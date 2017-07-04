6 نصائح لاختيار المرتبة المناسبة

سريرك هو ركنك الخاص، شريك احلامك وساعات نومك وعنوان لكل الأمنيات، ماذا لو كان نومك غير مريح بسبب اختيار غير سليم للمرتبة، كثير منا يعتقد أن أي مرتبة توفي الغرض ولا يحتاج الأمر لدراسة وبحث، ولكن ذلك على عكس ما أثبتته الدراسات أن معظم الإصابات والأمراض العضوية سببها نوم غير صحي، لذا اليوم بحثنا لك عن اهم نصائح لاختيار مرتبة مناسبة، لتتمتع بسرير مميز ونوم هادئ وغرفة نوم متكاملة، وابتعد أنت وعائلتك عن آلام الظهر وأوجاع الرقبة والقلق والأرق ..
انتشرت مؤخرا المراتب المزودة بزمام منزلق أو السوست كما هو دارج بالعامية، ولكن ما لم تعلمه أن هناك نوعين مختلفين تماما، لكل منهم مميزات وعيوب، الأول المتصل منها وهو الاختيار الاكثر توفيرا والثاني المنفصل وهو الأفضل صحيا، لأنها تتعامل مع الوزن بشكل منفصل وتوفر راحة موزعة بشكل مناسب لكل أعضاء الجسم، حيث أن التكوين الجسدي للإنسان غير مستقيم مما يجعل الأوزان الموزعة على المرتبة غير متساوية ..
من المعلومات الشائعة والتي تعد من الكوارث الصحية المنتشرة، وهو
أن كلما كانت المرتبة أشد صلابة كانت صحية أكثر، ولكن هذه المعلومة خاطئة تماما، جسم الانسان يحتاج لراحة وأن لا يصطدم بشئ غير مرن أثناء نومه، بلا يحتاج لمرتبة تتآلف مع منحنياته وتتشكل مع عموده الفقري ومنطة الأكتاف والرقبة، ويتسائل الكثير منا سبب شعوره بآلام الظهر والرقبة تحديدا عند استيقاظه كل يوم من النوم، ولا يعلم أنه يتسبب في تشوهات عظمية على المدى البعيد، والتي تحتاج للتدخل طبي سريع ..
المرتبة المصنوعة من الإسفنج هي الأرخص على الإطلاق ولا مجال للمقارنة، ولكنها هي الاكثر ضررا على الجسم، فهي لا توفر الدعم الكافي للجسم أثناء نومه بل الإسفنج يفقد تماسكه بعد استخدامه مدة طويلة، إلا إذا كان من النوع الصلب وهنا يندرج تحت النوع السابق ..
من مميزات المراتب القطنية أيضا أسعارها المحدودة والتي في متناول الجميع، وانتشرت منذ زمن بعيد وكانت الاختيار الأكثر شيوعا في كل منازلنا، وهي أكثر أمانا من المراتب الإسفنجية ولكن ما لا تعرفه عن القطن، أن من خواصه التمساك والتبلد مما يجعله يقفد مرونته ودعمه للجسم بعد فترة قصيرة من استخدامه وتحوله لكتل صلبة، بالإضافة إلا أن القطن هو بيئة مثالية لحشرات الفراش وصعب تنظيف هذه المرتبة لقوة امتصاصه للمياه وصعوبة تجفيفه مرة أخرى دون أن يفقد مرونته ..
إذن ما هو الاختيار الأمثل لمرتبة غرفة نومنا ..
من الأفضل أن تختار المرتبة ذات السوست المنفصلة والمغلفة، وأن يزيد عددها في المتر المربع عن 200 واحدة موزعة على الأقل بين 3-5 نقاط دعم وتحميل، وابتعد عن اختيار المراتب المزودة بطبقات من القطن، أما عن ارتفاعها فالأفضل ما يتراوح بين 25 – 40 سم، ولا تشتري المرتبة ذو الوجه الواحد، ومن الأفضل تغيير المرتبة على الأكثر كل خمس سنوات ..
- عند شراء مرتبة ذات وجهين، يمكنك تغيير الوجه المستخدم كل شهر عن طريق قلبها وعكس اتجاهها، لتوزيع الأحمال بشكل متساوي وعادل على السوست ولتعيش المرتبة فترة أطول..
- من أكثر الخطوات الضرورية هي شراء واقي للمرتبة لمنع وصول أي أوساخ أو أتربة للمرتبة مما قد يساعد على تكوين حشرات الفراش وانتشارها لعمر أطول وصحة أفضل ..
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