تصميمات رائعة لتزيين منزلك بـ أبواب خشبية داخلية

تتمتع الأبواب الخشبية بسحر لا يُقاوم وأناقة تلائم كافة الأنماط التصميمية، فتزيد الكلاسيكية أناقة، وتكمل اللوحة العصرية ببساطتها، ولا يكتمل النمط الاسكندينافي بدونها، بينما تمثل روح النمط التبسيطي.

إلى جانب الأناقة والبساطة الساحرة، تتميز الأبواب الخشبية بطول عمرها، ومقاومتها، إضافة إلى تنوع طرق توظيفها، سواء من خلال مظهرها الطبيعي، أو بعد طلائها، أو حتى من خلال تزيينها ببعض الألواح الزجاجية أو الخطوط البراقة لمنح غرف المنزل لمسة مميزة وانيقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعو عشاق الأخشاب للاستمتاع بـ 20 تصميم مُلهم وأنيق، لتوظيف الأبواب الخشبية داخل المنزل، بأشكال مختلفة، وتفاصيل فريدة، وألوان متعددة. شاهدوهم جميعًا واختاروا ما يناسب أذواقكم وتصميمات منازلكم!