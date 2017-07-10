للإضاءة سحر خاص في التصميم الداخلي، فهي لم تُعد مجرد خطوة لإنارة الفراغ وفقط بل أصبحت وسيلة لإبراز جمال التصميم والتأثير على الحالة النفسية والمساعدة على ممارسة أنشطة مختلفة، لن يكتمل تصميمك دون اختيار إضاءة مناسبة ومبتكرة وترك تأثيره على كل ركن في منزلك، ولأن عالم الديكور في تطور كل يوم، تظهر عدة أساليب مبتكرة وأفكار جديدة تساعدك على اختيار ما يناسب كل غرفة، لتلعب دورا مهما في التحكم بالمزاج للاشخاص وكذلك الغرفة نفسها وأجواءها والأنشطة المقامة من خلالها بالإضافة لتأثيرها البصري على مساحة الغرفة وتصميمها، من المهم أن نعي جيدا أن هناك عنصرين مهمين في الإضاءة وهما نوع ومكان الإضاءة .. وهو ما سنتناوله مع 12 نصيحة لإضاءة كل غرفة في منزلك بشكل سليم ..
الإضاءة بكل أنواعها وأساليبها تخلق تأثير بصري ووهم خاص بالمساحة، سواء بالسلب أو بالإيجاب، اجعل شعاع ضوء طبيعي يتخلل فراغات منزلك واستخدم وحدة إضاءة صناعية وأسلوب خاص بتصميمك واستمتع بالفارق، فإذا كان الضوء غير كافي ستشعر بأن المساحة أصغر والعكس صحيح، فبسهولة شديدة يمكنك تغيير الخطوط الهندسية للفراغ نفسه باستخدام الإضاءة والرؤية الخادعة بتأثير الإضاءة ..
أحد أهم العناصر المستخدمة في الإضاءة الصناعية ويُعد من أساسيات ومبادئ إنارة أي فراغ هو الضوء الاتجاهي، وهناك نوعين : إما أن تقوم وحدة الإضاءة الرئيسية بدور البطولة أو أن يتم تسليطه على أحد عناصر أو أركان الغرفة، لإبراز جمالها وإعطائها أهمية وتحديد زواياها، وعلى عكس ما هو دارج عن اتجاه الإضاءة المباشرة أنها يجب أن تكون للأسفل فقط ولكن يمكن توجهيها بشكل عكسي أو أفقي، ومن أهم ما يجب وضعه في الاعتبار عند اختيار وحدة العملية والقدرة على التحمل، وعليك ألا تعتمد فقط على وضع الثريات في الاماكن الضخمة والواسعة والنواحي المفتوحة والغرف لانها تتوسط المكان فقط وانما ايضا ستحتاج انارة متنوعة للغرفة كالاضواء الجدارية للتأكيدعلى ارتفاع الغرفة وإنارة الفراغ بشكل متوازن والاهتمام بالأركان والزوايا ..
ان استخدام الاضاءة في تصميم منزلك الداخلي يمكن ان يضيف او ينقص الى محصلة الالوان في الغرفة، فالالوان الغامقة تجعل الغرفة اصغر واضيق بينما الالوان الفاتحة تعطي انطباعا بان الغرفة اوسع واكبر، مع انعكاسات الإضاءة وقدرة امتصاص اللون للضوء المسلط عليه، يتحقق التأثير البصري المطلوب والمتوقع ويحدث المزيج بين محصلة الألوان والإضاءة المستخدمة ..
ركز على الاضاءة الطبيعية للمطبخ لتحافظ على إشراقه وجماله، أما الصناعية فالأفضل الرأسي منها، وتوزيعها بشكل متوازن مع إضافة خطوط مضيئئة لإضاءة غير مباشرة داخل وأسفل الخزائن لتأثير رائع وجذاب ..
من أفضل طرق الإضاءة لرؤية أفضل في حمام شيك هي إضافة أبليك إلى جانب المرآة، ولكن الأساسي هو المصابيح الراسية ويتم الاعتماد عليها بشكل كامل فياضاءة الحمام جيدا، وإذا كان الفراغ ذو مساحة كبيرة فستحتاج إضاءة خاصة بالدش ..
استخدام وحدات الإضاءة لا يقتصر فقط على الإنارة، بل تحولت على مر العصور إلى كونها قطع ديكورية تُزين الفراغ وتضيف له جمالا من نوع خاص بمختلف الأنماط والطُرز..
اصنع بنفسك وحدة إضاءتك والتي ستقع في جمالها بمختلف الخامات والتصميمات ..
الإضاءة غير المباشرة أحد الوسائل المستخدمة لإنارة الأركان، ويُعتمد عليها بشكل أساسي لخلق أجواء هادئة ورومانسية مع الحفاظ على التوازن المطلوب في الفراغ المستهدف إنارته، يُستخدم فيها خطوط إضاءة LED بألوان مختلفة، وزويا مختلفة، ويختفي مصدر الضوء في هذا النوع ويبقى أثره ..
بروح شرقية وأجواء من المغرب العربي، اختر وحدات جدارية لأجواء شاعرية ورومانسية تزين حوائط منزلك ..
هناك إضاءة نحتاجها بشكل وظيفي بعيدا عن الإضاءة الرئيسية للفراغ، ولكن كوحدات موزعة بشكل منتظم على درجات السلم او جانبي ممر داخلي أو في أركان مظلمة، وتقوم بدورها على اكمل وجه ومنها الموجه و الموضعي ومتعددة الأشكال والألوان ..
في غرفة الطعام يجب لفت الانتباه للطاولة بتعليق ثريا او وحدات متعددة بلمبات خاصة، ومن ثم قم بتوزيع إضاءة غير مباشرة في باقي أنحاء الغرفة للحفاظ على إضاءته بشكل كامل، ولا تنس قطع الديكورية المتميزة والشمعدنات لتززين الفراغ ..
هناك أساليب مختلفة ومتعددة لإضاءة فراغ المعيشة، المباشر منها والغير مباشر، ولكن الوحدات المستطيلة أو الدائرية والشهير بالسبوتات هي الأساس في الديكور الحديث والتي ساعدت على خلق فراغ مضاء بشكل مناسب ومريح للعين لممارسة أنشطة مختلفة، ولكن لا تنس نجفة أنيقة تناسب الطراز المستخدم لتُزيد من جمال التصميم ..
حافظ على إضاءة الممرات بشكل متوازن فأغلب التصميمات الداخلية للمرات المنزلية تفتقد المساحة وتعاني من الضيق والذي يؤثر بشكل سلبي على حركة المستخدمين بين الغرف، لذا دور الإضاءة هنا يكن بشكل أساسي لخلق مساحة بصرية تساعد على حل مثل هذه الأزمة ..
مع تطور عالم الديكور تنوعت الوحدات المستخدمة في الإضاءة الصناعية لتتناسب مع كل الطرز والأنماط المتنوعة والمتاحة في عالم الديكور الحديث، لذا فعليك تحديد ما تحتاجه والبحث جيدا عنه ..
تحتاج غرف النوم الى جو هادئ ومريح لذلك ضع الوحدات الجانبية باختلاف تصميماتها وتجنب استخدام المصدر الموحد للإضاءة حتى تحصل على مستويات مختلفة لتُساعد على الاستفادة وممارسة كل الأنشطة المتاحة، يمكنك اللجوء للإضاءة غير المباشرة وبيوت النور والسبوتات الموزعة بانتظام ..
يمكنك قراءة .. 10 اماكن مبتكرة لتصميم خزانة إضافية في منزلك