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18 خطأ شائع يجعل منزلك غير صحي

آية منير آية منير
onloom Homestories, onloom GmbH onloom GmbH غرفة المعيشة
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نهتم كثيرا بأن نحافظ على مظهر منازلنا وبأن تكون جميلة ومبهجة، ومصممة على أعلى مستوى وبيد محترفين، ولكن الأهم من ذلك هي أن تكون نظيفة وصحية، ولهذا السبب نحتاج ان نهتم بأن نمنع كل مصادر التلوث وبأن نحافظ على تطهير منازلنا من الأتربة والجراثيم وكل ما يعكر صفو حياتنا لنحمي أولادنا من الأمراض وأن نطمئن عليهم بصحة جيدة، اليوم مع هوميفاي سنشرح لكم 18 خطأ شائع يجعل من منازلنا غير صحية علينا تجنبهم ومعالجتهم .. 

1. التنظيف بالطرق البدائية ..

London Fog Crown Floors Walls & flooringCarpets & rugs
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

عادة ما نلجأ أحيانا لتنظيف الموكيت والسجاد بالطرقة البدائية كالمكنسة اليدوية والنفض من الغبار بشكل تقليدي، ولكن هذه الخطوة قد تتسبب في انتشار الأتربة والغبار في جو الغرفة مما يجعل الهواء غير نقي ويزعج كثيرا أصحاب مرضى الحساسية، لذا يُفضل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، واستخدام فرشة مخصصة لتجميع الوبر من دون انتشاره ..

2. حمام بدون تهوية ..

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture حمام
GOAStudio | London residential architecture

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

أحيانا قد نهمل تهوية الحمام ونعتقد أنها رفاهية لا أهمية لها، ولكن هي من شروط الحمام الصحي وجود تهوية جيدة له تُغير من الأجواء الداخلية وتجدد الهواء بداخله ..

3. منسوجات غير مناسبة لغرفة النوم وزائدة عن الحد..

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography غرفة نوم
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

الاهتمام بالمظهر الديكوري للتصميم قد يُنسيك ما هو أساسي وجوده وما هو زائد عن الحد ولا أهمية لإضافته بل قد يتسبب في أزمة صحية فيما بعد، فالمتعارف عليه في غرفة النوم مثلا هو الابتعاد عن كل ما يحمل وبر أو فرو لننعم بنوم هادئ من دون مشاكل صدرية، بالإضافة للاستعانة بالعديد من الأغطية والوسائد الزائدة عن الحد والتي تشكل أزمة فوضى في غرفتك إن كانت بلا استخدام محدد ..

4. نباتات غير مناسبة لمرضى الحساسية ..

woodland plants Fenton Roberts Garden Design GardenPlants & flowers
Fenton Roberts Garden Design

woodland plants

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

إن كنت من مرضى حساسية الصدر وتُعاني في فصل الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح في الهواء والتي تنتقل بعل قوة الرياح من مكان لآخر، فمن الأفضل الابتعاد عن إضافة مثل هذه النباتات المزهرة في حديقة منزلك ..

5. رائحة غير مرغوب فيها ..

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason BathroomBathtubs & showers
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

قد تتجاهل وجود رائحة غير مرغوب فيها مصدرها حمامك، ولكنها مؤشر غير جيد على مستوى نظافة الحمام نفسه وجودة سباكته بالإضافة إلى أنك يجب أن تتأكد أن بهذا الشكل فهو مكان غير صحي، فالحفاظ على نظافة حمامك من الواجبات اليومية والتي يجب أن تضعها في أولوياتك، لتنعم بحياة ومنزل صحي ..

6. غرفة مكتبة فوضوية ..

Inspiration, Korbo Korbo مكتب عمل أو دراسة
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

قد تظن ان منزل غير صحي فقط يتعلق بالحالة الجسدية بل والنفسية أيضا، منزلك الغير مرتب والفوضوي يؤثر بالسلب على حالتك النفسية وقدرتك على الإبداع والتركيز، لذا فغرفة مكتبك مثلا يجب أن تكون منظمة ومرتبة إلى حد كبير خالية من الأوراق والكتب المبعثرة لتساعدك على إنهاء أعمالك في أسرع وقت ..

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7. أحذية في كل مكان ..

Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Corridor, hallway & stairsStorage خشب
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

عدم وجود مكان مخصص للأحذية قد يتسبب في انتشار الجراثيم والأتربة العالقة فيها، وقد يؤدي لتشويه المنظر العام لبيتك وفوضى لا حد لها .. لذا قم بتخصص وحدة تخزين خاص بالأحذية المستخدمة يويما عند مدخل بيتك، وأخرى تُعد كمخزن صغير مغلق في غرفة نومك ..

