هل الميكروويف مضر بالصحة؟ 7 أسئلة شائعة حول استخدام الميكروويف

يعد الميكروويف من أساسيات أي مطبخ هذه الأيام والذي يتم الاعتماد عليه في كثير من مهام المطبخ في إعداد وتجهيز الطعام لكن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدامك اليومي للميكروويف لتجنب الحوادث والمشكلات بالإضافة للحصول على أفضل النتائج. جئنا لكم اليوم ببعض الأسئلة الشائعة وإجابتها والتي قد لا تكون تعرفها عن الميكروويف.
عند استخدام معادن غير مناسبة للاستخدام في الميكروويف فإن هذا يضر الجهاز كما أنه يضر طعامك. لذلك يراعى عدم استخدام الأواني والأوعية المعدنية والموصلة للحرارة، أو أي اسطح عاكسة خاصة العناصر الرفيعة أو الحادة، بشكل مباشر في الميكروويف، وفقط استخدامها على الموقد.
المواد الموصلة للحرارة مثل القصدير يمكنها أن تسبب شرار وتتسبب في حرق جهاز الميكروويف الخاص بك إذا لامست أي جزء في غلاف الميكروويف. كما أن القصدير القديم أو المجعد أيضاً يتسبب في إحداث شرارات داخل الميكروويف.
نسمع هذا الإدعاء طوال الوقت أن الميكروويف مضر بالصحة وأنه يؤثر على الطعام المعد داخله. لكن يمكن للميكروويف أن يكون مضر إذا استخدم معه أواني غير مناسبة مثل البلاستيك غير الآمن على الميكرويف أو الأنواع غير القابلة للاستخدام المتكرر فهي مكونة من مواد كيمائية يمكنها أن تتفاعل مع طعامك وتضرك وتضر أسرتك.
احرص على اتباع التعليمات وفقط استخدام أواني آمنة للاستخدام في الميكروويف.
أهم شئ هو تهوية الميكرويف الجيدة، حيث يجب أن يكون على بعد 10 سم من الحائط من الخلف. أيضاً الجوانب فيجب الحرص على ترك مسافة 5 سم بين الميكروويف والأجهزة الأخرى. إحرص ألا تضع أي شئ فوق الميكروويف والذي يسبب في زيادة سخونته كما يؤثر على الأشياء الموضوعة فوق الميكروويف عن طريق نقل الحرارة.
قم بتقطيع شرائح الليمون ووضع الشرائح في طبق ملئ بالمياة. قم بضبط الميكروويف على 5 دقائق، لكن لا تقوم بفتحه فوراً بعد الانتهاء من مدة التسخين واترك البخار يعمل كالسحر. بهذه الطريقة ستتمكن من تطهير الميكروويف وجعل تنظيف البقع المترسبة والصعبة أسهل فقط بمسحها بأسفنجة كما أنك ستتخلص من أية روائح كريهة قد تكون عالقة في داخل الميكروويف.
يعد استخدام البلاستيك أحد أكثر أسباب الإصابة بالسرطان حيث أن هناك عدد من درجات البلاستيك المصنع، فليس كل الأنواع قابلة لإعادة الاستخدام فيما بعد فما بالك بتعريض هذه الأواني للحرارة!
الأواني البلاستيكية الخطيرة تتفاعل مع الطعام وتسبب أضرار للعائلة كما أنها تسبب تغير طعم الطعام، لذا يجب الحرص على استخدام الأواني البلاستيكية الآمنة للاستخدام في الميكروويف.
في العموم فإن خامة الزجاج والبورسيلين تناسب الاستخدام في الميكروويف لكن يمكن لبعض الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين ذو الخدشات أن تتأثر إذا تعرضت للحرارة لمدة طويلة لذلك من الأفضل فقط استخدام الأواني الآمنة فقط، لكن إن لم يذكر ذلك فمن الأكثر أمناً فقط استخدام الأواني الأمنة.