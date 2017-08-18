8 عناصر يجب توفيرها في غرفة الضيوف المتكاملة

لغرفة الضيوف اعتبارات مختلفة عن إعتبارات غرفة النوم المستخدمة بشكل يومي، فيجب مراعاة عدة عوامل تجعل ضيفك يشعر بالراحة والترحاب وتوفر له كل ما يحتاجه بدون أن يشعر بالحرج من طلبه. غرفة الضيوف يجب أن تشعر ضيفك أنه في أجازة فيجب توفيرغرفة فندقية ومريحة تشعر ضيوفك أنهم في بيوتهم.
إذا كنت في مراحل تصميم أو تجدد غرفة الضيوف في منزلك فتابعنا اليوم لتتعرف على هذه العناصر المهمة.
إختيار السرير المناسب لغرفة الضيوف هي أول خطوة في تصميم وتأثيث الغرفة. فلا تحتاج سرير كبير فقط سرير مفرد لتستغل الغرفة في استخدامات أخرى. كما يراعى ترك مسافة حول السرير للحصول على مرونة في الحركة والوصول للسرير من كل الإتجاهات.
يمكنك أيضاً توفير سرير أنيق وبسيط إذا توفرت لك المساحة، لكن أهم شئ هو أن يكون مريح وذلك بإختيار مرتبة جيدة ومفروشات ذات ألوان ساحرة وخامة طبيعية.
في المساحات الصغيرة يمكنك إختيار سرير متعدد الإستخدامات، فيمكن استخدامه كأريكة أو سرير عند الحاجة، والذي يعد إختيار عملي وأنيق.
إذا كانت غرفة الضيوف مزودة بحمام فقم بتجهيزه ووضع مستحضرات الحمام والتي يمكنك شراؤها بحجم صغير مناسب لشخص واحد.
يمكنك تزين النوافذ بوضع ستائر ليست غالية ولكن تعطي للغرفة مظهر أنيق بالإضافة لأهمية ستائر البلاك أوت والتي تتيح لضيفك إظلام والتمكن من النوم بحرية بدون الشعور بالضيق.
من المهم إضافة مرآة على أحد الحوائط أو الخزانات في غرفة الضيوف لتوفير مساحة يتمكن ضيفك من خلالها إلقاء نظرة على نفسه أو وضع المكياج او ضبط ملابسه.
أسهل شئ يمكنك عمله هو استخدام الوان جميلة مثل ألوان أصفر، فضى، ذهبي درجات الأزرق والأخضر في الطلاء لإعطاء الغرفة شخصية خاصة لكن إحرص أن تكون ألوان هادئة لتكون مريحة لضيوفك. إحرص أيضاً على وضع بعض الوسادات مع أعمال فنية على الحائط والتي تضيف أناقة للغرفة.
يجب الحرص على جعل الغرفة نظيفة دائماً ووضع كل شئ في مكانه المناسب داخل خزانة أو دولاب بالإضافة للأثاث الكبير الذي لن يحتاجه ضيفك.
باليتة ألوان مريحة وهادئة، مع تصميم بسيط، مع تزينها بعناصر قليلة، وإضافة إضاءة جانبية. لا يجب أن ننسى مقابس الكهرباء لشحن أجهزتهم الكهربائية، مع وجود دولاب لوضع أغراضهم مع وجود شماعة على الحائط.
يراعى أيضاً توفير فوطة نظيفة، مفروشات إضافية للسرير أو الوسائد، أغطية تناسب الجو، مع إضافة أغطية إضافية في الدولاب في الأجواء الباردة وفرشاة أسنان وأي شئ آخر قد يحتاجه ضيفك.
الراحة تأتي أولاً كرسي مريح مع وجود طاولة صغيرة
تجعل ضيوفك يشعرون بالراحة بإعطائهم مساحة إضافية للجلوس