كيف تضئ غرفة بدون شبابيك

غرفة بلا نوافذ؟! .. نعتقد أنها مشكلة كبيرة فلا طريق لإضائتها أو تهويتها بطريقة طبيعية، ولكن ما هي الطرق السليمة التي تساعدنا بالحصول على غرف صحي ومضاء بطريقة سليمة، بشكل تلقائي نتجه لزيادة وحدات الإضاءة بالمكان لإنارته، دون المعرفة بوجود طرق سهلة تساعدنا على إنارة مثل هذه الغرف بإطلالة طبيعية طبيعية، وفي نفس الوقت بلمسة ديكورية مميزة .. إليك مجموعة من الأفكار السهل تطبيقها في منازلنا لإضاءة غرفة بدون شبايبك ..
استخدام المرايات في منازلنا كعنصر رئيسي لاكتمال الديكور خطوة مهمة للحصول على إضاءة متميزة لأي فراغ، وخاصة للغرف بدون شبابيك، فهي تحتاج لمثل هذه الأفكار لتوزيع أفضل للإضاءة وانعكسااتها بفضل المرايا يجعل تأثيرها أقوى ومضاعف وأكثر انتشارا بالغرفة ..
ستحتاج للنباتات بالتأكيد داخل غرف منزلك وخاصة التي بدون شبابيك لتحافظ على تجديد الهواء بشكل مستمر، بالإضافة للإطلالة المشرقة والطبيعية التي تضيفها النباتات على غرف منزلك والتي تفتقد إطلالة يومية على العالم الخارجي..
استخدام مواد تشطيبية مناسبة بملمس ناعم ولامع وألوان محايدة تساعد على مظهر مشرق للغرفة دائما وتساعد على انتشار أقل إضاءة، ولا تنس الأرضيات من الأفضلل الساتغناء عن السجاد الكبير والاكتفاء بوحدات صغيرة ..
الأثاث الضخم يحول بيننا وبين توزيع الإضاءة بشكل أفضل، فالانكسارات التي سيتعرض لها الضوء بسبب وجود عدد قطع أثاث أكبر من اللازم أو بحجم كبير، لذا فالطراز التبسيطي هو الأنسب للغرف بدون شبابيك مع لمسة فنية مميزة وعصرية ..
الألوان الفاتحة هي الاختيار الأفضل للغرف بدون شبابيك، فالألوان الغامقة قد تتسبب في الشعور بإضاءة أضعف إلى جانب الانعكاس البصري بصغر المساحة وهو غير مطلوب في هذه الحالة، فاحرص على اختيار ألوان مشرقة وزاهية وفاتحة بقدر الإمكان ..
شئ أساسي اختيار وحدات إضاءة قوية ومميزة، لتوزيع إضاءة أفضل وأقوى وتعويض فقدان الإضاءة الطبيعية بسبب عدم وجود شباك ..
استخدام باليتة ألوان ناعمة ومتناغمة غير صارخة تساعدك على توزيع إضاءة أفضل وشعور بارتياح أكثر برغم عدم وجو فتحة تهوية أو شباك، من المهم استخدام اكسسوراات وسجاد وأثاث ذو خطوط ناعمة وبسيطة غير معقدة ..
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