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تصميمات مُلهمة لـ باب مدخل ٢ضلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify منازل الحديد / الصلب Brown
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تخيل أن تُفتح الأبواب على مصرعيها لاستقبال زائريك بالترحاب الحار وكأنها تحتضنهم إلى داخل المنزل.. هكذا يكون الأمر عندما يتزين مدخل منزلك بباب 2 ضلفة، حتى وإن كان ينطوي على بعض التقليدية، إلا أنه أصبح بإمكانك الاستعانة بتصميمات عصرية واخرى بتصميمات عتيقة أنيقة، تحمل في مظهرها دفء الترحاب وفخامة الاستقبال.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بتصميمات أنيقة ومتنوعة من كافة الأنماط التصميمية، بدءًا من التقليدي والعصري وحتى الآسيوي والريفي. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسب ذوقك ويمنحك قدر الترحاب الذي ترغب بتقديمه لزائريك!

1. باب خشبي مع تدخل أنيق من الزجاج والحديد لتصميم كلاسيكي فاخر

homify منازل الحديد / الصلب Brown
homify

homify
homify
homify

2. أناقة الخشب في تصميم عصري مع مقبض معدني طويل

STRUCTURES SYSTEM: ZTL E DOUBLE, ALIAS PORTE BLINDATE ALIAS PORTE BLINDATE Windows & doorsDoors
ALIAS PORTE BLINDATE

ALIAS PORTE BLINDATE
ALIAS PORTE BLINDATE
ALIAS PORTE BLINDATE

3. سحر الشرق في تصميم على النمط الآسيوي والطابع الهندي

Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design شبابيك
Spaces and Design

Spaces and Design
Spaces and Design
Spaces and Design

4. مظهر أوروبي وأناقة ريفية في باب أبيض مع مربعات من المرايا

Reinstalling Character and Charm homify شبابيك
homify

Reinstalling Character and Charm

homify
homify
homify

5. مع إطار معدني ومقبضين يفتحان البابان على مصرعيهما لترحيب حار

White Gates Simplicity Timber Solutions Ltd شبابيك خشب متين Entrance door,bespoke,timber,accoya
Simplicity Timber Solutions Ltd

White Gates

Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd

6. مظهر عتيق لباب خشبي مزين بطبقة لامعة لمزيد من الأناقة

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

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7. دفء النمط التقليدي الذي يأخذنا إلى منازل أجدادنا

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura مكتب عمل أو دراسة
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

8. تصميم يليق بواجهة عصرية

Casa Caro & Emi, Aureo Arquitectura Aureo Arquitectura منازل
Aureo Arquitectura

Casa Caro & Emi

Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura

9. أبيض بالكامل لاستقبال مُشرق مع إضافة الزجاج لمظهر عصري

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design شبابيك White
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

10. مع شراعات زجاجية لمظهر عتيق ولكن لا يزال أنيق

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

11. باب خشبي مع تفاصيل بسيطة.. فقط ينتظر أن تُضيف لمستك الخاصة

CASA LUCERO CURICÓ, HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS شبابيك خشب متين Wood effect
HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS

HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS
HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS
HERNÁN MARTÍNEZ ARQUITECTOS

12. سحر الأخشاب البنية مع المقابض المعدنية والتفاصيل البسيطة

Интерьер и экстерьер частного дома, Ника-Фаворит Ника-Фаворит شبابيك
Ника-Фаворит

Ника-Фаворит
Ника-Фаворит
Ника-Фаворит

13. باب أيض بالكامل لمدخل منزل مُشرق وترحاب أنيق

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

14. باب يليق بفخامة المساحة الشاسعة للمنزل

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

15. على الطريقة العصرية.. باب خشبي بلون بني داكن

homify أبواب
homify

homify
homify
homify

16. مع شرعات لإلقاء نظرة على الخارج.. عتيق وأنيق

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

17. كما بوابات القلاع الحصينة.. باب كبير مع ضلفتان مقوستان من الأعلى

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

18. التفاصيل الشرقية في التصميمات الآسيوية للأبواب الخشبية

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

19. بمظهر أوروبي لمنزل عتيق وفاخر.. المقابض الدائرية مميزة!

homify Windows & doorsDoors
homify

homify
homify
homify

20. تصميم مميز يليق بفيلا عصرية حديثة

Keskin Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA شبابيك
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

لمزيد من تصميمات الأبواب الخشبية لتزين غرف منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميمات رائعة لتزيين منزلك بأبواب خشبية داخلية

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