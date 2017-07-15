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هل الميكروويف مضر بالصحة؟ 7 أسئلة شائعة حول استخدام الميكروويف

Marwa Hasan Marwa Hasan
Small kitchens, Hallwood Furniture Hallwood Furniture مطبخ
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يعد الميكروويف من أساسيات أي مطبخ هذه الأيام والذي يتم الاعتماد عليه في كثير من مهام المطبخ في إعداد وتجهيز الطعام لكن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند استخدامك اليومي للميكروويف لتجنب الحوادث والمشكلات بالإضافة للحصول على أفضل النتائج. جئنا لكم اليوم ببعض الأسئلة الشائعة وإجابتها والتي قد لا تكون تعرفها عن الميكروويف.

1.ماذا يحدث للمعادن داخل الميكروويف؟

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Style Within

Modern white gloss kitchen

Style Within
Style Within
Style Within

عند استخدام معادن غير مناسبة للاستخدام في الميكروويف فإن هذا يضر الجهاز كما أنه يضر طعامك. لذلك يراعى عدم استخدام الأواني والأوعية المعدنية والموصلة للحرارة، أو أي اسطح عاكسة خاصة العناصر الرفيعة أو الحادة، بشكل مباشر في الميكروويف، وفقط استخدامها على الموقد.

2.هل من الممكن استخدام القصدير أو الفويل داخل الميكروويف؟

Balham Maple Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited KitchenCabinets & shelves خشب متين
Tim Wood Limited

Balham Maple Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

المواد الموصلة للحرارة مثل القصدير يمكنها أن تسبب شرار وتتسبب في حرق جهاز الميكروويف الخاص بك إذا لامست أي جزء في غلاف الميكروويف. كما أن القصدير القديم أو المجعد أيضاً يتسبب في إحداث شرارات داخل الميكروويف. 

3.هل الميكرويف مضر بالصحة؟

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

نسمع هذا الإدعاء طوال الوقت أن الميكروويف مضر بالصحة وأنه يؤثر على الطعام المعد داخله. لكن يمكن للميكروويف أن يكون مضر إذا استخدم معه أواني غير مناسبة مثل البلاستيك غير الآمن على الميكرويف أو الأنواع غير القابلة للاستخدام المتكرر فهي مكونة من مواد كيمائية يمكنها أن تتفاعل مع طعامك وتضرك  وتضر أسرتك. 


احرص على اتباع التعليمات وفقط استخدام أواني آمنة للاستخدام في الميكروويف.

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4.كيف يمكن تأمين الميكروويف؟

Kitchen in a box! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Kitchen in a box!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

أهم شئ هو تهوية الميكرويف الجيدة، حيث يجب أن يكون على بعد 10 سم من الحائط من الخلف. أيضاً الجوانب فيجب الحرص على ترك مسافة 5 سم بين الميكروويف والأجهزة الأخرى. إحرص ألا تضع أي شئ فوق الميكروويف والذي يسبب في زيادة سخونته كما يؤثر على الأشياء الموضوعة فوق الميكروويف عن طريق نقل الحرارة.

5.كيف تجعل الميكروويف ينظف نفسه؟

homify HouseholdLarge appliances
homify

homify
homify
homify

قم بتقطيع شرائح الليمون ووضع الشرائح في طبق ملئ بالمياة. قم بضبط الميكروويف على 5 دقائق، لكن لا تقوم بفتحه فوراً بعد الانتهاء من مدة التسخين واترك البخار يعمل كالسحر. بهذه الطريقة ستتمكن من تطهير الميكروويف وجعل تنظيف البقع المترسبة والصعبة أسهل فقط بمسحها بأسفنجة كما أنك ستتخلص من أية روائح كريهة قد تكون عالقة في داخل الميكروويف.

6.هل يمكن استخدام الاواني البلاستيكية؟

TAKENAKA BENTO BOX, ABingPlus ABingPlus KitchenCutlery, crockery & glassware
ABingPlus

ABingPlus
ABingPlus
ABingPlus

يعد استخدام البلاستيك أحد أكثر أسباب الإصابة بالسرطان حيث أن هناك عدد من درجات البلاستيك المصنع، فليس كل الأنواع قابلة لإعادة الاستخدام فيما بعد  فما بالك بتعريض هذه الأواني للحرارة!

الأواني البلاستيكية الخطيرة تتفاعل مع الطعام وتسبب أضرار للعائلة كما أنها تسبب تغير طعم الطعام، لذا يجب الحرص على استخدام الأواني البلاستيكية الآمنة للاستخدام في الميكروويف.

7.ما هي الأواني التي تناسب الميكروويف؟

Handmade Coloured Portuguese Water Glasses J & M Collections Ltd Dining roomCrockery & glassware
J &amp; M Collections Ltd

Handmade Coloured Portuguese Water Glasses

J & M Collections Ltd
J &amp; M Collections Ltd
J & M Collections Ltd

في العموم فإن خامة الزجاج والبورسيلين تناسب الاستخدام في الميكروويف لكن يمكن لبعض الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين ذو الخدشات أن تتأثر إذا تعرضت للحرارة لمدة طويلة لذلك من الأفضل فقط استخدام الأواني الآمنة فقط، لكن إن لم يذكر ذلك فمن الأكثر أمناً فقط استخدام الأواني الأمنة.

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