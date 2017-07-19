تصميمات أنيقة وساحرة لـ أبواب داخلية مفرغة

أن ترى ما خلف الأبواب ولكن بصورة غير واضحة تمامًا، أن تتمتع بالانفتاح والاتساع دون أن تفقد الخصوصية، أن تستمتع بالأناقة الخاطفة للأنظار، أن تحصل على التميز الذي تبحث عنه.. كل هذا يمكنك تحقيقه من خلال توظيف الأبواب الخشبية الداخلية المفرغة.
الأبواب الخشبية تتمتع بأناقة ساحرة تزداد جمالًا مع الزخارف المفرغة لتصبح خيارًا مثاليًا لتزيين الغرف والفصل بين المساحات دون التسبب في تصغيرها بصريًا، كما أنها تمنحك لمسة ديكورية أنيقة ومميزة في الوقت ذاته.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بتصميمات مميزة وفريدة للأبواب الداخلية المفرغة، شاهدوهم معنا واستمتعوا بأناقتهم لتقليدهم في منازلكم الخاصة!
في الطابق الأرضي من منزل بمساحة كبيرة نسبيًا، استخدمت أبواب خشبية سوداء تجمع بين الزخارف المفرغة والتفريغات الكاملة، وجزء أنيق مع رسمة ديكورية مميزة، لتشكل فاصل فاخر بين أجزاء المساحة الكبيرة دون فصلها بشكل كامل.
على الطريقة الآسيوية، يمكن استبدال باب الغرفة باثنين من الابواب الجرارة المفرغة، مع مربعات صغيرة للغاية تسمح بنفاذ الضوء دون الانتقاص من الخصوصية. سيكون من الرئاع استخدامه في الجدار المطل على الحديقة، وربما فاصل بين غرفة النوم والحمام الخاص بها.
تبدو هذه الأبواب الجرارة المفرغة تمامًا كما الستائر التي تزيين نوافذ المكاتب، حيث الخطوط المتقاربة التي تسمح بنفاذ الضوء بين الجانبين، مُشكلة فاصلًا أنيقًا، ولكن ليس فاصلًا بالكامل، فلا يزال بإمكان من في المطبخ رؤية وسماع من في غرفة الطعام لاستمرار الأجواء الحميمية.
بتصميم فاخر للغاية، وأناقة ساحرة للون الأسود الذي تتخلله إضاءات خافتة، تزيين هذا الجزء من المساحة المعيشية الكبيرة، مع الورود المتداخلة والتفريغات الصغيرة. الإطار الأبيض يصنع تناقضًا رائعًا يزيد من جمال هذا الباب.
بلون أبيض ناعم صمم هذا الباب الراقي للغاية، ليفصل بين مدخل المنزل وخزانة الملابس التي تم تصميمها في نهاية الممر الطويل لاستغلال المساحة. التفريغات الشبيهة بقماش الدانتيل أو ربما تطريز يدوي ماهر، تزيد تلك المساحة أناقة ورقي.
مرة أخرى أناقة الأسود تؤكد على جمال الابواب الخشبية المفرغة، ولكن هذه المرة مع تصميم إبداعي مختلف، يفصل بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام، مع أربع من الأبواب التي تفتح بزاوية مائلة مع تفريغات على طريقة الأحجية، لتبدو جميلة وهي مغلقة، وساحرة وهي مفتوحة!
من الخارج، وفي غرفة المعيشة، يمكننا الاستمتاع بالمشهد الرائع للأبواب المغلقة، التي تجعل من غرفة الطعام أحجية ملونة ومضيئة.
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