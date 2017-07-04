6 نصائح لاختيار المرتبة المناسبة

- عند شراء مرتبة ذات وجهين، يمكنك تغيير الوجه المستخدم كل شهر عن طريق قلبها وعكس اتجاهها، لتوزيع الأحمال بشكل متساوي وعادل على السوست ولتعيش المرتبة فترة أطول..

- من أكثر الخطوات الضرورية هي شراء واقي للمرتبة لمنع وصول أي أوساخ أو أتربة للمرتبة مما قد يساعد على تكوين حشرات الفراش وانتشارها لعمر أطول وصحة أفضل ..

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