18 خطأ شائع يجعل منزلك غير صحي

الاهتمام بالمظهر الديكوري للتصميم قد يُنسيك ما هو أساسي وجوده وما هو زائد عن الحد ولا أهمية لإضافته بل قد يتسبب في أزمة صحية فيما بعد، فالمتعارف عليه في غرفة النوم مثلا هو الابتعاد عن كل ما يحمل وبر أو فرو لننعم بنوم هادئ من دون مشاكل صدرية، بالإضافة للاستعانة بالعديد من الأغطية والوسائد الزائدة عن الحد والتي تشكل أزمة فوضى في غرفتك إن كانت بلا استخدام محدد ..