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تصميمات أنيقة وساحرة لـ أبواب داخلية مفرغة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design غرفة المعيشة
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أن ترى ما خلف الأبواب ولكن بصورة غير واضحة تمامًا، أن تتمتع بالانفتاح والاتساع دون أن تفقد الخصوصية، أن تستمتع بالأناقة الخاطفة للأنظار، أن تحصل على التميز الذي تبحث عنه.. كل هذا يمكنك تحقيقه من خلال توظيف الأبواب الخشبية الداخلية المفرغة.

الأبواب الخشبية تتمتع بأناقة ساحرة تزداد جمالًا مع الزخارف المفرغة لتصبح خيارًا مثاليًا لتزيين الغرف والفصل بين المساحات دون التسبب في تصغيرها بصريًا، كما أنها تمنحك لمسة ديكورية أنيقة ومميزة في الوقت ذاته.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات مميزة وفريدة للأبواب الداخلية المفرغة، شاهدوهم معنا واستمتعوا بأناقتهم لتقليدهم في منازلكم الخاصة!

Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design غرفة المعيشة
Spaces and Design

Spaces and Design
Spaces and Design
Spaces and Design

في الطابق الأرضي من منزل بمساحة كبيرة نسبيًا، استخدمت أبواب خشبية سوداء تجمع بين الزخارف المفرغة والتفريغات الكاملة، وجزء أنيق مع رسمة ديكورية مميزة، لتشكل فاصل فاخر بين أجزاء المساحة الكبيرة دون فصلها بشكل كامل.

2. على الطريقة الآسيوية

美しい格子戸, 有限会社種村建具木工所 有限会社種村建具木工所 شبابيك
有限会社種村建具木工所

有限会社種村建具木工所
有限会社種村建具木工所
有限会社種村建具木工所

على الطريقة الآسيوية، يمكن استبدال باب الغرفة باثنين من الابواب الجرارة المفرغة، مع مربعات صغيرة للغاية تسمح بنفاذ الضوء دون الانتقاص من الخصوصية. سيكون من الرئاع استخدامه في الجدار المطل على الحديقة، وربما فاصل بين غرفة النوم والحمام الخاص بها.

3. أبواب جرارة مفرغة

Apartamento Prudente , daniela kuhn arquitetura daniela kuhn arquitetura شبابيك
daniela kuhn arquitetura

daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura

تبدو هذه الأبواب الجرارة المفرغة تمامًا كما الستائر التي تزيين نوافذ المكاتب، حيث الخطوط المتقاربة التي تسمح بنفاذ الضوء بين الجانبين، مُشكلة فاصلًا أنيقًا، ولكن ليس فاصلًا بالكامل، فلا يزال بإمكان من في المطبخ رؤية وسماع من في غرفة الطعام لاستمرار الأجواء الحميمية.

4. فاخر للغاية!

Apartamento 1101, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design شبابيك MDF Black
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

بتصميم فاخر للغاية، وأناقة ساحرة للون الأسود الذي تتخلله إضاءات خافتة، تزيين هذا الجزء من المساحة المعيشية الكبيرة، مع الورود المتداخلة والتفريغات الصغيرة. الإطار الأبيض يصنع تناقضًا رائعًا يزيد من جمال هذا الباب.

5. ناعم كما الدانتيل

homify الممر والمدخل
homify

homify
homify
homify

بلون أبيض ناعم صمم هذا الباب الراقي للغاية، ليفصل بين مدخل المنزل وخزانة الملابس التي تم تصميمها في نهاية الممر الطويل لاستغلال المساحة. التفريغات الشبيهة بقماش الدانتيل أو ربما تطريز يدوي ماهر، تزيد تلك المساحة أناقة ورقي.

6. تصميم إبداعي

富｢村｣山居Dwelling in the Fuchun Mountains, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 غرفة السفرة
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

مرة أخرى أناقة الأسود تؤكد على جمال الابواب الخشبية المفرغة، ولكن هذه المرة مع تصميم إبداعي مختلف، يفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام، مع أربع من الأبواب التي تفتح بزاوية مائلة مع تفريغات على طريقة الأحجية، لتبدو جميلة وهي مغلقة، وساحرة وهي مفتوحة!

الأبواب مغلقة

富｢村｣山居Dwelling in the Fuchun Mountains, Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司 غرفة المعيشة
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司
Glocal Architecture Office (G.A.O) 吳宗憲建築師事務所/安藤國際室內裝修工程有限公司

من الخارج، وفي غرفة المعيشة، يمكننا الاستمتاع بالمشهد الرائع للأبواب المغلقة، التي تجعل من غرفة الطعام أحجية ملونة ومضيئة.

لمزيد من تصميمات الأبواب المميزة والأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميمات رائعة لتزيين منزلك بـ أبواب خشبية داخلية

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