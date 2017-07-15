هل الميكروويف مضر بالصحة؟ 7 أسئلة شائعة حول استخدام الميكروويف

يعد استخدام البلاستيك أحد أكثر أسباب الإصابة بالسرطان حيث أن هناك عدد من درجات البلاستيك المصنع، فليس كل الأنواع قابلة لإعادة الاستخدام فيما بعد فما بالك بتعريض هذه الأواني للحرارة!

الأواني البلاستيكية الخطيرة تتفاعل مع الطعام وتسبب أضرار للعائلة كما أنها تسبب تغير طعم الطعام، لذا يجب الحرص على استخدام الأواني البلاستيكية الآمنة للاستخدام في الميكروويف.