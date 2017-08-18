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8 عناصر يجب توفيرها في غرفة الضيوف المتكاملة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Samples 3, Ercol Ercol BedroomBeds & headboards
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لغرفة الضيوف اعتبارات مختلفة عن إعتبارات غرفة النوم المستخدمة بشكل يومي، فيجب مراعاة عدة عوامل تجعل ضيفك يشعر بالراحة والترحاب وتوفر له كل ما يحتاجه بدون أن يشعر بالحرج من طلبه. غرفة الضيوف يجب أن تشعر ضيفك أنه في أجازة فيجب توفيرغرفة فندقية ومريحة تشعر ضيوفك أنهم في بيوتهم.

إذا كنت في مراحل تصميم أو تجدد غرفة الضيوف في منزلك فتابعنا اليوم لتتعرف على هذه العناصر المهمة.

1.توفير الراحة

Projeto residencial em condomínio fechado, 360+ arquitetura e interiores 360+ arquitetura e interiores غرفة نوم
360+ arquitetura e interiores

360+ arquitetura e interiores
360+ arquitetura e interiores
360+ arquitetura e interiores

إختيار السرير المناسب لغرفة الضيوف هي أول خطوة في تصميم وتأثيث الغرفة. فلا تحتاج سرير كبير فقط سرير مفرد لتستغل الغرفة في استخدامات أخرى. كما يراعى ترك مسافة حول السرير للحصول على مرونة في الحركة والوصول للسرير من كل الإتجاهات.

يمكنك أيضاً توفير سرير أنيق وبسيط إذا توفرت لك المساحة، لكن أهم شئ هو أن يكون مريح وذلك بإختيار مرتبة جيدة ومفروشات ذات ألوان ساحرة وخامة طبيعية.

2.أثاث متعدد الاستخدامات

Pavilion love seat sofa bed Loaf Living roomSofas & armchairs Contemporary modern love seat single armchair sofa bed
Loaf

Pavilion love seat sofa bed

Loaf
Loaf
Loaf

في المساحات الصغيرة يمكنك إختيار سرير متعدد الإستخدامات، فيمكن استخدامه كأريكة أو سرير عند الحاجة، والذي يعد إختيار عملي وأنيق.

3.حمام غرفة الضيوف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة الضيوف مزودة بحمام فقم بتجهيزه ووضع مستحضرات الحمام والتي يمكنك شراؤها بحجم صغير مناسب لشخص واحد.

4.​الستائر على الشبابيك

Exklusive Wohnung in München, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة نوم
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

يمكنك تزين النوافذ بوضع ستائر ليست غالية ولكن تعطي للغرفة مظهر أنيق بالإضافة لأهمية ستائر البلاك أوت والتي تتيح لضيفك إظلام والتمكن من النوم بحرية بدون الشعور بالضيق.

5.إضافة مرآة

City Pied a Terre, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London غرفة نوم
Black and Milk | Interior Design | London

City Pied a Terre

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

من المهم إضافة مرآة على أحد الحوائط أو الخزانات في غرفة الضيوف لتوفير مساحة يتمكن ضيفك من خلالها إلقاء نظرة على نفسه أو وضع المكياج او ضبط ملابسه.

6.​ألوان الغرفة

Glass Wall House, Klopf Architecture Klopf Architecture غرفة نوم
Klopf Architecture

Klopf Architecture
Klopf Architecture
Klopf Architecture

أسهل شئ يمكنك عمله هو استخدام الوان جميلة مثل ألوان أصفر، فضى، ذهبي درجات الأزرق والأخضر في الطلاء لإعطاء الغرفة شخصية خاصة لكن إحرص أن تكون ألوان هادئة لتكون مريحة لضيوفك. إحرص أيضاً على وضع بعض الوسادات مع أعمال فنية على الحائط والتي تضيف أناقة للغرفة. 

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7.تخلص مما ليس له حاجة

Hammersmith Grove, London, W6, APT Renovation Ltd APT Renovation Ltd غرفة نوم
APT Renovation Ltd

APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd
APT Renovation Ltd

يجب الحرص على جعل الغرفة نظيفة دائماً ووضع كل شئ في مكانه المناسب داخل خزانة أو دولاب بالإضافة للأثاث الكبير الذي لن يحتاجه ضيفك.

8.غرفة الضيوف المتكاملة هي تركيبة من

Samples 3, Ercol Ercol BedroomBeds & headboards
Ercol

Samples 3

Ercol
Ercol
Ercol

باليتة ألوان مريحة وهادئة، مع تصميم بسيط، مع تزينها بعناصر قليلة، وإضافة إضاءة جانبية. لا يجب أن ننسى مقابس الكهرباء لشحن أجهزتهم الكهربائية، مع وجود دولاب لوضع أغراضهم مع وجود شماعة على الحائط.

يراعى أيضاً توفير فوطة نظيفة، مفروشات إضافية للسرير أو الوسائد، أغطية تناسب الجو، مع إضافة أغطية إضافية في الدولاب في الأجواء الباردة وفرشاة أسنان وأي شئ آخر قد يحتاجه ضيفك.

Renovation at 7 Wooster, KBR Design and Build KBR Design and Build غرفة نوم
KBR Design and Build

KBR Design and Build
KBR Design and Build
KBR Design and Build

الراحة تأتي أولاً كرسي مريح مع وجود طاولة صغيرة

تجعل ضيوفك يشعرون بالراحة بإعطائهم مساحة إضافية للجلوس

homify منازل
homify

homify
homify
homify
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