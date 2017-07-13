تصميمات مُلهمة لـ باب مدخل ٢ضلفة

تخيل أن تُفتح الأبواب على مصرعيها لاستقبال زائريك بالترحاب الحار وكأنها تحتضنهم إلى داخل المنزل.. هكذا يكون الأمر عندما يتزين مدخل منزلك بباب 2 ضلفة، حتى وإن كان ينطوي على بعض التقليدية، إلا أنه أصبح بإمكانك الاستعانة بتصميمات عصرية واخرى بتصميمات عتيقة أنيقة، تحمل في مظهرها دفء الترحاب وفخامة الاستقبال.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بتصميمات أنيقة ومتنوعة من كافة الأنماط التصميمية، بدءًا من التقليدي والعصري وحتى الآسيوي والريفي. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسب ذوقك ويمنحك قدر الترحاب الذي ترغب بتقديمه لزائريك!