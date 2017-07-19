تصميمات أنيقة وساحرة لـ أبواب داخلية مفرغة

أن ترى ما خلف الأبواب ولكن بصورة غير واضحة تمامًا، أن تتمتع بالانفتاح والاتساع دون أن تفقد الخصوصية، أن تستمتع بالأناقة الخاطفة للأنظار، أن تحصل على التميز الذي تبحث عنه.. كل هذا يمكنك تحقيقه من خلال توظيف الأبواب الخشبية الداخلية المفرغة.

الأبواب الخشبية تتمتع بأناقة ساحرة تزداد جمالًا مع الزخارف المفرغة لتصبح خيارًا مثاليًا لتزيين الغرف والفصل بين المساحات دون التسبب في تصغيرها بصريًا، كما أنها تمنحك لمسة ديكورية أنيقة ومميزة في الوقت ذاته.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات مميزة وفريدة للأبواب الداخلية المفرغة، شاهدوهم معنا واستمتعوا بأناقتهم لتقليدهم في منازلكم الخاصة!