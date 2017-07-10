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12 نصيحة لإضاءة كل غرفة في منزلك

آية منير آية منير
上城魅力，灰調美式, 陶璽空間設計 陶璽空間設計 غرفة السفرة
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للإضاءة سحر خاص في التصميم الداخلي، فهي لم تُعد مجرد خطوة لإنارة الفراغ وفقط بل أصبحت وسيلة لإبراز جمال التصميم والتأثير على الحالة النفسية والمساعدة على ممارسة أنشطة مختلفة، لن يكتمل تصميمك دون اختيار إضاءة مناسبة ومبتكرة وترك تأثيره على كل ركن في منزلك، ولأن عالم الديكور في تطور كل يوم، تظهر عدة أساليب مبتكرة وأفكار جديدة تساعدك على اختيار ما يناسب كل غرفة، لتلعب دورا مهما في التحكم بالمزاج للاشخاص وكذلك الغرفة نفسها وأجواءها والأنشطة المقامة من خلالها بالإضافة لتأثيرها البصري على مساحة الغرفة وتصميمها، من المهم أن نعي جيدا أن هناك عنصرين مهمين في الإضاءة وهما نوع ومكان الإضاءة .. وهو ما سنتناوله مع 12 نصيحة لإضاءة كل غرفة في منزلك بشكل سليم ..

المساحة ..

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars غرفة المعيشة
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

الإضاءة بكل أنواعها وأساليبها تخلق تأثير بصري ووهم خاص بالمساحة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، اجعل شعاع ضوء طبيعي يتخلل فراغات منزلك واستخدم وحدة إضاءة صناعية وأسلوب خاص بتصميمك واستمتع بالفارق، فإذا كان الضوء غير كافي ستشعر بأن المساحة أصغر والعكس صحيح، فبسهولة شديدة يمكنك تغيير الخطوط الهندسية للفراغ نفسه باستخدام الإضاءة والرؤية الخادعة بتأثير الإضاءة ..

الضوء الاتجاهي ..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

أحد أهم العناصر المستخدمة في الإضاءة الصناعية ويُعد من أساسيات ومبادئ إنارة أي فراغ هو الضوء الاتجاهي، وهناك نوعين : إما أن تقوم وحدة الإضاءة الرئيسية بدور البطولة أو أن يتم تسليطه على أحد عناصر أو أركان الغرفة، لإبراز جمالها وإعطائها أهمية وتحديد زواياها، وعلى عكس ما هو دارج عن اتجاه الإضاءة المباشرة أنها يجب أن تكون للأسفل فقط ولكن يمكن توجهيها بشكل عكسي أو أفقي، ومن أهم ما يجب وضعه في الاعتبار عند اختيار وحدة العملية والقدرة على التحمل، وعليك ألا تعتمد فقط على وضع الثريات في الاماكن الضخمة والواسعة والنواحي المفتوحة والغرف لانها تتوسط المكان فقط وانما ايضا ستحتاج انارة متنوعة للغرفة كالاضواء الجدارية للتأكيدعلى ارتفاع الغرفة وإنارة الفراغ بشكل متوازن والاهتمام بالأركان والزوايا ..

محصلة الألوان ..

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

ان استخدام الاضاءة في تصميم منزلك الداخلي يمكن ان يضيف او ينقص الى محصلة الالوان في الغرفة،  فالالوان الغامقة تجعل الغرفة اصغر واضيق بينما الالوان الفاتحة تعطي انطباعا بان الغرفة اوسع واكبر، مع انعكاسات الإضاءة وقدرة امتصاص اللون للضوء المسلط عليه، يتحقق التأثير البصري المطلوب والمتوقع ويحدث المزيج بين محصلة الألوان والإضاءة المستخدمة ..

1. المطبخ ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ركز على الاضاءة الطبيعية للمطبخ لتحافظ على إشراقه وجماله، أما الصناعية فالأفضل الرأسي منها، وتوزيعها بشكل متوازن مع إضافة خطوط مضيئئة لإضاءة غير مباشرة داخل وأسفل الخزائن لتأثير رائع وجذاب ..

2. حمام وأبليك ..

Guest Bathroom Roselind Wilson Design BathroomLighting bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

من أفضل طرق الإضاءة لرؤية أفضل في حمام شيك هي إضافة أبليك إلى جانب المرآة، ولكن الأساسي هو المصابيح الراسية ويتم الاعتماد عليها بشكل كامل فياضاءة الحمام جيدا، وإذا كان الفراغ ذو مساحة كبيرة فستحتاج إضاءة خاصة بالدش ..

3. قطع ديكورية للإضاءة ..

Çengelköy Mesa , Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Living roomLighting
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

استخدام وحدات الإضاءة لا يقتصر فقط على الإنارة، بل تحولت على مر العصور إلى كونها قطع ديكورية تُزين الفراغ وتضيف له جمالا من نوع خاص بمختلف الأنماط والطُرز..

