دليل الإرتفاعات القياسية لـ 10 عناصر ديكورية حول المنزل

نحتار دائماً في ارتفاع العناصر الديكورية المختلفة حول المنزل مثل رخامة المطبخ، الطاولة، الثريا، أو لوحة فنية، فلا نعرف ما هي الارتفاعات القياسية والتي تعطي غرف منازلنا شكل أنيق ومتناسب. ليست كل الارتفاعات يمكنها أن تترك لذوق المستخدم حيث أن قوانين الديكور تتيح عوامل السلامة، والأمان والراحة للمستخدمين. لذلك فسنعرض لكم اليوم دليل لبعض الأبعاد الشائعة وكيف يمكنها أن تؤثر عليك في قراراتك التصميمية.
يجب مراعاة أن هناك بعض الحالات الشاذة لذلك يجب أن تستشير المتخصصين لعمل مجسمات تمكنك من تخيل التصميم النهائي والحصول على فكرة قبل الشروع في عمل هذه التصاميم.
غالباً ما يكون سطح المطبخ على إرتفاع 90 سم. أما ارتفاع الجزيرة ذات المستويات المزدوجة فهو تقريباً 105سم.
أما كراسي (البار) لسطح المطبخ ذو الإرتفاع القياسي فيجب أن تكون ذات ارتفاع 60سم (من سطح الكرسي لسطح الأرضية) على الرغم من أن الارتفاعات الشائعة لكراسي البار هي 75سم إذا كان سطح المطبخ أعلى من المعتاد.
يختلف أبعاد الشفاط حسب نوعه لكن الإرتفاع القياسي يكون 75-80 سم من سطح الموقد مع مراعاة إذا كان مستخدميه أطول، حتى لا يشكل خطورة عليهم لكن أن يكون على بعد مناسب بحيث يتخلص من كل الروائح بشكل عملي.
الارتفاع القياسي لسطح الحمام هو 85 سم لتتناسب مع الحوض واستخدامه.
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تكون الإضاءة في الحمام أفضل إذا كانت تأتي من مصدرين جانبين وليس مصدر واحد لتقليل الظلال. ويكون على ارتفاع 85-90 سم من سطح الحوض.
تكون طاولات السفرة أو طاولات الطعام دائماً على ارتفاع 75 سم. أما كرسي السفرة فيترواح ارتفاعه بين 42.5 – 47.5 سم، أما لو كان الكرسي ذو ذراعين يجب الحرص أن يدخل بشكل مريح تحت الطاولة.
لوضع ارفف فوق المكتب وتوفير مساحة تخزينية لمساحة العمل فارتفاع 55-60 سم من سطح المكتب يعد ارتفاع مثالي. حيث أن هذا الإرتفاع يعطيك الفرصة لاستخدام الكمبيوتر ووضع إضاءة أسفل الرف بشكل عملي.
أغلب طاولات القهوة بغرف المعيشة تكون على ارتفاع 45-50سم من سطح الأرض، لاستخدام مثالي نسبة للأريكة والكراسي.
عند تعليق لوحات فنية أو إطارات يجب أن تكون في نفس مستوى البصر وهو على بعد 140 – 150سم من الأرض. أما إذا كنت تعلق مجموعة من اللوحات الفنية أو الإطارات فيجب أن تراعي أن تكون نقطة المنتصف على مستوى البصر.
إذا كنت تعلق اللوحات أو الإطارات فوق أريكة فإحرص أن يكون هناك فراغ 12- 20سم يبعد بين اللوحات وسطح الأريكة.
يعتمد ارتفاع الستائر على حجم الغرفة أو النافذة و الطراز المراد الحصول عليه، لكن كقاعدة عامة، يجب ألا يقل البعد بين عمود الستارة وأعلى نقطة في الشباك (ذو ارتفاع 220سم) عن 20 سم لكن إذا أردت أن تظهر الشباك بشكل أكبر أو الغرفة بشكل أوسع فيمكنك رفع مستوى عمود الستارة بعض الشئ.