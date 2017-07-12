هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 أسباب مع بعض الحيل لنوم أفضل

الألوان الصارخة على الجدران يمكن أن تكون إختيار رائع لكنها ليست مناسبة لغرف النوم وخاصة إذا كنت تعاني من الأرق. لكن الأفضل استخدام الألوان الهادئة والباستيل. الألوان الباردة مثل الأزرق، الرمادي والبنفسجي تعد أفضل الألوان لغرف النوم حيث أنها تساعد على الاسترخاء والراحة وتمهد للنوم.

يمكنك استخدام الألوان الصريحة والصارخة في بعض التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والتي لا يمكنها أن تؤثر عليك لكنها تنعش الأجواء العامة للغرفة.