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6 أمور مفيدة لم تكن تعرفها عن الثلاجة في منزلك

Heba khlili Heba khlili
homify مطبخ
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المجمدة أو الفريزر من الأدوات المنزلية المهمة والرائعة لحفظ الطعام لفترة طويلة، ولكن هل فكرت باستخدام المجمدة لغير حفظ الطعام؟ على سبيل المثال المايكرويف هو أيضا من الأدوات التي تستخدم للتسخين السريع للطعام ولكن البعض الأخر يستخدمه استخدامات أخرى كتدفئة قطع الملابس الصغيرة في الصباح البارد.

في هذا المقال قمنا بتجميع قائمة لاستخدامات جديدة ومفيدة للمجمدات، على الأقل اثنين من هذه الاستخدامات، ستفاجئك!

Durable glossy Oxshott kitchen. homify مطبخ
homify

Durable glossy Oxshott kitchen.

homify
homify
homify

1. جعل الشموع تستمر لفترة أطول

Candle Holder, LUCAS & LUCAS LUCAS & LUCAS Living roomAccessories & decoration
LUCAS &amp; LUCAS

LUCAS & LUCAS
LUCAS &amp; LUCAS
LUCAS & LUCAS

قم بوضع الشموع في المجمدة قبل إشعالها، ستتفاجئ بأنها ستبقى مشتعلة لفترة أطول من العادة، كما ستلاحظ عدم تساقط قطرات من الشمع في كل مكان وتخريب الأسطح. مذهلة، أليس كذلك؟ هذه الحيلة عملية واقتصادية أيضا حيث ستخفض من تكاليف شراء الشمعة اقل بمرتين. ولمزيد من المتعة يمكنك استخدام حامل شموع بأشكال مميزة كالتي في الصورة.

2. تنظيف جاف للجينز

Millelegni Scottish Oak Intarsio 30x30 Jeans Emilceramica Group
Emilceramica Group

Millelegni Scottish Oak Intarsio 30x30 Jeans

Emilceramica Group
Emilceramica Group
Emilceramica Group

 لا أحد يفضل تنظيف الجينز بالغسالة، لأنها إما أنها ستتقلص أو ستتلف أو حتى يتغير لونها، هذه المخاوف قد تدفعك للتفكير، كيف يمكن للمجمدة أن تقوم بتنظيف الجينز الخاص بك؟ ببساطة ضع الجينز في كيس قماش وقم بتجميده لليلة كاملة، هذا سيكون كفيل بقتل البكتيريا في ألياف الجينز التي تسبب الرائحة السيئة، وقد لا تحتاج أبدا إلى غسل الجينز بالماء والصابون مرة أخرى!

3. قتل عث الغبار

Multi-temperature Cool Drawer Fisher Paykel Appliances Ltd KitchenAccessories & textiles
Fisher Paykel Appliances Ltd

Multi-temperature Cool Drawer

Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd
Fisher Paykel Appliances Ltd

عث الغبار هي المخلوقات الصغيرة المزعجة القادرة على تحمل كل الظروف، إلا البرودة، هي عدو لها! خذ الملابس والفراش، ضعها في أكياس بلاستيكية وجمدها لليلة كاملة هذا سيقتل العث كليا، ثم قم بغسلها في اليوم التالي لتتخلص من العث الميت، بهذا ستحافظ على ملابس جديدة ومنعشة.

4. فتح المغلفات المغلقة بإحكام

Urban Nomad Revisited Studio Isabel Quiroga Study/officeDesks خشب Grey
Studio Isabel Quiroga

Urban Nomad Revisited

Studio Isabel Quiroga
Studio Isabel Quiroga
Studio Isabel Quiroga

لفتح مغلف مختوم دون تمزيقه، يمكنك وضعه في كيس من البلاستيك وتجميده لبضع ساعات، عند إخراجه قم بفتحه على الفور بسكين أو بفتاحة المغلفات.

كمعلومة إضافية، عند الوصول لدرجة حرارة الغرفة ستكون قادر على إعادة تعيين اللاصق على المغلف فقط عن طريق إضافة القليل من الرطوبة. من فضلك لا تستخدم هذه الطريقة لفتح مغلفات الآخرين، كما تعلمون هذا غير قانوني، أليس كذلك؟

5. حفظ البذور للمستقبل

Eco Potagator ashortwalk HouseholdPlants & accessories
ashortwalk

Eco Potagator

ashortwalk
ashortwalk
ashortwalk

إذا كنت من محبي الزراعة والاهتمام بالحديقة، ولديك الكثير من البذور وتريد الحفاظ عليها لأطول فترة للاستخدام التالي. ببساطة يمكنك تجميدها حتى السنة المقبلة. تأكد من أن البذور جافة تماما قبل وضعها في صناديق الحفظ البلاستيكية وقم بتعليمها وتسمية كل علبة بوضوح. قبل أن تزرعها في الموسم المقبل تأكد من ذوبان الجليد عنها تماما، بعد ذلك يمكنك زراعتها ستنمو بشكل طبيعي، بدون أي خسارة!

6. حفظ مستحضرات التجميل

Departamento Jomap, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة نوم
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

استخدام سيسعد به السيدات. يمكنك حفظ مستحضرات التجميل الخاصة بك من كريمات ومكياج في الثلاجة، الشيء الذي يساعد على إطالة عمرها وحفظها لفترة أطول من التلف. قومي بوضع المستحضرات والكريمات سريعة التلف في المبردة وليس في المجمدة لأنك لا تريدين تجميدها فقط تبريدها.

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