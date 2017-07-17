6 أمور مفيدة لم تكن تعرفها عن الثلاجة في منزلك

المجمدة أو الفريزر من الأدوات المنزلية المهمة والرائعة لحفظ الطعام لفترة طويلة، ولكن هل فكرت باستخدام المجمدة لغير حفظ الطعام؟ على سبيل المثال المايكرويف هو أيضا من الأدوات التي تستخدم للتسخين السريع للطعام ولكن البعض الأخر يستخدمه استخدامات أخرى كتدفئة قطع الملابس الصغيرة في الصباح البارد.

في هذا المقال قمنا بتجميع قائمة لاستخدامات جديدة ومفيدة للمجمدات، على الأقل اثنين من هذه الاستخدامات، ستفاجئك!