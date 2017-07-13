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كيف تضئ غرفة بدون شبابيك

آية منير آية منير
LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Living roomLighting
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غرفة بلا نوافذ؟! .. نعتقد أنها مشكلة كبيرة فلا طريق لإضائتها أو تهويتها بطريقة طبيعية، ولكن ما هي الطرق السليمة التي تساعدنا بالحصول على غرف صحي ومضاء بطريقة سليمة، بشكل تلقائي نتجه لزيادة وحدات الإضاءة بالمكان لإنارته، دون المعرفة بوجود طرق سهلة تساعدنا على إنارة مثل هذه الغرف بإطلالة طبيعية طبيعية، وفي نفس الوقت بلمسة ديكورية مميزة .. إليك مجموعة من الأفكار السهل تطبيقها في منازلنا لإضاءة غرفة بدون شبايبك ..

1. مرايا كبيرة ..

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

استخدام المرايات في منازلنا كعنصر رئيسي لاكتمال الديكور خطوة مهمة للحصول على إضاءة متميزة لأي فراغ، وخاصة للغرف بدون شبابيك، فهي تحتاج لمثل هذه الأفكار لتوزيع أفضل للإضاءة وانعكسااتها بفضل المرايا يجعل تأثيرها أقوى ومضاعف وأكثر انتشارا بالغرفة ..

2. نباتات منزلية ..

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range Big Blu Furniture Living roomSide tables & trays
Big Blu Furniture

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

ستحتاج للنباتات بالتأكيد داخل غرف منزلك وخاصة التي بدون شبابيك لتحافظ على تجديد الهواء بشكل مستمر، بالإضافة للإطلالة المشرقة والطبيعية التي تضيفها النباتات على غرف منزلك والتي تفتقد إطلالة يومية على العالم الخارجي..

3. استخدام مواد تشطيبية مناسبة ..

Bathroom In:Style Direct حمام
In:Style Direct

Bathroom

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

استخدام مواد تشطيبية مناسبة بملمس ناعم ولامع وألوان محايدة تساعد على مظهر مشرق للغرفة دائما وتساعد على انتشار أقل إضاءة، ولا تنس الأرضيات من الأفضلل الساتغناء عن السجاد الكبير والاكتفاء بوحدات صغيرة ..

4. أثاث بسيط واكسسوارات مميزة ..

Artek Vitra Home, Artek Artek
Artek

Artek Vitra Home

Artek
Artek
Artek

الأثاث الضخم يحول بيننا وبين توزيع الإضاءة بشكل أفضل، فالانكسارات التي سيتعرض لها الضوء بسبب وجود عدد قطع أثاث أكبر من اللازم أو بحجم كبير، لذا فالطراز التبسيطي هو الأنسب للغرف بدون شبابيك مع لمسة فنية مميزة وعصرية ..

5. ابتعد عن الألوان الغامقة ..

I Neutri, Artesia Artesia Walls & flooringWall & floor coverings
Artesia

Artesia
Artesia
Artesia

الألوان الفاتحة هي الاختيار الأفضل للغرف بدون شبابيك، فالألوان الغامقة قد تتسبب في الشعور بإضاءة أضعف إلى جانب الانعكاس البصري بصغر المساحة وهو غير مطلوب في هذه الحالة، فاحرص على اختيار ألوان مشرقة وزاهية وفاتحة بقدر الإمكان ..

6. إضاءة قوية ..

LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Living roomLighting
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

شئ أساسي اختيار وحدات إضاءة قوية ومميزة، لتوزيع إضاءة أفضل وأقوى وتعويض فقدان الإضاءة الطبيعية بسبب عدم وجود شباك ..

7. باليتة ألوان ناعمة ..

Коллекция Roma, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة المعيشة
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

استخدام باليتة ألوان ناعمة ومتناغمة غير صارخة تساعدك على توزيع إضاءة أفضل وشعور بارتياح أكثر برغم عدم وجو فتحة تهوية أو شباك، من المهم استخدام اكسسوراات وسجاد وأثاث ذو خطوط ناعمة وبسيطة غير معقدة ..

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