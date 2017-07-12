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هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 أسباب مع بعض الحيل لنوم أفضل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Gingerlily silk bed linen, Gingerlily Gingerlily BedroomTextiles حرير Pink
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هل تعاني من الأرق أو النوم المتقطع غير المريح؟ هل تستيقظ من النوم تشعر بالتعب وعدم الراحة؟

هناك عدد من الأسباب قد يكون أحدها استخدامك لغرفة النوم لأكثر من وظيفة، من مكتب، غرفة معيشة أو غرفة غسيل، لكن في النهاية تبقى وظيفة الغرفة فقط للنوم ويجب أن تكون مهيئة للراحة والاسترخاء. هناك أسباب أخرى قد تكون مسببة لعدم الراحة، لذلك جئنا لكم اليوم بعدد من الأسباب الأخرى وكيفية حل هذه المشكلات وتهيئة غرفة النوم لأن تعطيك أفضل النتائج.

1.​المرتبة غير مريحة

Organic Cotton Bed Linen King of Cotton BedroomTextiles قطن White bedroom,mattress,bed,cotton,white,luxury
King of Cotton

Organic Cotton Bed Linen

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

قد يكون ما يحول بينك وبين النوم الهادئ هو فقط تغير المرتبة وشراء مرتبة جدبدة. فقد تكون المرتبة تبدو بحالة جيدة لكنها تؤثر على ظهرك وعظامك بشكل سلبي ولا يعطيك الراحة المطلوبة أثناء النوم، فقد يكون سطحها غير متساوي أو صلب أو ناعم أكثر مما يجب. هناك عدد من أنواع خامات المراتب المختلفة فقم باستشارة المتخصصين لإختيار النوع المناسب لك.

2.​الغرفة ليست مظلمة بما يكفي

Showroom, Piramidal Piramidal HouseholdAccessories & decoration
Piramidal

Piramidal
Piramidal
Piramidal

للحصول على نوم هادئ ومريح يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماماً. حيث أن وجود الضوء يرسل موجات للمخ أن وقت النوم قد انتهى بحلول الصباح والذي سيؤثر على جودة النوم. فإحرص على وجود ديمر لتشغيل إضاءة خفيفة، مع وضع ستائر مظلمة على النوافذ لتمنع دخول الضوء وإنقطاع النوم.

3.​ألوان الغرفة ليست مريحة

Tropical Night silk bed linen homify BedroomTextiles حرير Purple/Violet tropical,jungle,aubergine,pewter,dramatic,bold,bed linen,silk,jacquard
homify

Tropical Night silk bed linen

homify
homify
homify

الألوان الصارخة على الجدران يمكن أن تكون إختيار رائع لكنها ليست مناسبة لغرف النوم وخاصة إذا كنت تعاني من الأرق. لكن الأفضل استخدام الألوان الهادئة والباستيل. الألوان الباردة مثل الأزرق، الرمادي والبنفسجي تعد أفضل الألوان لغرف النوم حيث أنها تساعد على الاسترخاء والراحة وتمهد للنوم.

يمكنك استخدام الألوان الصريحة والصارخة في بعض التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والتي لا يمكنها أن تؤثر عليك لكنها تنعش الأجواء العامة للغرفة.

4.​درجة حرارة الغرفة ليست مناسبة

Riverside Retreat, Lorna Gross Interior Design Lorna Gross Interior Design غرفة نوم
Lorna Gross Interior Design

Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design
Lorna Gross Interior Design

إذا كانت الغرفة باردة أو دافئة هذا ايضاً يؤثر على جودة النوم، يمكنك ضبط التكيف على وضع النوم (sleep mode)، كما يمكنك أيضاً استخدام مروحة سقف والتي تقوم بدورها بتوزيع البرودة حول الغرفة.

5.روائح كريهة

LA HOUSE STUDIO GUILHERME TORRES غرفة نوم
STUDIO GUILHERME TORRES

LA HOUSE

STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

الروائح الكريهة في غرفة النوم قد تسبب إزعاج أيضاً. قم بابعاد مصدر الروائح مثل تغير الملايات القديمة ذات الروائح الكريهة أو تهوية الغرفة لتجديد الهواء كما يمكنك استخدام الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر والتي ستعطر الجو كما أن لها تأثير رائع على الاسترخاء والراحة.

6.الغرفة في حالة فوضى

Pink silk bed linen Gingerlily BedroomTextiles حرير Pink silk,pink,bed linen,feminine
Gingerlily

Pink silk bed linen

Gingerlily
Gingerlily
Gingerlily

الفوضى تكون مسببة للتوتر والقلق مما قد يؤدي إلى التأثير على النوم، فهي تشغل تفكيرك وتعمل على خلق تلوث بصري. فيجب أن تحرص على تنظيم الغرفة ووضع كل شئ في مكانه الخاص به قبل النوم مع إخلاء الطريق من وجود أي شئ على الأرض قد يسبب السقوط عند القيام من على السرير في الظلام.

7.وجود أجهزة كهربائية والكترونات في الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تساهم الإضاءة الخارجة من الاليكترونات أو الأصوات في قطع النوم أو إفسادة، لا سيما الاشعاعات الخارجة من الأجهزة المختلفة والتي تؤثر على جودة النوم وتضر النائمين، فمن الأفضل إبعاد الأجهزة المختلفة مثل هواتف المحمول والتلفزيونات وغيره.

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