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4. ابتكر ..

Sphery, byKirsty byKirsty BedroomLighting
byKirsty

Sphery

byKirsty
byKirsty
byKirsty

اصنع بنفسك وحدة إضاءتك والتي ستقع في جمالها بمختلف الخامات والتصميمات ..

5. إضاءة غير مباشرة ..

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

الإضاءة غير المباشرة أحد الوسائل المستخدمة لإنارة الأركان، ويُعتمد عليها بشكل أساسي لخلق أجواء هادئة ورومانسية مع الحفاظ على التوازن المطلوب في الفراغ المستهدف إنارته، يُستخدم فيها خطوط إضاءة LED بألوان مختلفة، وزويا مختلفة، ويختفي مصدر الضوء في هذا النوع ويبقى أثره ..

6. وحدات زخرفية ..

Carpentry, Lee Broom Lee Broom Corridor, hallway & stairsLighting
Lee Broom

Carpentry

Lee Broom
Lee Broom
Lee Broom

بروح شرقية وأجواء من المغرب العربي، اختر وحدات جدارية لأجواء شاعرية ورومانسية تزين حوائط منزلك ..

7. الدرج

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

هناك إضاءة نحتاجها بشكل وظيفي بعيدا عن الإضاءة الرئيسية للفراغ، ولكن كوحدات موزعة بشكل منتظم على درجات السلم او جانبي ممر داخلي أو في أركان مظلمة، وتقوم بدورها على اكمل وجه ومنها الموجه و الموضعي ومتعددة الأشكال والألوان ..

8. طاولة الطعام

上城魅力，灰調美式, 陶璽空間設計 陶璽空間設計 غرفة السفرة
陶璽空間設計

陶璽空間設計
陶璽空間設計
陶璽空間設計

في غرفة الطعام يجب لفت الانتباه للطاولة بتعليق ثريا او وحدات متعددة بلمبات خاصة، ومن ثم قم بتوزيع إضاءة غير مباشرة في باقي أنحاء الغرفة للحفاظ على إضاءته بشكل كامل، ولا تنس قطع الديكورية المتميزة والشمعدنات لتززين الفراغ ..

9. غرفة المعيشة ..

Quadros Pictures www.intense-mobiliario.com MISTING http://intense-mobiliario.com/pt/quadros-e-telas/13881-quadro-misting.html, Intense mobiliário e interiores Intense mobiliário e interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Intense mobiliário e interiores

Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores

هناك أساليب مختلفة ومتعددة لإضاءة فراغ المعيشة، المباشر منها والغير مباشر، ولكن الوحدات المستطيلة أو الدائرية والشهير بالسبوتات هي الأساس في الديكور الحديث والتي ساعدت على خلق فراغ مضاء بشكل مناسب ومريح للعين لممارسة أنشطة مختلفة، ولكن لا تنس نجفة أنيقة تناسب الطراز المستخدم لتُزيد من جمال التصميم ..

10. الممرات

CASA EN PLAYA DEL CARMEN, YUPANA Arquitectos YUPANA Arquitectos ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خيزران Turquoise
YUPANA Arquitectos

YUPANA Arquitectos
YUPANA Arquitectos
YUPANA Arquitectos

حافظ على إضاءة الممرات بشكل متوازن فأغلب التصميمات الداخلية للمرات المنزلية تفتقد المساحة وتعاني من الضيق والذي يؤثر بشكل سلبي على حركة المستخدمين بين الغرف، لذا دور الإضاءة هنا يكن بشكل أساسي لخلق مساحة بصرية تساعد على حل مثل هذه الأزمة ..

11. اختلاف التصميمات ..

VINTAGE, by Lluscà&Santolaria for GROK 2015, LEDS-C4 LEDS-C4 مساحات تجارية مطاعم
LEDS-C4

LEDS-C4
LEDS-C4
LEDS-C4

مع تطور عالم الديكور تنوعت الوحدات المستخدمة في الإضاءة الصناعية لتتناسب مع كل الطرز والأنماط المتنوعة والمتاحة في عالم الديكور الحديث، لذا فعليك تحديد ما تحتاجه والبحث جيدا عنه ..

12. غرفة النوم ..

Tender Contemporary Provence Москва, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

تحتاج غرف النوم الى جو هادئ ومريح لذلك ضع الوحدات الجانبية باختلاف تصميماتها وتجنب استخدام المصدر الموحد للإضاءة حتى تحصل على مستويات مختلفة لتُساعد على الاستفادة وممارسة كل الأنشطة المتاحة، يمكنك اللجوء للإضاءة غير المباشرة وبيوت النور والسبوتات الموزعة بانتظام ..

يمكنك قراءة .. 10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك

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