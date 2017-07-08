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بعض اللمسات العربية لتصميم منزل مميز أنيق

Mai Elkholy Mai Elkholy
Pyramid Hills Villa, By Hedayat Ltd By Hedayat Ltd منازل
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تتعدد أنواع الديكورات المنزلية، فمنها العصري والكلاسيكي وغيرها من أنواع الديكورات التي تُساعدنا في الحصول على تصميم أفضل للمنزل؛ ولكن في الكثير من الأحيان يُمكن أيضًا الحصول على منزل أنيق مميز بإضافة بعض اللمسات العربية الكلاسيكية، فهذا المزج بين عراقة وفخامة التصاميم العربية وأناقة وبساطة الأسلوب العصري الحديث قد يساعدك في الحصول على منزل راقي ذو تصميم فريد لا مثيل له. فمن خلال استخدام بعض الزخارف ونقوش الخط العربي واللوحات الفنية الكلاسيكية تُضيف شعور بالأصالة والفخامة لمنزلك، وسنعرض لك بعض اللمسات العربية والديكورات الإسلامية الراقية التي يمكنك استوحاء أفكار منها لتُضيف مزيدًا من الأناقة والتميز لمنزلك.

المدخل

Entrance Hall By Hedayat Ltd إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
By Hedayat Ltd

Entrance Hall

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

تتميز الأرضيةالرخاميةللمدخل بنقوش هندسية مستوحاة من النمط العربي القديم، بالإضافة إلى الأرفف الجدراية المصنوعة من الخشب لعرض التحف واللوحات يجعل المنزل يبدو كأنه متحف فني تاريخي.

غرفة الاستقبال

Reception area By Hedayat Ltd غرفة المعيشة
By Hedayat Ltd

Reception area

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في هذا النموذج تم الاستعانة بثريا تتدلى بالقرب من الأرض مستوحاة من تصميم الثريا القديمة، بالإضافة إلى المزج بين النمط العصري الحديث واللمسات العربية الكلاسيكية مما أدىإلى تناسق رائع بين حميع العناصر.

Reception By Hedayat Ltd غرفة المعيشة artcollection,artdisplay,eclectic,vinatge,texture,gallerywall
By Hedayat Ltd

Reception

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

غرفة الاستقبال هذه تبدو كأنها متحف فني من خلال المزج بين الفنالحديثوالفن العربي الكلاسيكي، فقد تم الاستعانة بالسجاد التقليدي وبعض اللوحات الفنية الكلاسيكية لعشاق الفن التشكيلي بجانب الأريكة العصرية المريحة والإضائة البسيطة مما يُعطي شعور بالتميز والأناقة.

مساحة للاسترخاء وتناول المشروبات

Entertainment bar area By Hedayat Ltd غرفة السفرة bar,bespoke,handmade,walnut
By Hedayat Ltd

Entertainment bar area

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

لإضافة لمسة من التميز والجمال تم تصميم مساحة للاسترخاء بشكل مميز، حيث تم إضافة جدار خشبي به فراغات ونقوش هندسية غير تقليدية تميل للطابع العربي القديم تعطي احساس بالعراقة والأصالة.

غرفة الطعام

Dining room By Hedayat Ltd غرفة السفرة Artdeco,vintage,antique,mirrorwall,persianrug,antiquedoor
By Hedayat Ltd

Dining room

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في هذه الغرفة تم استخدام الديكورات والتصاميم الكلاسيكية القديمة مع بعض اللمسات العصرية، حيث الجدران المزينة بالسيراميك الملون والسجاد العربي الأنيق ذو النقوش الإسلامية التي تعكس العراقة والفخامة ليتجانس مع بساطة الديكورات والتصاميم العصرية الحديثة.

