12 نصيحة لإضاءة كل غرفة في منزلك

أحد أهم العناصر المستخدمة في الإضاءة الصناعية ويُعد من أساسيات ومبادئ إنارة أي فراغ هو الضوء الاتجاهي، وهناك نوعين : إما أن تقوم وحدة الإضاءة الرئيسية بدور البطولة أو أن يتم تسليطه على أحد عناصر أو أركان الغرفة، لإبراز جمالها وإعطائها أهمية وتحديد زواياها، وعلى عكس ما هو دارج عن اتجاه الإضاءة المباشرة أنها يجب أن تكون للأسفل فقط ولكن يمكن توجهيها بشكل عكسي أو أفقي، ومن أهم ما يجب وضعه في الاعتبار عند اختيار وحدة العملية والقدرة على التحمل، وعليك ألا تعتمد فقط على وضع الثريات في الاماكن الضخمة والواسعة والنواحي المفتوحة والغرف لانها تتوسط المكان فقط وانما ايضا ستحتاج انارة متنوعة للغرفة كالاضواء الجدارية للتأكيدعلى ارتفاع الغرفة وإنارة الفراغ بشكل متوازن والاهتمام بالأركان والزوايا ..