8. عدم التخلص من القمامة بشكل يومي ..

Pull out waste bins Urban Myth KitchenStorage
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

احتفاظك بالقمامة أكثر من يوم في منزلك، يجعل أهل بيتك عرضى للمرض والطاقة السلبية، لذا تخلص يوميا من قمامة بيتك وتاكد من إغلاق الكيس بشكل محكم ..

9. نباتات منزلية ..

Lungsod Collection, bococo bococo Living roomAccessories & decoration
bococo

Lungsod Collection

bococo
bococo
bococo

الإفراط في استخدام النباتات داخل منزلك كقطع ديكورية قد يؤثر بالسلب على صحة أهل بيتك ..

10. حيوانات منزلية ..

Dog Sofa - Sandringham small in Natural Italian Leather Scott's of london KitchenTables & chairs جلد dog bed
Scott&#39;s of london

Dog Sofa – Sandringham small in Natural Italian Leather

Scott's of london
Scott&#39;s of london
Scott's of london

تربية الحيوانات المنزلية أمر هام لدي البعض ولكن احرص على ابتعادهم عن غرفة نومك وخاصة إن كنت من مرضى حساسية الصدر منعا لانتشار الوبر على سريرك..

11. مراتب قطنية ..

Parkside II, JHR Interiors JHR Interiors BedroomAccessories & decoration
JHR Interiors

Parkside II

JHR Interiors
JHR Interiors
JHR Interiors

استخدام المراتب القطنية يُعد من أكثر الأمور الغير صحية في منزلك، والتي تتسبب في الكثير من الأمراض منها آلام العظام، بل وتُعد المراتب القطنية بيئة خصبة للجراثيم والبيكتريا، وتتحول لكتل صلبة بعد فترة ذات رائحة كريهة ..

12. الوقاية خير من العلاج ..

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de GardenPlants & flowers
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

الوقاية خير من العلاج بالطبع لذا يجب الحرص على استخدام الأغطية المطاطية لليد أثناء العناية بحديقتك الخاصة، وغسل الأيدي بمطهر آمن بعد الانتهاء من أعمالك ..

13. عدم تشغيل الشفاط الكهربي ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تجاهل تشغل الشفاط الكهربائي أثناء الطبخ من أكثر الأخطاء الشائعة في بيوتنا، ويتسبب في انتشار الأدخنة وتتراكم الأتربة على الجدران على المدى الطويل، مما يجعل منزلك ملئ بالهواء الملوث والروائح الغير مرغوب فيها ..

14. عدم تغيير فلاتر التكييف ..

homify
homify

homify
homify
homify

عدم تغيير أو تنظيف فلاتر التكييف في الوقت المحدد لذلك، يتسبب في دخول الهواء الملوث لبيتك باستمرار محمل بالأتربة والغبار والجراثيم ..

15. تهوية غير جيدة ..

家, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 غرفة المعيشة
倍果設計有限公司

倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
倍果設計有限公司

التهوية السليمة لأي غرفة في المنزل شرط نجاح تصميمها، لذا احرص على وجود فتحة تهوية بمقاسات مناسبة وتغطية سليمة لتنعم بفراغات صحية آمنة ..

16. درجة حرارة غير مناسبة ..

Raumtemperaturregler RTR 9000 von EBERLE Controls:, EBERLE Controls EBERLE Controls غرفة المعيشة
EBERLE Controls

EBERLE Controls
EBERLE Controls
EBERLE Controls

تشغيل المدفأة أو التكييف على درجات حرارة غير مناسبة، قد يتسبب في تعرض أهل بيتك لأمراض كنزلات البرد أو النزلات المعوية، لذا حافظ على تحديد درجة معتدلة تتناسب مع الاجواء الخارجية ..

17. استخدام ورق الحائط بحمامك ..

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

استخدام ورق الحائط بالحمامات خطوة تحتاج للدراسة ودقة في الاختيار، فقد تتسبب على المدى الطويل بفقدان التصميم بريقه وأناقته ويجعل من حمامك فراغ غير صحي بسبب عم تجهيزه للتعامل مع درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة بداخله طوال الوقت، لذا احرص على اختيار خامات مناسبة لكل فراغ .

18. إتقان العمل ..

homify
homify

homify
homify
homify

عدم إتقان مهام تنظيف منزلك كترك مياه على الأرضيات وعدم تجفيفها بشكل كامل، يساعد في انتشار الروائح الكريه والعفن في أركان مختلفة في منزلك لذا احرص ألا تترك بقع مياه في أي مكان لتحافظ أيضا على نظافة منزلك وجماله ..

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