهذه الخطوة مرة أسبوعيا ويكفي ذلك للحفاظ على بريق حمامك ونظافته، لتر ماء دافئ وملعقة كبيرة كلوراو منظف مخصص للسيراميك يحافظ على بريقه ولمعانه، مع استخدام الممسحة أو لوفة وقم بتنظيف سيراميك الحوائط كلها ..

4. الأرضيات..

ЖК Маяк, Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера حمام سيراميك Multicolored
Ирина Рожкова – частный дизайнер интерьера

Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера
Ирина Рожкова – частный дизайнер интерьера
Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера

ماء ساخن مع نفس المكونات السابقة ويمكن استخدام حمض الكبريتيك المخفف أو ماء النار كما يسمى إن كان شديد الاتساخ، ولكن إن كان سيراميك الأرضية من النوع اللامع فالأفضل الاستعانة بمنظف متخصص حتى تحفاظ على بريقه، ولا تنسى استخدام فرشاة خشنة للتنظيف ..

5. الدش ..

Shower Head Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower Head Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

يمكنك فكه وتنظيفه من الداخل أو شطفه بماء ساخن ثم قم بوضعه في خليط ماء مغلي مع خل وليمون وملح خشن، للتأكد من تنظيفه تماما ثم أعد تركيبه مرة أخرى ..

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6. الترسبات ..

Ifield Road, Kensington, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

Ifield Road, Kensington

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

تعد هذه من المشاكل الرئيسية التي تواجهنا في تنظيف الحمامات، ولكن لكل مشكلة حل بسيط بالتأكيد، قم باستخدام منشفة مبللة بماء دافي ومغموسة في خليط من الخل والكلور وبيكربونات الصوديوم ثم شطفها جيدا وباستخدام أسفنجة مبللة قم بتلميعها والتأكدد من إتمام نظافتها ..

7. التأكد من السباكة ..

Moderne Raumgestaltung in altem Weinmeisterhaus, Büro Köthe Büro Köthe حمام
Büro Köthe

Büro Köthe
Büro Köthe
Büro Köthe

تحتاج كل فترة الكشف على سباكة حمامك والتأكد من سلامتها، حتى لا تتسبب في رائحة كريهة أو تسريبات بماء غير نظيف مثلا يُفسد ما تقوم به من تنظيف ..

8. المرايا ..

士林-士東路 簡約休閒風，讓40幾年老公寓清爽回春！, 青瓷設計工程有限公司 青瓷設計工程有限公司 حمام
青瓷設計工程有限公司

青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司
青瓷設計工程有限公司

الكحول والخل الأبيض والليون من الحلول السحرية والفعالة لتلميع المرايا والاحتفاظ بها براقة وبمظهر جيد ..

9. البانيو ..

Sailing Ships Pixers حمام wall mural,wallpaper,boat,sea,waves,,'
Pixers

Sailing Ships

Pixers
Pixers
Pixers

باستخدام النشادر أو مزيج بيكربونات الصوديوم مع الماء الدافئ لتلميع البانيو وتسليكه والتخلص من الترسبات .. ولكن لا تنس في كل ما سبق ارتداء القفازات المطاطية للحفاظ على يديك ..

10. الصنبور ..

Fugenlose Bäder Beton2, BETON2 BETON2 حمام الخرسانة Amber/Gold
BETON2

BETON2
BETON2
BETON2

نكتفي بمسحها بقماشة مبلوولة بمزيج من الخل والملح والماء الدافئ أو الكحول، ولأزالة البقع أو الصدأ تفرك بفرشاة بمزودة بمزيج من بيكربونات الصوديوم و الكلور أو  تنظف بمحلول مصنوع من نصف لتر من الماء الدافئ وملعقة كبيرة من الأمونيا المخففة وملعقة كبيرة من الخل وربع فنجان ماء ساخن ..

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