غرفةالمعيشة

Living room By Hedayat Ltd غرفة المعيشة comfort,family room
By Hedayat Ltd

Living room

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

تم تصميم غرفة المعيشة بنمط بسيط مميز يجلب الشعور بالراحة والاسترخاء،فالأريكةالواسعةالمريحة معالوسائدالتي تحتوي على بعض اللمسات والنقوش العربية البسيطة بألوان أنيقة جمعت ما بينلون الأريكة ولون الجدار، إلى جانب اللوحات الفنية ذو الألوان المُبهجة.

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غرفةالنوم

Bedroom overlooking Pyramids By Hedayat Ltd غرفة نوم Multicolored Flexform,pyramids,glass,sheercurtains,woodfloors
By Hedayat Ltd

Bedroom overlooking Pyramids

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في غرفةالنومالرئيسيةتم استخدامالجدرانالزجاجية للاستمتاع بتلك الإطلالة الخارجية المميزة لمزيد من الاسترخاء كي تبدو كغرفة فندق سياحي، وقد تم وضعسجاد بلمسات عربية لمزيد من الأناقة والعراقة.

المدفئة

Reception / Living Room By Hedayat Ltd غرفة المعيشة fireplace
By Hedayat Ltd

Reception / Living Room

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في هذا النموذج تم استخداممدافئ ذو تصميم مميز مُبتكر مصنوعةمنالزجاجحتىلاتمنع دخول الضوء الطبيعي والاستمتاع بالإطلالة الخارجية، وتم وضع دولاب خشبي بزخارف ونقوش إسلامية تناسق مع الجو العصري العام للغرفة بشكل مذهل.

المطبخ

Kitchen By Hedayat Ltd مطبخ
By Hedayat Ltd

Kitchen

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

تم تصميم المطبخ بديكورات بسيطة من اللون الأبيض اللامع ومصابيح عصرية لإضاءة بسيطة واحساس بالاتساع، بالإضافة إلى أنه تم تركيب سيراميك أزرق ذو نقوش مميزة تجذب الانتباهبنقوش عربية مميزة.

غرفة الأطفال

Boy's bedroom By Hedayat Ltd غرفة نوم wallpaper,bedroom
By Hedayat Ltd

Boy's bedroom

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في غرفة نوم الأطفال تم استخدام ورق حائط ذو رسومات عصرية مبتكرة يحتوي على بعض الكلمات العربيةمُستوحاة منفنالخطالعربي القديم.

غرفةنوم ثانوية

Teenager's bedroom By Hedayat Ltd غرفة نوم wallart
By Hedayat Ltd

Teenager's bedroom

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في غرفة النوم الثانويةتمتغطيةالجدران أيضًا بورق حائطأبيض يحتوي على رسومات مبتكرة بالحروف العربيةذو ألوان جريئة بشكل متناسقمع لون الستائر.

الحمامالرئيسي

Master bathroom By Hedayat Ltd حمام Bathroom,stylish
By Hedayat Ltd

Master bathroom

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

يتم استخدام الفسيفساء في الفن العربي بشكل كبير، وهنا تم استخدام الفسيفساء البيضاء على الجدران مما منح الحمام فخامة وإحساس بالاتساع بسبب انعكاس الإضاءة عليها.

الحمام

Powder Room By Hedayat Ltd حمام Powder room,metal trellis,ornament
By Hedayat Ltd

Powder Room

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

في هذا النموذج تم الاستعانة بحاجز معدني يحتوي على بعض الزخارف والنقوش العربية التي تعود إلى الفنالقبطيلإعطاء وهم بأن هناك جدار أماما المرآة، مما منح الحمام لمسة عربية أنيقة.

الحديقة

Pyramid Hills Villa By Hedayat Ltd منازل
By Hedayat Ltd

Pyramid Hills Villa

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

حديقة حمام السباحة والمساحات الخضراء التي تُحيط بالمنزل تجعله يبدو كأحد قصور العصر الإسلامي القديم.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، نصائح للعناية بحديقتك في أجواء الصيف الحارة.

تعلم ترتيب الأثاث وتقسيم المساحات من هذا المنزل العصري!
بعض اللمسات العربية لتصميم منزل مميز أنيق

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