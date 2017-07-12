هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 أسباب مع بعض الحيل لنوم أفضل

هل تعاني من الأرق أو النوم المتقطع غير المريح؟ هل تستيقظ من النوم تشعر بالتعب وعدم الراحة؟
هناك عدد من الأسباب قد يكون أحدها استخدامك لغرفة النوم لأكثر من وظيفة، من مكتب، غرفة معيشة أو غرفة غسيل، لكن في النهاية تبقى وظيفة الغرفة فقط للنوم ويجب أن تكون مهيئة للراحة والاسترخاء. هناك أسباب أخرى قد تكون مسببة لعدم الراحة، لذلك جئنا لكم اليوم بعدد من الأسباب الأخرى وكيفية حل هذه المشكلات وتهيئة غرفة النوم لأن تعطيك أفضل النتائج.
قد يكون ما يحول بينك وبين النوم الهادئ هو فقط تغير المرتبة وشراء مرتبة جدبدة. فقد تكون المرتبة تبدو بحالة جيدة لكنها تؤثر على ظهرك وعظامك بشكل سلبي ولا يعطيك الراحة المطلوبة أثناء النوم، فقد يكون سطحها غير متساوي أو صلب أو ناعم أكثر مما يجب. هناك عدد من أنواع خامات المراتب المختلفة فقم باستشارة المتخصصين لإختيار النوع المناسب لك.
للحصول على نوم هادئ ومريح يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماماً. حيث أن وجود الضوء يرسل موجات للمخ أن وقت النوم قد انتهى بحلول الصباح والذي سيؤثر على جودة النوم. فإحرص على وجود ديمر لتشغيل إضاءة خفيفة، مع وضع ستائر مظلمة على النوافذ لتمنع دخول الضوء وإنقطاع النوم.
الألوان الصارخة على الجدران يمكن أن تكون إختيار رائع لكنها ليست مناسبة لغرف النوم وخاصة إذا كنت تعاني من الأرق. لكن الأفضل استخدام الألوان الهادئة والباستيل. الألوان الباردة مثل الأزرق، الرمادي والبنفسجي تعد أفضل الألوان لغرف النوم حيث أنها تساعد على الاسترخاء والراحة وتمهد للنوم.
يمكنك استخدام الألوان الصريحة والصارخة في بعض التفاصيل الصغيرة مثل الاكسسوارات والتي لا يمكنها أن تؤثر عليك لكنها تنعش الأجواء العامة للغرفة.
إذا كانت الغرفة باردة أو دافئة هذا ايضاً يؤثر على جودة النوم، يمكنك ضبط التكيف على وضع النوم (sleep mode)، كما يمكنك أيضاً استخدام مروحة سقف والتي تقوم بدورها بتوزيع البرودة حول الغرفة.
الروائح الكريهة في غرفة النوم قد تسبب إزعاج أيضاً. قم بابعاد مصدر الروائح مثل تغير الملايات القديمة ذات الروائح الكريهة أو تهوية الغرفة لتجديد الهواء كما يمكنك استخدام الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر والتي ستعطر الجو كما أن لها تأثير رائع على الاسترخاء والراحة.
الفوضى تكون مسببة للتوتر والقلق مما قد يؤدي إلى التأثير على النوم، فهي تشغل تفكيرك وتعمل على خلق تلوث بصري. فيجب أن تحرص على تنظيم الغرفة ووضع كل شئ في مكانه الخاص به قبل النوم مع إخلاء الطريق من وجود أي شئ على الأرض قد يسبب السقوط عند القيام من على السرير في الظلام.
تساهم الإضاءة الخارجة من الاليكترونات أو الأصوات في قطع النوم أو إفسادة، لا سيما الاشعاعات الخارجة من الأجهزة المختلفة والتي تؤثر على جودة النوم وتضر النائمين، فمن الأفضل إبعاد الأجهزة المختلفة مثل هواتف المحمول والتلفزيونات وغيره.
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