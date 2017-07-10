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تصاميم رائعة داخل منزل بمساحة 50 متر فقط!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم
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لم تعد المنازل الصغيرة عقبة أمام خبراء التصميم الداخلي، بل أنها أصبحت أكثر متعة لما تتطلبه من إبداع، خاصة مع رؤية النتيجة النهائية لمساحة صغيرة أنيقة مع بعض اللمسات الفريدة، والأفكار المبتكرة لدمج المساحات، وتوفير أماكن للتخزين.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاركتنا في جولة مُلهمة داخل منزل صغير بمساحة 50 متر فقط، ولكن اللمسات الإبداعية لخبراء التصميم الداخلي في ART WAY، جعلت منه مساحة رائعة للعيش، مع كل الرفاهيات التي قد تحتاج إليها في منزل عصري حديث.

شاركونا جولتنا واستمتعوا بأعمال الخبراء لتستمدوا إلهامكم في تصميم منازلكم الخاصة!

مدخل مُشرق بأجواء ترحيبية بفضل الفضاء البصري المُريح.. المرآة مع الرف المعلق طريقة وظيفية لشغل المدخل

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

استغلال الرواق الطويل بتصميم خزانة صغيرة في جزء منه لتعليق المعاطف وارتداء الأحذية على مقعد مُريح

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

مزيج من النغمات البنية الدافئة بدرجاتها الداكنة والمُشرقة مع تدخل لوني مُبهج من اللون المائي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استخدام الحد الأدنى من قطع الأثاث الضرورية يسمح بترك فضاء يمنح الغرفة اتساعًا بصريًا كبيرًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الستائر الشفافة تسمح بتسلل الضوء وإغراق الغرفة بالضوء لمنحها مزيدًا من الاتساع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تناسق أنيق بين ورق الحائط الفضي والسقف اللامع وأيضًا قعطة السجاد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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دمج الغرف أحد الحلول الفعالة في المساحات الصغيرة كدمج المطبخ وغرفة السفرة معًا

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم المطبخ على شكل حرف L يمنحه مزيد من الفضاء لحرية الحركة والاتساع البصري

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الإضاءة الطبيعية تمنح كل من المطبخ وغرفة السفرة إشراقة منعشة خاصة مع نغمة اللون المائي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الارفف المعلقة حل مثالي للتخزين والتزيين في غرفة صغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ورق الحائط برسومه وألوانه التي تتناغم مع مفروشات السرير يمنح الغرفة إطلالة عصرية رائعة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المرايا تساعد على عكس الضوء والصورة مما يزيد من الاتساع البصري للغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

البلاكونة المغلقة فرصة رائعة في المشقق الصغيرة للحصول على غرفة إضافية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الألوان المبهجة تمنح تلك المساحة الصغيرة أجواء منعشة ومثالية لقضاء الوقت وصنع الذكريات

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

الأرجوحة لمسة رائعة في الشرفة المغلقة لتزيينها ومنحها مزيد من المرح

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض الخيار المثالي لحمام أنيق بمساحة صغيرة والأرضية البنية تصنع نقيضًا جذابًا

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الباب الخشبي بنغمته الفاتحة ومظهره الطبيعي يُضفي لمسة دافئة ومميزة على تصميم الحمام الصغير

homify حمام
homify

homify
homify
homify

حل ذكي لدمج البانيو وكابينة الاستحمام في مساحة واحدة.. الجدار المنقوش رائع!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استغلال مثالي للمساحة الصغيرة بوضع الغسالة أسفل المنضدة وتصميم ركن للغسيل في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لمزيد من تصميمات الحمامات الصغيرة المًلهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 15 تصميم لحمامات صغيرة… ستلهمك

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