18 خطأ شائع يجعل منزلك غير صحي

نهتم كثيرا بأن نحافظ على مظهر منازلنا وبأن تكون جميلة ومبهجة، ومصممة على أعلى مستوى وبيد محترفين، ولكن الأهم من ذلك هي أن تكون نظيفة وصحية، ولهذا السبب نحتاج ان نهتم بأن نمنع كل مصادر التلوث وبأن نحافظ على تطهير منازلنا من الأتربة والجراثيم وكل ما يعكر صفو حياتنا لنحمي أولادنا من الأمراض وأن نطمئن عليهم بصحة جيدة، اليوم مع هوميفاي سنشرح لكم 18 خطأ شائع يجعل من منازلنا غير صحية علينا تجنبهم ومعالجتهم ..
عادة ما نلجأ أحيانا لتنظيف الموكيت والسجاد بالطرقة البدائية كالمكنسة اليدوية والنفض من الغبار بشكل تقليدي، ولكن هذه الخطوة قد تتسبب في انتشار الأتربة والغبار في جو الغرفة مما يجعل الهواء غير نقي ويزعج كثيرا أصحاب مرضى الحساسية، لذا يُفضل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، واستخدام فرشة مخصصة لتجميع الوبر من دون انتشاره ..
أحيانا قد نهمل تهوية الحمام ونعتقد أنها رفاهية لا أهمية لها، ولكن هي من شروط الحمام الصحي وجود تهوية جيدة له تُغير من الأجواء الداخلية وتجدد الهواء بداخله ..
الاهتمام بالمظهر الديكوري للتصميم قد يُنسيك ما هو أساسي وجوده وما هو زائد عن الحد ولا أهمية لإضافته بل قد يتسبب في أزمة صحية فيما بعد، فالمتعارف عليه في غرفة النوم مثلا هو الابتعاد عن كل ما يحمل وبر أو فرو لننعم بنوم هادئ من دون مشاكل صدرية، بالإضافة للاستعانة بالعديد من الأغطية والوسائد الزائدة عن الحد والتي تشكل أزمة فوضى في غرفتك إن كانت بلا استخدام محدد ..
إن كنت من مرضى حساسية الصدر وتُعاني في فصل الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح في الهواء والتي تنتقل بعل قوة الرياح من مكان لآخر، فمن الأفضل الابتعاد عن إضافة مثل هذه النباتات المزهرة في حديقة منزلك ..
قد تتجاهل وجود رائحة غير مرغوب فيها مصدرها حمامك، ولكنها مؤشر غير جيد على مستوى نظافة الحمام نفسه وجودة سباكته بالإضافة إلى أنك يجب أن تتأكد أن بهذا الشكل فهو مكان غير صحي، فالحفاظ على نظافة حمامك من الواجبات اليومية والتي يجب أن تضعها في أولوياتك، لتنعم بحياة ومنزل صحي ..
قد تظن ان منزل غير صحي فقط يتعلق بالحالة الجسدية بل والنفسية أيضا، منزلك الغير مرتب والفوضوي يؤثر بالسلب على حالتك النفسية وقدرتك على الإبداع والتركيز، لذا فغرفة مكتبك مثلا يجب أن تكون منظمة ومرتبة إلى حد كبير خالية من الأوراق والكتب المبعثرة لتساعدك على إنهاء أعمالك في أسرع وقت ..
عدم وجود مكان مخصص للأحذية قد يتسبب في انتشار الجراثيم والأتربة العالقة فيها، وقد يؤدي لتشويه المنظر العام لبيتك وفوضى لا حد لها .. لذا قم بتخصص وحدة تخزين خاص بالأحذية المستخدمة يويما عند مدخل بيتك، وأخرى تُعد كمخزن صغير مغلق في غرفة نومك ..
احتفاظك بالقمامة أكثر من يوم في منزلك، يجعل أهل بيتك عرضى للمرض والطاقة السلبية، لذا تخلص يوميا من قمامة بيتك وتاكد من إغلاق الكيس بشكل محكم ..
الإفراط في استخدام النباتات داخل منزلك كقطع ديكورية قد يؤثر بالسلب على صحة أهل بيتك ..
تربية الحيوانات المنزلية أمر هام لدي البعض ولكن احرص على ابتعادهم عن غرفة نومك وخاصة إن كنت من مرضى حساسية الصدر منعا لانتشار الوبر على سريرك..
استخدام المراتب القطنية يُعد من أكثر الأمور الغير صحية في منزلك، والتي تتسبب في الكثير من الأمراض منها آلام العظام، بل وتُعد المراتب القطنية بيئة خصبة للجراثيم والبيكتريا، وتتحول لكتل صلبة بعد فترة ذات رائحة كريهة ..
الوقاية خير من العلاج بالطبع لذا يجب الحرص على استخدام الأغطية المطاطية لليد أثناء العناية بحديقتك الخاصة، وغسل الأيدي بمطهر آمن بعد الانتهاء من أعمالك ..
تجاهل تشغل الشفاط الكهربائي أثناء الطبخ من أكثر الأخطاء الشائعة في بيوتنا، ويتسبب في انتشار الأدخنة وتتراكم الأتربة على الجدران على المدى الطويل، مما يجعل منزلك ملئ بالهواء الملوث والروائح الغير مرغوب فيها ..
عدم تغيير أو تنظيف فلاتر التكييف في الوقت المحدد لذلك، يتسبب في دخول الهواء الملوث لبيتك باستمرار محمل بالأتربة والغبار والجراثيم ..
التهوية السليمة لأي غرفة في المنزل شرط نجاح تصميمها، لذا احرص على وجود فتحة تهوية بمقاسات مناسبة وتغطية سليمة لتنعم بفراغات صحية آمنة ..
تشغيل المدفأة أو التكييف على درجات حرارة غير مناسبة، قد يتسبب في تعرض أهل بيتك لأمراض كنزلات البرد أو النزلات المعوية، لذا حافظ على تحديد درجة معتدلة تتناسب مع الاجواء الخارجية ..
استخدام ورق الحائط بالحمامات خطوة تحتاج للدراسة ودقة في الاختيار، فقد تتسبب على المدى الطويل بفقدان التصميم بريقه وأناقته ويجعل من حمامك فراغ غير صحي بسبب عم تجهيزه للتعامل مع درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة بداخله طوال الوقت، لذا احرص على اختيار خامات مناسبة لكل فراغ .
عدم إتقان مهام تنظيف منزلك كترك مياه على الأرضيات وعدم تجفيفها بشكل كامل، يساعد في انتشار الروائح الكريه والعفن في أركان مختلفة في منزلك لذا احرص ألا تترك بقع مياه في أي مكان لتحافظ أيضا على نظافة منزلك وجماله ..
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