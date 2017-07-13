كيف تضئ غرفة بدون شبابيك

غرفة بلا نوافذ؟! .. نعتقد أنها مشكلة كبيرة فلا طريق لإضائتها أو تهويتها بطريقة طبيعية، ولكن ما هي الطرق السليمة التي تساعدنا بالحصول على غرف صحي ومضاء بطريقة سليمة، بشكل تلقائي نتجه لزيادة وحدات الإضاءة بالمكان لإنارته، دون المعرفة بوجود طرق سهلة تساعدنا على إنارة مثل هذه الغرف بإطلالة طبيعية طبيعية، وفي نفس الوقت بلمسة ديكورية مميزة .. إليك مجموعة من الأفكار السهل تطبيقها في منازلنا لإضاءة غرفة بدون شبايبك ..