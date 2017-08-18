8 عناصر يجب توفيرها في غرفة الضيوف المتكاملة

لغرفة الضيوف اعتبارات مختلفة عن إعتبارات غرفة النوم المستخدمة بشكل يومي، فيجب مراعاة عدة عوامل تجعل ضيفك يشعر بالراحة والترحاب وتوفر له كل ما يحتاجه بدون أن يشعر بالحرج من طلبه. غرفة الضيوف يجب أن تشعر ضيفك أنه في أجازة فيجب توفيرغرفة فندقية ومريحة تشعر ضيوفك أنهم في بيوتهم.

إذا كنت في مراحل تصميم أو تجدد غرفة الضيوف في منزلك فتابعنا اليوم لتتعرف على هذه العناصر المهمة.