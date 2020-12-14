الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

دليل الإرتفاعات القياسية لـ 10 عناصر ديكورية حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
갤러리처럼 멋진 포토월, A.MONO Co,.LTD. A.MONO Co,.LTD. Walls & flooringPictures & frames
Loading admin actions …

نحتار دائماً في ارتفاع العناصر الديكورية المختلفة حول المنزل مثل رخامة المطبخ، الطاولة، الثريا، أو لوحة فنية، فلا نعرف ما هي الارتفاعات القياسية والتي تعطي غرف منازلنا شكل أنيق ومتناسب. ليست كل الارتفاعات يمكنها أن تترك لذوق المستخدم حيث أن قوانين الديكور تتيح عوامل السلامة، والأمان والراحة للمستخدمين. لذلك فسنعرض لكم اليوم دليل لبعض الأبعاد الشائعة وكيف يمكنها أن تؤثر عليك في قراراتك التصميمية.

يجب مراعاة أن هناك بعض الحالات الشاذة لذلك يجب أن تستشير المتخصصين لعمل مجسمات تمكنك من تخيل التصميم النهائي والحصول على فكرة قبل الشروع في عمل هذه التصاميم.

1.سطح عمل المطبخ

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

غالباً ما يكون سطح المطبخ على إرتفاع 90 سم. أما ارتفاع الجزيرة ذات المستويات المزدوجة فهو تقريباً 105سم.

2.كراسي بار المطبخ

Val de Vie - Les Lions Street, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors مطبخ White
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

أما كراسي (البار) لسطح المطبخ ذو الإرتفاع القياسي فيجب أن تكون ذات ارتفاع  60سم (من سطح الكرسي لسطح الأرضية) على الرغم من أن الارتفاعات الشائعة لكراسي البار هي 75سم إذا كان سطح المطبخ أعلى من المعتاد.

3.شفاط المطبخ

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

يختلف أبعاد الشفاط حسب نوعه لكن الإرتفاع القياسي يكون 75-80 سم من سطح الموقد مع مراعاة إذا كان مستخدميه أطول، حتى لا يشكل خطورة عليهم لكن أن يكون على بعد مناسب بحيث يتخلص من كل الروائح بشكل عملي.

4.سطح الحمام

Welgevonden Estate, Durbanville, Salomé Knijnenburg Interiors Salomé Knijnenburg Interiors حمام
Salomé Knijnenburg Interiors

Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors
Salomé Knijnenburg Interiors

الارتفاع القياسي لسطح الحمام هو 85 سم لتتناسب مع الحوض واستخدامه.

اقرأ أيضاً: 13 نموذج 3D يجب أن تراهم قبل تصميم منزل أحلامك

5.إضاءة الحمام

Kolejna realizacja na osiedlu Konstancja, RS Studio Projektowe Roland Stańczyk RS Studio Projektowe Roland Stańczyk حمام سيراميك Beige
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk
RS Studio Projektowe Roland Stańczyk

تكون الإضاءة في الحمام أفضل إذا كانت تأتي من مصدرين جانبين وليس مصدر واحد لتقليل الظلال. ويكون على ارتفاع 85-90 سم  من سطح الحوض.

6.طاولة السفرة

House Oranjezicht, ATTIK Design ATTIK Design غرفة السفرة
ATTIK Design

ATTIK Design
ATTIK Design
ATTIK Design

تكون طاولات السفرة أو طاولات الطعام دائماً على ارتفاع 75 سم. أما كرسي السفرة فيترواح ارتفاعه بين 42.5 – 47.5 سم، أما لو كان الكرسي ذو ذراعين يجب الحرص أن يدخل بشكل مريح تحت الطاولة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.أرفف فوق المكتب

Das eigene Büro - daheim!, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مكتب عمل أو دراسة فلز White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لوضع ارفف فوق المكتب وتوفير مساحة تخزينية لمساحة العمل فارتفاع 55-60 سم من سطح المكتب يعد ارتفاع مثالي. حيث أن هذا الإرتفاع يعطيك الفرصة لاستخدام الكمبيوتر ووضع إضاءة أسفل الرف بشكل عملي.

8.طاولة القهوة

Oakland Large Square Coffee Table The Cotswold Company غرفة المعيشة خشب
The Cotswold Company

Oakland Large Square Coffee Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

أغلب طاولات القهوة بغرف المعيشة تكون على ارتفاع 45-50سم من سطح الأرض، لاستخدام مثالي نسبة للأريكة والكراسي.

9.لوحات فنية

갤러리처럼 멋진 포토월, A.MONO Co,.LTD. A.MONO Co,.LTD. Walls & flooringPictures & frames
A.MONO Co,.LTD.

A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.
A.MONO Co,.LTD.

عند تعليق لوحات فنية أو إطارات يجب أن تكون في نفس مستوى البصر وهو على بعد 140 – 150سم من الأرض. أما إذا كنت تعلق مجموعة من اللوحات الفنية أو الإطارات فيجب أن تراعي أن تكون نقطة المنتصف على مستوى البصر.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تعلق اللوحات أو الإطارات فوق أريكة فإحرص أن يكون هناك فراغ 12- 20سم يبعد بين اللوحات وسطح الأريكة.

10.الستائر

CONSTANCE BLUE Cabbages & Roses Windows & doorsCurtains & drapes
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE BLUE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

يعتمد ارتفاع الستائر على حجم الغرفة أو النافذة و الطراز المراد الحصول عليه، لكن كقاعدة عامة، يجب ألا يقل البعد بين عمود الستارة وأعلى نقطة في الشباك (ذو ارتفاع 220سم) عن 20 سم لكن إذا أردت أن تظهر الشباك بشكل أكبر أو الغرفة بشكل أوسع فيمكنك رفع مستوى عمود الستارة بعض الشئ.

الارتفاعات القياسية لعناصر ديكورية أخرى

Boys bedroom fleur ward interior design Nursery/kid's roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Blue soft furnishings,curtains,chevron,joinery
fleur ward interior design

Boys bedroom

fleur ward interior design
fleur ward interior design
fleur ward interior design
  • الارتفاع القياسي لنوافذ المطابخ: 120 سم عن بلاط الأرضية.
  • الارتفاع القياسي لنوافذ الحمامات: 150 سم عن بلاط الأرضية.
  • الارتفاع القياسي لنوافذ غرف النوم: يتراوح بين 80 سم و100 سم.
  • الارتفاع القياسي للتلفاز: يتراوح الارتفاع القياسي التلفاز بين 70 سم و175 سم عن الأرض، في حين أن الارتفاع المثالي والشائع هو 150 سم.
  • الارتفاع القياسي لمرآة الحمام: 120 سم عن الأرض.
  • الارتفاع القياسي السرير: تختلف الآراء حول ذلك، منها ما يقول إنه يتراوح بين 20 و30 سم، ومنها ما يقول إنه يتراوح بين 50 و60 سم، وأخيراً هناك ما يقول إنه يتراوح بين 80 و100 سم.
12 فكرة ديكورية لتزيين المساحات الصغيرة بميزانية محدودة
هل هناك أي ارتفاعات أخرى تود معرفتها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً