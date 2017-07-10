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تصميمات رائعة لتزيين منزلك بـ أبواب خشبية داخلية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
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تتمتع الأبواب الخشبية بسحر لا يُقاوم وأناقة تلائم كافة الأنماط التصميمية، فتزيد الكلاسيكية أناقة، وتكمل اللوحة العصرية ببساطتها، ولا يكتمل النمط الاسكندينافي بدونها، بينما تمثل روح النمط التبسيطي.

إلى جانب الأناقة والبساطة الساحرة، تتميز الأبواب الخشبية بطول عمرها، ومقاومتها، إضافة إلى تنوع طرق توظيفها، سواء من خلال مظهرها الطبيعي، أو بعد طلائها، أو حتى من خلال تزيينها ببعض الألواح الزجاجية أو الخطوط البراقة لمنح غرف المنزل لمسة مميزة وانيقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعو عشاق الأخشاب للاستمتاع بـ 20 تصميم مُلهم وأنيق، لتوظيف الأبواب الخشبية داخل المنزل، بأشكال مختلفة، وتفاصيل فريدة، وألوان متعددة. شاهدوهم جميعًا واختاروا ما يناسب أذواقكم وتصميمات منازلكم!

1. المظهر الطبيعي للأخشاب مع لمسة من الورنيش اللامع والخطوط الإنسايبية

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

2. باب أبيض بالكامل مع خط أحمر يتوسطه.. يمنحك شعور سعيد كاستلام هدية في منتصف الغرفة

DEGO COLLECTION, GD DORIGO GD DORIGO
GD DORIGO

GD DORIGO
GD DORIGO
GD DORIGO

3. اللون البني الداكن بمظهره التقليدي في الأبواب الخشبية.. أناقة لا تُنافس!

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Windows & doorsDoors خشب Brown
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

4. لون فضي مع جزء زجاجي شبه عاكس.. لمسة عصرية في منزل أنيق

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

5. باب خشبي بلون بندقي يصنع تناسقًا رائعًا مع الأرضية الخشبية اللامعة

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Windows & doorsDoors خشب Wood effect
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

6. لون الشوكولاتة الداكنة مع مقبض فضي لامع.. خيار رائع لتصميم باب غرفتك الخشبي

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

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7. بلون أبيض نظيف مع اثنين من المستطيلات بخطوط ناعمة لتزيينه بأناقة

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

8. التفاصيل الصغيرة المقبض والمفصلات اللامعة تمنح الباب الخشبي بلونه البني التقليدي مظهرًا رائعًا

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

9. مظهر طبيعي تمامًا ويخلو من أي تفاصيل.. بسيط أنيق ومميز!

Mauerbündige Innentüren, Raumhoch, Eiche gebürstet und geölt, WIPPRO Türsysteme WIPPRO Türsysteme Windows & doorsDoors
WIPPRO Türsysteme

WIPPRO Türsysteme
WIPPRO Türsysteme
WIPPRO Türsysteme

10. بلون العسل الفاتح.. يُضفي لمسة مُشرقة على أجواء الغرفة

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

11. باب أبيض بالكامل مع خطوط انسيابية ناعمة ترسم ملاحمه المميزة

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

12. تصميم مميز مع خطوط حادة تقسمه إلى ألواح خشبية متراصة

homify HouseholdHomewares
homify

homify
homify
homify

13. اختيار المقبض يصنع فارقًا واضحًا في الشكل النهائي لتصميم الباب الخشبي

Doors, MM Video & Rendering Studio MM Video & Rendering Studio
MM Video &amp; Rendering Studio

MM Video & Rendering Studio
MM Video &amp; Rendering Studio
MM Video & Rendering Studio

14. يمكنك استخدام مظهر الباركيه لتحقيق تناسق أنيقمع الأرضية

Collezione ISOLA, Effebiquattro S.p.A. Effebiquattro S.p.A. مساحات تجارية فنادق
Effebiquattro S.p.A.

Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.

15. اختيار باب خشبي باللون الأسود في غرفة بيضاء يمنحك تناقض بصري رائع

AMBIENTAZIONI, Effebiquattro S.p.A. Effebiquattro S.p.A. شبابيك
Effebiquattro S.p.A.

Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.
Effebiquattro S.p.A.

16. تصميمان متماثلان.. فقط الجزء الزجاجي غير الشكل النهائي تمامًا!

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry Windows & doorsDoors خشب Black
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

17. يمكنك إضافة بعض النقوش للجزء الزجاجي لتمييز بابك الخشبي

Классика жанра, преображение интерьера, Blum Industry Blum Industry
Blum Industry

Blum Industry
Blum Industry
Blum Industry

18. فقط خط مميز في منتصف الباب الخشبي الأبيض قادر على منحك تصميم فريد بطابع فاخر

Puertas, Puertas Madegar Puertas Madegar شبابيك
Puertas Madegar

Puertas Madegar
Puertas Madegar
Puertas Madegar

19. لما لا تختار لون مميز بعيدًأ عن الأبيض والأسود ودرجات البني؟!

Porte interne in legno linea MODULES, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

20. أو ربما إضافة بعض اللون للباب الخشبي بلونه البني التقليدي!

Porte interne in legno linea MODULES, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

لمزيد من التصميمات الخشبية المُلهمة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، لعشاق الأخشاب.. تصميم داخلي لمنزل أنيق من الخشب والخرسانة

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