دليل الإرتفاعات القياسية لـ 10 عناصر ديكورية حول المنزل

نحتار دائماً في ارتفاع العناصر الديكورية المختلفة حول المنزل مثل رخامة المطبخ، الطاولة، الثريا، أو لوحة فنية، فلا نعرف ما هي الارتفاعات القياسية والتي تعطي غرف منازلنا شكل أنيق ومتناسب. ليست كل الارتفاعات يمكنها أن تترك لذوق المستخدم حيث أن قوانين الديكور تتيح عوامل السلامة، والأمان والراحة للمستخدمين. لذلك فسنعرض لكم اليوم دليل لبعض الأبعاد الشائعة وكيف يمكنها أن تؤثر عليك في قراراتك التصميمية.

يجب مراعاة أن هناك بعض الحالات الشاذة لذلك يجب أن تستشير المتخصصين لعمل مجسمات تمكنك من تخيل التصميم النهائي والحصول على فكرة قبل الشروع في عمل هذه التصاميم.